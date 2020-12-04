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«Мы пожинаем плоды работы Бердыева». Миф о РПЛ, которым объясняют результаты в Европе

04 декабря 2020, 19:30
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Вместо фейковых «Соккер.ру» нашел реальные причины.

Ганчаренко в интервью Арустамяну повторил стереотипное оправдание, назвал «виновника» европейских неудач:

Мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бекиевича Бердыева, который выстроил достаточно качественную игру в обороне, когда при схемах «5-4-1» и «5-3-2» все очень глубоко обороняются с надеждой на контратаку. В результате долго многие команды не играли в позиционных атаках и при потере мяча высоко не прессинговали.

Качественная работа Бердыева позволила «Ростову» хорошо сыграть с «Баварией», с «Манчестер Юнайтед». Там классно были под его философию подобраны футболисты. Но это всё в большей степени работало из-за системности обороны. Маленькие клубы в РПЛ поняли, что можно хорошо обороняться, и в каждом матче с любым соперником иметь свой шанс.

Логично? Только на первый взгляд. Во-первых, Бердыев обыгрывал «Баварию» четыре года тому назад. Позже стал успешным агрессивный подход Клоппа, видели «Аякс», «Аталанту» и «Лейпциг». На пороге 2021-й, успевали перестроиться. Во-вторых, «Ростов» проиграл «Баварии» в гостях 5:0, а дома дважды пропустил.

Точно дело только в надежной защите? И заявление о середняках РПЛ и обороне – устаревший миф. «Уфа», вторая защита прошлого сезона, пропустила 29 голов в 16 турах. У «Арсенала» и «Ротора» полно ошибок. Но эксперты и тренеры повторяют: «РПЛ – защитная лига, поэтому в Европе не вышло». Это не так.

У «Краснодара» и «Локомотива» антирекорды ЛЧ

Когда говорим о xGА (моменты соперников), то «Ференцварош», «Мидьюлланд» и «Динамо» Киев еще хуже. Но «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» на 6-м, 7-м и 9-м местах. В пяти турах «Зенит» пропустил 11 раз, «Краснодар» — 10. Также у «быков» и «Локомотива» антирекорды по количеству допущенных ударов.

Хороший результат для Лиги чемпионов – 9-11 чужих выстрелов за матч. Плохой – 13-15. У «быков» целых 18.6, у «железнодорожников» — 17.4. Почему команды из якобы оборонительной лиги худшие в защите? По владению мячом «Краснодар» стал последним, «Локомотив» — четвертый с конца, «Зенит» — 10-й.

Высокий прессинг – показатель прогресса команды

В этом сезоне важнейший критерий. Ганчаренко считает, что в РПЛ высокое давление не в моде? Ошибается. В прошлом сезоне «Краснодар» вышел в ЛЧ с лучшим прессингом в лиге. «Локомотив» пришел вторым. «Ростов», ЦСКА и «Зенит» были в пятерке – участники еврокубков.

В новом сезоне лидеры по высокому отбору – «Спартак», «Ахмат», «Ростов» и «Динамо», все меняются и успешные. Только «Краснодар» с высоким прессингом не выигрывает, но там дело в усталости и игре на два фронта. Сейчас «Лидс» агрессивнее прессингует высоко, чем любой гранд в России.

В чемпионате трудно найти надежных защитников

В РПЛ Ловрен и Ракицкий могут ошибаться без последствий. И Мартынович с напарниками в четверке по допущенным ударам. Но если смотреть критически, то почти нет топовых ценрбеков на пике формы. Дивеев и Евгеньев – молодые надежды, не под плей-офф ЛЧ, а Осипенко – открытие сезона.

Но это всего три человека, из которых один стал четвертым в группе Лиги Европы, а «Ростов» и «Динамо» пропускали голы от израильтян и грузин. Жиго и Джикия не играют за команду со ставкой на защиту. Чорлука и Мурило не всегда могут выйти вместе. В Европе тасовали и без того нестабильные пары, дополнительное объяснение неудач.

