«Астана» потерпела третье поражение подряд под руководством Тихонова

В матче 19-го тура чемпионата Казахстана карагандинский «Шахтёр» обыграл «Астану» со счётом 3:1.
Напомним, что главным тренером «Астаны» является бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов. Это поражение стало третьим подряд для «Астаны» под руководством российского специалиста. Ранее клуб проиграл «Кайрату» и «Таразу».
Караганда, стадион Шахтер
«Шахтер» Кг — «Астана» 3:1 (2:0)
Голы: Мингазов 7, Зенев 24, Тапалов 69 — Жамулкан 90+1
Предупреждения: Мингазов 19, Шомко 22, Усман 43, Нгоме 62
Удаления: Усман 87