«Краснодар» одержал первую победу в Лиге чемпионов. Бергу — 7.5 за победный гол

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02 декабря 2020, 23:49

Наконец-то, дождались.

- 18 матчей понадобилось российским клубам в основной сетке Лиги чемпионов и Лиги Европы, чтобы добыть первую победу: «Краснодар» со счетом 1:0 одолел «Ренн» на своем поле.

- Исторический момент для «быков»: в матче с «Ренном» «Краснодар» одержал свою первую победу в основной сетке Лиги чемпионов.

- Матчем с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» «Краснодар» попрощается с Лигой чемпионов, но сегодняшний успех был очень важен в турнирном смысле: российский клуб стал недосягаем для «Ренна», обеспечил себе третье место в группе и участие в 1/16 Лиги Европы.

- В этом еврокубковом сезоне даже с учетом квалификационных раундов из наших клубов побеждает только «Краснодар», на счету которого две победы над ПАОКом в раунде плей-офф и сегодняшний успех в игре с «Ренном». 3 победы в 22 матчах. Не густо.

Оценки футболистам «Краснодара» за матч против «Ренна»

Матвей Сафонов — 8.0 из 10. У вернувшегося в ворота после болезни Матвея не было такого количества экстремальной работы, как в гостевом матче с этим же «Ренном», но Сафонов совершил парочку стоящих спасений при счете 0:0. В общей сложности 4 сэйва за матч и уверенная игра на выходах. Поздравляем с первым «сухарем» в Лиге чемпионов!

Игорь Смольников — 6.0 из 10. В первом тайме привез опасную атаку на свои ворота, суетился и допускал много брака, а Трюффе с Доку попили кровушки у Игоря своими забегами. Хорошо, что на концовку матча опытный защитник собрался и в требующих его внимания эпизодах сыграл просто, но надежно.

Александр Мартынович — 8.0 из 10. Возможно, лучший игрок матча, ведь от Мартыновича многое зависит в хлипких оборонительных порядках «Краснодара», и сегодня Александр, как атлант, держал на плечах всю конструкцию. Белорус сделал 7 выносов из штрафной, особенно уместны эти разрядки выглядели на последних минутах, когда «Краснодар» защищал победный счет. А один из вроде как выносов Мартыновича чудесным образом оказался результативной передачей на Берга. Капитан сделал внушительный вклад в победу.

Кайо — 6.5 из 10. Если «Краснодар» сыграл на ноль в обороне, а Кайо ничего не привез — это уже достижение для бразильца. Впрочем, не будем друг друга обманывать: надежностью от Кайо и на этот раз не веяло, а пару раз своими фирменными небрежностями он едва не подставил команду. В тех моментах обошлось, да и вообще защитник старался держать себя в руках крепче обычного, поэтому получает положительный балл.

Кристиан Рамирес — 7.0 из 10. В начале матча избавил «Краснодар» от больших неприятностей, заблокировав удар по воротам Сафонова из убойной позиции. С переменным успехом сражался с Траоре, заработал «горчичник» еще в первом тайме, но в целом провел неплохую игру.

Юрий Газинский — 6.0 из 10. Благодарим за самоотверженность и осмысленные передачи в линию атаки, но в плане игровой динамики «Краснодару» сложно соответствовать еврокубковым стандартам с тихоходом Газинским в центре поля. Это бросается в глаза.

Тонни Вильена — 7.5 из 10. Хорошо, что повреждение Вильены оказалось несерьезным и голландец составил компанию Юрию в опорной зоне. Тонни, кстати, тоже не слишком быстрый, но он более конкретный что ли. Во многом благодаря ему Камавинга потерялся на поле.

Виктор Классон — 6.0 из 10. Запомнился парочкой обостряющих передач, но между редкими включениями бегал в шапке-невидимке, да и отсутствие ударов по воротам подтверждает, что старый-добрый Виктор пока не вернулся. Ждем.

Реми Кабелла — 6.5 из 10. Сложилось ощущение, что француз слишком хотел себя показать против французского клуба. По цифрам получилось неплохо: 2 удара, 5 попыток дриблинга (больше всех среди участников матча), 2 паса под удар, но в действительности Кабелла передерживал мяч, тормозил атаки и принимал не оптимальные решения.

Вандерсон — 7.0 из 10. Был самым интересным атакующим игроком «Краснодара» до своей замены, даже несмотря на не лучшую форму, которая позволила провести бразильцу в игре только 66 минут. Хорошо продвигал мяч вперед за счет дриблинга и передач, видел партнеров, в отличие от Кабелла, правда, качество исполнения хромало — только 54% точных передач.

Маркус Берг — 7.5 из 10. В эпизоде с голом сыграл идеально: опередил оппонента на рывке, прикрыл мяч корпусом и неотразимо пробил. Реально классно исполнил момент, российским форвардом есть чему поучиться. Но не всегда Берг был так хорош: в первом тайме веселил Владимир Быстрова «деревянными» ударами, передачами и обработками мяча, да и при счете 1:0 имел момент, в котором мог подстроиться под мяч лучше.

Запасные

Магомед-Шапи Сулейманов — 6.5 из 10. Неплохо провел свой отрезок: прессинговал соперников вплоть до вратаря Салена, в передачах не ошибался (11 из 11), да еще и подготовил момент для Ари. Хороший выход на замену.

Руслан Камболов — 5.5 из 10. Екнуло сердце, когда Камболов через пару секунд после выхода на замену положил руки на спину Жереми Доку в своей штрафной. Руслану не с первого раза удавалось попасть по мячу, а когда попадал — отдавал чужим. Тревожно сыграл, благо, провел на поле всего несколько минут.

Ари — без оценки. За пару минут успел пробить по воротам и получить локтем в голову. Нормально вышел, можно было и раньше бросить в бой неоднократно проверенного Ари вместо уставшего Берга, а так на оценку наиграть банально не успел.