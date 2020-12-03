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От лимита и перелётов до Малкома и Семака. 10 причин провала «Зенита» в Лиге чемпионов

03 декабря 2020, 12:36
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Жалеть или ругать — ваше дело.

- Прошлой осенью «Зенит» тоже занял последнее место в лигочемпионской группе, но тогда на счету петербуржцев было 7 очков и перед последним туром «Зенит» претендовал на выход плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас после пяти матчей команда Семака набрала 1 очко и гарантировала себе последнее место.

- В ЛЧ-2019/20 «Зенит» потерял все шансы на продолжение еврокубковой кампании после гостевого поражения 0:3 от «Бенфики», теперь конечной точкой турнирной борьбы стало фиаско с аналогичным счетом от «Брюгге». А еще недавно играли с «Боруссией», по воротам которой не попали ни разу. Нужно взять и запретить команды на букву «Б» в Лиге чемпионов!

- C одним набранным очком после пяти матчей «Зенит» оказался в одной компании с «Ференцварошем», «Ренном», «Мидтьюлландом» и киевским «Динамо». 27 команд в этой Лиге чемпионов, включая дебютирующий в турнире «Краснодар» и угодивший в группу смерти «Локомотив», набрали больше очков, чем «Зенит».

Оправдания и причины неудачного выступления «Зенита» в Лиге чемпионов

1. Виновата недостаточная глубина состава

Сергей Семак до и после матча с «Брюгге» педалирует тему неготовности состава «Зенита» к матчам Лиги чемпионов. Перед игрой главный тренер сказал буквально следующее:

Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужно было летом усилить те позиции, которые мы планировали.

После матча Сергей Богданович продолжил гнуть выбранную линию:

Глубина нашего состава не позволяет конкурировать с командами в Лиге чемпионов.

Со стороны «Зенита» действительно было довольно опрометчиво начинать сезон только с двумя квалифицированными и опытными центрбеками в заявке на Лигу чемпионов (Ракицкий и Ловрен) и без дублера Караваева на правом фланге. В обороне не хватает двух игроков или хотя бы одного универсала, но все не так плохо в полузащите и атаке.

Да, в последних двух матчах у «Зенита» были проблемы с составом, но вспомните, какие потери нес тот же «Брюгге» и «Лацио» перед своими матчами в Санкт-Петербурге. Любопытно, что тогда Семак упорно не замечал резервистов в составах соперников, зато теперь сам сетует на глубину состава.

2. Виноват новый лимит на легионеров

Но почему состав «Зенита» оказался недостаточно хорош для Лиги чемпионов? Отчасти это связано с новым лимитом на легионеров, согласно которому в заявке команды может быть только 8 иностранцев. Больше никак. Собрать всех сильных россиян под свои знамена «Зенит» тоже не смог, хотя на разных этапах пытался переманить и Миранчуков, и Фернандеса, и Зобнина. Что ж, после такого выступления в Лиге чемпионов от «Зенита» стоит ждать или максимальной агрессии на внутреннем рынке, или продавливания новой формулы лимита хотя бы с десятью иностранцами в заявке. Впрочем, почему «или»? Одно другому не мешает.

3. Виновато руководство и селекционеры

«Зенит» выступил максимально странно на трансферном рынке в преддверии старта в Лиге чемпионов. Ивановича заменили Ловреном еще летом — тут нет вопросов, но потом поленились продублировать нуждающиеся в этом позиции, а Вендела привезли «на флажке», когда Семаку уже некогда было встраивать бразильца в схемы, а у полузащитника не было времени, чтобы набрать форму. В итоге Вендел сначала толком не понимал, чего от него хотят, а потом получил травму.

4. Виноваты травмы и положительные тесты на коронавирус

Потерь у «Зенита» в последнее время действительно очень много: в последнем туре РПЛ с «Арсеналом» Семак не смог выпустить на поле ни одного из основных защитников, против «Брюгге» не играли Ловрен, Караваев, Вендел и Дзюба. Пропустивший предыдущие игры Оздоев смог выйти на замену и выглядел не лучшим образом. Нельзя сбрасывать со счетов кадровую чехарду, взгляните хотя бы на «Реал», который попал в похожую круговерть. Там голова идет кругом у тренера, выигравшего три Лиги чемпионов.

5. Виноваты перелеты и тяжелый график

График действительно необычайно суров, но так живут все участники еврокубков в этом году, а оправдание про перелеты стало популярным благодаря яростной поддержке Черданцева. «Зенит» действительно много налетал этой осенью, и, если верить Георгию, такое количество часов в воздухе несовместимо с успехами в футболе. Спасибо «Зениту», что вообще выходит на поле!

6. Виноват Малком

Рибалта не понимает, в чем провал трансфера Малкома, но ведь объяснение на поверхности: на почти 50 млн евро (сумма компенсации «Барселоне» + зарплата бразильца за полтора года) можно было усилить «Зенит» гораздо качественнее. Прошлую Лигу чемпионов Малком пропустил полностью, в нынешней сыграл два матча, в обоих проиграл и не отметился результативными действиями.

