ГлавнаяБлогиФутбол и деньги

«Реал» вне конкуренции! 10 мощнейших трансферных кампаний клубов

вчера, 16:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
Азар Эден
Азар Эден
Полузащитник
00:00 / 00:00

«Челси» побил собственный рекорд, но кто тратил больше всех за одно окно в истории?

10 место. «Манчестер Сити» (Англия) — 207.88 млн евро

Окно: Лето-2015; Самый дорогой трансфер: Кевин Де Брюйне (из «Вольфсбурга») — 76 млн евро.

За год до прихода Хосепа Гвардиолы на тренерский мостик «горожане» впервые в истории потратили за одно трансферное окно больше 200 миллионов евро. Тем летом купили не только Кевина Де Брюйне, но и Рахима Стерлинга, а еще заложили традицию крупных вложений в защитников: Николас Отаменди пришел из «Валенсии» за 44.5 млн евро. Мощно потратившийся «Ман Сити» довольствовался победой в Кубке Лиги, а еще Мануэль Пеллегрини вывел «горожан» в полуфинал Лиги чемпионов, чего так и не удалось сделать Пепу за четыре следующих сезона.

9 место. «Челси» (Англия) — 223.2 млн евро

Окно: Лето-2020; Самый дорогой трансфер: Кай Хаверц (из «Байера») — 80 млн евро.

«Челси» всего лишь на 17 млн перекрыл свой предыдущий рекорд и вытеснил ту кампанию из десятки самых дорогостоящих: летом 2017-го мощно закупались под Антонио Конте, но тогда мало кто полностью оправдал ожидания, а ведь платили большие суммы за Морату, Бакайоко, Рюдигера, Дзаппакосту и Дринкуотера. Сработают ли ставки Грановской и Чеха во главе с Хаверцом?

8 место. «Барселона» (Испания) — 230.7 млн евро

Окно: Лето-2017; Самый дорогой трансфер: Усман Дембеле (из «Боруссии Д») — 138 млн евро.

Были еще покупки Паулиньо, Семеду и возвращение Деулофеу, а зимой (к описываемой кампании не относится) «Барселона» бабахнула трансфером Филиппе Коутиньо за 145 млн евро. В итоге за сезон было потрачено под 400 миллионов, но счастья дорогие покупки не принесли: весной каталонцы удручающим образом вылетели из Лиги чемпионов от «Ромы», а бездумное распоряжение выручкой от продажи Неймара и клубными резервами стало фундаментом будущих финансовых проблем.

7 место. ПСЖ (Франция) — 238 млн евро

Окно: Лето-2017; Самый дорогой трансфер: Неймар (из «Барселоны») — 222 млн евро.

Трансферную кампанию «Барселоны» проспонсировал «Пари Сен-Жермен», заплативший рекордные 222 миллиона евро за Неймара. Еще 16 миллионов потратили на Юри Берчиче — вот и получилась самая затратная кампания в истории французского клуба. А ведь тем летом в ПСЖ приехал и Килиан Мбаппе, но по договоренности с «Монако» первый сезон он провел в Париже на правах аренды, выкупали его летом 2018-го за 145 млн евро.

6 место. «Атлетико» (Испания) — 243.5 млн евро

Окно: Лето-2019; Самый дорогой трансфер: Жоау Фелиш (из «Бенфики») — 126 млн евро.

Прошлым летом «Атлетико» заработал на трансферах 312 млн евро (второй результат в истории после «Монако»-2018), и внушительная часть этих средств пошла на усиление состава. Главным приобретением стал португальский вундеркинд Жоау Фелиш, а кроме него команду Диего Симеоне усилили Маркос Льоренте, Эрмосо, Фелипе, Лоди и Триппьер.

5 место. «Манчестер Сити» (Англия) — 248.5 млн евро

Окно: Лето-2017; Самый дорогой трансфер: Бенджамен Менди (из «Монако») — 57.5 млн евро.

Спустя два года «Ман Сити» побил установленный в последнее лето Пеллегрини трансферный рекорд (смотрите 10-е место в рейтинге). Пеп Гвардиола получил в свое распоряжение сразу нескольких дорогостоящих защитников: Менди, Уокера и Данило (а зимой еще и Ляпорта!), а также вратаря Эдерсона и универсала Бернарду Силву. Результат не заставил себя ждать: команда Гвардиолы выиграла АПЛ с рекордными 100 очками. Правда, из Лиги чемпионов вылетели с треском, проиграв «Ливерпулю» в четвертьфинале со счетом 1:5 по сумме двух матчей.

4 место. «Барселона» (Испания) — 255 млн евро

Окно: Лето-2019; Самый дорогой трансфер: Антуан Гризманн (из «Атлетико») — 120 млн евро.

