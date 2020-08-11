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Битва чемпионов РПЛ и ФНЛ. Судья ошибся в голевой атаке «Зенита»

вчера, 20:45
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Чемпион плохо сыграл против «Ротора», но помогла ошибка арбитра. «Соккер.ру» — с деталями.

Хацкевич лидировал в ФНЛ с «Ротором», когда турнир прервали. Семак победил в РПЛ после полноценного чемпионата, второй раз подряд. В результате уже в первом туре сравнили двух чемпионов — команду с расходами в 726 миллиардов рублей и 16.6 миллиарда. «Зенит» богаче своего соперника в 23 раза.

Когда такая разница, когда понятно, что у «Ротора» нет новых средств и спонсоров (даже полноценной заявки нет), а у «Зенита» в основе звезды, тот же состав, что был, сыгранный и чемпионский, то ждешь однозначный результат на поле. Но прелесть футбола в 2020-м году – нет паузы для отдыха фаворитов, поэтому разные по классу ближе к равенству.

Выводы по игре «Ротора»

1. У «Ротора» крутые болельщики

Это вывод по игре команды Хацкевича, поскольку видно было, кто задает темп – шумные трибуны. В Волгограде активно поддерживали команду, что провела первый матч РПЛ за долгие годы. Каждую атаку сопровождали криком, каждое действие игрока «Зенита» — свистом. Все, как надо, даже с учетом социальной дистанции между фанатами на трибунах. Без фанатов шансы этой команды на выживание были бы заметно ниже. Народ – участники игры.

2. Волгоградцы держали ширину

У «Зенита» мало что конструктивного получилось, поскольку победители сезона в ФНЛ играли за линией мяча. Это был «автобус» по типу того, что на старте прошлого сезона использовал «Тамбов», причем даже один общий игрок в защите имеется – Седрик Гогуа был в центре тройки обороны Хацкевича, и сыграл арендованный у ЦСКА футболист без грубых ошибок.

3. Хацкевичу нужен плеймейкер

В атаку «Ротор» ходил старательно и довольно резко, но редко, поскольку не было людей с последним пасом. Понятно, что в лазарете имеется Джано – «Ротор» уже подписал плеймейкера, но сегодня играли без него. По последним передачам клуб из ФНЛ уступал «Зениту», хотя Султанов и Макаров пытались создавать моменты для Муллина. Но без ярко выраженного атакующего футболиста между линиями «Ротору» будет сложно в РПЛ.

4. «Ротор» сыграл вничью по ударам

По точным ударам получили равенство. «Зенит» четыре раза попал по воротам «Ротора», и новичок из ФНЛ столько же раз добрался до Кержакова. А если учесть обстоятельства – голевой удар Дриусси случился после обидного выстрела по своим воротам, а голевой удар Дзюбы требует пояснений (смотрите чуть ниже), то ничья «Ротора» — как победа. И мяч перехватывали, и на втором этаже боролись. За команду Хацкевича не было стыдно.

5. Новичку не хватило класса

Забить такому «Зениту», как сегодня, могла любая команда с нападающим уровня Луценко и хавбеком уровня того же Жоаозиньо – чтобы подал мяч. В защите чемпионы Семака не играли хорошо, а не играли буквально, почти не было задач. «Ротору» помешало отчасти отсутствие игровой практики, отчасти – отсутствие опыта, отчасти – отсутствие классных игроков в атаке. А всё вместе дало матч, в котором ошибка помощника судьи и вратаря определила результат, но тотального преимущества «Зенита» не было.

Вывод по игре «Зенита»

1. Чемпион провалил матч в атаке

За первый тайм по воротам «Ротора» нанесли один удар. Вернее, по правилам не нанесли ни одного (спойлер, смотрите пятый пункт). Также важно отметить, что у Азмуна за 45 минут было девять касаний мяча – мало даже для центрального форварда. У Дзюбы – в два раза больше, но не густо, как у Ловрена, что не участвовал в первой фазе атаки. Если не считать прессинг Дриусси, то «Зенит» провалил первый тайм в атаке. И во втором мало конкретики, хотя разрыв в уровне мастерства был колоссальным, конечно же.

2. «Молодой» состав не побежал

Семак повеселил, когда заявил, что у «Зенит» много молодых игроков. В глубоком запасе? В основе ни одного юного футболиста – самым молодым является 23-летний Малком, но даже Караваеву 25 лет, как и Азмуну. Зато есть 37-летний Жирков, а части основных – за тридцать. Но Сергей Богданович выдумал молодой состав и сослался на него, аргументируя потребность в 2-3 опытных новичках. «Зенит» — команда старая, поэтому посмотрим на них в конце августа, могут выдохнуться.