Это большой трансфер по меркам «Зенита», на Малкома рассчитывали в Лиге чемпионов, но пока он «делает разницу» только в зарплатной ведомости. Конечно, на дистанции такие неудачные вложения тянут команду вниз, ведь заложенный на спортивное усиление финансовый потенциал не работает.

7. Виноваты соперники по РПЛ

Во-первых, не могут составить серьезную конкуренцию во внутреннем чемпионате, чтобы держать «Зенит» в тонусе перед матчами Лиги чемпионов, во-вторых, отказываются усиливать состав «Зенита» своими лучшими футболистами. С Влашичем, Марио Фернандесом, Крыховяком и Зобниным могло бы получиться лучше. Вот такая биполярочка.

8. Виноваты завистники и недоброжелатели

Накануне домашнего матча с «Лацио» капитан «Зенита» Артем Дзюба посетовал на культуру боления в России:

Думаю, нормальный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так.

Возможно, в неудачах «Зенита» есть и частица вашей вины. Задумайтесь.

9. Виноват Семак

К началу декабря действительно накопилось много различных оправданий, но давайте вернемся в середину октября, когда «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов домашним матчем против «Брюгге». В тот вечер «сине-бело-голубые» проиграли в родных стенах потенциально слабейшему сопернику по группе и предопределили свою дальнейшую судьбу в турнире.

И состав был оптимальным, не считая отсутствия дисквалифицированного за удаление в прошлогоднем матче с «Бенфикой» Дугласа Сантоса, и усталость еще не успела накопиться из-за перелетов и плотного графика. В том матче Сергей Семак, образно говоря, принес на защиту курсовой прошлогодний реферат: изученные вдоль и поперек 4-4-2 и неизменная стратегия «бей на Дзюбу!»

«Брюгге» осадил «Зенит» победой в Санкт-Петербурге, и перед следующими матчами Семак пытался внести правки в свой реферат, вписывая туда изменения шариковой ручкой в коридоре, положив листки на заботливо подставленную спину товарища. Не помогло. Не снимая груза с плеч ответственных за формирование команды, нужно сказать, что и тренерский штаб во главе с Семаком легкомысленно отнеслись к Лиге чемпионов.

10. Виноваты звёзды

Сатурн в Козероге, Солнце в Стрельце, ретроградный Меркурий на старте кампании. Всем ясно, что с такой комбинацией у «Зенита» не было никаких шансов в Лиге чемпионов!

А теперь выбирайте номера причин, которые вам кажутся наиболее весомыми.

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David Young
David Young
вчера в 19:11
Причины по номерами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 - все являются достаточно весомыми причинами, в той или иной степени.

5, 8, 10 - это уже откровенные отговорки.
nubom
nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 декабря в 23:19
Я имел ввиду, не только Газпром...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ kyxy (раскрыть)
03 декабря в 21:19
Это исключение
kyxy
kyxy ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 декабря в 21:11
Знаю парня которого считай золотой ложечкой кормили. Но он с нами в общаге жил, ходили грузчиками работать.
mr.Nekto
mr.Nekto
03 декабря в 19:52
Виноват стилист Семака. Соперники сразу понимали, что команду, у тренера которой такая прическа и одеженка, надо нагибать...
Даниил Корохов
Даниил Корохов
03 декабря в 19:28
ЛЧ просто доказала то, что в России и так все знают: Зенит - исключительно для внутреннего пользования, потешить самолюбие боссов газпрома и не более того! После эры газпрома они вернутся на свое законное место - ФНЛ
ilhom0566
ilhom0566 ответ KUDE9IR (раскрыть)
03 декабря в 18:42
Надо быть полным деб..ом, чтобы думать, что уровень футбола в твоей стране поднимется после перехода на осень-весна.
Migelito
Migelito ответ particular (раскрыть)
03 декабря в 18:38
Как Шифрин говорил - его встретили не в том переулке...Не те встретили...И не его встречали...))
MIvan
MIvan
03 декабря в 18:01, ред.
Третий год пишу на ФБ, что за всю историю "Зенита", это самый трусливый тренерский штаб, который даже физику команды не может поставит правильно.
Pashok00786
Pashok00786
03 декабря в 17:32
На самом деле тут только напыщенность миллера виновата ....такие отрыжки девяностых как он думают что все можно купить...причем за деньги которые почему то считает своими...вот и в том году я посчитал если бы не судейские "ошибки" в пользу зенита ..то зенит был бы на 5 месте...и результат в ЛЧ как лакмус на лицо....если бы вчера матч с брюгге судил Вилков то засчитан был бы и первый гол азмуна из офсайда ..и второй гол рукой как уже бывало..и конечно же в ворота зенита никто бы пенальти не поставил...а вот в ворота брюгге нарисовали бы ...и как итог наш доблесный чемпьон выиграл бы 3:2 )
Roger Young
Roger Young
03 декабря в 17:20
Нет никакой разницы кто виноват, потому что менять Зенит ничего не собирается.
Команде нравится унижаться и позориться. Ну что ж, это их выбор.

