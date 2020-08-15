Миранчуку пора в «Милан». Алексей забил девятый гол после карантина

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15 августа 2020, 21:39

«Краснодар» не показал тактическую гибкость, а у Николича очередная победа. «Соккер.ру» — о центральной игре тура.

1 раз проверили возможный пенальти. Непростой эпизод, если нет VAR и возможности оценить с нескольких ракурсов. Повторы помогли Левникову разобраться, является ли зацеп Чорлуки на линии штрафной поводом для назначения пенальти. Про одиннадцатиметровые важно знать, что не каждый намек на фол – повод указывать на «точку». Например, здесь хорватский защитник очевидно протянул руку в направлении Берга.

Касание было, но есть важное возражение. Как только швед ощутил касание Ведрана, то бросил игру по мячу, согнул руку в локте и пытался сделать зацеп более явным. Судья имел право расценить действия Берга как желание украсить эпизод. Левников скорее прав – легкое касание хорвата не мешало Бергу двигаться дальше, но форвард выбрал красивое падение вместо игры. Впрочем, Чорлука прошел по лезвию ножа – был в миллиметре от пенальти.

1 точный удар за тайм нанес «Краснодар». А за весь матч – всего три. Точно играя в пас и владея мячом намного чаще, чем соперник – 40 процентов на 60, «горожане» не завершали атаки точными ударами. До перерыва счет по метким выстрелам был 5:1 в пользу «Локомотива», который выбрал ярко выраженную игру вторым номером. Но стиль не мешал работать по воротам Сафонова с акцентом.

А вот «Краснодар» втыкался в массированную оборону «Локомотива» из крепких защитников. Плотность игры москвичей мешала «быкам» наносить реально опасные для Гильерме удары. Кабелла снова провел хороший матч, Вандерсон зажигал, обыгрывая соперников, но Баринов и Крыховяк хорошо отрабатывали в обороне, а без пространства «быкам» всегда сложно.

2-х попыток хватило Алексею Миранчуку для гола. Отмечаем, что у атакующего хавбека «Локомотива» за матч два точных удара, оба до перерыва, второй оказался голевым. Нужно отдать должное техничности Алексея – редкий российский футболист так легко примет подачу фактически себе за спину, развернется и подстроится под отскок мяча в касание, пробив мимо вратаря. Гол напомнил фокусы из Серии А 90-х.

Миранчук определенно подходит итальянским клубам. Проблема лишь в том, что Кикнадзе может сорвать переговоры, сознательно завысив цену. Мотив прост, «Локомотив» не хочет терять Алексея, а поскольку Миранчук делал намек, что не пойдет в «Зенит» и другие клубы РПЛ , то москвичи ждут его подпись под новым контрактом. Но будет жаль, если парень в такой форме – после карантина забил 9 мячей в РПЛ , не поиграет в топ-5.

8 сэйвов на счету Матвея Сафонова. Черчесов был на матче, сидел рядом с Хабибом Нурмагомедовым, если главный тренер готов отключить слепое упрямство, то должен вызывать в первую команду молодого вратаря «Краснодара». Конечно, Станислав Саламович может упомянуть о том, что в концовке матча Матвей подарил мяч сопернику, но сразу надо добить мысль – сам голкипер и спас после грубой ошибки.

И когда Смолов бил с метра – вратарь успел отразить мяч, и когда Алексей Миранчук забивал, то страж ворот «Краснодара» технически играл грамотно. Конечно, не все удары «Локомотива» были опасными, но если у вратаря команды, которая чаще атаковала, восемь сэйвов, то тяжело не выделить именно Сафонова. Матвей в этом году не раз играл круто, это еще один удачный матч. Вместе с Максименко – два вратаря, которых пора звать в сборную, молодые и талантливые.

9 метких выстрелов было у «Локомотива». До матча говорили о разнице в стилях команд. «Краснодар» всегда упрямо атакует, а москвичи постоянно пытаются сыграть хитрее. Николич наращивал средний показатель владения мячом, прессингует выше, но при этом спокойно может отдать мяч (как сегодня). При этом за счет 9 точных ударов по воротам Сафонова выделились.

Хотя с мячом чаще был «Краснодар», матч вели хозяева. Причина в том, что никто, кроме Живоглядова, не разочаровал. При этом именно правый защитник «Локомотива» отдал голевую передачу — компенсировал мелкие ошибки в защите. Гильерме скорее скучал, а вот его коллега часто работал, о чем сказано выше. Уверенный матч от «Локомотива», хотя и не самый темповой или зрелищный.

10 матчей без поражений у Николича в РПЛ . «Локомотив» остался собой – у сербского тренера хватает опыта и таланта, чтобы ничего не испортить. Конечно, с Семиным поступили некрасиво, но стоит признать, что у Николича такой же подход, как у легендарного наставника, просто ведет себя на бровке иначе – редко матерится и включается с эмоциями. Зато очки набирает стабильно. В прошлом сезоне было 4 победы и 4 ничьи.

Теперь есть 2 победы на старте, то есть у Николича уже десять поединков в чемпионате России, но при этом нет ни одной осечки. Соперники были слабыми? Нет, играл против «Краснодара», ЦСКА , «Спартака». Уступил в финале Суперкубка России «Зениту», но если брать чемпионат, то «железнодорожники» в 2020-м году вообще ни разу не уступили – ни с Семиным, ни с Николичем.

Стабильность – второе имя это команды. Причем важно отметить, что когда теряют опытных людей, вроде Жоау Мариу, то не начинается «черная серия». Или если играют постоянно без крутого результативного центрального форварда – Смолов и Эдер никакие в футболке «Локомотива» весь этот год, то Крыховяк и Алексей Миранчук берут на себя инициативу у чужих ворот. И когда в основе появляется молодежь – Магкеев или Рыбчинский, то москвичи остаются не слабее основных конкурентов.

Надо отдать должное Николичу – оказался довольно грамотным тренером. Немножко разочаровывает, что Семина убирали под соусом, что привезут атакующую модель, а ее даже близко нет – выручают пенальти и индивидуальные действия Алексея Миранчука или Крыховяка. С другой стороны, Николич не обещал ничего невероятного, зато ведет себя адекватно. Интересно дождаться жеребьевки Лиги чемпионов, а еще окончательного решения по Алексею Миранчуку.

Клубы топ-5 получили длинное трансферное окно, поэтому могут торговаться еще долго, так что атакующий хавбек, если продолжит стабильно забивать, добавляя к пенальти такие шедевры, как сегодня, то обязательно окажется в футболке «Милана».