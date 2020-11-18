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Севильский разгром: 10:0 по точным ударам, антирекорд Германии и рождение новой звезды

сегодня, 12:30
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Немцы ощутили себя Бразилией или «Барселоной». О непредсказуемом футболе – на «Соккер.ру»

Йоахим Лёв пересидел в сборной

Уникальная игра, ведь в трех последних официальных матчах испанцев и немцев забили всего четыре гола, а теперь шесть. Результат вернул к разговору, правильно ли оставили Лёва после ЧМ-18? «Бавария» показала, как важно заменить странного тренера на того, что вписывается. Йоахим явно поставил себя выше сборной.

Есть только мнение Лёва – часто скучающего на бровке, как лев в клетке зоопарка. И есть его эксперименты. Стратегически немец многое делает верно – смена поколений, поиск новый сочетаний, ставка на талантливых ребят. Но контракт с командой потерян. На решающий матч в Лиге Наций немцы вышли так, как на игру с Украиной.

Команду Шевченко недооценили – могли поплатиться, если бы соперник попадал в створ ворот Нойера, а не в каркас. С Испанией настрой тоже был неправильным, взаимопонимания не хватило. В результате получили самое унизительное поражение Германии за десятилетия. Испанцы могли забить не шесть, а все восемь.

Лёв получает еще один урок, очередной. А у сборной Германии, где есть талант и класс, остается проблема «Баварии» Ковача – без Флика машина едет на первой передаче. Ускорения немцев видим эпизодически, только если соперник обрезался или раскрылся. А вот перестраиваться в защите без Лама, Боатенга и Хуммельса не получается.

Резервисты Испании впечатлили

Немцев вчера устраивала ничья. Одна из причин, почему ходили пешком? Слабое оправдание, тем более, состав Лёва был боевым. А у Луиса Энрике после матча со Швейцарией пять изменений. Причем не сказать, что Ферран Торрес или Ольмо такие уж суперзвезды. Первый сыграл 241 минуту в АПЛ за «Манчестер Сити». А Дани начал раздавать ассисты в «Лейпциге», но не стал лидером.

Фати и Адама Траоре могли создать еще больше проблем. Впрочем, Испанию сейчас как раз отличает равность. Кепа или Де Хеа вне основы, на поле появился Унаи Симон из «Атлетика». В защите только Рамос – супервезда. В центре поля нет Бускетса, Хави и Иньесты, как раньше. Не то чтобы Родри или Коке не звезды, но с Фабианом Руисом (заменил травмированного Каналеса) не в испанском пантеоне вечных легенд.

Зато по игре к не самому именитому составу нет вопросов. Забил Мората, хотя за три года собрал четыре гола с учетом мяча Германии, причем два из них против команды Мальты. Луис Энрике поставил на тех, кому было, что доказывать, вроде Гайи с двумя ассистами. И не прогадал. Ферран Торрес сделал хет-трик, ставка испанцев на свежесть и перемены сработала.

У подопечного Гвардиолы 4 гола в 7 матчах за сборную. А ведь дебют Феррана в основном составе состоялся в сентябре. Голы Торреса отражали командную игру Испании. Не столько сам герой матча их создавал, как команда и оборона Германии. Защита немцев подставила Нойера. Статистика словно с игры Испании против Сан-Марино. Счет 6:0 по голам, 23:2 по ударам, 10:0 по точным (ау, Вернер, Гнабри и Сане, где прятались?), владение – 70 на 30 %, пасы – 800 на 350.

Нойер впервые столько пропустил

Мануэль никогда в карьере, а вчера у него был 96-й матч за сборную, обошел Зеппа Майера, не пропускал шесть голов за матч. Для голкипера такого класса – неприятный сюрприз, но винить Нойера нельзя. И удары головами были классными, и оборона Германии сыграла так, словно там было четыре Рюдигера, хотя играли другие.

И швейцарцы, и украинцы, и теперь испанцы показали слабости немцев в защите. Разница лишь в том, что Испания реализовав 6 попыток из 10, а другие соперники Лёва по группе не сумели похвастаться концентрацией и меткостью. Не стоит удивляться, что в рейтинге ФИФА Германия лишь на 14-м месте, ниже сборной Дании, с которой России играть на Евро-2020.

