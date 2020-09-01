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Лучшие шутки августа: заговор против «Спартака» и замена в ФК СИЗО

вчера, 16:31
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Последние шутки лета — в традиционной рубрике «Соккер.ру».

11 место. Всем понравилась фамилия потенциального новичка ЦСКА Майка Ндауишмиу, а Трезвый повар уверен, что это не просто фамилия:

Если произнести вслух Ндауишмиу, то можно вызвать дождь

10 место. Ice van Reed указал на удивительное совпадение из жизни «Манчестер Юнайтед»:

В Полуфинале Кубка лиги должен был играть Ромеро, выпустили Де Хеа и поплатились

В полуфинале Кубка Англии должен был играть Ромеро, выпустили Де Хеа и поплатились

Полуфинал Лиги Европы должен играть Ромеро, выпускают Де Хеа...

9 место. Томасу Мюллеру стало интересно, когда он узнал об уходе Месси из «Барселоны». Реплика Трезвого повара:

Мюллер: «А вас Месси я попрошу остаться»

8 место. FROBI ответил на слова агента Хорхе Карраскаля, у которого «ощущение, что сделка уже близка»:

У нас тоже есть ощущение, что Гинер сейчас на безлимитном тарифе )

7 место. Добряк напомнил о гастрономических пристрастиях Доменико Тедеско после слов главного тренера «Спартака»: «Я молод, голоден и хочу добиться успеха».

Ещё один чебурек интуристу принесите...

Пояснение для тех, кто случайно оказался в танке:

6 место. Байкал-38 — о заговоре против «Спартака»:

Да это заговор!

Лучшие шутки августа: заговор против «Спартака» и замена в ФК СИЗО

5 место. Александр Кержаков назвал тезку Кокорина «параськой» после перехода в «Спартак» и вызвал на себя плотный огонь из всех орудий.

makkie:

Кержаков хотел ответить Кокорину, а написал Радимову, случайно лайкнул фото Медведева, внёс в чёрный список Быстрова... одним словом, немного промахнулся 😁

Legend 6:

волгодон 2:

Ну, зачем называют Параськой меня,

Это стыдно и очень обидно,

И от этого слова в душе плачу я,

Только внешне вам это не видно .. ))

Некакойшенко:

Он люто обожал футбол

И бить в калитку призывал

Но был на выходе глагол

Что воробьёв кругом пугал

4 место. Роман Широков избил арбитра в матче любителей, а LOpp назвал главных выгодоприобретателей:

В команде ФК СИЗО замена, вместо Александра Кокорина на поле выходит Роман Широков.

3 место. Предложение крепить к российским арбитрам видеокамеры привело к веселому угару в комментариях:

Q-J-G:

Лучше совесть к судьям прикрепить...!

VAN ARM:

и дозатор со скипидаром чтобы успевали))))

волгодон 2:

Либо Широкова Романа приставить играющим наблюдателем...

Jeck Denielse:

Лучшие шутки августа: заговор против «Спартака» и замена в ФК СИЗО

Сергей Саныч:

Лучшие шутки августа: заговор против «Спартака» и замена в ФК СИЗО

2 место. Багров-брат — о причинах перехода Александра Кокорина в «Спартак»:

Причина Сашина проста,

Бабла хотел сорвать с куста.

Но как на газе не рожай,

На нефти лучше урожай...)))

1 место. эхо унитазного бочка — о том, какие разговоры ведут судьи РПЛ во время матчей.

Они друг другу там нашёптывают: «Не свисти, а то денег не будет»)

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Все комментарии
Yurza
Yurza
сегодня в 12:33
Кроме 1-го места ничего смешного нет вообще.
Footbolista
Footbolista ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 10:31, ред.
Утомляет только бездарная поэзия...
Valeron112
Valeron112
сегодня в 00:55
    FROBI
    FROBI
    вчера в 21:36
    Шутки шутками, но главный вопрос по Широкову: Принял Рома вызов Федотова?
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 20:18
    из опубликованных - 1 место по делу!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 19:50
    Здесь не всё лучшее. И стихи утомляют.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:25
    в этот раз много забавного !
    Faustello
    Faustello ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 18:12
    Чемодан занёс?))
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ Footbolista (раскрыть)
    вчера в 17:30, ред.
      Footbolista
      Footbolista ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
      вчера в 17:15
      Хиты впереди...с началом ЛЧ...обхохочемся...
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      вчера в 17:07, ред.
      Ну так себе подборка....без обид...но столько шикарных шутеек было про Коко, Федуна и ко и ничего...а ведь это хит месяца...3,5 млн и лавка.... При чем поводы были каждую НЕДЕЛЮ...
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 16:34
      Можно почитать)
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 16:34
      Ничего себе, даже я попал в этот хит парад!
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