В элитных лигах тоже используют закрытый футбол

Миф, что только в РПЛ пытаются ставить «автобусы», разбивается о статистику в топ-5. В России хороший показатель по допущенным ударам – от 11.5 до 13 за матч. В элитных чемпионатах – от 7.3 до 10.5. В РПЛ никто не играет в защите на уровне хотя бы «Брайтона» или «Реала Сосьедад». Не говоря о «Тоттенхэме», «Милане» или «Атлетико».

Результат – 3 «сухаря» в 20 матчах групповых этапов. Крепкие середняки в Европе ценят оборону сильнее. В топ-5 фундамент успехов богатых «Атлетико» и «Ювентуса» — защита. И «Милан» рванул в Серии А из-за 8 пропущенных в 9 матчах, без прогресса в защите голы Златана приносили бы максимум ничьи, а не победы.

Слабые позиционные атаки окончательно добили

Пропущенные мячи «на ровном месте» — основная причина осечек. Но дополнением стало неумение нападать. РПЛ тактически отстала по позиционной атаке, говорим это года четыре минимум. Но винить во всем Бердыева, который давно в творческом отпуске, как-то нелепо. И в Серии А, и в Ла Лиге тоже слышим, что аутсайдеры закрываются.

Пять защитников встречаем всюду, даже в АПЛ. Причем моду вернул ван Гал на ЧМ-14, а не Бердыев. Плюс по популярной теории гранды РПЛ как раз должны уметь ловить контратаки – якобы оружие аутсайдеров. Но цифры не подтверждают теорию, РПЛ как раз отличается жесткими ошибками в защите, причем спонтанными.

РПЛ превращается из бесформенной в атакующую

От «Спартака» до «Рубина» — все мечтают атаковать. И «Зениту» не помешают свежие ходы впереди. Ставка на голый класс перестала работать, результаты Семака, Николича и Мусаева это доказывают. Неорганизованная защита со ставкой на голкипера, неумение ловить контратаки и плохая реализация стоили европейского сезона.

Умели бы обороняться – цеплялись за очки частенько, ведь не все матчи завершились по 3:0. Мало у кого есть время пересматривать игры клубов РПЛ в еврокубках, особенно поражения, но поверьте тому, кто так делает – не всё там ужасно. Но явно подвела оборона как система, высокий прессинг, перестроения опорной зоны и действий центрбеков.

Можно нудно рассказывать о разрыве в техническом мастерстве, но хватало победных «сухарей» с «Брюгге», «Зальцбургом» и «Вольфсбергом» – все из РПЛ метили бы в плей-офф ЛЕ. «Краснодар» ведь спасли матчи с крепким, но не элитным «Ренном». И самое время раскрыть секрет – «доги» слабее по xGA (качество моментов соперников), чем все российские клубы в еврокубках.

Сафонов и Берг выручили против худшей защиты среди клубов топ-5 в ЛЧ. А вот соперники «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА держали удар успешнее. Да и атакующие линии четверки из РПЛ недоработали жестко, хотя это – другая сторона медали. А главная – слабая, очень слабая оборона. Как раз ни тени порядка и строгости, наоборот.

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Андрeй Попов
Андрeй Попов
07 декабря в 16:19
У этого гнома белорусского всегда кто-то да виноват...
Бакиич с Рубином проходил Барселону в ЛЧ, а этот со своим тракторным заводом из борисово в группе огребал по полной всегда , а сейчас из группы неудачников в ЛЕ выйти не может.
Взяли Эджуке, а он по воротам не попадает, вот и зачем?!
Аргентосов взяли и на скамейку посадили, говорят скоро заиграют, заиграют они когда от коней съедут
112910415
112910415
05 декабря в 11:51
защита слабая, факт
nice
nice ответ Правдин Семён (раскрыть)
05 декабря в 10:06
Браво, замечательный анализ.
yasukuni
yasukuni ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
05 декабря в 04:43, ред.
Ну и чего он добился?! Потолок - четверть финал ЛЕ с Рубином, одна восьмая с Ростовом. Пшик!

