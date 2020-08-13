«Локомотив» интересуется форвардом Браги Паулиньо, клаусула которого составляет 30 млн евро

«Локомотив» проявляет интерес к форварду «Браги» Паулиньо, сообщает A Bola.
По информации источника, на 27-летнего нападающего также претендуют «Вулверхэмптон», лиссабонский «Спортинг» и «Лацио», который готов заплатить за него 15-16 млн евро. «Брага» рассчитывает продать футболиста за 30 млн евро, которые прописаны в его контракте в качестве клаусулы.
В прошлом сезоне на клубном уровне Паулиньо забил 25 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах на клубном уровне. Соглашение форварда с «Брагой» рассчитано до лета 2023 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4,8 млн евро.
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Заранее спасибо за понимание.
Будьте любезны, воздержитесь от использования рекламных гиперссылок в своих записях. В текстовом варианте доспустимо, но не более того.
Заранее спасибо за понимание.