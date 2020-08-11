Битва чемпионов РПЛ и ФНЛ. Судья ошибся в голевой атаке «Зенита»

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вчера, 20:45

Чемпион плохо сыграл против «Ротора», но помогла ошибка арбитра. «Соккер.ру» — с деталями.

Хацкевич лидировал в ФНЛ с «Ротором», когда турнир прервали. Семак победил в РПЛ после полноценного чемпионата, второй раз подряд. В результате уже в первом туре сравнили двух чемпионов — команду с расходами в 726 миллиардов рублей и 16.6 миллиарда. «Зенит» богаче своего соперника в 23 раза.

Когда такая разница, когда понятно, что у «Ротора» нет новых средств и спонсоров (даже полноценной заявки нет), а у «Зенита» в основе звезды, тот же состав, что был, сыгранный и чемпионский, то ждешь однозначный результат на поле. Но прелесть футбола в 2020-м году – нет паузы для отдыха фаворитов, поэтому разные по классу ближе к равенству.

Выводы по игре «Ротора»

1. У «Ротора» крутые болельщики

Это вывод по игре команды Хацкевича, поскольку видно было, кто задает темп – шумные трибуны. В Волгограде активно поддерживали команду, что провела первый матч РПЛ за долгие годы. Каждую атаку сопровождали криком, каждое действие игрока «Зенита» — свистом. Все, как надо, даже с учетом социальной дистанции между фанатами на трибунах. Без фанатов шансы этой команды на выживание были бы заметно ниже. Народ – участники игры.

2. Волгоградцы держали ширину

У «Зенита» мало что конструктивного получилось, поскольку победители сезона в ФНЛ играли за линией мяча. Это был «автобус» по типу того, что на старте прошлого сезона использовал «Тамбов», причем даже один общий игрок в защите имеется – Седрик Гогуа был в центре тройки обороны Хацкевича, и сыграл арендованный у ЦСКА футболист без грубых ошибок.

3. Хацкевичу нужен плеймейкер

В атаку «Ротор» ходил старательно и довольно резко, но редко, поскольку не было людей с последним пасом. Понятно, что в лазарете имеется Джано – «Ротор» уже подписал плеймейкера, но сегодня играли без него. По последним передачам клуб из ФНЛ уступал «Зениту», хотя Султанов и Макаров пытались создавать моменты для Муллина. Но без ярко выраженного атакующего футболиста между линиями «Ротору» будет сложно в РПЛ .

4. «Ротор» сыграл вничью по ударам

По точным ударам получили равенство. «Зенит» четыре раза попал по воротам «Ротора», и новичок из ФНЛ столько же раз добрался до Кержакова. А если учесть обстоятельства – голевой удар Дриусси случился после обидного выстрела по своим воротам, а голевой удар Дзюбы требует пояснений (смотрите чуть ниже), то ничья «Ротора» — как победа. И мяч перехватывали, и на втором этаже боролись. За команду Хацкевича не было стыдно.

5. Новичку не хватило класса

Забить такому «Зениту», как сегодня, могла любая команда с нападающим уровня Луценко и хавбеком уровня того же Жоаозиньо – чтобы подал мяч. В защите чемпионы Семака не играли хорошо, а не играли буквально, почти не было задач. «Ротору» помешало отчасти отсутствие игровой практики, отчасти – отсутствие опыта, отчасти – отсутствие классных игроков в атаке. А всё вместе дало матч, в котором ошибка помощника судьи и вратаря определила результат, но тотального преимущества «Зенита» не было.

Вывод по игре «Зенита»

1. Чемпион провалил матч в атаке

За первый тайм по воротам «Ротора» нанесли один удар. Вернее, по правилам не нанесли ни одного (спойлер, смотрите пятый пункт). Также важно отметить, что у Азмуна за 45 минут было девять касаний мяча – мало даже для центрального форварда. У Дзюбы – в два раза больше, но не густо, как у Ловрена, что не участвовал в первой фазе атаки. Если не считать прессинг Дриусси, то «Зенит» провалил первый тайм в атаке. И во втором мало конкретики, хотя разрыв в уровне мастерства был колоссальным, конечно же.

2. «Молодой» состав не побежал

Семак повеселил, когда заявил, что у «Зенит» много молодых игроков. В глубоком запасе? В основе ни одного юного футболиста – самым молодым является 23-летний Малком, но даже Караваеву 25 лет, как и Азмуну. Зато есть 37-летний Жирков, а части основных – за тридцать. Но Сергей Богданович выдумал молодой состав и сослался на него, аргументируя потребность в 2-3 опытных новичках. «Зенит» — команда старая, поэтому посмотрим на них в конце августа, могут выдохнуться.

3. Дриусси снова навязывал борьбу

Игрок матча, гол плюс пас. Активничал, как и в финале Суперкубка Росси. Себастьян явно получил весточку из Майами, что приглашение в клуб Бекхэма ему не светит в 2020-м году по экономическим причинам, поэтому решил включить активность в составе «Зенита». Такие футболисты, как Дриусси или Дибала, стреляют отрезками. Аргентинец из Санкт-Петербурга сегодня отобрал мяч у защитника в штрафной площади – без этого высокого прессинга могли уйти на перерыв при счете 0:0. Также закономерно, что именно Дриусси подкараулил ошибку голкипера «Ротора» — хитрый.

4. «Зенит» очень выручил Барриос

Вильмара хвалили с первых матчей в России, сразу выдал крутой отрезок – чудом не уехал в топ-5. Сейчас колумбийцем тоже интересуются. Барриос не нагружен в «Зените» разрушительной работой, но умеет высоко перехватывать мяч. Вильмар – сильный хавбек, но все-таки надо упрекнуть «Ротор», что не пытались отвлечь колумбийца и переключиться на зоны, куда хавбек не мог успеть. Широко играя в защите, Хацкевич узко расположил хавбеков – удобно для Вильмара.

5. Первый гол не по правилам

Кашшаи прилетел в Волгоград, а его подопечные снова ошиблись. В Серии А отматывали назад к другим воротам, когда видели фол в начале голевой атаке. А здесь снова судейский скандал. Чисто технически это ошибка не VAR , а бокового судьи – не зафиксировал офсайд у Дзюбы, атака продолжилась, Дриусси отобрал мяч. Но как это отменяет сам офсайд? Никак. Причем один из игроков «Ротора» подсказывал Матюнину, что был фол в атаке – судья на него даже не глянул.

А фанаты «Зенита» знают свою команду – подопечные Семака, если не могут быстро забить гол, а соперник такой закрытый, как команда Хацкевича или, например, «Уфа», то все может завершиться плачевно. Если бы арбитры отменили гол Дзюбы из-за офсайда в атаке, судьба матча сложилась иначе. «Ротор» не испугался чемпиона, хотя заметно уступал ему в классе. Новичок из ФНЛ не заслуживал получить мяч в атаке с фолом, но получил. Нельзя поддерживать такое судейство, боковой арбитр допустил грубую ошибку – должен был фиксировать офсайд сразу безо всяких повторов, видели сотни таких эпизодов.