Хотя сегодня это космос!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Правдин Семён (раскрыть)
05 декабря в 01:20
В том матче играли Рибери, Левандовски, Боатенг, Лам. С такими игроками обыграть соперника мечта несбыточная для росклубов сейчас.
youtomee
youtomee
05 декабря в 00:47
"«Краснодар» ведь спасли матчи с крепким, но не элитным «Ренном». И самое время раскрыть секрет – «доги» слабее по xGA" - ниче непонятно, а "доги" здесь при чем?
Правдин Семён
Правдин Семён
05 декабря в 00:34
Все ещё проще, чем в статье. Бердыев не тренировал ни Зенит,ни ЦСКА, ни Локомотив. И не мог повлиять на их пповал в еврокубках.
Если кто-то вдруг не знал, то перед Ростовом Курбан Бекиевич стажировался в МС. Солидно, не так ли?
Под конец своего первого захода в Рубин,он выстроил мощную командную атаку:оборонительный Марибор в ЛЕ попал 5-2 или 6-2. Разве это автобус? А Ростов уничтожал Спарту и полурезерв Баварии. Команды Бердыева,после наладки обороны начинали играть в атаку. То есть ,его "танцы" были ,как положено, от печки. Внимательнее смотрите футбол. Помните,все говорили,что в Италии закрытый скучный оборонительный чемпионат?Особенно в начале 2000-х? А ведь в то время там играли:Жулио Сезар,Лусио,Дида,Кафу,Эмерсон,Кака,Роналдо,Роналдиньо-весь цвет суператакующей сборной Бразилии. Это ещё не говоря о Пато,Диего и прочих. Притянуть за уши можно всё, что угодно. И Ганчаренко сделал именно это.
ykcyc77
ykcyc77
04 декабря в 22:59
Мне интересно, какое xGА Локомотива с Атлетико? Ведь, если взять соперников «Ференцвароша» и «Динамо» Киев, то с ними и Зенит, и Краснодар могли бы иметь ещё худшие показатели.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Absinthe2 (раскрыть)
04 декабря в 21:56
Гинер говорил, что тренер, это нечто. Это типа казявка, лишь 10% успеха). Пушкин до писался, Гинер договорился. Ни команды, ни тренера)).
Gahi
Gahi ответ мангo (раскрыть)
04 декабря в 21:55
Бердыев многих игроков на которых не рассчитывали он возвращал их и реанимировал как для клуба, так и сборной. А если после него не могли создать и сделать так, чтобы достойно показать результат, так это нужно спрашивать у тех кто там остался.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
04 декабря в 21:52
Кого мы вырастили за последние лет 15???????? Да по пальцам одной руки пересчитать и то не загнутые останутся!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Absinthe2 (раскрыть)
04 декабря в 21:49
Вот видишь как) Тут помню, тут не помню). "Что-то с памятью моей стало"). Эх старость не радость..)
Roger Young
Roger Young
04 декабря в 21:39
Ставка на класс и наши команды - вещи не совместимые.
Absinthe2
Absinthe2 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
04 декабря в 21:33
Орбаис)
Absinthe2
Absinthe2
04 декабря в 21:32
Гончар, как впрочем и весь Цска, по традиции, переводит стрелки. А Бердыев - безусловно, лучший тренер в современной истории российского футбола.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
04 декабря в 21:27
Не забуду, как Рубин в Мадриде снял скальп Симеоне, играя с Атлетико. Как убегал Озбилис к воротам испанцев и как пытались остановить его защитник с вратарём, пытаясь стянуть с того трусы)). Потом был Ростов. В отличном стиле обыграны Аякс, Спарта и др.
Бекиевич, дал второе дыхание списанным игрокам, болтавшимся по арендам. Сделал команду, которую вспоминать будут долго, долго.
мангo
мангo ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
