Лучшие шутки августа: заговор против «Спартака» и замена в ФК СИЗО

Последние шутки лета — в традиционной рубрике «Соккер.ру».
11 место. Всем понравилась фамилия потенциального новичка ЦСКА Майка Ндауишмиу, а Трезвый повар уверен, что это не просто фамилия:
Если произнести вслух Ндауишмиу, то можно вызвать дождь
10 место. Ice van Reed указал на удивительное совпадение из жизни «Манчестер Юнайтед»:
В Полуфинале Кубка лиги должен был играть Ромеро, выпустили Де Хеа и поплатились
В полуфинале Кубка Англии должен был играть Ромеро, выпустили Де Хеа и поплатились
Полуфинал Лиги Европы должен играть Ромеро, выпускают Де Хеа...
9 место. Томасу Мюллеру стало интересно, когда он узнал об уходе Месси из «Барселоны». Реплика Трезвого повара:
Мюллер: «А вас Месси я попрошу остаться»
8 место. FROBI ответил на слова агента Хорхе Карраскаля, у которого «ощущение, что сделка уже близка»:
У нас тоже есть ощущение, что Гинер сейчас на безлимитном тарифе )
7 место. Добряк напомнил о гастрономических пристрастиях Доменико Тедеско после слов главного тренера «Спартака»: «Я молод, голоден и хочу добиться успеха».
Ещё один чебурек интуристу принесите...
Пояснение для тех, кто случайно оказался в танке:
Просто Тедеско ест чебурек!) pic.twitter.com/kW7nAWL7Xw— Metodista (@artur22rus) July 16, 2020
6 место. Байкал-38 — о заговоре против «Спартака»:
Да это заговор!
5 место. Александр Кержаков назвал тезку Кокорина «параськой» после перехода в «Спартак» и вызвал на себя плотный огонь из всех орудий.
makkie:
Кержаков хотел ответить Кокорину, а написал Радимову, случайно лайкнул фото Медведева, внёс в чёрный список Быстрова... одним словом, немного промахнулся 😁
Legend 6:
волгодон 2:
Ну, зачем называют Параськой меня,
Это стыдно и очень обидно,
И от этого слова в душе плачу я,
Только внешне вам это не видно .. ))
Некакойшенко:
Он люто обожал футбол
И бить в калитку призывал
Но был на выходе глагол
Что воробьёв кругом пугал
4 место. Роман Широков избил арбитра в матче любителей, а LOpp назвал главных выгодоприобретателей:
В команде ФК СИЗО замена, вместо Александра Кокорина на поле выходит Роман Широков.
3 место. Предложение крепить к российским арбитрам видеокамеры привело к веселому угару в комментариях:
Q-J-G:
Лучше совесть к судьям прикрепить...!
VAN ARM:
и дозатор со скипидаром чтобы успевали))))
волгодон 2:
Либо Широкова Романа приставить играющим наблюдателем...
Jeck Denielse:
Сергей Саныч:
2 место. Багров-брат — о причинах перехода Александра Кокорина в «Спартак»:
Причина Сашина проста,
Бабла хотел сорвать с куста.
Но как на газе не рожай,
На нефти лучше урожай...)))
1 место. эхо унитазного бочка — о том, какие разговоры ведут судьи РПЛ во время матчей.
Они друг другу там нашёптывают: «Не свисти, а то денег не будет»)