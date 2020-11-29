Кутепов в роли форварда, споры вокруг пенальти и 36 ударов по воротам: «Спартак» и его яркая победа

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29 ноября 2020, 21:53

«Спартак» присоединился к ЦСКА и «Зениту» во главе турнирной таблицы РПЛ . «Соккер.ру» — о противостоянии красно-белых с «Ротором», последней командой лиги.

Сам играешь – дай другим поиграть

Матчи чемпионата России нечасто радуют интенсивным открытым футболом. И вот эта игра как раз из таких, порадовавших обилием моментов, атак. Возможно, для фанатов оборонительных идеалов игра получилась не самой качественной, но эмоций и драйва в ней хватало. Во многом за счет подхода, избранного «Спартаком», который примерно полчаса в начале игры смотрелся очень агрессивно и активно. Это принесло гол, привело к другим моментам у ворот Чондрича. Но установку на высокий жесткий прессинг игроки «Спартака» не всегда четко выполняли.

Обратило на себя внимание беспокойство Тедеско по этому поводу ближе к концу первого тайма. Зато такой подход с высоким прессингом обеспечивал не только моменты для спартаковцев, но и шансы для «Ротора», поскольку центральную часть поля после перехватов волгоградцы проходили в пару передач, создавая уже напряжение у владений Максименко. С этим справиться получалось, когда «Спартак» сам замедлялся. Но Тедеско хотел интенсификации игры, поэтому во втором тайме снова посыпались моменты в обе стороны. Хотя был там солидный отрезок, когда «Спартак» мог потерять игру. Спасти ее Тедеско пытался не только призывами продолжать активную игру. Но и перестановками.

Тренерские изыски

Изначально Тедеско принял решение использовать по всему правому флангу Зобнина, а Мозеса отправить налево вместо дисквалифицированного Айртона. Ставка отчасти сработала. Хотя больше половины атак «Спартака» проходили по правому флангу, на краю Мозеса тоже возникали моменты. Когда не получилось подавить «Ротор» активностью, когда волгоградцы показали, что с высоким прессингом «Спартака» справляются простыми контррывками, Тедеско решил укрепить центр поля, где Крал и Умяров как раз не могли остановить набеги.

Он выпустил Ещенко вместо Умярова, отдав Андрею его привычный левый фланг, а Зобнина переведя в центр. Это помогло снизить просадку в средней линии, потому что Зобнин сейчас в потрясающей форме и может успевать многое. Также для интенсификации прессинга был выпущен Бакаев вместо подуставшего Кокорина. Но самым оригинальным решением стал выход в конце Кутепова на позицию центрфорварда. Илья сыграл своеобразного Соболева, на которого можно грузить, который может создавать напряжение. Так или иначе, после 70-й минуты «Спартак» смог сбить намечавшиеся позиционные атаки «Ротора» и вернуть себе высокую игру, пусть и не свел на нет контрпрорывы, которые могли нести угрозу.

Полеты во сне и наяву

Отдельная история – про падения игроков «Спартака» в чужой штрафной. Падали с намеками спартаковцы как минимум четыре раза. Первый раз оказался наиболее удачным – Кокорин получил локтем по лицу от Давиташвили, и «Спартаку» помог ВАР, поскольку инцидент произошел в воздухе и завершился за пределами штрафной, арбитр Николай Волошин не стал назначать пенальти. Только повторы показали, что сам удар был внутри, и это – пенальти.

Второе вопиющее падение случилось, когда Ларссон, отвечая на запросы Тедеско, запрессинговал Гогуа и вынудил того ошибиться, организовав для шведа выход один на один. Однако Ларссон решил, что если уж сегодня не его день (а судя по качеству ударов, так и было), то пусть будет таким до конца. Он упал слишком картинно – такая дерзость заставила Волошина остановить атаку «Спартака» и вручить шведу желтую карточку. Так Ларссон не только пенальти не заработал, но еще и загубил потенциально самый голевой момент в игре. Но наверняка найдутся сторонники мнения о том, что Волошин ошибся, и там был пенальти. В таком случае ВАР вмешался бы. Если этого не было, значит, действия судьи признаны верными. К тому же многочисленные повторы показали, как Ларссон стал нырять еще до касания ногой вратаря, да и тянул эту самую ногу он так старательно, чтобы хоть как-то коснуться ноги голкипера.

Следующие инциденты в штрафной Чондрича были менее яркими, но тоже вызвали бурю эмоций и недовольства со стороны спартаковцев. Сначала это блокировка Мозесом соперника. Весьма откровенная. Но с невинным лицом угнетаемого белым судьей темнокожего борца. Еще был эффектный прорыв Бакаева, который у угла вратарской сам уткнулся в газон и рухнул. Правда, он недолго претендовал на пенальти – разве что разведенными в стороны руками. И быстро осознал, что бесполезно.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 22 (8) – 14 (6)

Вот как раз цифры, которые показывают, с какой охотой играл «Спартак», позволяя играть и «Ротору», чего вряд ли хотел. Красно-белые обстреливали ворота соперника очень интенсивно, пусть точность зачастую оставляла желать лучшего. Самым бьющим же оказался Эсекель Понсе, у которого семь попыток. По четыре попытки у Андреса Понсе и Зурико Давиташвили из «Ротора», которые действительно обращали на себя внимание, пусть и не всегда с положительной стороны. Тот же Давиташвили упустил очень хорошие шансы. Показательно, что матч стал рекордным для «Ротора» по числу созданных им голевых моментов в этом сезоне.

Владение мячом (точность передач): 51% (79%) — 49% (76%)

Интересные цифры, показывающие, что «Спартак» не сильно лучше соперника распоряжался мячом и контролировал территорию. В основном проседание случилось с начала второго тайма, когда были целые большие отрезки с давлением со стороны «Ротора» — Тедеско пытался реагировать заменами. Так что в целом «Спартак» лучше работал с мячом, но не ультимативно. «Ротор» находил зоны и использовал их. А вот точность пасов не слишком высокой оказалась у обеих команд, но типичной для матча чемпионата России.

Обводки (фолы): 12 (21) – 3 (22)

Разница по использованию и эффективности дриблинга налицо. У «Спартака» чуть ли не все пытались и успешно осуществляли обводки. Чаще других это делали Мозес и Зобнин с Ларссоном. А у «Ротора» успешно справлялся с этим только Фламарион. Поражает количество нарушений правил – 43 на двоих. Очень непростым для судейства получился матч, после которого явно будут недовольные с обеих сторон, но в целом арбитр отработал уверенно и четко. Значительно участились фолы во втором тайме. До перерыва их было всего 15. Причем одинаково часто использовали нарушения правил для срыва атак соперника при запаздывании и те, и другие.

И пусть кто-то скажет, что «Спартак» мог сто раз упустить игру, упустить победу. Похвален подход, само стремление играть в давление и интенсивную атаку, несмотря на угрозы со стороны соперника. Даже при всей опасности «Ротора» «Спартак» в итоге был острее и агрессивнее, а значит, заслужил этот результат.