Талантов полно. Вернер, Гнабри и Сане мощные. Горецка, Хаверц и Киммих, если могут сыграть, тоже крутые. Кроос и Нойер – легенды. Но стоит потерять парочку ключевых игроков, нарваться на бегущего соперника – немцы «плывут» в защите. Луис Энрике упрощает игру Испании, и еще раз напоминает о важности тренера для успеха команды. Тактику вчера выбрал идеально.

Немцы ощутили себя Бразилией, Нойер – тер Штегеном. В 5 турах Лиги Наций до этого Германия допустила 5 результативных ошибок в защите, а решающий матч получился сенсационным по счету. Но не по результату. Испания интереснее и сложнее, чем прямолинейная и не лишенная слабых мест в защите Германия. Неслучайно немцы проиграли 6:0 в официальной игре впервые в истории!

Испанцам не стоит сейчас зазнаваться

Германию в официальных играх так очевидно не избивали с 1954-го года, когда венгры разнесли их на чемпионате мира 3:8. А потом было чудо в Берне – немцы собрались и победили фаворита в финале. Испания только ищет трофей в новом составе, где из ветеранов в заявке на Лигу Наций три человека – Навас, Рамос и Бускетс. Но 6:0 – намек Энрике, что возвращаются.

А вот немцы потеряли злость. Лёва критиковали, что не может настроить команду в решающий момент. Заявления тренера, что швейцарцы или украинцы «не впечатлили», если по игре в 3 из 4 случаев нарывались на ничьи – признак, что Йоахим не тот, что был в Бразилии в 2014-м. Германии повезло, что урок им преподали по пути в финал четырех Лиги Наций, а не в плей-офф Евро-2020. В пятидесятых поколение Вальтера учло ошибки первого матча против Венгрии.

А что покажет летом поколение Вернера? Пока влетели Испании, а матч дополняет сумасшедший футбольный год. Нойера объявили лучшим вратарем за тридцать лет, и в тот же день Мануэль пропустит шесть мячей, чего не случалось ранее, хотя играет шестнадцать лет и провел более 600 матчей. Впрочем, вины вратаря нет. Есть только напоминание, что сборным тоже нужны свежие тренерские мысли, а настрой – ключ к успеху.

Испания бежала в финал Лиги Наций, а Германия хотела получить ничью за присутствие. Не вышло, есть антирекорд. Результат товарищеского матча 1909 года против Англии учитывать странно – тогда британцы и должны были играть в футбол лучше всех. Но теперь после тех 9:0 идет официальное поражение 6:0. Исторический поединок и заслуженная победа Луиса Энрике и команды Рамоса, который получил травму, но оставил на поле дух чемпиона.

Когда-то Вальдано дал Серхио идеальную характеристику: выходит на поле так, словно изобрел футбол. Уверенность, подкрепленная игрой, нужна каждой сборной мира, особенно если в ее планы входит уничтожение Германии со счетом 6:0. Лишь второй подобный случай в 21 веке после победы Англии 1:5 в Мюнхене в квалификации к ЧМ-2002. Но в наши времена игрокам топовых сборных определенно не нужно зазнаваться.

Вот Мората бахвалиться после победы, а лучше напомнил бы себе, что на днях Испания не обыграла Швейцарию и Зоммера, а чуть раньше уступили юниорам и резерву Украины. Непобедимых в мире сборных сейчас не существует, тем интереснее футбол.

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Все комментарии
Antikony
Antikony
сегодня в 14:59
Хорошо хоть не 7-0, а то бы их обозвали свиньями.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 14:44
Вот это страшный сон для немцев)
alexgurzan
alexgurzan ответ за (раскрыть)
сегодня в 14:34
.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 14:28, ред.
ничего не попишешь, в пищевой цепи футбольных взаимоотношений Испания находится на ступень выше. как итог, падения четвёртого рейха
nubom
nubom
сегодня в 14:23
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 14:04
    это футбол сегодня ты забиваешь много банок, а завтра тебе накидывают. многие конечно в оправдание такому фиаско еще скажут это же лига нации и тут как товарищеский турнир и игра, но счет на табло явно не товарищеский и это все официально.

