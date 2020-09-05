Лионель хочет уйти сейчас. Месси объявил себя заложником Бартомеу

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вчера, 10:00

Вместо твердого решения остаться надолго услышали жалобы, жалобы и жалобы. «Соккер.ру» — о продолжении эпопеи.

Безвольность, доказанная многократно

Не конец, а середина истории. Текст заявления Месси писали профессионалы. Он не говорун, в обычных интервью короткие предложения, а тут все по классике – сто раз пнул Бартомеу, вспомнил плачущих детей, заявил, что пожалел «Барселону», только поэтому не пошел в суд. А в конце приплел коронавирус. Текст пиарщика.

Зато видно, что сам Месси жутко обижен. Выражение лица было такое, словно через секунду расплачется. Не злитесь, фанаты Лионеля, но написанный текс слабый, нудное нытье. Нытье богатого ребенка, которому не хватило духу заявить публично до 10 июня, что покидает «Барселону».

Банально мечтал выиграть ЛЧ в Лиссабоне, и лишь тогда объявить об уходе после победы. А когда провалился, то вернулся к давно принятому решению. Но тут уже Бартомеу боится сесть в тюрьму – за него снова взялась прокуратура, и вцепился зубами в Лионеля. Как и Тебас – глава Ла Лиги.

Их мотивы понятны, Лионель – актив Примеры и «Барселоны». Но выгодно ли клубу оставлять того, кто полчаса рассказывал, как сильно хочет уйти? В целом Месси жаль, у человека должно быть право на свободу выбора. Но вы видели Лионеля во множестве проигранных решающих матчей. Ни в одном не повел себя как вожак.

Ни сам не вытащил, ни напарников не вдохновил. Месси – ужасный капитан «Барселоны», потому что это банально не его. Потеряв Пуйоля, который завершил карьеру в 2014-м, по инерции выиграли ЛЧ , но там Лионелю помогли его друзья в атаке — Маскерано и Иньеста.

Но напарники и Луис Энрике ушли, а Бартомеу – остался. Теперь Месси назвал управление Хосепа катастрофой и заявил, что хочет уйти прямо сейчас. Назвать это добровольным решением остаться невозможно. Ведь ни слова не сказано, что не уйдет через год.

Тони Кроос оказался прав. Для перехода в стиле Фигу надо иметь яйца. И чтобы Месси ушел в АПЛ , нужна была сила воли. А Лионель выстрелил заученные фразы о мотивации, хотя все взрослые фанаты каталонцев понимают: желание рвать жилы найти будет сложно. Капитан публично заявил, что не хочет играть за «Барселону».

Что тут непонятно? Месси не передумал и не верит в проект Бартомеу. Он испугался идти до конца, хотя сам сказал – решение об уходе окончательное, принято задолго до матча с «Баварией». Лионель даже согласился с аргументом, что «Барселоне» срочно нужно омоложение состава. Лионель все понимает. Он не остался, а не смог уйти.

У Месси был выгодный для клуба вариант

Капитан мог все сделать сам. Хватало короткого заявления вместо длинных жалоб на Бартомеу с отсылками к плачущим детям, но чтобы от души:

«Барселона» — мой дом. Болельщики клуба – мои братья и сестры. Я никогда вас не забуду. Все годы играл с любовью, изо всех сил. Извините меня за поражения последних лет, но вспомните — вместе мы выиграли много трофеев. А теперь с болью в душе признаю, что в 33 года не могу быть тем, кто поведет «Барселону» в будущее на поле. У меня нет на это ни времени, ни моральных сил, поскольку Бартомеу уничтожил клуб изнутри. У меня всего два четких требования в интересах «Барселоны». Первое – немедленный уход Хосепа и новые выборы. Второе – срочный пересмотр моего контракта. Мне важно, чтобы «Барселона» не стала банкротом, поэтому готов уйти из клуба за деньги, но сейчас. Все детали трансфера с моей будущей командой уже улажены. Принесу финансовую пользу в день, когда покину наш дом. Люблю вас всех, но пора на время расстаться. Я принял решение, оно окончательное. Помогал клубу годами, а теперь мне нужна ваша помощь – покажите руководству, что вы уважаете меня и мое решение. Навечно ваш, Лионель. Вперед, «Барселона»!

Зачитай такое на камеру без ручного журналиста на другом стуле – фанаты «Барселоны» заставили бы клуб отпустить Месси. Ведь Лионель взял бы ответственность на себя, извинился, объяснил причины ухода, а главное – выгоду для каталонского клуба от сложного капитанского решения.

Уйти, чтобы «Барселона» не сгнила. Но нет, Месси якобы остался на год, хотя сто раз повторил – до сих пор хочет уйти, говорил это Бартомеу постоянно. И кто так поступает? Какая польза, что назвал власть Хосепа катастрофой? Кто этого еще не знает? Месси создал новые проблемы, а не решил главную.

Месси не смог стать последователем Йохана

Похоже, ставим крест на адекватном ответе, может ли этот футболист заиграть в АПЛ на привычных оборотах. Получаем безвольного ветерана, что попробует хлопнуть дверью, лишившись мотивации. Но это вряд ли. Куман похож на Ди Маттео в тренерской бездарности, но тот «Челси» был готов вымучить победу в ЛЧ , а «Барселона» — руина.