3. Дриусси снова навязывал борьбу

Игрок матча, гол плюс пас. Активничал, как и в финале Суперкубка Росси. Себастьян явно получил весточку из Майами, что приглашение в клуб Бекхэма ему не светит в 2020-м году по экономическим причинам, поэтому решил включить активность в составе «Зенита». Такие футболисты, как Дриусси или Дибала, стреляют отрезками. Аргентинец из Санкт-Петербурга сегодня отобрал мяч у защитника в штрафной площади – без этого высокого прессинга могли уйти на перерыв при счете 0:0. Также закономерно, что именно Дриусси подкараулил ошибку голкипера «Ротора» — хитрый.

4. «Зенит» очень выручил Барриос

Вильмара хвалили с первых матчей в России, сразу выдал крутой отрезок – чудом не уехал в топ-5. Сейчас колумбийцем тоже интересуются. Барриос не нагружен в «Зените» разрушительной работой, но умеет высоко перехватывать мяч. Вильмар – сильный хавбек, но все-таки надо упрекнуть «Ротор», что не пытались отвлечь колумбийца и переключиться на зоны, куда хавбек не мог успеть. Широко играя в защите, Хацкевич узко расположил хавбеков – удобно для Вильмара.

5. Первый гол не по правилам

Кашшаи прилетел в Волгоград, а его подопечные снова ошиблись. В Серии А отматывали назад к другим воротам, когда видели фол в начале голевой атаке. А здесь снова судейский скандал. Чисто технически это ошибка не VAR, а бокового судьи – не зафиксировал офсайд у Дзюбы, атака продолжилась, Дриусси отобрал мяч. Но как это отменяет сам офсайд? Никак. Причем один из игроков «Ротора» подсказывал Матюнину, что был фол в атаке – судья на него даже не глянул.

А фанаты «Зенита» знают свою команду – подопечные Семака, если не могут быстро забить гол, а соперник такой закрытый, как команда Хацкевича или, например, «Уфа», то все может завершиться плачевно. Если бы арбитры отменили гол Дзюбы из-за офсайда в атаке, судьба матча сложилась иначе. «Ротор» не испугался чемпиона, хотя заметно уступал ему в классе. Новичок из ФНЛ не заслуживал получить мяч в атаке с фолом, но получил. Нельзя поддерживать такое судейство, боковой арбитр допустил грубую ошибку – должен был фиксировать офсайд сразу безо всяких повторов, видели сотни таких эпизодов.

Когда нападающий уводит за собой защитников, то вне игры фиксируют по его активной позиции в момент передачи, не нужно никакого касания мяча. Очень простой эпизод для помощника главного судьи, хрестоматийный, но снова грубая результативная ошибка. «Ротор», добро пожаловать в РПЛ, здесь такое видим часто.

