«Большая разница». «Локомотив» попрощался с мечтой о плей-офф ЛЧ

1606856271

01 декабря 2020, 23:57

«Локомотив» лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — о домашнем поражении от «Зальцбурга», которое оказалось максимально обескураживающим.

Разница в тактике

Без Крыховяка, Куликова и Смолова тактических вариантов, которые мог предложить «Локомотив» сопернику, было не так много. Но выбранная схема оказалась немного удивительной. Почему-то Николич решил отказаться еще и от услуг Миранчука и Игнатьева с первых минут. Если «Зальцбург» себе изменять не стал, то железнодорожники выпустили сразу трех центральных защитников, на флангах по всей бровке должны были работать два крайних, а в центре в опорной зоне еще и Мурило разместили, который тоже играет защитника обычно.

То есть в шесть защитников. Интересный вариант на домашнюю игру для команды, которая больше одного мяча за матч забивала в последний раз 21 октября, а в последних двух матчах не забивала вообще ни одного. Но ладно расстановка. Вдруг там установка убойная! Но нет. С этим тоже не заладилось. «Локомотив» почему-то решил, что со стремительным «Зальцбургом» сможет сыграть закрыто и от контратак.

Иллюзии развеялись быстро, поэтому уже в перерыве Николич перестроил схему радикально, проведя три замены. Как раз Игнатьев и Миранчук вышли вместе с Мухиным. Два из шести защитников (Райкович и Лысцов) ушли с поля, Мурило опустился в центр к Чорлуке, и схема стала более классической. Какое-то время эти перестановки, заработавшие не сразу, даже позволяли вести игру у чужой штрафной – на этот отрезок пришелся отыгранный мяч. Но дальше в дело вступили другие «разницы».

Разница в скорости

А это бросалось в глаза с первых минут до последних. Игроков «Зальцбурга» словно физически было больше. Телекомментаторы поначалу шутили о скорости атак австрийцев, говоря, что те могут за 11 секунд перейти из обороны в атаку. Но вряд ли даже они предполагали, насколько окажутся правыми. Даже более того. С десяток, если не больше, атак «Зальцбург» провел в этом сумасшедшем темпе, пересекая поле по вертикали пулей.

Показательные атаки вы можете вспомнить на раз-два. Когда, например, даже опытный Чорлука не успевал головой вертеть за тем, как нападающий «Зальцбурга» «вертел ногами» вокруг мяча. Своими рывками австрийцы просто опрокидывали железнодорожников, заставляя не отступать и перестраиваться, а убегать к воротам – ни о какой слаженной обороне во время таких налетов думать «Локомотив» не мог. Но даже от самых шустрых ребят может спасти если не класс, то хотя бы предельная концентрация, которой хватало «Локомотиву» в матчах с «Атлетико».

Разница в концентрации

А тут не хватило. Понятно, что «Зальцбург» еще многое прощал, не реализуя отличные моменты. Австрийская команда ведь тоже не машина для убийств, в ней нет суперзвезд с идеальной реализацией и техникой. Своим нахрапом и интенсивностью гости все это компенсировали. «Локомотив» же не предложил взамен не только что-то подобное, раз уж настраивался на контратакующую игру, но и банальной внимательности.

Ведь два из трех голов «Зальцбурга» пришли после грубейших индивидуальных ошибок в защите. В первом тайме Райкович подарил голевую атаку противнику, а во втором тайме – Мурило. Причем это не какая-то позиционная ошибка, никто их не перехитрил. Нет, это банальная техническая ошибка, которые в Лиге чемпионов недопустимы. Причем случились они в самых болезненных по временным точкам пунктах игры. Например, когда «Локомотив» отыграл мяч и был готов переломить ход матча, мог рискнуть и поверить в спасение. Но нет. Мурило приговорил.

Разница в цифрах

Удары по воротам (в створ): 6 (3) – 19 (7)

Конечно, феноменальная разница в той остроте, которую создали команды у чужих ворот. Так сразу и не скажешь, что «Зальцбург» выступал в роли гостей. Австрийцы проводили свои атаки за считанные секунды, преодолевая все поле в пару-тройку передач и выводя форвардов на ударные позиции. «Зальцбург» перестрелял железнодорожников уверенно, даже играючи. А самым бьющим оказался Энок Мвепу, на счету которого шесть ударов – как у всего «Локомотива». Еще четыре у Мергима Бериши. Самым бьющим у железнодорожников стал Зе Луиш с его парой крепких, но безрезультатных ударов.

Владение мячом (точность передач): 52% (73%) — 48% (72%)

Процент владения мячом определяющим в этой игре не был, поскольку диктовался тем счетом и теми условиями, в которых оказывались по ходу встречи команды. При этом «Локомотив» не обладал и в этом компоненте тотальным превосходством, хотя «Зальцбург» был вообще не против перейти в контратакующую модель. Но главной характеристикой в этом разделе будет точность передач. Она чудовищная для матча Лиги чемпионов. Причем с обеих сторон. Редкий матч чемпионата России показывает столь низкие цифры.

Этих передач еще и мало было: по 270 точных у обеих команд примерно. Тоже очень низкий показатель. Максимум три точные передачи подряд получалось сделать. Но если ты «Зальцбург», который как раз и ставит на переход в атаку в три паса, то это замечательно, а ни о какой комбинационной и позиционной игре с такими цифрами речи вообще нет.

Это соревнование двух контратакующих моделей, одна из которых оказалась просто эффективнее. В том числе и за счет лучшего движения. Ведь игроки «Зальцбурга» набегали 107,6 километра, а игроки «Локомотива» — 97,5 км. Честно признаться, вообще сложно вспомнить, когда в последний раз какая-либо из команд в Лиге чемпионов пробегала менее 100 километров. Вот живой пример «мертвой» динамики.

Что дальше?

Теперь «Локомотиву» не светит ни при каких раскладах участие в плей-офф Лиги чемпионов. Железнодорожники с тремя очками оказались на последнем месте в группе, «Зальцбург» их обходит на один балл. В заключительном туре «Локомотиву» играть с «Баварией», которая свои задачи решила, а австрийцы схлестнутся с «Атлетико».