Раньше у них был величайший человек по сумме характеристик и влиянию на футбол – Кройф, и была концепция развития на десятилетия. Йохан был игроком и тренером, был ногами и мозгом, был великим победителем и великим проигравшим. А Месси не умеет достойно проигрывать, никогда не умел. Также не умеет побеждать в одиночку.

Лионель сейчас добил «Барселону» еще одним годом с огромной зарплатой и уходом свободным агентом без компенсации. Будут привычные капризы и традиционный жуткий провал в Лиге чемпионов. С таким моральным фоном – капитан публично обвиняет президента клуба и хочет уйти, чемпионский коллектив не создают.

Получили вот это вместо лучшего, что могло случиться с футболом в сложный год – воссоединения Месси и Гвардиолы, что могли навалять заносчивым британцам на их земле. И не получили освобождение «Барселоны» от бремени величия, оставшегося в прошлом. Месси не станет моложе, не будет играть круто еще пять лет.

Лионель, который сдался в плен Хосепу – жалкое зрелище. Кройф создал великую «Барселону», а из-за множества факторов и отчасти безволия Месси клуб в шаге от превращения в нынешний «Милан». Или того хуже. Представьте, что будет, если Лионель бросит играть – банально не сможет себя заставить.

Его ведь сильно обидели, не отпустив. Роналду и МЮ , и «Реал» поняли. А «Барселона» предала право Месси на уход, когда хочет. Но Лионель как его дриблинг – увиливает от преград, ему будет тяжело собраться. Хотя как человека парня можно понять. Ему реально сложно, психологически не готов к такому стрессу.

Даже на интервью был на грани истерики, не исключено, что там были дубли. Но его заявление – главное разочарование футбольного года. Решение великого Месси сдаться мелкому жулику – диагноз ФК «Барселона». Жаль, что Йохан не дожил. Голландец хотя бы сказал правду, причем куда жестче, чем остальные.

Новую команду невозможно строить, пока в «Барселоне» 33-летний великий Месси, ведь он – главный, а при этом точно хочет уйти. Это даже Куман понимал, давая интервью на тему новой «Барселоны» пару месяцев назад. Нужны молодые крутые новички, а покупают Пьянича и вышвырнули Суареса.

Некому защитить интересы «Барселоны»

Вот какие аргументы в пользу оплаты Месси годичной дикой зарплаты вместо продажи его за 150 млн евро в «Манчестер Сити»? Человек долго и нудно объясняет, что давно решил уйти, что хочет новый вызов. И ему 33 года, не сможет он пять лет ждать, пока «Барселона» найдет того самого тренера.

Раз Лионель вынужденно остается, то шансы каталонцев пережить системный игровой, финансовый и моральный кризисы заметно уменьшились. Хочется прогадать, ведь фанаты не заслужили, чтобы их клуб уничтожил дуэт врагов — Бартомеу и Месси, которым не хватало воли даже на войну до определения победителя.

Но как себе представляете игру команды с капитаном, который в начале сентября заявил, что весь прошлый год хотел уйти и решение не менял? Месси ведь не сказал, что останется надолго. Заявил, что не хочет в суд, но скорее из-за боязни допросов и тяжб. Упоминалось, что дело по налогам ему сложно далось.

Месси остался, чтобы досидеть год по контракту и уйти, никакую новую «Барселону» строить не хочет. Не возглавил восстание, не назвал вещи своими именами, не потребовал немедленного ухода Бартомеу, не поблагодарил фанатов и напарников, не взял на себя хоть какую-то ответственность, не извинился за позорные поражения.

Нет, просто сказал, что хочет, но не может уйти, поскольку его запугал судом политический труп. Все, что творят люди, которые имеют вес в «Барселоне» — позор 2020 футбольного года. Понимаю фанатов Месси, которые не хотят, чтобы детство заканчивалось. Но пора взрослеть. После заявления Лионеля стало только хуже.

Никто не выиграл – ни Месси, который десять раз повторил, что принял решение уйти, ни Бартомеу, которого капитан публично облил помоями с головы до пят. А вот клуб проиграл. Жаль, что нет Кройфа, ему бы хватило силы воли, чтобы собрать вместе Хави, Пуйоля, Ривалдо, Решака и еще с десяток легенд «Барселоны».

Легенды могли выступить с четким требованием: раз Месси хочет уйти, то нельзя вредить «Барселоне», оставляя его силой запугиваний Бартомеу всего на год. Этот год ничего не меняет, только клуб потеряет деньги от трансфера Лионеля в 2020-м. Но Йохан умер, а теперь видим, как умирает «Барселона». Грустно на это смотреть.

Плюс люди, что написали текст Лионелю, забросили удочки на тему «освободите Добби». Хештег #freeMessi уже активно запущен – если в него вкачают деньги, то это будет тема ближайших дней. Ждут давления на Бартомеу со стороны фанатов «Барселоны», которым стало жаль кумира.

Но если останется – может быть и провал, и конфликт с Куманом. И уйдет бесплатно. Умиляют редкие фанаты клуба, что сейчас празднуют. Что тут праздновать? Капитан заявил, что проект без стратегии, решения Бартомеу – катастрофа, и многократно повторил, что хочет уйти прямо сейчас.

В интересах Месси быть частью здорового коллектива, в интересах клуба – получить деньги, ведь уйдет через год бесплатно. Нечего тут праздновать, развал клуба продолжается. «Хочу остаться, верю в успех» и «не верю в успех, хочу уйти, но заставили остаться» — совсем разные заявления.