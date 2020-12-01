«Большая разница». «Локомотив» попрощался с мечтой о плей-офф ЛЧ

«Локомотив» лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — о домашнем поражении от «Зальцбурга», которое оказалось максимально обескураживающим.
Разница в тактике
Без Крыховяка, Куликова и Смолова тактических вариантов, которые мог предложить «Локомотив» сопернику, было не так много. Но выбранная схема оказалась немного удивительной. Почему-то Николич решил отказаться еще и от услуг Миранчука и Игнатьева с первых минут. Если «Зальцбург» себе изменять не стал, то железнодорожники выпустили сразу трех центральных защитников, на флангах по всей бровке должны были работать два крайних, а в центре в опорной зоне еще и Мурило разместили, который тоже играет защитника обычно.
То есть в шесть защитников. Интересный вариант на домашнюю игру для команды, которая больше одного мяча за матч забивала в последний раз 21 октября, а в последних двух матчах не забивала вообще ни одного. Но ладно расстановка. Вдруг там установка убойная! Но нет. С этим тоже не заладилось. «Локомотив» почему-то решил, что со стремительным «Зальцбургом» сможет сыграть закрыто и от контратак.
Иллюзии развеялись быстро, поэтому уже в перерыве Николич перестроил схему радикально, проведя три замены. Как раз Игнатьев и Миранчук вышли вместе с Мухиным. Два из шести защитников (Райкович и Лысцов) ушли с поля, Мурило опустился в центр к Чорлуке, и схема стала более классической. Какое-то время эти перестановки, заработавшие не сразу, даже позволяли вести игру у чужой штрафной – на этот отрезок пришелся отыгранный мяч. Но дальше в дело вступили другие «разницы».
Разница в скорости
А это бросалось в глаза с первых минут до последних. Игроков «Зальцбурга» словно физически было больше. Телекомментаторы поначалу шутили о скорости атак австрийцев, говоря, что те могут за 11 секунд перейти из обороны в атаку. Но вряд ли даже они предполагали, насколько окажутся правыми. Даже более того. С десяток, если не больше, атак «Зальцбург» провел в этом сумасшедшем темпе, пересекая поле по вертикали пулей.
Показательные атаки вы можете вспомнить на раз-два. Когда, например, даже опытный Чорлука не успевал головой вертеть за тем, как нападающий «Зальцбурга» «вертел ногами» вокруг мяча. Своими рывками австрийцы просто опрокидывали железнодорожников, заставляя не отступать и перестраиваться, а убегать к воротам – ни о какой слаженной обороне во время таких налетов думать «Локомотив» не мог. Но даже от самых шустрых ребят может спасти если не класс, то хотя бы предельная концентрация, которой хватало «Локомотиву» в матчах с «Атлетико».
Разница в концентрации
А тут не хватило. Понятно, что «Зальцбург» еще многое прощал, не реализуя отличные моменты. Австрийская команда ведь тоже не машина для убийств, в ней нет суперзвезд с идеальной реализацией и техникой. Своим нахрапом и интенсивностью гости все это компенсировали. «Локомотив» же не предложил взамен не только что-то подобное, раз уж настраивался на контратакующую игру, но и банальной внимательности.
Ведь два из трех голов «Зальцбурга» пришли после грубейших индивидуальных ошибок в защите. В первом тайме Райкович подарил голевую атаку противнику, а во втором тайме – Мурило. Причем это не какая-то позиционная ошибка, никто их не перехитрил. Нет, это банальная техническая ошибка, которые в Лиге чемпионов недопустимы. Причем случились они в самых болезненных по временным точкам пунктах игры. Например, когда «Локомотив» отыграл мяч и был готов переломить ход матча, мог рискнуть и поверить в спасение. Но нет. Мурило приговорил.
Разница в цифрах
Удары по воротам (в створ): 6 (3) – 19 (7)
Конечно, феноменальная разница в той остроте, которую создали команды у чужих ворот. Так сразу и не скажешь, что «Зальцбург» выступал в роли гостей. Австрийцы проводили свои атаки за считанные секунды, преодолевая все поле в пару-тройку передач и выводя форвардов на ударные позиции. «Зальцбург» перестрелял железнодорожников уверенно, даже играючи. А самым бьющим оказался Энок Мвепу, на счету которого шесть ударов – как у всего «Локомотива». Еще четыре у Мергима Бериши. Самым бьющим у железнодорожников стал Зе Луиш с его парой крепких, но безрезультатных ударов.
Владение мячом (точность передач): 52% (73%) — 48% (72%)
Процент владения мячом определяющим в этой игре не был, поскольку диктовался тем счетом и теми условиями, в которых оказывались по ходу встречи команды. При этом «Локомотив» не обладал и в этом компоненте тотальным превосходством, хотя «Зальцбург» был вообще не против перейти в контратакующую модель. Но главной характеристикой в этом разделе будет точность передач. Она чудовищная для матча Лиги чемпионов. Причем с обеих сторон. Редкий матч чемпионата России показывает столь низкие цифры.
Этих передач еще и мало было: по 270 точных у обеих команд примерно. Тоже очень низкий показатель. Максимум три точные передачи подряд получалось сделать. Но если ты «Зальцбург», который как раз и ставит на переход в атаку в три паса, то это замечательно, а ни о какой комбинационной и позиционной игре с такими цифрами речи вообще нет.
