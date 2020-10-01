Главные трансферы РПЛ впереди? «Спартак» в вечном поиске, «Зенит» ждёт звезду

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сегодня, 14:33

«Соккер.ру» — о трансферных ожиданиях и реальных сделках российских клубов.

Необычные сроки трансферного окна, которое в России закроется только 17 октября, накладывают глубокий отпечаток на судьбы некоторых клубов. Если топ-клубы в последние две недели дозаявочного периода позволят себе разве что точечные изменения в составах, то у некоторых команд второй восьмерки будут серьезные кадровые изменения после трети чемпионата.

«Зенит»

Ожидания: Ригони уходит, максимум два новичка.

Сергей Семак признался, что очень хотел сохранить в команде Кокорина, но клуб не пошел ему навстречу, как и в вопросе с еще одним новичком, чье имя не называется. Пока что усиление «Зенита» — это вернувшиеся из аренд Мостовой и Круговой, а приобретенный у «Ливерпуля» Деян Ловрен заменил в центре обороны Бранислава Ивановича.

Однако до конца трансферного окна в «Зените» еще может появиться звездный фантазиста, не просто так гуляют слухи о Влашиче, Фекире и Дракслере, а входящий в трансферный совет «Зенита» Андрей Аршавин не стесняется говорить, что команде нужен креативный игрок в позицию десятого номера. Очевидно, речь об иностранце, лимитную позицию для которого должен освободить Ригони.

Еще один новичок нужен в центр обороны, где у «Зенита» начинаются проблемы, стоит выбить из строя Ракицкому или Ловрену. Сразу приходится дергать универсального Дугласа Сантоса с левого фланга или верить в молодого Прохина. В прошлом сезоне роль защитника-резервиста достойно исполнил Осорио, но теперь у «Зенита» возникли сложности с решением этой задачки из-за нового лимита.

«Спартак»

Ожидания: в лучшем случае один трансфер «на вход».

После того как «Спартак» еще до старта чемпионата подписал Кокорина и Урунова, болельщики раскатали губу на скорый приезд сильного правого защитника и центрального хавбека, но за два месяца Шамиль Газизов не продвинулся в решении этих вопросов. Учитывая, что Тедеско предпочитает работать с короткой обоймой футболистов, вряд ли стоит рассчитывать на двух новичков.

В лучшем случае Доменико получит долгожданного игрока на позицию правого латераля и сможет вернуть Романа Зобнина в центр поля. Слухи появляются каждый день, в «Спартак» уже сватали Гугу, Лала, Тете, Орье и Хисая. Эту «Санта-Барбару» может закончить только объявление о трансфере на официальном сайте «Спартака» или истечение сроков трансферного окна. Также москвичи пытаются пристроить в другие клубы футболистов, на которых Тедеско не рассчитывает — Мирзова, Гулиева, Рассказова.

«Ростов»

Ожидания: Обухов вместо Шомуродова.

«Ростов» не попал в Лигу Европы, упустил возможность заработать деньги, поэтому стал сговорчивее в переговорах по лидерам. Только что получила подтверждение информация о переходе Шомуродова в итальянский «Дженоа», узбекскому форварду осталось пройти медицинское обследование, чтобы завершить трансфер в клуб Серии A. На смену Элдору в «Ростов» уже прибыл Владимир Обухов, прежде выступавший за «Тамбов».

ЦСКА

Ожидания: трансферная кампания завершена.

«Армейцы» побили клубный рекорд, приобретя в это трансферное окно футболистов на 30 млн евро: Эджуке, Фукс, Зайнутдинов и Гаич поступили в распоряжение Виктора Ганчаренко. Кроме того, Никола Влашич заявил о том, что остается в ЦСКА , а Кристияна Бистровича «красно-синие» вроде бы передумали отпускать.

«Сочи»

Ожидания: пара новичков.

Трансферы обещает сам генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко, причем он подчеркнул, что есть вакансия в нападении. Отношения с Александром Кокориным завершились, Дмитрий Полоз ушел в «Ростов», Александр Карапетян в «Тамбове», а Антон Заболотный совсем не радует.

«Локомотив»

Ожидания: двое или никого.

