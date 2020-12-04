«Мы пожинаем плоды работы Бердыева». Миф о РПЛ, которым объясняют результаты в Европе

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04 декабря 2020, 19:30

Вместо фейковых «Соккер.ру» нашел реальные причины.

Ганчаренко в интервью Арустамяну повторил стереотипное оправдание, назвал «виновника» европейских неудач:

Мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бекиевича Бердыева, который выстроил достаточно качественную игру в обороне, когда при схемах «5-4-1» и «5-3-2» все очень глубоко обороняются с надеждой на контратаку. В результате долго многие команды не играли в позиционных атаках и при потере мяча высоко не прессинговали. Качественная работа Бердыева позволила «Ростову» хорошо сыграть с «Баварией», с «Манчестер Юнайтед». Там классно были под его философию подобраны футболисты. Но это всё в большей степени работало из-за системности обороны. Маленькие клубы в РПЛ поняли, что можно хорошо обороняться, и в каждом матче с любым соперником иметь свой шанс.

Логично? Только на первый взгляд. Во-первых, Бердыев обыгрывал «Баварию» четыре года тому назад. Позже стал успешным агрессивный подход Клоппа, видели «Аякс», «Аталанту» и «Лейпциг». На пороге 2021-й, успевали перестроиться. Во-вторых, «Ростов» проиграл «Баварии» в гостях 5:0, а дома дважды пропустил.

Точно дело только в надежной защите? И заявление о середняках РПЛ и обороне – устаревший миф. «Уфа», вторая защита прошлого сезона, пропустила 29 голов в 16 турах. У «Арсенала» и «Ротора» полно ошибок. Но эксперты и тренеры повторяют: « РПЛ – защитная лига, поэтому в Европе не вышло». Это не так.

У «Краснодара» и «Локомотива» антирекорды ЛЧ

Когда говорим о xGА (моменты соперников), то «Ференцварош», «Мидьюлланд» и «Динамо» Киев еще хуже. Но «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» на 6-м, 7-м и 9-м местах. В пяти турах «Зенит» пропустил 11 раз, «Краснодар» — 10. Также у «быков» и «Локомотива» антирекорды по количеству допущенных ударов.

Хороший результат для Лиги чемпионов – 9-11 чужих выстрелов за матч. Плохой – 13-15. У «быков» целых 18.6, у «железнодорожников» — 17.4. Почему команды из якобы оборонительной лиги худшие в защите? По владению мячом «Краснодар» стал последним, «Локомотив» — четвертый с конца, «Зенит» — 10-й.

Высокий прессинг – показатель прогресса команды

В этом сезоне важнейший критерий. Ганчаренко считает, что в РПЛ высокое давление не в моде? Ошибается. В прошлом сезоне «Краснодар» вышел в ЛЧ с лучшим прессингом в лиге. «Локомотив» пришел вторым. «Ростов», ЦСКА и «Зенит» были в пятерке – участники еврокубков.

В новом сезоне лидеры по высокому отбору – «Спартак», «Ахмат», «Ростов» и «Динамо», все меняются и успешные. Только «Краснодар» с высоким прессингом не выигрывает, но там дело в усталости и игре на два фронта. Сейчас «Лидс» агрессивнее прессингует высоко, чем любой гранд в России.

В чемпионате трудно найти надежных защитников

В РПЛ Ловрен и Ракицкий могут ошибаться без последствий. И Мартынович с напарниками в четверке по допущенным ударам. Но если смотреть критически, то почти нет топовых ценрбеков на пике формы. Дивеев и Евгеньев – молодые надежды, не под плей-офф ЛЧ , а Осипенко – открытие сезона.

Но это всего три человека, из которых один стал четвертым в группе Лиги Европы, а «Ростов» и «Динамо» пропускали голы от израильтян и грузин. Жиго и Джикия не играют за команду со ставкой на защиту. Чорлука и Мурило не всегда могут выйти вместе. В Европе тасовали и без того нестабильные пары, дополнительное объяснение неудач.

В элитных лигах тоже используют закрытый футбол

Миф, что только в РПЛ пытаются ставить «автобусы», разбивается о статистику в топ-5. В России хороший показатель по допущенным ударам – от 11.5 до 13 за матч. В элитных чемпионатах – от 7.3 до 10.5. В РПЛ никто не играет в защите на уровне хотя бы «Брайтона» или «Реала Сосьедад». Не говоря о «Тоттенхэме», «Милане» или «Атлетико».

Результат – 3 «сухаря» в 20 матчах групповых этапов. Крепкие середняки в Европе ценят оборону сильнее. В топ-5 фундамент успехов богатых «Атлетико» и «Ювентуса» — защита. И «Милан» рванул в Серии А из-за 8 пропущенных в 9 матчах, без прогресса в защите голы Златана приносили бы максимум ничьи, а не победы.

Слабые позиционные атаки окончательно добили

Пропущенные мячи «на ровном месте» — основная причина осечек. Но дополнением стало неумение нападать. РПЛ тактически отстала по позиционной атаке, говорим это года четыре минимум. Но винить во всем Бердыева, который давно в творческом отпуске, как-то нелепо. И в Серии А, и в Ла Лиге тоже слышим, что аутсайдеры закрываются.

Пять защитников встречаем всюду, даже в АПЛ . Причем моду вернул ван Гал на ЧМ -14, а не Бердыев. Плюс по популярной теории гранды РПЛ как раз должны уметь ловить контратаки – якобы оружие аутсайдеров. Но цифры не подтверждают теорию, РПЛ как раз отличается жесткими ошибками в защите, причем спонтанными.

РПЛ превращается из бесформенной в атакующую

От «Спартака» до «Рубина» — все мечтают атаковать. И «Зениту» не помешают свежие ходы впереди. Ставка на голый класс перестала работать, результаты Семака, Николича и Мусаева это доказывают. Неорганизованная защита со ставкой на голкипера, неумение ловить контратаки и плохая реализация стоили европейского сезона.

Умели бы обороняться – цеплялись за очки частенько, ведь не все матчи завершились по 3:0. Мало у кого есть время пересматривать игры клубов РПЛ в еврокубках, особенно поражения, но поверьте тому, кто так делает – не всё там ужасно. Но явно подвела оборона как система, высокий прессинг, перестроения опорной зоны и действий центрбеков.

Можно нудно рассказывать о разрыве в техническом мастерстве, но хватало победных «сухарей» с «Брюгге», «Зальцбургом» и «Вольфсбергом» – все из РПЛ метили бы в плей-офф ЛЕ . «Краснодар» ведь спасли матчи с крепким, но не элитным «Ренном». И самое время раскрыть секрет – «доги» слабее по xGA (качество моментов соперников), чем все российские клубы в еврокубках.