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сегодня в 05:28
это просто бенефис креативных арбитров !
d_fincher
d_fincher ответ Лакшери (раскрыть)
сегодня в 04:28, ред.
За вас тоже болеть не придется, ведь Зенит успешно проигрывает в ЛЧ, так как дюковских судей туда не привозят. В этот раз мы вновь будем наблюдать, как третьесортные представители Кипра и Швейцарии пинают Зеньку в одно чувствительное, но очень толстое местечко. Уж поверь, после всего, что Зенька сделал в РПЛ, болеть за него вообще никто не будет. Вас ненавидят в нашей стране. Теперь, думаю, ты и сам это видишь. Это больше не фигура речи. А факт. И скажи - зачем нужны победы в чемпионате, где вас презирают за нечестные и мутные медали?
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ Bom Bom (раскрыть)
сегодня в 01:08
ты никто и звать тебя - никак..
ни имени ни команды (РФ)
Зенит единственная команда которая ВСЕГДА набирает очки для ВСЕЗ команд России !!!
оспорь?
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ Лакшери (раскрыть)
сегодня в 00:56
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков
    сегодня в 00:51
    Что за бред?
    не проблема Зенита сколько денег у ротора и сколько игроков...
    это ИХ проблема!
    Дриуси отнял у защитника ЧИСТО (повтор смотрите)
    Зенит победил ,не напрягаясь чисто!!!
    Хватит!!! Ей Богу хватит!!! мусолить ничью спартака...
    гол соболева надо было отменять (руками завалил защитника) второй пенальти 50\50 в итоге-НИЧЬЯ..
    ныли-не снялись(за слова отвечать надо!)
    отвалите от Зенита -чистая победа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:43
    ты не эксперт!!!
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 23:46
    Пересмотри момент....МЯЧ НЕ ПОПАЛ ИГРОКУ ЗЕНИТА. Мяч попал к игроку Ротора, который в своей штрафной, ещё его пытался обрабатывать. Только после пару касаний, был отнят в прессинге Дриусси и голевая.
    Дракон1988
    Дракон1988 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 23:42
    После игры головой,он попал к игроку Ротора,как вы момент смотрели?
    cska1948
    cska1948 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    вчера в 23:40
    Дзюба находясь в офсайде вёл борьбу за мяч и мешал защитнику точно выбить мяч, который после игры защитником головой попал к игроку Зенита.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Grey33 (раскрыть)
    вчера в 23:37
    Согласен, но кто судья сегодня? Тот кого пьяный широков лупит? Или тот кого Слуцкий посылает на три буквы? Или тот кого кашшаи отстраняет после первого матча?
    Им тоже веры нет, вот и засомневались
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 23:37
    Ну за эти два года это правило не изменили. Я читала изменение. Про офсайд есть изменение, судьи должны не поднимать флаг, если не уверены. Потому что если забьют с офсайда то гол отменят, но это идёт речь о прямом офсайде. То есть речь о единственной фазе атаки.
    Grey33
    Grey33 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:32
    Федотов уже не судья, а скандальный блогер, обиженный на Матч ТВ. Это разные категории.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:32
    А ещё Федотов говорил, что сам не давал карточку жёлтую в матче Мордовия-Крылья Советов, после забитого гола, там тоже мама умерла у одного из игроков матча. А потом оказалось, что соврал, что он даже не был на том матче. И там не молчали, там ГОВОРИЛИ про вторую ФАЗУ АТАКИ...молчание и такое объяснение разные вещи.
    cska1948
    cska1948 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    вчера в 23:31
    Ну вы даёте! ДВА года назад! Да изменения в правила вносят по несколько раз за год!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    вчера в 23:29
    Федотов как раз таки судья, и он сказал, что это ошибка. И с Ростовом была ошибка, просто замолчали
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 23:29
    Формально да, но это вторая фаза атаки. Игроки Ротора завладели мячом. Что по крайне мере нам говорили два года назад.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:26, ред.
    Так дело не в ВАР, дело в том, что все говорили, про вторую фазу АТАКИ....никто в СМИ не кричал, что судья ошибся, что судья повлиял на ход матча, а Бобров не писал о судейском подарке....мне все на soccer говорили, что Нету выбил мяч, наши завладели мячом, а это уже следующий момент, типо судья был обязан поднять флаг, только если бы игрок Ростова коснулся мяча. А получается там вторая фаза атаки, тишина в СМИ. А сегодня это ошибка судьи....вот я и не понимаю, как одинаковые моменты трактуют не СУДЬИ кстати....ведь они одинаково расценили оба эпизода, я о журналистах и болельщиках.
    cska1948
    cska1948 ответ Grey33 (раскрыть)
    вчера в 23:26
    Я вначале отреагировал на ваш первый коммент и только после увидел ваш второй комментарий. Когда в Европе просматривают эпизод взятия ворот, то если перед этим было хоть малейшее нарушение правил, то гол НЕ засчитывают. Формально Дзюба был в офсайде, значит нарушил правила и игра в этом месте должна быть остановлена.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Дракон1988 (раскрыть)
    вчера в 23:26
    Это только твое мнение, но не истина. В центре поля да, можно, но в штрафной любое касание фол, поверь
    Дракон1988
    Дракон1988 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:23
    Не было там и близко фола.
    Grey33
    Grey33 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 23:22
    Да я разобрался, ниже отписался же. Можно было и не свистеть, ведь мяч достался Ротору, был шанс на контратаку. Так что всё на тоненького.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    вчера в 23:21
    Там не было вар
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 23:20
    Та и я об этом!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Дракон1988 (раскрыть)
    вчера в 23:20
    Я эксперт, и говрю как есть, Дриусси завалил, параллельно с игрой в мяч,защитника руками, это фол, фторой после офсайда.
    Давайте все подряд засчитывать тогда уж, но это не футбол
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 23:18
    Иногда ВАР в таких ситуациях вмешивается, особенно если атака завершается голом, как в этом случае, картинка отматывается назад и гол отменяется. Дзюба был в офсайде и хотя он и не играл в мяч, но борьбу защитнику навязал. в результате тот отдал неточный пас на соперника, с подачи которого и был забит гол. ВАР мог и должен был этот эпизод пересмотреть и сигнализировать судье. Но Клеопатра (Зенит) вне подозрений.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Vredinka_online (раскрыть)
    вчера в 23:15
    А при чем здесь купленный с потрохами питером ростов, давным давно, кубок россии, и матч без вар?
    Дракон1988
    Дракон1988 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Тебе самому не смешно?Дриусси в мяч сыграл и чисто отобрал.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ oleg3k (раскрыть)
    вчера в 23:13
    Под присмотром чинушей, судьи тянут вверх бомжей
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Дракон1988 (раскрыть)
    вчера в 23:12
    Могли, но Дриусси завалил игрока на газон
    Дракон1988
    Дракон1988
    вчера в 23:09, ред.
    Мяч после этого был у Ротора,они могли начать свою атаку,какой нафиг оффсайд?
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