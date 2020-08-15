ГлавнаяБлогиЦифровое измерение

Миранчуку пора в «Милан». Алексей забил девятый гол после карантина

15 августа 2020, 21:39
00:00 / 00:00

«Краснодар» не показал тактическую гибкость, а у Николича очередная победа. «Соккер.ру» — о центральной игре тура.

1 раз проверили возможный пенальти. Непростой эпизод, если нет VAR и возможности оценить с нескольких ракурсов. Повторы помогли Левникову разобраться, является ли зацеп Чорлуки на линии штрафной поводом для назначения пенальти. Про одиннадцатиметровые важно знать, что не каждый намек на фол – повод указывать на «точку». Например, здесь хорватский защитник очевидно протянул руку в направлении Берга.

Касание было, но есть важное возражение. Как только швед ощутил касание Ведрана, то бросил игру по мячу, согнул руку в локте и пытался сделать зацеп более явным. Судья имел право расценить действия Берга как желание украсить эпизод. Левников скорее прав – легкое касание хорвата не мешало Бергу двигаться дальше, но форвард выбрал красивое падение вместо игры. Впрочем, Чорлука прошел по лезвию ножа – был в миллиметре от пенальти.

1 точный удар за тайм нанес «Краснодар». А за весь матч – всего три. Точно играя в пас и владея мячом намного чаще, чем соперник – 40 процентов на 60, «горожане» не завершали атаки точными ударами. До перерыва счет по метким выстрелам был 5:1 в пользу «Локомотива», который выбрал ярко выраженную игру вторым номером. Но стиль не мешал работать по воротам Сафонова с акцентом.

А вот «Краснодар» втыкался в массированную оборону «Локомотива» из крепких защитников. Плотность игры москвичей мешала «быкам» наносить реально опасные для Гильерме удары. Кабелла снова провел хороший матч, Вандерсон зажигал, обыгрывая соперников, но Баринов и Крыховяк хорошо отрабатывали в обороне, а без пространства «быкам» всегда сложно.

2-х попыток хватило Алексею Миранчуку для гола. Отмечаем, что у атакующего хавбека «Локомотива» за матч два точных удара, оба до перерыва, второй оказался голевым. Нужно отдать должное техничности Алексея – редкий российский футболист так легко примет подачу фактически себе за спину, развернется и подстроится под отскок мяча в касание, пробив мимо вратаря. Гол напомнил фокусы из Серии А 90-х.

Миранчук определенно подходит итальянским клубам. Проблема лишь в том, что Кикнадзе может сорвать переговоры, сознательно завысив цену. Мотив прост, «Локомотив» не хочет терять Алексея, а поскольку Миранчук делал намек, что не пойдет в «Зенит» и другие клубы РПЛ, то москвичи ждут его подпись под новым контрактом. Но будет жаль, если парень в такой форме – после карантина забил 9 мячей в РПЛ, не поиграет в топ-5.

8 сэйвов на счету Матвея Сафонова. Черчесов был на матче, сидел рядом с Хабибом Нурмагомедовым, если главный тренер готов отключить слепое упрямство, то должен вызывать в первую команду молодого вратаря «Краснодара». Конечно, Станислав Саламович может упомянуть о том, что в концовке матча Матвей подарил мяч сопернику, но сразу надо добить мысль – сам голкипер и спас после грубой ошибки.

И когда Смолов бил с метра – вратарь успел отразить мяч, и когда Алексей Миранчук забивал, то страж ворот «Краснодара» технически играл грамотно. Конечно, не все удары «Локомотива» были опасными, но если у вратаря команды, которая чаще атаковала, восемь сэйвов, то тяжело не выделить именно Сафонова. Матвей в этом году не раз играл круто, это еще один удачный матч. Вместе с Максименко – два вратаря, которых пора звать в сборную, молодые и талантливые.

9 метких выстрелов было у «Локомотива». До матча говорили о разнице в стилях команд. «Краснодар» всегда упрямо атакует, а москвичи постоянно пытаются сыграть хитрее. Николич наращивал средний показатель владения мячом, прессингует выше, но при этом спокойно может отдать мяч (как сегодня). При этом за счет 9 точных ударов по воротам Сафонова выделились.

Хотя с мячом чаще был «Краснодар», матч вели хозяева. Причина в том, что никто, кроме Живоглядова, не разочаровал. При этом именно правый защитник «Локомотива» отдал голевую передачу — компенсировал мелкие ошибки в защите. Гильерме скорее скучал, а вот его коллега часто работал, о чем сказано выше. Уверенный матч от «Локомотива», хотя и не самый темповой или зрелищный.

10 матчей без поражений у Николича в РПЛ. «Локомотив» остался собой – у сербского тренера хватает опыта и таланта, чтобы ничего не испортить. Конечно, с Семиным поступили некрасиво, но стоит признать, что у Николича такой же подход, как у легендарного наставника, просто ведет себя на бровке иначе – редко матерится и включается с эмоциями. Зато очки набирает стабильно. В прошлом сезоне было 4 победы и 4 ничьи.

