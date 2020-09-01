Лучшие шутки августа: заговор против «Спартака» и замена в ФК СИЗО

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вчера, 16:31

Последние шутки лета — в традиционной рубрике «Соккер.ру».

11 место. Всем понравилась фамилия потенциального новичка ЦСКА Майка Ндауишмиу, а Трезвый повар уверен, что это не просто фамилия:

Если произнести вслух Ндауишмиу, то можно вызвать дождь

10 место. Ice van Reed указал на удивительное совпадение из жизни «Манчестер Юнайтед»:

В Полуфинале Кубка лиги должен был играть Ромеро, выпустили Де Хеа и поплатились В полуфинале Кубка Англии должен был играть Ромеро, выпустили Де Хеа и поплатились Полуфинал Лиги Европы должен играть Ромеро, выпускают Де Хеа...

9 место. Томасу Мюллеру стало интересно, когда он узнал об уходе Месси из «Барселоны». Реплика Трезвого повара:

Мюллер: «А вас Месси я попрошу остаться»

8 место. FROBI ответил на слова агента Хорхе Карраскаля, у которого «ощущение, что сделка уже близка»:

У нас тоже есть ощущение, что Гинер сейчас на безлимитном тарифе )

7 место. Добряк напомнил о гастрономических пристрастиях Доменико Тедеско после слов главного тренера «Спартака»: «Я молод, голоден и хочу добиться успеха».

Ещё один чебурек интуристу принесите...

Пояснение для тех, кто случайно оказался в танке:

6 место. Байкал-38 — о заговоре против «Спартака»:

Да это заговор!

5 место. Александр Кержаков назвал тезку Кокорина «параськой» после перехода в «Спартак» и вызвал на себя плотный огонь из всех орудий.

makkie:

Кержаков хотел ответить Кокорину, а написал Радимову, случайно лайкнул фото Медведева, внёс в чёрный список Быстрова... одним словом, немного промахнулся 😁

Legend 6:

волгодон 2:

Ну, зачем называют Параськой меня, Это стыдно и очень обидно, И от этого слова в душе плачу я, Только внешне вам это не видно .. ))

Некакойшенко:

Он люто обожал футбол И бить в калитку призывал Но был на выходе глагол Что воробьёв кругом пугал

4 место. Роман Широков избил арбитра в матче любителей, а LOpp назвал главных выгодоприобретателей:

В команде ФК СИЗО замена, вместо Александра Кокорина на поле выходит Роман Широков.

3 место. Предложение крепить к российским арбитрам видеокамеры привело к веселому угару в комментариях:

Q-J-G:

Лучше совесть к судьям прикрепить...!

VAN ARM:

и дозатор со скипидаром чтобы успевали))))

волгодон 2:

Либо Широкова Романа приставить играющим наблюдателем...

Jeck Denielse:

Сергей Саныч:

2 место. Багров-брат — о причинах перехода Александра Кокорина в «Спартак»:

Причина Сашина проста, Бабла хотел сорвать с куста. Но как на газе не рожай, На нефти лучше урожай...)))

1 место. эхо унитазного бочка — о том, какие разговоры ведут судьи РПЛ во время матчей.