Расставание с Азаром, замена Рамоса и помощь Бензема. Сделки, которые спасут «Реал» Зидана

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05 декабря 2020, 10:56

«Соккер.ру» уверен, что чемпионы Испании готовят большие трансферы.

Пора признать, что Азар не прижился

Эден в прошлом сезоне сказал, что мечтает вернуться в «Челси» в будущем. Места ему в Лондоне сейчас нет, но оказался в положении Оуэна или Роббена. Существует целая категория топовых игроков, которые после переезда в «Реал» получали травму за травмой. Бельгиец отсутствовал больше 250 дней, собрал восемь повреждений. Азару важно быть лидером, а в Мадриде даже Роналду был отдельно от монолитной команды, думал о голах. Эден так не умеет. Держать плеймейкера с креном на фланг – занимать место для реально полезного игрока. Например, юного венгра Собослои.

Лука Йович не дополняет игру Бензема

Даже когда Йович забивал за сборную, то удивлял футбольную Сербию, которую частенько разочаровывал. Разовые голевые акции Луки не убеждают, что этот форвард готов через пару лет быть лидером «Реала». Бензема тоже не сразу попадал в створ, но тут дело еще и в отношении к работе. От Йовича есть проблемы за полем, у него низкая концентрация. Зидану сложно доверять бывшему форварду «Айнтрахта». Всего 22 года, но отношение к футболу такое, как у Бэйла. С таким подходом сложно вырасти в звезду мирового класса.

С Модричем перестройка невозможна

Пока Лука в основе, получаете старый «Реал» во всех смыслах – и хороших, и плохих. Слишком влиятельный хавбек, если в ударе. И слишком сложно Кроосу и Каземиро, если хорват не успевает за игрой. Тони и сам не совсем молодой, а у Карлоса нет двух сердец, чтобы постоянно быть на пике формы и разрушать за троих. Следовательно, «Реал» нарывается на контратаки, как против «Шахтера». Медлительный Модрич останется помехой, если предложить ему новый контракт. Лука говорит о желании остаться, якобы пойдет на снижение оклада. Но с обладателем «Золотого мяча» имеет смысл подписывать новое соглашение, только если он станет играющим педагогом для молодых. Но потянет ли бюджет «Реала» учителя с зарплатой Модрича?

На флангах не хватает экстра-класса

«Реал» в лучшие годы был контратакующим и вертикальным. Возня в центре поля не впечатляла ни Моуриньо, ни Анчелотти, ни Зидана. И сейчас заметно, как примитивно смотрятся фланги. Справа играли Начо, Карвахаль, Одриосола и форвард Васкес – все без особых успехов в новом сезоне. Слева есть Марсело к Менди, но бразилец зря не ушел из «Реала» раньше (мог повторить путь Эвра в «Ювентусе», отбегать яркий сезон в том же Турине). А Флоран не такого уровня латераль, чтобы Зидан не волновался за левое крыло. Винисиус, Родриго, Асенсио и Азар – сомнительные кандидаты на края атаки. Похоже, «Реалу» пора найти нового Бэйла, только молодого и мотивированного. Или нового Роналду – было бы идеально.

Нужно найти замену капитану Рамосу

Надо прощаться с капитаном, поскольку его невероятное влияние начало не помогать, а вредить. Помним отрезки, когда Рамос был ужасен в защите, но хватало голов с пенальти, чтобы фанаты хвалили Серхио. Помним, что испанец возвращался на пик формы, но в 34 года сложно собирать много отборов и перехватов. Рамос играет на классе. А поскольку Варану не хватает лидерских качеств – похоже, Рафа подустал от «Реала», неслучайно просился в МЮ или МС пару лет назад, как бы не пришлось покупать двух центральных защитников. Когда в обороне два чемпиона мира, то поиски на паузе. Но Начо и Милитао – не выход. Причем есть загвоздка – стиль у «Реала» специфический. Зайдут только защитники формата Рамоса, Варана или Пепе. В принципе, Алаба подходит. Но в какой форме Давид будет после Евро-2020? Пока загадка, но нужен игрок уровня победы в ЛЧ , Диего Карлос из «Севильи» вряд ли все изменит.

«Реалу» необходим топовый плеймейкер

Нет, не Иско. По ключевым передачам вторые в Ла Лиге, а по голам – ниже «Валенсии». Объем есть, а качества не хватает. Закономерно, что Зидан замахивался на трансфер Погба. Ставка именно на Поля может стать ошибкой, но из-за самого француза и его игровых особенностей. Но полет мысли в верном направлении. Французу необходимо найти человека, который свяжет полузащиту в узел. Старой тройки больше нет, а новая с участием Вальверде и Эдегора будет формироваться медленно в силу возраста хавбеков (уругвайцу всего 22, датчанину — 21). Для незамедлительного результата нужно попадание в «яблочко» с первой попытки. Похоже, Де Брюйне – лучший, кого можно предложить. Кевин в тройке с Каземиро и Кроосом могут показать класс. Тем более что бельгиец сам говорил об интересе именно к «Реалу».

Сделать все, чтобы Мбаппе выбрал Мадрид

Отставка Зидана невыгодна Пересу по разным причинам. Например, Зинедин общается с семьей Килиана много лет. Французский форвард – фанат Роналду времен «Реала», для него приглашение из Мадрида точно приоритетное. Но папа-агент потребует царские условия. И ПСЖ не отпустит Мбаппе дешево. Подобный трансфер надо тщательно готовить годами. С одной стороны, такой новичок – не центральный форвард, поэтому может помочь Бензема (у «Реала» есть вариант с ромбом и «4-3-1-2»). И одновременно в Париже это не готовый лидер. Как бы не получить нового Азара, только не за 160 млн евро, а дороже. Риск немалый, но выбор второго форварда также зависит от имени тренера. Зидан заявил, что Холанд – крутой, но не его формата. А если не француз будет выбирать, то норвежец может приехать. Неслучайно Перес столько раз звал в «Реал» Левандовски.

Выводы. Отказ от традиции обернулся проблемами

Сами видите, столько трансферных решений отложили на новый 2021-й. Перес нарушил 40-летнюю традицию «Реала», не подписав никого летом. Боялись проседания доходов, переживают, как обновлять «Сантьяго Бернабеу». Хотя как раз в строительстве Флорентино разбирается, поэтому кризис 2020-го можно назвать «запланированным». Посмотрим, как команда отреагирует на поражения от «Алавеса» и «Шахтера». Оценим против «Севильи» сегодня. Тем более что соперник «Реала» злой после погрома от «Челси».

Дальше будет поединок Зидана против «Боруссии» М, где Зинедин рискует вылететь в Лигу Европы. А вишенка на марафонском торте – дерби с «Атлетико». Но параллельно с испытаниями на поле будет большая проверка селекционного отдела, лично Зидана и Переса. Флорентино пробовал найти французу замену раньше, как раз Лопетеги не справился. Но теперь «Реалу» не хватает игроков. В идеале нужны четыре ставки (Алаба, Де Брюйне, Собослои, Мбаппе), чтобы увидеть другой футбол и результат.