Противоречивая информация о «железнодорожниках»: еще недавно Марко Николич со дня на день ждал в своей команде Манджукича и Кузяева, а теперь инсайдеры уверяют, что «Локомотив» может остаться совсем без трансферов. Василий Кикнадзе не похож на гаранта счастливой жизни клуба, так что в негативный прогноз поверить легко.

«Краснодар»

Ожидания: центральный защитник и форвард.

«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов и теперь может вложиться в точечное усиление состава, ведь есть и деньги, и необходимость. «Быкам» нужен квалифицированный центральный защитник в пару к Мартыновичу и, возможно, центральный нападающий. Берг — опытный и старательный футболист, но не идеальный форвард для «Краснодара».

«Рубин»

Ожидания: состав укомплектован.

Если не вмешается какой-то форс-мажор, от «Рубина» вряд ли стоит ждать активности в это трансферное окно, вот и гендир Сайманов сомневается, хотя и отмечает, что места в заявке еще есть. Впрочем, легионерский лимит «Рубин» выбрал, а где же взять россиян для усиления, а не для количества?

«Динамо»

Ожидания: центральный защитник и сюрпризы.

Кирилл Новиков покинул тренерский мостик «Динамо», если «бело-голубые» оперативно найдут нового главного тренера, он может выдвинуть требования по составу, что спровоцирует новые трансферы. Пока можно сказать точно, что «Динамо» нужен центральный защитник после ухода Тони Шунича, поэтому интерес к Андрею Семенову объясним, а покинуть команду может Максимилиан Филипп, который с видимым трудом находит в себе мотивацию после года в РПЛ .

«Ахмат»

Ожидания: как решится будущее Семенова?

«Ахмат» подписал контракт с полузащитником Артемом Полярусом из «Химок», которого Андрей Талалаев хорошо знает по совместной работе в подмосковном клубе, но самый интригующий вопрос касается Андрея Семенова. В команде нет недостатка в центрбеках, а на защитника сборной России претендует не только «Динамо», но и «Краснодар». В «Ахмате» обещают рассмотреть предложения, если таковые поступят.

«Урал»

Ожидания: возможно, один новичок в линию атаки.

В принципе, состав «Урала» укомплектован, но не исключено, что «шмели» воспользуются возможностью добавить глубины линии атаки, неспроста же некоторое время назад вели переговоры со «Спартаком» по Мирзову, пусть и не удалось прийти к соглашению.

«Арсенал»

Ожидания: десант из «Спартака».

Александр Ломовицкий вернулся в «Спартак» из краткосрочной аренды в «Химки» и теперь должен продолжить карьеру в Туле, как и Николай Рассказов, который все-таки продлил контракт с московским клубом. Не помешал бы «Арсеналу» и габаритный форвард для конкуренции с Луценко, который начал этот сезон с двух травм.

«Тамбов»

Ожидания: реакция на потерю Обухова.

После ухода Обухова в «Ростов» в атаке «Тамбова» открывается вакансия. Впрочем, могут справиться и без Владимира, ведь есть опытные Панченко и Карапетян, а также арендованный у «Краснодара» Онугха.

«Химки»

Ожидания: очередная перестройка.

Если бы «Химок» не было, их надо было придумать, ведь этот клуб заставляет о себе говорить чуть ли не чаще, чем «Спартак», а это показатель. Сначала 15 раз меняли решение о выходе в РПЛ , потом со скандалом уволили Юрана и назначили Гунько, а теперь избирают новый курс с Черевченко у руля. Команду уже покинули Полярус и Ломовицкий, три недели продержался в команде белорусский форвард Сигневич, зато в Подмосковье ждут Глушакова, Мирзова и Зиньковского. И наверняка не только их.

«Уфа»

Ожидания: нападающий.

«Уфе» стоило бы пошевелиться, ведь после девяти туров команда в зоне вылета. В распоряжении Вадима Евсеева достаточно футболистов, но качество состава прихрамывает. В последнюю неделю «горожане» взяли в аренду у киевского «Динамо» опорного полузащитника Алибекова, на тех же правах пригласили центрбека Константина Плиева из «Ростова», собираются купить еще и форварда.

«Ротор»

Ожидания: никаких.