Пятикратные «Бавария» и «Барса», второй полуфинал ПСЖ. Высшие достижения четвертьфиналистов ЛЧ

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13 августа 2020, 12:21

Переломив ход матча с «Аталантой», ПСЖ повторил свой лучший результат в Лиге чемпионов. «Соккер.ру» — о приятных исторических мгновениях.

ПСЖ (Франция)

Лучший результат в Кубке/Лиге чемпионов: полуфинал (1994/95 и 2019/20)

1994/95. Всего лишь второе появление ПСЖ в престижнейшем клубном турнире Старого Света (дебют состоялся в кампании-1986/87, где парижан из 1/16 финала выбил чешский клуб «Витковице»). Зато в сезоне-1994/95 симпатичная команда Луиса Фернандеса добралась до полуфинала Лиги чемпионов, что ПСЖ не сможет повторить в следующие 25 лет.

Парижане блестяще прошли групповую стадию, где выиграли все шесть матчей у «Баварии», московского «Спартака» и киевского «Динамо», а потом по инерции опрокинули в четвертьфинале каталонскую «Дрим-тим» Йохана Кройфа. После победы над «Барселоной» лихую банду, где верховодили Раи, Жинола и Веа, всерьез рассматривали в качестве претендентов на победу в ЛЧ , но в полуфинале ПСЖ проиграл оба матча «Милану» — 0:1 и 0:2.

2019/20. ПСЖ стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов-2019/20 благодаря триумфу над «Аталантой» в стиле МЮ -1999. В нынешнем розыгрыше команда Томаса Тухеля оставила у себя за спиной «Реал» на групповой стадии, выбила в плей-офф дортмундскую «Боруссию», а теперь и «Аталанту». Неймар, Мбаппе и их друзья повторили лучший результат в истории клуба, но не собираются останавливаться на достигнутом. Следующая победа станет исторической!

«Аталанта» (Италия)

Лучший результат в Кубке/Лиге чемпионов: четвертьфинал (2019/20)

Не поскупимся на почести и для «Аталанты». Да, команда Джан-Пьеро Гасперини проиграла ПСЖ и вылетела, причем проиграла по делу — нужно говорить не о невезении на последних минутах, а об удаче, которая позволила так долго удерживать победный счет. Впрочем, попадание в четвертьфинал Лиги чемпионов в дебютном сезоне — это огромный успех для «Аталанты», которая тихой сапой ворвалась в число итальянских топ-клубов и уже заявила о себе в Европе.

«РБ Лейпциг» (Германия)

Лучший результат в Кубке/Лиге чемпионов: четвертьфинал (2019/20*)

Как и «Аталанта», «РБ Лейпциг» пишет свою историю здесь и сейчас. В отличие от «Аталанты», у немецкого клуба еще есть шанс улучшить свое достижение прямо в нынешнем сезоне. Правда, для этого придется переиграть в сегодняшнем матче «Атлетико». «РБ Лейпциг» всего лишь во второй раз выступает в Лиге чемпионов.

Дебют в кампании-2017/18 не то чтобы удался: третье место в группе с «Бешикташем», «Порту» и «Монако». А вот сейчас под руководством Юлиана Нагельсманна «быки» уже в восьмерке сильнейших команд, причем по пути в четвертьфинал надерзили прошлогоднему финалисту Лиги чемпионов «Тоттенхэму» — 4:0 по сумме двух матчей. Хватит ли смелости без Вернера прыгнуть на «Атлетико»?

«Атлетико» (Испания)

Лучший результат в Кубке/Лиге чемпионов: финал (1973/74, 2013/14 и 2015/16)

1973/74. Кубок чемпионов — это личный единорог «матрасников», трофей, который постоянно ускользает от мадридского клуба, оставляя вместо себя горечь и досаду. Впервые «Атлетико» мог получить корону сильнейшей команды Европы еще в середине 70-х. Тогда финальный матч с «Баварией» зашел в овертайм, где на 114-й минуте Луис Арагонес открыл счет и, казалось, принес праздник на улицы Мадрида.

Не тут-то было! Шварценбек ответил за минуту до финального свистка, а в переигровке через два дня «Бавария» не оставила камня на камне от «Атлетико» — 4:0. Кстати, сетка нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов вполне допускает римейк противостояния «Баварии» и «Атлетико» в финальном матче.

2013/14. 40 лет спустя в финале Лиги чемпионов впервые встретились команды из одного города — мадридские «Реал» и «Атлетико». И здесь «матрасники» были на волосок от победы после гола Диего Година, однако на 90+3 минуте Серхио Рамос перевел игру в овертайм, где «сливочные» выиграли крупно у уставших и деморализованных соперников — 4:1. По пути в тот финал команда Диего Симеоне расправилась с «Миланом», «Барселоной» и «Челси», но соседи забрали праздник себе.

2015/16. Как и два года спустя, когда «Атлетико» выдал еще один героический плей-офф с победами над «Барселоной» и «Баварией». На этот раз кипящий финал против «Реала» докатился до серии пенальти, в которой воспитанник «Реала» и защитник «Атлетико» Хуанфран Торрес допустил роковой промах.

«Барселона» (Испания)

Лучший результат в Кубке/Лиге чемпионов: победитель (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11 и 2014/15)

1991/92. «Барселона» — большой клуб и исторический гранд, но свою первую победу в Кубке чемпионов каталонцы одержали только в начале 90-х. Команда Йохана Кройфа в овертайме финального матча сломила сопротивление «Сампдории», единственный гол на счету Рональда Кумана.

