От лимита и перелётов до Малкома и Семака. 10 причин провала «Зенита» в Лиге чемпионов

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03 декабря 2020, 12:36

Жалеть или ругать — ваше дело.

- Прошлой осенью «Зенит» тоже занял последнее место в лигочемпионской группе, но тогда на счету петербуржцев было 7 очков и перед последним туром «Зенит» претендовал на выход плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас после пяти матчей команда Семака набрала 1 очко и гарантировала себе последнее место.

- В ЛЧ -2019/20 «Зенит» потерял все шансы на продолжение еврокубковой кампании после гостевого поражения 0:3 от «Бенфики», теперь конечной точкой турнирной борьбы стало фиаско с аналогичным счетом от «Брюгге». А еще недавно играли с «Боруссией», по воротам которой не попали ни разу. Нужно взять и запретить команды на букву «Б» в Лиге чемпионов!

- C одним набранным очком после пяти матчей «Зенит» оказался в одной компании с «Ференцварошем», «Ренном», «Мидтьюлландом» и киевским «Динамо». 27 команд в этой Лиге чемпионов, включая дебютирующий в турнире «Краснодар» и угодивший в группу смерти «Локомотив», набрали больше очков, чем «Зенит».

Оправдания и причины неудачного выступления «Зенита» в Лиге чемпионов

1. Виновата недостаточная глубина состава

Сергей Семак до и после матча с «Брюгге» педалирует тему неготовности состава «Зенита» к матчам Лиги чемпионов. Перед игрой главный тренер сказал буквально следующее:

Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужно было летом усилить те позиции, которые мы планировали.

После матча Сергей Богданович продолжил гнуть выбранную линию:

Глубина нашего состава не позволяет конкурировать с командами в Лиге чемпионов.

Со стороны «Зенита» действительно было довольно опрометчиво начинать сезон только с двумя квалифицированными и опытными центрбеками в заявке на Лигу чемпионов (Ракицкий и Ловрен) и без дублера Караваева на правом фланге. В обороне не хватает двух игроков или хотя бы одного универсала, но все не так плохо в полузащите и атаке.

Да, в последних двух матчах у «Зенита» были проблемы с составом, но вспомните, какие потери нес тот же «Брюгге» и «Лацио» перед своими матчами в Санкт-Петербурге. Любопытно, что тогда Семак упорно не замечал резервистов в составах соперников, зато теперь сам сетует на глубину состава.

2. Виноват новый лимит на легионеров

Но почему состав «Зенита» оказался недостаточно хорош для Лиги чемпионов? Отчасти это связано с новым лимитом на легионеров, согласно которому в заявке команды может быть только 8 иностранцев. Больше никак. Собрать всех сильных россиян под свои знамена «Зенит» тоже не смог, хотя на разных этапах пытался переманить и Миранчуков, и Фернандеса, и Зобнина. Что ж, после такого выступления в Лиге чемпионов от «Зенита» стоит ждать или максимальной агрессии на внутреннем рынке, или продавливания новой формулы лимита хотя бы с десятью иностранцами в заявке. Впрочем, почему «или»? Одно другому не мешает.

3. Виновато руководство и селекционеры

«Зенит» выступил максимально странно на трансферном рынке в преддверии старта в Лиге чемпионов. Ивановича заменили Ловреном еще летом — тут нет вопросов, но потом поленились продублировать нуждающиеся в этом позиции, а Вендела привезли «на флажке», когда Семаку уже некогда было встраивать бразильца в схемы, а у полузащитника не было времени, чтобы набрать форму. В итоге Вендел сначала толком не понимал, чего от него хотят, а потом получил травму.

4. Виноваты травмы и положительные тесты на коронавирус

Потерь у «Зенита» в последнее время действительно очень много: в последнем туре РПЛ с «Арсеналом» Семак не смог выпустить на поле ни одного из основных защитников, против «Брюгге» не играли Ловрен, Караваев, Вендел и Дзюба. Пропустивший предыдущие игры Оздоев смог выйти на замену и выглядел не лучшим образом. Нельзя сбрасывать со счетов кадровую чехарду, взгляните хотя бы на «Реал», который попал в похожую круговерть. Там голова идет кругом у тренера, выигравшего три Лиги чемпионов.

5. Виноваты перелеты и тяжелый график

График действительно необычайно суров, но так живут все участники еврокубков в этом году, а оправдание про перелеты стало популярным благодаря яростной поддержке Черданцева. «Зенит» действительно много налетал этой осенью, и, если верить Георгию, такое количество часов в воздухе несовместимо с успехами в футболе. Спасибо «Зениту», что вообще выходит на поле!

6. Виноват Малком

Рибалта не понимает, в чем провал трансфера Малкома, но ведь объяснение на поверхности: на почти 50 млн евро (сумма компенсации «Барселоне» + зарплата бразильца за полтора года) можно было усилить «Зенит» гораздо качественнее. Прошлую Лигу чемпионов Малком пропустил полностью, в нынешней сыграл два матча, в обоих проиграл и не отметился результативными действиями.

Это большой трансфер по меркам «Зенита», на Малкома рассчитывали в Лиге чемпионов, но пока он «делает разницу» только в зарплатной ведомости. Конечно, на дистанции такие неудачные вложения тянут команду вниз, ведь заложенный на спортивное усиление финансовый потенциал не работает.

7. Виноваты соперники по РПЛ

Во-первых, не могут составить серьезную конкуренцию во внутреннем чемпионате, чтобы держать «Зенит» в тонусе перед матчами Лиги чемпионов, во-вторых, отказываются усиливать состав «Зенита» своими лучшими футболистами. С Влашичем, Марио Фернандесом, Крыховяком и Зобниным могло бы получиться лучше. Вот такая биполярочка.

8. Виноваты завистники и недоброжелатели

Накануне домашнего матча с «Лацио» капитан «Зенита» Артем Дзюба посетовал на культуру боления в России:

Думаю, нормальный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так.

Возможно, в неудачах «Зенита» есть и частица вашей вины. Задумайтесь.

9. Виноват Семак

К началу декабря действительно накопилось много различных оправданий, но давайте вернемся в середину октября, когда «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов домашним матчем против «Брюгге». В тот вечер «сине-бело-голубые» проиграли в родных стенах потенциально слабейшему сопернику по группе и предопределили свою дальнейшую судьбу в турнире.

И состав был оптимальным, не считая отсутствия дисквалифицированного за удаление в прошлогоднем матче с «Бенфикой» Дугласа Сантоса, и усталость еще не успела накопиться из-за перелетов и плотного графика. В том матче Сергей Семак, образно говоря, принес на защиту курсовой прошлогодний реферат: изученные вдоль и поперек 4-4-2 и неизменная стратегия «бей на Дзюбу!»

«Брюгге» осадил «Зенит» победой в Санкт-Петербурге, и перед следующими матчами Семак пытался внести правки в свой реферат, вписывая туда изменения шариковой ручкой в коридоре, положив листки на заботливо подставленную спину товарища. Не помогло. Не снимая груза с плеч ответственных за формирование команды, нужно сказать, что и тренерский штаб во главе с Семаком легкомысленно отнеслись к Лиге чемпионов.

10. Виноваты звёзды

Сатурн в Козероге, Солнце в Стрельце, ретроградный Меркурий на старте кампании. Всем ясно, что с такой комбинацией у «Зенита» не было никаких шансов в Лиге чемпионов!

А теперь выбирайте номера причин, которые вам кажутся наиболее весомыми.