Теперь есть 2 победы на старте, то есть у Николича уже десять поединков в чемпионате России, но при этом нет ни одной осечки. Соперники были слабыми? Нет, играл против «Краснодара», ЦСКА, «Спартака». Уступил в финале Суперкубка России «Зениту», но если брать чемпионат, то «железнодорожники» в 2020-м году вообще ни разу не уступили – ни с Семиным, ни с Николичем.

Стабильность – второе имя это команды. Причем важно отметить, что когда теряют опытных людей, вроде Жоау Мариу, то не начинается «черная серия». Или если играют постоянно без крутого результативного центрального форварда – Смолов и Эдер никакие в футболке «Локомотива» весь этот год, то Крыховяк и Алексей Миранчук берут на себя инициативу у чужих ворот. И когда в основе появляется молодежь – Магкеев или Рыбчинский, то москвичи остаются не слабее основных конкурентов.

Надо отдать должное Николичу – оказался довольно грамотным тренером. Немножко разочаровывает, что Семина убирали под соусом, что привезут атакующую модель, а ее даже близко нет – выручают пенальти и индивидуальные действия Алексея Миранчука или Крыховяка. С другой стороны, Николич не обещал ничего невероятного, зато ведет себя адекватно. Интересно дождаться жеребьевки Лиги чемпионов, а еще окончательного решения по Алексею Миранчуку.

Клубы топ-5 получили длинное трансферное окно, поэтому могут торговаться еще долго, так что атакующий хавбек, если продолжит стабильно забивать, добавляя к пенальти такие шедевры, как сегодня, то обязательно окажется в футболке «Милана».

Кокорин поздравил Паредеса с выходом ПСЖ в финал ЛЧ
Сегодня, 09:12 Комментарии13
Официально«Спартак» отправился на матч с «Уфой» без Тедеско
Вчера, 16:38 Комментарии52
РФС готов оказать помощь в расследовании смерти 17-летнего футболиста
17 августа
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ахматом»
15 августа ВидеоКомментарии7
Официально«Динамо» обновило эмблему клуба
15 августа ФотоКомментарии11
«Зенит» вылетел в Ростов
14 августа ВидеоКомментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ yasukuni (раскрыть)
16 августа в 12:32
Смолов должен был уходить тремя годами раньше, а после ЧМ его игра оставляет желать лучшего. Леша сейчас на пике формы поэтому сравнение некорректное.
112910415
112910415
16 августа в 11:45
будем скучать
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
16 августа в 11:22
"редко матерится и включается с эмоциями"
----------------
А у вас есть хоть одно видео-доказательство, что Палыч матерился на бровке? Сколько смотрел лайв-нарезок с матчей, ни одного мата от него не услышал, ни разу его не запикивали. Да, кричал, ругался, но всё было в рамках цензуры. Так что не надо свои фантазии выдавать за факты.
yasukuni
yasukuni ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
16 августа в 11:14
Не мелите ерунды. Смолов тоже якобы перерос водокачку,и что? Не зацепился даже за днище Ла Лиги. Этому тоже максимум Сегунда свети, и то не факт. НИКТО, НИ ОДИН человек с водокачки в Европе не нужен. В принципе. В Англии или Германии они и третью лигу не потянут.
nubom
nubom
16 августа в 09:46
Поздно... В Европу нужно отдавать ребят с малых лет. Сейчас продажа сильных (по российским меркам) футболистов нанесет вред клубу, особенно, играющему в еврокубках...
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ yasukuni (раскрыть)
16 августа в 09:45
Это показатель того, что водокачку он перерос и пора-бы уже в солидном чемпе играть вот и всё что я хотел сказать.
yasukuni
yasukuni ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
16 августа в 09:32
сумасшедшая форма в чемпионате водокачки имени Дюкова это, конечно, показатель.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
16 августа в 00:18
Пускай попробует Спартаку забить, а пока это кабинетный прихвостень
25процентный клоун
25процентный клоун
15 августа в 23:18
Почему бы к просмотру Вар не подключать тренеров обеих команд, и потом выносить вердикт.
Но тогда остановки времени нужны
FROBI
FROBI ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
15 августа в 22:24
Вопрос про "сумасшедшую форму" спорный. Сумасшедшая она пока только для уровня нашего колхоза. Головин тоже уезжал с приставкой "супер", а по факту целый год приводил себя в соответствие французскому футболу.
То же самое и с Миранчуком. Не надо восхитительных отзывов. Пока он лишь выполнил необходимый минимум, чтобы на него обратили внимание в Европе, а дальше... либо он рискнёт пойти по мучительному примеру Головина, либо удовлетворится кокоринским житиём-бытиём.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
15 августа в 22:06
Миранчук конечно красавец! Леша должен уезжать в Европу, потому что набрал просто сумасшедшую форму и если в Локо не дураки, то они должны в это трансферное окно как можно раньше сорвать куш и продать за приличные деньги своего лидера.
kts
kts
15 августа в 21:49
Сага о Сиранчуке обрыдла. В Зените будет в итоге
Брулин
Брулин
15 августа в 21:41
То что ему пора ухадить в Европу это 100%
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100