2005/06. Вторая победа «Барсы» одержана тоже под руководством голландского тренера — Франка Райкарда. В памятном финале против лондонского «Арсенала» было удаление голкипера «канониров» Леманна, гол Кэмпбелла в меньшинстве и камбэк «Барселоны» имени Хенрика Ларссона: швед вышел на замену и в течение пяти минут отдал две результативные передачи на Это`О и Беллетти — 2:1.

2008/09. Первая из двух побед под руководством Хосепа Гвардиолы. В финальном матче был повержен МЮ — 2:0, а самую знатную победу каталонцы одержали в четвертьфинале, где разгромили «ряженую» «Баварию» 4:0.

2010/11. Два года спустя Кубок чемпионов снова достался «Барселоне», в финале опять была игра с «Манчестер Юнайтед» и уверенный счет 3:1, а в полуфинале «сине-гранатовые» выбили «Реал» по итогам двух Эль Класико.

2014/15. В этом розыгрыше «Барсой» руководил Луис Энрике, а в атаке зажигало супертрио Неймар-Месси-Суарес. В плей-офф каталонцы расправились с «Манчестер Сити», ПСЖ и «Баварией», а в финале переиграли «Ювентус» — 3:1.

«Бавария» (Германия)

Лучший результат в Кубке/Лиге чемпионов: победитель (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01 и 2012/13)

1973/74. «Барселона» и «Бавария» — единственные из участников текущего плей-офф Лиги чемпионов клубы, у которых есть победы в турнире. И в полуфинал выйдет только одна из двух «Ба». Мюнхенцы, как и каталонцы, выиграли пять Кубков чемпионов, три из которых в середине 70-х, причем в трех сезонах подряд. О победе в сезоне-1973/74 вы уже читали чуть выше, в финале «Баварии» тогда проиграл «Атлетико». Остается добавить, что героями переигровки стали Герд Мюллер и Ули Хенесс, оформившие по дублю.

1974/75. Год спустя в решающей схватке в Париже «Бавария» одолела «Лидс» со счетом 2:0. По голу забили Франц Рот и Герд Мюллер. Кстати, в четвертьфинале этого победного розыгрыша мюнхенцы не без труда прошли советский «Арарат»: победа 2:0 дома и поражение 0:1 в Ереване. Да, были времена… Сейчас четвертьфинал Лиги чемпионов и Ереван как будто из разных вселенных.

1975/76. Наконец, в 1976-м победу в решающем матче над «Сент-Этьеном» «Баварии» принес все тот же Франц Рот, забивавший и в предыдущем финале — 1:0. Впрочем, главную победу в том розыгрыше мюнхенцы, пожалуй, одержали в полуфинале, где обыграли мадридский «Реал» благодаря дублю Герда Мюллера.

2000/01. В новом веке «Бавария» продолжила традицию побед в Лиге чемпионов после триумфов в противостояниях с испанскими грандами. В сезоне-2000/01 мюнхенцы раздавали долги: отомстили МЮ за финал-1999, выбив команду сэра Алекса Фергюсона из четвертьфинала, дважды обыграли «Реал» в полуфинале (за год до этого «сливочные» аналогичным образом поступили с «Баварией»). В решающей схватке «Баварии» противостояла «Валенсия» Эктора Купера, проигравшая свой второй финал кряду. Потребовалась серия пенальти.

2012/13. Последнему на сегодняшний день триумфу «Баварии» в Лиге чемпионов предшествовал беспощадный вынос каталонского тела в полуфинале — 7:0 по сумме двух матчей. Команда Юппа Хайнкеса безупречно провела тот турнир и выиграла в финале на «Уэмбли» у дортмундской «Боруссии» благодаря голу Арьена Роббена на 89-й минуте. В финале предыдущего розыгрыша против «Челси» голландец не забил пенальти.

«Манчестер Сити» (Англия)

Лучший результат в Кубке/Лиге чемпионов: полуфинал (2015/16)

«Манчестер Сити» уже четырежды выиграл АПЛ после того, как разбогател, однако успехов в Лиге чемпионов у «горожан» нет. В последних четырех розыгрышах «Ман Сити» не пробирался дальше четвертьфинала, а лучшее достижение установлено Мануэлем Пеллегрини, который в последнем своем сезоне завел «горожан» в полуфинал Лиги чемпионов, где противостояние с «Реалом» решил единственный гол на «Сантьяго Бернабеу». На этот раз «Сити» выбил «Реал» уже в 1/8 финала и является очевидным фаворитом противостояния с «Лионом» в четвертьфинале. В случае победы над «ткачами» повторят клубный рекорд в Лиге чемпионов.

«Лион» (Франция)

Лучший результат в Кубке/Лиге чемпионов: полуфинал (2009/10)

Аналогичная ситуация и у «Лиона», который тоже всего однажды в своей истории добирался до полуфинала Лиги чемпионов. Дело было 10 лет назад, причем тогда «ткачи» на групповой стадии вместе с «Фиорентиной» финишировали выше «Ливерпуля», а в первом раунде плей-офф выбили мадридский «Реал» Мануэля Пеллегрини, который и здесь своеобразно поучаствовал. В четвертьфинале «Лион» ждала французская битва с «Бордо» (3:1; 0:1), а вот в полуфинале «Бавария» не оставила шансов дружине Клода Пюэля — 0:4 по сумме двух встреч.