04 декабря в 21:15, ред.
и куда делся твой волшебный Хаджа Насреддин ? Придет за большие деньги в команду наворует и свалит..
мангo
мангo ответ Gahi (раскрыть)
04 декабря в 21:14, ред.
Под Бердыева брали футболистов, а не лепил он из того что есть.. Факт что потом он убил этот же Ростов а при Карпине команда стабильно показывает рузультат хотя идет большой оток футболистов. Настоящий качественный тренер это постоянство и баланс а не придти на самых лучших условиях и бабле и удачно сыграть сезоон на неожиданности. Скази про Бердыева давно канули в лету. Факт, что при нем Рубин был на грани вылета. Поначалу , когда Гончаренка пришел в ЦСКА тоже и Реал обыгрвал и чуть из группы не вышли, но это было на багаже Слуцкого. На дистанции выскочка Гончаренка показал, что он нуль такой же и ваш Бердыев.
nubom
nubom
04 декабря в 20:51
У нас отставание от мирового футбола - СИСТЕМНОЕ. На примере это значит, что взять и прибить скворечник выше - не получиться, там макушка. Чтобы он висел высоко, необходимо, чтобы березка подросла, а у нас ей все корни обрубили.
Антон Халилов
Антон Халилов
04 декабря в 20:47
Те заслуги эже в прошлом!как не жаль!ноКарпин что-то мутит,а Бердыева давно ждет РПЛ как и Семина пусть старперы Но они и тянут наш чемпионат
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
04 декабря в 20:42
Лучше бы не вспоминали Бердыева,не один из нынешних тренеров РПЛ и мизинца его не стоит.Он опередил время,подарил нам надежду и воплотил мечты в реальность.
Gahi
Gahi
04 декабря в 20:32
Это прежде всего говорит о том, что тренерам нужно заниматься самообразованием и быть в курсе всех тактических вариациях в командах соперников на сегодняшний день и выбрать правильный курс, чтобы подготовить команду на завтрашний день. Что касается К. Бердыева то он очень грамотно и правильно выстроил команду Ростов исходя из того какими футболистами он располагал, команда была в конце таблицы и за год он вывил её в Лигу Чемпионов. И при этом он всегда подчеркивал что стем или иным соперником нужно играть так, потому что по другому эти футболисты будут допускать грубые ошибки, и нужно время, чтобы поменять философию игроков под новую игровую схему исходя из качества футболистов. Мы незнаем как Бердыев строил бы команду например в Спартаке или Локомотиве исходя из ресурсов игроков и больших возможностей данных клубов.  Замечательное интервью с К. Бердыевым сделал Г. Орлов в которым даны ответы на многие вопросы сегодняшнего дня. Многие в Европе учились у нас по конспектам В.В. Лобановского которые и сегодня востребованные, но нужно много работать и самому тренеру над командой, чтобы достичь хорошего результата и знать к чему стремится. Воспитывать своих игроков которые могли бы обращаться с мячом на ты и исполнять любые передачи на разные участки поля без ошибок. Но для этого нужно время, и  желания тех кто стоит у руля футбольной команды, чтобы выбрать правильный путь для поставленной цели. Удачи Всем и болейте только футболом.
mars6791
mars6791
04 декабря в 20:18
Верно, Бердыев начинал наводить порядок в игре с обороны команды. И Рубин после 12 года и Ростов далее, меняли стратегию игры , уходили от глубоко эшелонированной обороны (под руководством Бердыева). Но порядок всегда начинался от своих ворот.
MoHcTpMoHcTp
MoHcTpMoHcTp
04 декабря в 20:07
    STVA 1
    STVA 1
    04 декабря в 19:45
    Все это наверное относительно
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