Мой выбор, смотреть Англию.
liverpool-today
liverpool-today
03 декабря в 16:41
Статья по делу. Черданцев действительно задолбал со своими перелетами, другие же не летают, а мгновенно телепортируются. Краснодар очень слаб, но старается, за это +. Опыта не хватило в матчах с Севильей. Локо неплох. За них не было стыдно. Зенит позорище. Ни игры, ни мысли. Смешно видеть Семака на бровке с потерянным взглядом, который не знает что делать. Хорошо маски есть где можно прятать лицо как страус
Пепс
Пепс
03 декабря в 16:37
Виновата лопата денег, которую гребут всем игрочищам Зенита , ещё виноват картонка Сутармин - его из Рубина специально для ЛЧ хапнули за 50 тыс.. .. не выстрелил зараза (((((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
03 декабря в 16:32, ред.
Именно так. Когда деньги из бюджета огромные и их не считают, клуб начинает деградировать. В подсознании мысль, а зачем жилы рвать, когда я свои 2-3 млн евро всегда получу. Они отвыкли зарабатывать деньги ( я имею в виду клуб). В РПЛ у Зенита режим наибольшего благоприятствования ( Дюков, Митрофанов, Вилков и т.д), услужливое медиаобслуживание ( Матч ТВ, Канделаки), куча карманных экспертов. В такой ситуации клуб развиваться не может. Это тоже самое, что пацана с 10 лет кормить черной икрой, ананасами, деликатесами. Вырастет из него здоровый парень и мужик? Конечно нет. Более того, такая политика Газпрома вредит не только Зениту, но и всей РПЛ. Это очевидно.
i0135430
i0135430
03 декабря в 16:12
все встает на свои места. привыкайте. Становимся поставщиками очков.
yasukuni
yasukuni ответ Oliver S (раскрыть)
03 декабря в 16:02
Зато у них есть ДЮКОВ!!!! И этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя королями водокачки.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 55psb66 (комментарий удален) (раскрыть)
03 декабря в 15:06
    55psb66
    55psb66
    03 декабря в 14:59
    виноваты мы тем что после домашнего ЧМ никак не спустимся на землю
    sv_1969
    sv_1969 ответ СЫН ДЕДА (раскрыть)
    03 декабря в 14:56
    "Флагман" отличился)))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Андрeй Попов (раскрыть)
    03 декабря в 14:53
    Малком через раз играет!Какой он ключевой игрок?Как вообще можно было купить за 40 лямов игрока с лавки и больного!Ответ прост))Деньги не свои!
    Венделл уже на больничном!Ловрен тоже часто болел в Ливере!Достаточно в Вики зайти)
    Это не говорит о том что Ловрен и от же Малком плохие игроки!
    LAISMEN
    LAISMEN
    03 декабря в 14:39
    Взгляд со стороны .Который год их за бездарную игру ругают. а ничего не меняется футболисты жируют и кайфуют по полной, зарплата с большим количеством нулей, роскошная жизнь ,почет уважение, слава и признание в стране, неприкасаемая каста .... а там и до депутата на худой конец рукой подать.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    03 декабря в 14:37
      Анатолий Калашников
      Анатолий Калашников
      03 декабря в 14:28
      Виновата денежная филослфия.
      Когда ты манишь к себе деньгами, откуда будет игровая моттвация ?
      А разговоры про уровень чемпмонатв.
      Так на Украине чемпионат уровня ПФЛ , но это же не мешает Шахтёру рвать реал и доходить до полуфинала ЛЕ .
      Зенит это сборище случайных людей получивших все блага жизни .
      LAISMEN
      LAISMEN
      03 декабря в 14:23
      Не повезло как. Эх не было бы этой ЭПИДЕМИИ, то Зенит бы ух всех порвал бы .......интересно а нефть и газ никак не влияют на игру
      112910415
      112910415
      03 декабря в 14:17
      Титаник плыл, плыл ..
      viv
      viv
      03 декабря в 14:16
      Прошлой осенью Зенит тоже занял последнее место в лигочемпионской группе, но тогда на счету петербуржцев было 7 очков, а сейчас всего 1 очко. ДНО ПРОБИТО.
      Николай 86
      Николай 86
      03 декабря в 14:13
      Федун еще в июле сказал: "В Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки"
      Вот и все причины.
      А, ну еще, конечно же, 10-й пункт подходит - виноваты звезды)
      Gelious
      Gelious
      03 декабря в 14:09
      Кто-то еще удивляется, что Зенит позорит нас в Европе? Лучше просто отобрать деньги у этих транжир и отдать иным клубом.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      03 декабря в 13:51, ред.
      Полуфиналисты ЛЧ.....Сказки дядюшки Миллера-Фурсенко......). Такого позора в клуб , в который столько вложили бабла, Мир еще не знает.
      ПОЛУФИНАЛИСТЫ.......🤣😂😅
      СЫН ДЕДА
      СЫН ДЕДА
      03 декабря в 13:48
      Понравился вчера чей-то коммент: "Флагман утонул". И добавить нечего. Флагман страны, флагман РПЛ. И по цене, и по статусу его болельщиков.
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