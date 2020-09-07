«Реал» вне конкуренции! 10 мощнейших трансферных кампаний клубов

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вчера, 16:00

«Челси» побил собственный рекорд, но кто тратил больше всех за одно окно в истории?

10 место. «Манчестер Сити» (Англия) — 207.88 млн евро

Окно: Лето-2015; Самый дорогой трансфер: Кевин Де Брюйне (из «Вольфсбурга») — 76 млн евро.

За год до прихода Хосепа Гвардиолы на тренерский мостик «горожане» впервые в истории потратили за одно трансферное окно больше 200 миллионов евро. Тем летом купили не только Кевина Де Брюйне, но и Рахима Стерлинга, а еще заложили традицию крупных вложений в защитников: Николас Отаменди пришел из «Валенсии» за 44.5 млн евро. Мощно потратившийся «Ман Сити» довольствовался победой в Кубке Лиги, а еще Мануэль Пеллегрини вывел «горожан» в полуфинал Лиги чемпионов, чего так и не удалось сделать Пепу за четыре следующих сезона.

9 место. «Челси» (Англия) — 223.2 млн евро

Окно: Лето-2020; Самый дорогой трансфер: Кай Хаверц (из «Байера») — 80 млн евро.

«Челси» всего лишь на 17 млн перекрыл свой предыдущий рекорд и вытеснил ту кампанию из десятки самых дорогостоящих: летом 2017-го мощно закупались под Антонио Конте, но тогда мало кто полностью оправдал ожидания, а ведь платили большие суммы за Морату, Бакайоко, Рюдигера, Дзаппакосту и Дринкуотера. Сработают ли ставки Грановской и Чеха во главе с Хаверцом?

8 место. «Барселона» (Испания) — 230.7 млн евро

Окно: Лето-2017; Самый дорогой трансфер: Усман Дембеле (из «Боруссии Д») — 138 млн евро.

Были еще покупки Паулиньо, Семеду и возвращение Деулофеу, а зимой (к описываемой кампании не относится) «Барселона» бабахнула трансфером Филиппе Коутиньо за 145 млн евро. В итоге за сезон было потрачено под 400 миллионов, но счастья дорогие покупки не принесли: весной каталонцы удручающим образом вылетели из Лиги чемпионов от «Ромы», а бездумное распоряжение выручкой от продажи Неймара и клубными резервами стало фундаментом будущих финансовых проблем.

7 место. ПСЖ (Франция) — 238 млн евро

Окно: Лето-2017; Самый дорогой трансфер: Неймар (из «Барселоны») — 222 млн евро.

Трансферную кампанию «Барселоны» проспонсировал «Пари Сен-Жермен», заплативший рекордные 222 миллиона евро за Неймара. Еще 16 миллионов потратили на Юри Берчиче — вот и получилась самая затратная кампания в истории французского клуба. А ведь тем летом в ПСЖ приехал и Килиан Мбаппе, но по договоренности с «Монако» первый сезон он провел в Париже на правах аренды, выкупали его летом 2018-го за 145 млн евро.

6 место. «Атлетико» (Испания) — 243.5 млн евро

Окно: Лето-2019; Самый дорогой трансфер: Жоау Фелиш (из «Бенфики») — 126 млн евро.

Прошлым летом «Атлетико» заработал на трансферах 312 млн евро (второй результат в истории после «Монако»-2018), и внушительная часть этих средств пошла на усиление состава. Главным приобретением стал португальский вундеркинд Жоау Фелиш, а кроме него команду Диего Симеоне усилили Маркос Льоренте, Эрмосо, Фелипе, Лоди и Триппьер.

5 место. «Манчестер Сити» (Англия) — 248.5 млн евро

Окно: Лето-2017; Самый дорогой трансфер: Бенджамен Менди (из «Монако») — 57.5 млн евро.

Спустя два года «Ман Сити» побил установленный в последнее лето Пеллегрини трансферный рекорд (смотрите 10-е место в рейтинге). Пеп Гвардиола получил в свое распоряжение сразу нескольких дорогостоящих защитников: Менди, Уокера и Данило (а зимой еще и Ляпорта!), а также вратаря Эдерсона и универсала Бернарду Силву. Результат не заставил себя ждать: команда Гвардиолы выиграла АПЛ с рекордными 100 очками. Правда, из Лиги чемпионов вылетели с треском, проиграв «Ливерпулю» в четвертьфинале со счетом 1:5 по сумме двух матчей.

4 место. «Барселона» (Испания) — 255 млн евро

Окно: Лето-2019; Самый дорогой трансфер: Антуан Гризманн (из «Атлетико») — 120 млн евро.

«Барселона» свой клубный рекорд обновила прошлым летом, закачав в состав четверть миллиарда евро. И что из этого получилось? Сезон без трофеев, поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 2:8, удержание Месси в команде насильственными методами. Даже лицензированный шпион Флорентино Переса, засланный в стан врага, не смог бы развалить «Барселону» эффективнее, чем Бартомеу. Это почти искусство.

3 место. «Реал» (Испания) — 258.5 млн евро

Окно: Лето-2009; Самый дорогой трансфер: Криштиану Роналду (из МЮ ) — 94 млн евро.

Первое трансферное окно после возвращения в президентское кресло Флорентино Переса получилось очень насыщенным. Культовый предводитель «Реала» после сереньких будней с Рамоном Кальдероном решил создать на «Сантьяго Бернабеу» «Галактикос 2.0» и в первой партии новичков привез Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема, Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа и Рауля Альбиоля. Главным тренером был Мануэль Пеллегрини, но, как и в описанном выше случае с «Манчестер Сити», чилиец не смог эффективно распорядиться звездами и покинул свой пост после одного сезона.

2 место. «Ювентус» (Италия) — 262.6 млн евро

Окно: Лето-2018; Самый дорогой трансфер: Криштиану Роналду (из «Реала») — 117 млн евро.

Спустя девять лет Криштиану ушел из «Реала» и стал хедлайнером трансферной кампании «Ювентуса», который тем летом потратился также на Жоау Канселу и Дугласа Косту, а еще вернул из «Милана» Леонардо Бонуччи. Разительных перемен в судьбе «Старой Синьоры» после этих покупок не наступило: «скудетто» штамповали и до этого, а Лига чемпионов так и остается мечтой.

1 место. «Реал» (Испания) — 367.5 млн евро

Окно: Лето-2019; Самый дорогой трансфер: Эден Азар (из «Челси») — 160 млн евро.

Самая дорогая с отрывом трансферная кампания в истории абсолютно не впечатляет, хотя прошлым летом «Реал» сделал много инвестиций в будущего (Родриго, Менди, Эдер), которые пока рано оценивать. Но какими же неловкими и неудачными, по крайней мере, в первом сезоне оказались самые дорогие новички — Лука Йович и Эден Азар. Бельгиец, который по уточненным данным обошелся в 160 млн евро, больше лечился, чем играл, а у сербского форварда обнаружились серьезные проблемы с дисциплиной.