    Германия обыграла 7-1 Бразилию, сегодня сами 0-6 вынули, Испания которая раскатала сегодня немцев, скажем тоже отличилась на том же ЧМ 2014, действующие ЧМ и Европы проиграли тогда 1-5 Голландцам, при этом еще первыми и забили.....

    немецкий футбол всегда был силен на международном уровне игр сборных в данный момент а не клубов, а испанский только в начале 21 века, добилась международного признания.......а еще сами на ЧМ 18 вылетели от российской сборной......... как говориться на каждую италию может найтись своя корея..... исапния пускай не обольщаеться так.....

    НА ЧМ 18, сами знаете закон победитель прошлого мундиаля по закону жанра на следующем не выходит из группы, скажем кубок конфедерации 17 года Германия выиграла. Тогда Лев привез интересный молодой состав, который просто всех порвал, а на ЧМ он взял старых исполнителей итог проигрыш даже Корее.

    Лев пересидел, а тогда кого брать?......... есть Нагельсманн, Клопп, Флик ....это явные кандидаты......... а точно ли эти они подходят для сборной.......... одно дело тренировать клуб, а другое национальную команду......скажем будут они и там и тут или только на одном месте. Да и они при клубах и они заняты........и не уверен в том что побегут под знамена сборной. Если не довольны Левом......назовите кандидата на его замену?....

    Нойер пропустил шесть голов, и что теперь давайте Дыр Штрегена ставить????!!!....ну у всех вратарей бывают такие дни....будут теперь говорить так в шутку....это был не день Нойера........

    Все у Германии будет в поряке ЧЕ только на следующий год........
    ilyafrom
    ilyafrom
    сегодня в 13:29
    Могли выиграть гораздо убедительнее. Но ВАРа не было
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 13:23
    Очень красиво щелкнули немцев) Но год и правда сумасшедший по результатам получается.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 13:13
    Когда 2004 году сборную Германию возглавил Юрген Клинсманн, помощником у него стал Йоахим Лёв через год 2005 году команда заняла 3 место в Кубке Конфедераций а 2006 году на домашнем чемпионате мира так же 3 место. После чего Клинсманн не стал продлевать контракт и сборную с августа 2006 года возглавил Лёв за это время он добился с командой хороших результатов Чемпионат Европы 2008 - 2 место, 2012 - 3 место, 2016 - 3 место. Чемпионат Мира 2010 - 3 место, 2014 - 1 место Чемпионы. Победители Кубок Конфедераций в России 2017 году. Эта была последняя яркая игра и победа сборной Германии под руководством Лёва. На Чемпионате Мира в 2018 году они были главными фаворитами этого турнира, но к сожалению сборная Германия выступила очень плохо в своей группе где она играла против Швеции, Мексики и Южной Кореи и заняла последние место с разницей мячей 2 - 4. Но оказывается большое разочарования ждало болельщиков Германии впереди где они проиграли со счётом 6 - 0 сборной Испании и результат мог бы быть ещё крупнее, если соперник был точней. Видимо когда ты с командой достиг высот в футболе и был мотивирован идти к трофеям, то по истечению десятилетия, а у Лёва это уже 16 лет работы в сборной Германии, то начинается обратный отчёт который уже не радует. Поэтому нужно вовремя уходить, чтобы дать возможность команде по новому раскрыться с новым наставником. Удачи
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 13:02
    Немцев опустили чуть ли не до уровня cпартака
    SoberBober
    SoberBober
    сегодня в 12:53
    И после такого Лёв не вызывает в сборную Мюллера и Хуммельса. Походу пора кому-то на пенсию
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 12:50
    Жалко было смотреть на Нойера вчера.. Влетало всё что летело в ворота. Счёт д.б. 8:0 !!!
    за
    за
    сегодня в 12:39, ред.
    "Испания-Германия" - ремейк фильма "Аргентина-Ямайка" по-немецки.
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