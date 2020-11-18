Севильский разгром: 10:0 по точным ударам, антирекорд Германии и рождение новой звезды

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сегодня, 12:30

Немцы ощутили себя Бразилией или «Барселоной». О непредсказуемом футболе – на «Соккер.ру»

Йоахим Лёв пересидел в сборной

Уникальная игра, ведь в трех последних официальных матчах испанцев и немцев забили всего четыре гола, а теперь шесть. Результат вернул к разговору, правильно ли оставили Лёва после ЧМ -18? «Бавария» показала, как важно заменить странного тренера на того, что вписывается. Йоахим явно поставил себя выше сборной.

Есть только мнение Лёва – часто скучающего на бровке, как лев в клетке зоопарка. И есть его эксперименты. Стратегически немец многое делает верно – смена поколений, поиск новый сочетаний, ставка на талантливых ребят. Но контракт с командой потерян. На решающий матч в Лиге Наций немцы вышли так, как на игру с Украиной.

Команду Шевченко недооценили – могли поплатиться, если бы соперник попадал в створ ворот Нойера, а не в каркас. С Испанией настрой тоже был неправильным, взаимопонимания не хватило. В результате получили самое унизительное поражение Германии за десятилетия. Испанцы могли забить не шесть, а все восемь.

Лёв получает еще один урок, очередной. А у сборной Германии, где есть талант и класс, остается проблема «Баварии» Ковача – без Флика машина едет на первой передаче. Ускорения немцев видим эпизодически, только если соперник обрезался или раскрылся. А вот перестраиваться в защите без Лама, Боатенга и Хуммельса не получается.

Резервисты Испании впечатлили

Немцев вчера устраивала ничья. Одна из причин, почему ходили пешком? Слабое оправдание, тем более, состав Лёва был боевым. А у Луиса Энрике после матча со Швейцарией пять изменений. Причем не сказать, что Ферран Торрес или Ольмо такие уж суперзвезды. Первый сыграл 241 минуту в АПЛ за «Манчестер Сити». А Дани начал раздавать ассисты в «Лейпциге», но не стал лидером.

Фати и Адама Траоре могли создать еще больше проблем. Впрочем, Испанию сейчас как раз отличает равность. Кепа или Де Хеа вне основы, на поле появился Унаи Симон из «Атлетика». В защите только Рамос – супервезда. В центре поля нет Бускетса, Хави и Иньесты, как раньше. Не то чтобы Родри или Коке не звезды, но с Фабианом Руисом (заменил травмированного Каналеса) не в испанском пантеоне вечных легенд.

Зато по игре к не самому именитому составу нет вопросов. Забил Мората, хотя за три года собрал четыре гола с учетом мяча Германии, причем два из них против команды Мальты. Луис Энрике поставил на тех, кому было, что доказывать, вроде Гайи с двумя ассистами. И не прогадал. Ферран Торрес сделал хет-трик, ставка испанцев на свежесть и перемены сработала.

У подопечного Гвардиолы 4 гола в 7 матчах за сборную. А ведь дебют Феррана в основном составе состоялся в сентябре. Голы Торреса отражали командную игру Испании. Не столько сам герой матча их создавал, как команда и оборона Германии. Защита немцев подставила Нойера. Статистика словно с игры Испании против Сан-Марино. Счет 6:0 по голам, 23:2 по ударам, 10:0 по точным (ау, Вернер, Гнабри и Сане, где прятались?), владение – 70 на 30 %, пасы – 800 на 350.

Нойер впервые столько пропустил

Мануэль никогда в карьере, а вчера у него был 96-й матч за сборную, обошел Зеппа Майера, не пропускал шесть голов за матч. Для голкипера такого класса – неприятный сюрприз, но винить Нойера нельзя. И удары головами были классными, и оборона Германии сыграла так, словно там было четыре Рюдигера, хотя играли другие.

И швейцарцы, и украинцы, и теперь испанцы показали слабости немцев в защите. Разница лишь в том, что Испания реализовав 6 попыток из 10, а другие соперники Лёва по группе не сумели похвастаться концентрацией и меткостью. Не стоит удивляться, что в рейтинге ФИФА Германия лишь на 14-м месте, ниже сборной Дании, с которой России играть на Евро-2020.

Талантов полно. Вернер, Гнабри и Сане мощные. Горецка, Хаверц и Киммих, если могут сыграть, тоже крутые. Кроос и Нойер – легенды. Но стоит потерять парочку ключевых игроков, нарваться на бегущего соперника – немцы «плывут» в защите. Луис Энрике упрощает игру Испании, и еще раз напоминает о важности тренера для успеха команды. Тактику вчера выбрал идеально.

Немцы ощутили себя Бразилией, Нойер – тер Штегеном. В 5 турах Лиги Наций до этого Германия допустила 5 результативных ошибок в защите, а решающий матч получился сенсационным по счету. Но не по результату. Испания интереснее и сложнее, чем прямолинейная и не лишенная слабых мест в защите Германия. Неслучайно немцы проиграли 6:0 в официальной игре впервые в истории!

Испанцам не стоит сейчас зазнаваться

Германию в официальных играх так очевидно не избивали с 1954-го года, когда венгры разнесли их на чемпионате мира 3:8. А потом было чудо в Берне – немцы собрались и победили фаворита в финале. Испания только ищет трофей в новом составе, где из ветеранов в заявке на Лигу Наций три человека – Навас, Рамос и Бускетс. Но 6:0 – намек Энрике, что возвращаются.

А вот немцы потеряли злость. Лёва критиковали, что не может настроить команду в решающий момент. Заявления тренера, что швейцарцы или украинцы «не впечатлили», если по игре в 3 из 4 случаев нарывались на ничьи – признак, что Йоахим не тот, что был в Бразилии в 2014-м. Германии повезло, что урок им преподали по пути в финал четырех Лиги Наций, а не в плей-офф Евро-2020. В пятидесятых поколение Вальтера учло ошибки первого матча против Венгрии.

А что покажет летом поколение Вернера? Пока влетели Испании, а матч дополняет сумасшедший футбольный год. Нойера объявили лучшим вратарем за тридцать лет, и в тот же день Мануэль пропустит шесть мячей, чего не случалось ранее, хотя играет шестнадцать лет и провел более 600 матчей. Впрочем, вины вратаря нет. Есть только напоминание, что сборным тоже нужны свежие тренерские мысли, а настрой – ключ к успеху.

Испания бежала в финал Лиги Наций, а Германия хотела получить ничью за присутствие. Не вышло, есть антирекорд. Результат товарищеского матча 1909 года против Англии учитывать странно – тогда британцы и должны были играть в футбол лучше всех. Но теперь после тех 9:0 идет официальное поражение 6:0. Исторический поединок и заслуженная победа Луиса Энрике и команды Рамоса, который получил травму, но оставил на поле дух чемпиона.

Когда-то Вальдано дал Серхио идеальную характеристику: выходит на поле так, словно изобрел футбол. Уверенность, подкрепленная игрой, нужна каждой сборной мира, особенно если в ее планы входит уничтожение Германии со счетом 6:0. Лишь второй подобный случай в 21 веке после победы Англии 1:5 в Мюнхене в квалификации к ЧМ -2002. Но в наши времена игрокам топовых сборных определенно не нужно зазнаваться.

Вот Мората бахвалиться после победы, а лучше напомнил бы себе, что на днях Испания не обыграла Швейцарию и Зоммера, а чуть раньше уступили юниорам и резерву Украины. Непобедимых в мире сборных сейчас не существует, тем интереснее футбол.