Это соревнование двух контратакующих моделей, одна из которых оказалась просто эффективнее. В том числе и за счет лучшего движения. Ведь игроки «Зальцбурга» набегали 107,6 километра, а игроки «Локомотива» — 97,5 км. Честно признаться, вообще сложно вспомнить, когда в последний раз какая-либо из команд в Лиге чемпионов пробегала менее 100 километров. Вот живой пример «мертвой» динамики.
Что дальше?
Теперь «Локомотиву» не светит ни при каких раскладах участие в плей-офф Лиги чемпионов. Железнодорожники с тремя очками оказались на последнем месте в группе, «Зальцбург» их обходит на один балл. В заключительном туре «Локомотиву» играть с «Баварией», которая свои задачи решила, а австрийцы схлестнутся с «Атлетико».
какая серия плейофф о чем все???!!! для все наших клубов об этом надо говорить после 6 тура когда сыграют а не загинать пальцы раньше времени прогнозировать и тд, расчитывать шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков.
каждый год наши играют и каждый год им сулят хотя бы 1 шанс из всех команд на весеннюю стадию....... так было с цска постояннно если не выйдут в плейофф, обязательно в ле попадут 3 место гарантировано, тоже самое с зенитом минимум 3 место, локо тоже много слов раньше времени, краснодар еще слишком сырой........
почему многие были против отставки семина, потому что Локо только привыкал к ЛЧ, а с новым тренером уже даже за европу с трудом цепляюбться, хотя николичу и трудно что-то предьявлять особенно в такой группе все же 2 матча с матрасами вытянули, но тут тоже или он верный выбор делал или же игроки выстояли или соперник прощал часто а может все вместе. просто с Семиным можно было и на след год постараться попасть в ЛЧ даже со второго места через стыки....а с николиченм уже ЛЕ хорошо бы зацепиться, ну или остаться без европы, а на след год уже стартовать как надо в чемпионате.
какая серия плейофф о чем все???!!! для все наших клубов об этом надо говорить после 6 тура когда сыграют а не загинать пальцы раньше времени прогнозировать и тд, расчитывать шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков.
каждый год наши играют и каждый год им сулят хотя бы 1 шанс из всех команд на весеннюю стадию....... так было с цска постояннно если не выйдут в плейофф, обязательно в ле попадут 3 место гарантировано, тоже самое с зенитом минимум 3 место, локо тоже много слов раньше времени, краснодар еще слишком сырой........
почему многие были против отставки семина, потому что Локо только привыкал к ЛЧ, а с новым тренером уже даже за европу с трудом цепляюбться, хотя николичу и трудно что-то предьявлять особенно в такой группе все же 2 матча с матрасами вытянули, но тут тоже или он верный выбор делал или же игроки выстояли или соперник прощал часто а может все вместе. просто с Семиным можно было и на след год постараться попасть в ЛЧ даже со второго места через стыки....а с николиченм уже ЛЕ хорошо бы зацепиться, ну или остаться без европы, а на след год уже стартовать как надо в чемпионате.
Локо не заслужил те комплименты, которые ему отвесили.
Локо не заслужил те комплименты, которые ему отвесили.
До свиданья, Европа. Не знаю даже зачем туда пришли.
До свиданья, Европа. Не знаю даже зачем туда пришли.
Будь Локо во все оружии, обыграли бы Зальцбург
Будь Локо во все оружии, обыграли бы Зальцбург
Или кто то думал, что в группе Бавария, Атлетико и Зальцбург (который сейчас на ходу испытывает подъем и чертовски хорош) Локо выйдет из группы? на ЛЕ были надежды только в случае жуткой неудачи австрияков.
Или кто то думал, что в группе Бавария, Атлетико и Зальцбург (который сейчас на ходу испытывает подъем и чертовски хорош) Локо выйдет из группы? на ЛЕ были надежды только в случае жуткой неудачи австрияков.
А то тактика не та........Разучились у нас просто играть в футбол , трудиться на поле во внутреннем чемпионате . Не играя у себя и что хотим добывать Лавры и покорять Европы??? ....УТОПИЯ....В Российском исполнении УТОПИЯ...
А то тактика не та........Разучились у нас просто играть в футбол , трудиться на поле во внутреннем чемпионате . Не играя у себя и что хотим добывать Лавры и покорять Европы??? ....УТОПИЯ....В Российском исполнении УТОПИЯ...
Никто бы не помог вчера Локо. Ни Смолов, ни Крыховяк, ни Семин...ни Хаттабыч.
Нужно просто расслабляться и получать удовольствие от того, как росклубы имеют уже звльцбургы, брюквы).
И делать репы попроще).
Зовите Бердыева! Я, как тот старик с "Александра Невского", из последних сил кричащего:
Зовите Александра!!!
🤣🤣🤣
Позор!....
Никто бы не помог вчера Локо. Ни Смолов, ни Крыховяк, ни Семин...ни Хаттабыч.
Нужно просто расслабляться и получать удовольствие от того, как росклубы имеют уже звльцбургы, брюквы).
И делать репы попроще).
Зовите Бердыева! Я, как тот старик с "Александра Невского", из последних сил кричащего:
Зовите Александра!!!
🤣🤣🤣
Позор!....