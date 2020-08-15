Сравниваем команды Николича и Мусаева. Общая ставка на молодежь и разный характер

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15 августа 2020, 16:00

«Локомотив» и «Краснодар» сразятся между собой, и «Соккер.ру» напоминает о футбольных параллелях между клубами из ЛЧ .

Общие черты

Сомнения в главных тренерах

В Мусаеве сомневаются многие болельщики «Краснодара» — в его опыте, в его харизме, в умении создать команду, которая побеждает при плохой игре. В Николиче сомневаются по умолчанию из-за того, как руководство «Локомотива» поступило с Семиным. Одновременно надо признать, что оба наставника неплохо справляются. Конечно, Николичу сложнее, ведь у Мусаева не только корочка тренера для ЛЧ и ЛЕ теперь есть, он свою команду изучал годами, а состав набрали с учетом его предложений. Серб получил коллектив Семина, а потребности в усилении остались – Камано и сильный форвард нужны для ЛЧ .

Новые старты в Лиге чемпионов

Поскольку «Краснодар» может уступить 5:0 «Базелю», который на днях разнес «Шахтер», а «Локомотив» уступил «Байеру», который не сильнее будущего соперника «горняков» — «Интера», то понятно, что о высочайшем классе клубов РПЛ , играющих в ЛЧ , начинать сказку не будем. У Николича и Мусаева добротные команды, но доказать право на достойную игру в группе плей-офф им еще нужно. Заметно, что «Локомотив» прошлый сезон провел лучше, чем позапрошлый – с «Атлетико» и «Ювентусом» сыграли не позорно. Но «Краснодару» нужен подвиг уровня прохода «Порту» в этот раз, чтобы пройти в группе ЛЧ , а там стать одной из сенсаций. Задача не опозорить Россию в еврокубках их очевидно объединяет, хотя «быкам» будет намного, намного сложнее – привет судейским ошибкам в матчах «Локомотива» и «Краснодара», что определили лучшего в этой паре.

Симбиоз очень опытных и молодежи

В прошлом сезоне увидели две ничьи со счетом 1:1. Не могут навязать борьбу «Зениту» на длительной дистанции, но при этом также не нашли очевидного фаворита в этой паре. У «Краснодара» есть комплексы при игре с отдельными московскими клубами, как остается комплекс жертвы в борьбе с петербуржцами, но общая статистика с «Локомотивом» в чемпионате – 18 матчей, 10 поражений, 3 ничьи, 5 побед. Но в последних пяти встречах – 1 поражение. То есть по классу «быки» приближаются к «Локомотиву», ведь составы собраны по похожим принципам. Есть молодые (Мурило, Рыбчинский, Баринов, Магкеев, да и Миранчуки не старые еще), есть опытные (Рыбус, Чорлука, Гильерме, Игнатьев, Крыховяк). У «Краснодара» такая же история – Петров, Мартынович, Рамирес и Берг поддерживают Вандерсона, Сафонова, Сулейманова и Уткина.

Различия команд

Только у «Локомотива» есть характер

Характер, что позволил сначала отобрать у «Спартака», ЦСКА и «Зенита» право стать чемпионами России в 2018, а потом помог дважды подряд занять второе место. При этом соврет каждый, кто заявит, что «Локомотив» играл невероятно в чемпионатах России при Семине или выдал шокирующую серию с Николичем. Нет, они просто чуточку стабильнее, чем преследователи. Вернее даже не так – чуточку характернее. Крыховяк и Алексей Миранчук выгрызли новую путевку в группу Лиги чемпионов, а вот «Краснодар», хотя диспозиция была великолепной – имели шанс на чистое второе место, снова пошел в квалификацию, где будет трудно.

У «Краснодара» вряд ли будут потери

Тогда как москвичей может подкосить уход одного Алексея Миранчука – у «быков» после травмы Классона просто нет настолько важного футболиста на поле, а Кабелла может таковым стать, но пока лишь выдал один крутой матч. Также добавьте, что «Локомотив» совсем не готов к потерям бывалых – Гильерме, Чорлука или Крыховяк незаменимые, пусть даже вратарь в этом списке не всегда играет идеально, а «быки» переживали целые эпидемии травм, но при этом вышли в Лигу чемпионов. Вандерсон может уехать в Португалии – если там есть реальный интерес, но Мусаев скорее будет приобретать, чем терять. А «Локомотив» уже многих потерял и процесс оттока игроков продолжится, ведь не вписывались в новый лимит.

«Быки» — атакующие, москвичи — нет

Даже в плохом для себя прошлом сезоне «Краснодар» забил на пять голов больше. «Быки» — лучшая команда РПЛ по количеству ударов по воротам («Локомотив» на шестом месте, ниже «Спартака» и «Ростова»). Краснодарцы играют ярко выраженным первым номером, ведь у них лучшее владение мячом в лиге. «Железнодорожники» тоже с мячом чаще, чем без него, но это не делает рациональную команду атакующей. Николич не играет открыто, ему тоже подходят контратаки, выпады с заработанными пенальти. А вот «Краснодар», хотя наслаивается европейский опыт игры на отбой, так и не стал монолитным в защите. Но если идет игра в атаке – держите их семеро, но не поможет.

Кто не опозорит российский футбол в Европе?

В идеале – оба коллектива, ведь у них породистая, узнаваемая, довольно зрелая игра, пусть и разная по структуре. «Локомотив» может выйти из группы Лиги чемпионов при удачном жребии и правильной игре с третьего места, зайти плей-офф Лиги Европы. А «Краснодар», даже если их пришибет неудачным жребием в квалификации – есть риск нарваться на «Бенфику», куда вернулся Жорже Жезуш и которая подписывает сильных новичков.

Но если «горожанам» повезет с жеребьевкой или будут в ударе в квалификации – ждет первый сезон в группе Лиги чемпионов. «Локомотив», учитывая их царский бюджет – пусть немного порежут, но есть опция разменять Алексей Миранчука на усиление основы, и «Краснодар», учитывая уверенность, что ни один кирпич в клубе не украден, в отличие от государственных, могут играть против «Зенита» так успешно, как Семин в очных матчах прошлого сезона.

Николич и Мусаев должны готовить свои коллективы к сражению за чемпионство. Есть важные различия – например, судьи оценивают коллективы на дистанции по-разному, поэтому у «Краснодара» один путь к чемпионству – реально задавить всех с «Зенитом» включительно. Но даже если Николич и Мусаев просто добьются прогресса в качестве футбола по сравнению с прошлым сезоном, то вес их команд в РПЛ и Европе вырастет.

Долго шли к стабильности, закрепились в статусе второй и третьей команд страны, поэтому должны выдохнуть и сыграть в свой футбол сегодня, а потом и до конца сезона. Всегда интересно узнать, кто круче в паре равных, ведь позже увидим «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов, а «Локомотив» — в групповом раунде турнира. Их ждут большие матчи, и новый очный поединок уже сегодня. На кого поставите в матче на три результата?