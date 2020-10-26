«Аталанта» — «Аякс»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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26 октября 2020, 11:32

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч группового раунда Лиги Чемпионов «Аталанта» — «Аякс», который состоится 27 октября 2020 года в Италии.

«Аталанта»

«Аталанта», которая в прошлом сезоне ЛЧ проиграла ПСЖ в четвертьфинале, успешно начала новый розыгрыш турнира. Итальянский клуб крупно обыграл в гостях «Мидтьюлланн» (4:0), захватив лидерство в группе D.

В прошедшую субботу подопечные Джан Пьеро Гасперини провели неудачный матч в чемпионате Италии. Дома «Оробичи» проиграли «Сампдории» (1:3), потерпев уже второй фиаско в сезоне. По классике жанра «Аталанта» играет результативные матчи – в восьми последних матчах команды забивалось минимум три гола.

«Аякс»

«Аякс» в стартовом туре Лиги Чемпионов принимал дома «Ливерпуль». Дождливая погода помешала обеим команда показать свой максимум, а минимальную победу отпраздновали гости (0:1).

Мощь атаки клуба из Амстердама на себе ощутил «Венло» в последнем туре чемпионата Голландии. Подопечные Эрика тен Хага отправили в ворота соперника тринадцать голов (13:0). К слову, в пяти прошлых гостевых матчах «Аякс» добыл четыре победы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» — 1.806

Ничья – 4.380

Победит «Аякс» — 4.120

Статистика

В 8 из 19 прошлых матчах «Аталанты» в Лиге Чемпионов прошла ставка на ТБ (2,5).

(2,5). «Аталанта» выиграла 5 из 6 прошлых матчей в турнире.

«Аталанта» забивала минимум 2 гола в 5 из 6 предыдущих поединках в ЛЧ .

Прогноз

У предстоящего поединка много шансов быть результативным. После неудачи в Серии A, «Аталанта» кинет все силы на то, чтобы упрочить свои позиции в Лиге Чемпионов.