Залатать защиту и укрепить атаку. Идеальное трансферное окно для ПСЖ

1599082258

сегодня, 00:30

ПСЖ был максимально близок к исполнению мечты минувшим летом. Но в финале Лиги чемпионов проиграл «Баварии», показав свои слабости. «Соккер.ру» — о том, как ПСЖ нужно поработать на рынке.

Проигранный «Баварии» финал Лиги чемпионов показал ряд слабостей, которые подвели парижан. Выявленные в этой игре проблемы можно добавить к тем, которые существовали и ранее, были хорошо известны, но их решение откладывалось. Однако если ПСЖ хочет прогрессировать и становиться еще сильнее, клубу нужно перестать просто вваливать деньги во все подряд. Следует сосредоточиться на точечном усилении, поработать над конкретными задачами. Их не так много, но мелочей в Лиге чемпионов не бывает, что доказал финал.

Дублер Наваса

Кейлор Навас в «Реале» долго мучился, столько было слухов о его уходе, но он до последнего выполнял свою работу качественно. ПСЖ не все поняли, когда клуб подписал костариканца. Но 33-летний Навас снова работает прекрасно. Впрочем, топ-клубу нужен и хороший дублер, который сможет в критической ситуации выйти и сыграть надежно, в ком не будет сомнений. У парижан регулярно проблемы с вратарями. Они все время метаются в своем выборе, делают ставку вроде на хороших голкиперов, потом их что-то не устраивает и снова начинаются судорожные поиски. Кажется странным, почему ПСЖ не устроил родной Альфонс Ареола, которому снова приходится искать новый клуб. У парижан есть молодые Марчин Булка и Гариссон Инносан, но им только исполнилось 20 лет. А нужен кто-то достаточно опытный. Ведь уже по ходу недавнего скоротечного финального розыгрыша Лиги чемпионов Навасу понадобилась подмена из-за травмы. Французские СМИ считают хорошим вариантом на подмену Серхио Ромеро, который поиграл во многих чемпионатах и на разном уровне, практически всюду был дублером, но надежным.

Центральный защитник высокого уровня

Самым большим ударом для ПСЖ в предстоящем сезоне станет уход Тиаго Силвы. Опытный бразилец олицетворял собой надежность и командную игру парижан, к которой часто было много претензий. А вот к Силве – никогда. Пожалуй, он больше других делал футбол ПСЖ и в принципе взаимодействие в команде коллективным, сплоченным, именно командным, а не индивидуальным, не набором звездных скиллов. Помимо качественной работы в роли центрального защитника Силва исполнял и весомую роль лидера. И такого человека ПСЖ нужно заменить. Пусть в игровом плане ставка будет сделана на пару Кимпембе – Маркиньос в центре обороны. Но и им нужна подстраховка. К тому же на длинной дистанции эта пара стабильно еще не работала – всякое может случиться. Идти в сезон с большими амбициями только с этой парой в центре защиты – большой риск. Поэтому свои основные вложения ПСЖ должен сделать на этом фронте. Но проблема в том, что рынок качественных центральных защитников очень узок, а цены крайне высоки. По сути, все сводится к гонке за Дайотом Упамекано из «Лейпцига», который олицетворяет собой профиль современного надежного мощного защитника. Калиду Кулибали, похоже, уходит в «Манчестер Сити». Есть еще Давид Алаба, который пока не продлил контракт с «Баварией». Но захочет ли 28-летний австриец менять Мюнхен на Париж? Хотя парижане способны предложить хорошие условия, ведь зарплатный бюджет облегчился существенно с уходом Силвы, Кавани и Менье.

Опытный правый защитник

До финала Лиги чемпионов мы предупреждали, что слабой зоной ПСЖ будет правый фланг обороны. Понимали это и в «Баварии», нанеся туда самый сокрушительный удар и организовав там самое мощное давление. После финала мы констатировали, что правый фланг защиты ПСЖ не сдюжил. Большой ошибкой было отпускать Менье, не найдя ему замены и положившись только на Тило Керера. Возможно, он чем-то симпатичен Томасу Тухелю, но все же не тянет на роль безальтернативного правого защитника, особенно в таких ответственных матчах, а не когда в соперниках сплошные «Реймсы». Есть еще 21-летний Колен Дагба, но он пока тоже не очень готов. И если слева Хуан Бернат в роли основного, а Левен Кюрзава в роли запасного отрабатывают стабильно, то справа такого сочетания нет. Поэтому ПСЖ непременно следует укрепить правый фланг обороны. Причем нужен опытный футболист. Говорили об интересе к Бенжамену Павару, но его трансфер сейчас практически не реализуем. Интересен был ПСЖ и Амари Траоре, но у 28-летнего малийца из «Ренна» нет должного опыта в Европе, то же касается и Адама Марушича, о котором писали СМИ . Более вероятным кажется появление Норди Мукиеле из «Лейпцига». Ему 22 года, но с «быками» он уже получил достаточно опыта, дойдя до полуфинала Лиги чемпионов, пусть и сыграл там не слишком убедительно.

Полузащитник в поддержку Верратти

ПСЖ не прекращает поиска человека на эту роль с момента ухода Тиаго Мотты в 2018 году. Столкнувшись в финале в центре полузащиты с Тиаго Алькантарой и Леоном Горецка, ПСЖ , располагавший в середине трио Маркиньос – Паредес – Эррера, понял, что нужно усиление. У Верратти регулярные проблемы со здоровьем. Но даже если он в порядке, ему необходим партнер в центре соответствующего уровня. Паредес и Эррера как-то больше в отрыве от него действуют. Тут необходима кропотливая работа спортивного директора, потому что нужно не прогадать с профилем игрока. Необходим хавбек типажа Алькантары. Французские СМИ пишут, что интерес ПСЖ направлен на Рубена Невеша из «Вулверхэмптона». 23-летний португалец оценивается в 50 миллионов евро и выглядит готовым сыграть за топ-клуб. Парижанам интересен и 17-летний вундеркинд Эдуардо Камавинга из «Ренна», но там и других претендентов полно – тот же «Реал».

Замена или конкурент Икарди