«Барселона» свой клубный рекорд обновила прошлым летом, закачав в состав четверть миллиарда евро. И что из этого получилось? Сезон без трофеев, поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 2:8, удержание Месси в команде насильственными методами. Даже лицензированный шпион Флорентино Переса, засланный в стан врага, не смог бы развалить «Барселону» эффективнее, чем Бартомеу. Это почти искусство.

3 место. «Реал» (Испания) — 258.5 млн евро

Окно: Лето-2009; Самый дорогой трансфер: Криштиану Роналду (из МЮ) — 94 млн евро.

Первое трансферное окно после возвращения в президентское кресло Флорентино Переса получилось очень насыщенным. Культовый предводитель «Реала» после сереньких будней с Рамоном Кальдероном решил создать на «Сантьяго Бернабеу» «Галактикос 2.0» и в первой партии новичков привез Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема, Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа и Рауля Альбиоля. Главным тренером был Мануэль Пеллегрини, но, как и в описанном выше случае с «Манчестер Сити», чилиец не смог эффективно распорядиться звездами и покинул свой пост после одного сезона.

2 место. «Ювентус» (Италия) — 262.6 млн евро

Окно: Лето-2018; Самый дорогой трансфер: Криштиану Роналду (из «Реала») — 117 млн евро.

Спустя девять лет Криштиану ушел из «Реала» и стал хедлайнером трансферной кампании «Ювентуса», который тем летом потратился также на Жоау Канселу и Дугласа Косту, а еще вернул из «Милана» Леонардо Бонуччи. Разительных перемен в судьбе «Старой Синьоры» после этих покупок не наступило: «скудетто» штамповали и до этого, а Лига чемпионов так и остается мечтой.

1 место. «Реал» (Испания) — 367.5 млн евро

Окно: Лето-2019; Самый дорогой трансфер: Эден Азар (из «Челси») — 160 млн евро.

Самая дорогая с отрывом трансферная кампания в истории абсолютно не впечатляет, хотя прошлым летом «Реал» сделал много инвестиций в будущего (Родриго, Менди, Эдер), которые пока рано оценивать. Но какими же неловкими и неудачными, по крайней мере, в первом сезоне оказались самые дорогие новички — Лука Йович и Эден Азар. Бельгиец, который по уточненным данным обошелся в 160 млн евро, больше лечился, чем играл, а у сербского форварда обнаружились серьезные проблемы с дисциплиной.

Официально«РБ Лейпциг» оформил трансфер Самарджича
Сегодня, 13:36 ФотоКомментарии4
Официально«Ньюкасл» подписал контракт с экс-хавбеком «Борнмута» Фрэйзером
Вчера, 22:55 ФотоКомментарии4
Официально«Эвертон» объявил о подписании Хамеса Родригеса
Вчера, 22:23 ФотоКомментарии26
ОфициальноКуарежма подписал контракт с «Виторией Гимараеш»
Вчера, 21:57 ВидеоКомментарии8
Официально«Ньюкасл» объявил о трансфере Каллума Уилсона
Вчера, 14:32 ФотоКомментарии8
Официально«Вулверхэмптон» объявил о подписании защитника «Лиона» Марсала
06 сентября ВидеоКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 11:26
Ну по сути у ПСЖ закупочная компания принесла пользу в итоге
Финал ЛЧ
А по поводу «рационально подходить к делу», то палка о двух концах
Ведь деньги потеряли абсолютно все клубы. Значит те, кто продают, будут так же расчитывать на хорошую сумму
Не думаю, что цены на игроков станут меньше, просто сократятся количества покупаемых игроков. Да и то, временно
Конь Педальный 1
Конь Педальный 1 ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 19:36
Кому-то и этого достаточно.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 19:31
Пожалуй самая успешная трансферная компания у Реала-2009, Роналду, Бензема, Хаби Алонсо и Арбелоа заиграли, только с Кака промашка вышла, но тут сыграли свою роль травмы.
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 17:46, ред.
Я заметил, что ни одна из этих закупочных кампаний не принесла какую-то существенную отдачу.
Вот и получается, что только покупками ничего не решить, нужно воспитывать таланты - россыпь талантов Барселоны с Месси во главе, как пример, либо их развивать - Ливерпуль за трио (Садах, Мане, Фирмино) отдал всего 100 миллионов за троих.
Может хоть из-за коронавируса и снижения покупательной способности клубы начнут более рационально подходить к делу, а не просто вваливать огромные суммы.
Gelious
Gelious
вчера в 17:38
Какие еще уточненные данные по Азару? Это ж слух от левой газетенки.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:45
развели ювентус)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:11
А где великий и могучий красно синий,у нас тоже мощные покупки!😁
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:01
Спасибо за материал)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100