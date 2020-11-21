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«Астана» потерпела третье поражение подряд под руководством Тихонова

вчера, 12:09
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Караганда)3 : 1Логотип футбольный клуб Астана (Нур-Султан)АстанаМатч завершен

В матче 19-го тура чемпионата Казахстана карагандинский «Шахтёр» обыграл «Астану» со счётом 3:1.

Напомним, что главным тренером «Астаны» является бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов. Это поражение стало третьим подряд для «Астаны» под руководством российского специалиста. Ранее клуб проиграл «Кайрату» и «Таразу».

Караганда, стадион Шахтер

«Шахтер» Кг — «Астана» 3:1 (2:0)
Голы: Мингазов 7, Зенев 24, Тапалов 69 — Жамулкан 90+1

Предупреждения: Мингазов 19, Шомко 22, Усман 43, Нгоме 62

Удаления: Усман 87

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 14:08
Жаль, даже аульный чемпионат не потянул
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 13:21
Физрук не тянет - пора на выход
Брулин
Брулин
вчера в 12:52
Тихонов о критике: «Подобное происходит всегда и везде, кто бы и куда ни приезжал»
drug01
drug01
вчера в 12:40
Очень жаль видно климат на установки другой!!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 12:29
Зря так !Далеко не в Андрее там дело!Но он же КБ а это для коней красная тряпка!Так же и наоборот!Грустно всё это)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:27
Похоже пора в отставку.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:26
Астана много лет была чемпионом,пришёл Тихонов и всё починил!Теперь Вагнер Лав чемпион вместе с Кайратом! Спасибо тебе Тихонов!
Сп62
Сп62 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 12:26
Это не о чём не говорит. В своё время и Сёмин проваливася в Мордве.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:23
значит скоро назад на родину)))))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 12:19
Как иксперд и коуч Андрей провалился, пора новую стезю искать.
Mangur
Mangur
вчера в 12:13
Третий блин комом
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