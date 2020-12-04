«Мы пожинаем плоды работы Бердыева». Миф о РПЛ, которым объясняют результаты в Европе

Вместо фейковых «Соккер.ру» нашел реальные причины.
Ганчаренко в интервью Арустамяну повторил стереотипное оправдание, назвал «виновника» европейских неудач:
Мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бекиевича Бердыева, который выстроил достаточно качественную игру в обороне, когда при схемах «5-4-1» и «5-3-2» все очень глубоко обороняются с надеждой на контратаку. В результате долго многие команды не играли в позиционных атаках и при потере мяча высоко не прессинговали.
Качественная работа Бердыева позволила «Ростову» хорошо сыграть с «Баварией», с «Манчестер Юнайтед». Там классно были под его философию подобраны футболисты. Но это всё в большей степени работало из-за системности обороны. Маленькие клубы в РПЛ поняли, что можно хорошо обороняться, и в каждом матче с любым соперником иметь свой шанс.
Логично? Только на первый взгляд. Во-первых, Бердыев обыгрывал «Баварию» четыре года тому назад. Позже стал успешным агрессивный подход Клоппа, видели «Аякс», «Аталанту» и «Лейпциг». На пороге 2021-й, успевали перестроиться. Во-вторых, «Ростов» проиграл «Баварии» в гостях 5:0, а дома дважды пропустил.
Точно дело только в надежной защите? И заявление о середняках РПЛ и обороне – устаревший миф. «Уфа», вторая защита прошлого сезона, пропустила 29 голов в 16 турах. У «Арсенала» и «Ротора» полно ошибок. Но эксперты и тренеры повторяют: «РПЛ – защитная лига, поэтому в Европе не вышло». Это не так.
У «Краснодара» и «Локомотива» антирекорды ЛЧ
Когда говорим о xGА (моменты соперников), то «Ференцварош», «Мидьюлланд» и «Динамо» Киев еще хуже. Но «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» на 6-м, 7-м и 9-м местах. В пяти турах «Зенит» пропустил 11 раз, «Краснодар» — 10. Также у «быков» и «Локомотива» антирекорды по количеству допущенных ударов.
Хороший результат для Лиги чемпионов – 9-11 чужих выстрелов за матч. Плохой – 13-15. У «быков» целых 18.6, у «железнодорожников» — 17.4. Почему команды из якобы оборонительной лиги худшие в защите? По владению мячом «Краснодар» стал последним, «Локомотив» — четвертый с конца, «Зенит» — 10-й.
Высокий прессинг – показатель прогресса команды
В этом сезоне важнейший критерий. Ганчаренко считает, что в РПЛ высокое давление не в моде? Ошибается. В прошлом сезоне «Краснодар» вышел в ЛЧ с лучшим прессингом в лиге. «Локомотив» пришел вторым. «Ростов», ЦСКА и «Зенит» были в пятерке – участники еврокубков.
В новом сезоне лидеры по высокому отбору – «Спартак», «Ахмат», «Ростов» и «Динамо», все меняются и успешные. Только «Краснодар» с высоким прессингом не выигрывает, но там дело в усталости и игре на два фронта. Сейчас «Лидс» агрессивнее прессингует высоко, чем любой гранд в России.
В чемпионате трудно найти надежных защитников
В РПЛ Ловрен и Ракицкий могут ошибаться без последствий. И Мартынович с напарниками в четверке по допущенным ударам. Но если смотреть критически, то почти нет топовых ценрбеков на пике формы. Дивеев и Евгеньев – молодые надежды, не под плей-офф ЛЧ, а Осипенко – открытие сезона.
Но это всего три человека, из которых один стал четвертым в группе Лиги Европы, а «Ростов» и «Динамо» пропускали голы от израильтян и грузин. Жиго и Джикия не играют за команду со ставкой на защиту. Чорлука и Мурило не всегда могут выйти вместе. В Европе тасовали и без того нестабильные пары, дополнительное объяснение неудач.
В элитных лигах тоже используют закрытый футбол
Миф, что только в РПЛ пытаются ставить «автобусы», разбивается о статистику в топ-5. В России хороший показатель по допущенным ударам – от 11.5 до 13 за матч. В элитных чемпионатах – от 7.3 до 10.5. В РПЛ никто не играет в защите на уровне хотя бы «Брайтона» или «Реала Сосьедад». Не говоря о «Тоттенхэме», «Милане» или «Атлетико».
Результат – 3 «сухаря» в 20 матчах групповых этапов. Крепкие середняки в Европе ценят оборону сильнее. В топ-5 фундамент успехов богатых «Атлетико» и «Ювентуса» — защита. И «Милан» рванул в Серии А из-за 8 пропущенных в 9 матчах, без прогресса в защите голы Златана приносили бы максимум ничьи, а не победы.
Слабые позиционные атаки окончательно добили
Пропущенные мячи «на ровном месте» — основная причина осечек. Но дополнением стало неумение нападать. РПЛ тактически отстала по позиционной атаке, говорим это года четыре минимум. Но винить во всем Бердыева, который давно в творческом отпуске, как-то нелепо. И в Серии А, и в Ла Лиге тоже слышим, что аутсайдеры закрываются.
Пять защитников встречаем всюду, даже в АПЛ. Причем моду вернул ван Гал на ЧМ-14, а не Бердыев. Плюс по популярной теории гранды РПЛ как раз должны уметь ловить контратаки – якобы оружие аутсайдеров. Но цифры не подтверждают теорию, РПЛ как раз отличается жесткими ошибками в защите, причем спонтанными.
РПЛ превращается из бесформенной в атакующую
От «Спартака» до «Рубина» — все мечтают атаковать. И «Зениту» не помешают свежие ходы впереди. Ставка на голый класс перестала работать, результаты Семака, Николича и Мусаева это доказывают. Неорганизованная защита со ставкой на голкипера, неумение ловить контратаки и плохая реализация стоили европейского сезона.
Умели бы обороняться – цеплялись за очки частенько, ведь не все матчи завершились по 3:0. Мало у кого есть время пересматривать игры клубов РПЛ в еврокубках, особенно поражения, но поверьте тому, кто так делает – не всё там ужасно. Но явно подвела оборона как система, высокий прессинг, перестроения опорной зоны и действий центрбеков.
Можно нудно рассказывать о разрыве в техническом мастерстве, но хватало победных «сухарей» с «Брюгге», «Зальцбургом» и «Вольфсбергом» – все из РПЛ метили бы в плей-офф ЛЕ. «Краснодар» ведь спасли матчи с крепким, но не элитным «Ренном». И самое время раскрыть секрет – «доги» слабее по xGA (качество моментов соперников), чем все российские клубы в еврокубках.
Сафонов и Берг выручили против худшей защиты среди клубов топ-5 в ЛЧ. А вот соперники «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА держали удар успешнее. Да и атакующие линии четверки из РПЛ недоработали жестко, хотя это – другая сторона медали. А главная – слабая, очень слабая оборона. Как раз ни тени порядка и строгости, наоборот.
Бекиевич, дал второе дыхание списанным игрокам, болтавшимся по арендам. Сделал команду, которую вспоминать будут долго, долго.
Бекиевич, дал второе дыхание списанным игрокам, болтавшимся по арендам. Сделал команду, которую вспоминать будут долго, долго.