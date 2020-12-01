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«Большая разница». «Локомотив» попрощался с мечтой о плей-офф ЛЧ

01 декабря 2020, 23:57
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«Локомотив» лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — о домашнем поражении от «Зальцбурга», которое оказалось максимально обескураживающим.

Разница в тактике

Без Крыховяка, Куликова и Смолова тактических вариантов, которые мог предложить «Локомотив» сопернику, было не так много. Но выбранная схема оказалась немного удивительной. Почему-то Николич решил отказаться еще и от услуг Миранчука и Игнатьева с первых минут. Если «Зальцбург» себе изменять не стал, то железнодорожники выпустили сразу трех центральных защитников, на флангах по всей бровке должны были работать два крайних, а в центре в опорной зоне еще и Мурило разместили, который тоже играет защитника обычно.

То есть в шесть защитников. Интересный вариант на домашнюю игру для команды, которая больше одного мяча за матч забивала в последний раз 21 октября, а в последних двух матчах не забивала вообще ни одного. Но ладно расстановка. Вдруг там установка убойная! Но нет. С этим тоже не заладилось. «Локомотив» почему-то решил, что со стремительным «Зальцбургом» сможет сыграть закрыто и от контратак.

Иллюзии развеялись быстро, поэтому уже в перерыве Николич перестроил схему радикально, проведя три замены. Как раз Игнатьев и Миранчук вышли вместе с Мухиным. Два из шести защитников (Райкович и Лысцов) ушли с поля, Мурило опустился в центр к Чорлуке, и схема стала более классической. Какое-то время эти перестановки, заработавшие не сразу, даже позволяли вести игру у чужой штрафной – на этот отрезок пришелся отыгранный мяч. Но дальше в дело вступили другие «разницы».

Разница в скорости

А это бросалось в глаза с первых минут до последних. Игроков «Зальцбурга» словно физически было больше. Телекомментаторы поначалу шутили о скорости атак австрийцев, говоря, что те могут за 11 секунд перейти из обороны в атаку. Но вряд ли даже они предполагали, насколько окажутся правыми. Даже более того. С десяток, если не больше, атак «Зальцбург» провел в этом сумасшедшем темпе, пересекая поле по вертикали пулей.

Показательные атаки вы можете вспомнить на раз-два. Когда, например, даже опытный Чорлука не успевал головой вертеть за тем, как нападающий «Зальцбурга» «вертел ногами» вокруг мяча. Своими рывками австрийцы просто опрокидывали железнодорожников, заставляя не отступать и перестраиваться, а убегать к воротам – ни о какой слаженной обороне во время таких налетов думать «Локомотив» не мог. Но даже от самых шустрых ребят может спасти если не класс, то хотя бы предельная концентрация, которой хватало «Локомотиву» в матчах с «Атлетико».

Разница в концентрации

А тут не хватило. Понятно, что «Зальцбург» еще многое прощал, не реализуя отличные моменты. Австрийская команда ведь тоже не машина для убийств, в ней нет суперзвезд с идеальной реализацией и техникой. Своим нахрапом и интенсивностью гости все это компенсировали. «Локомотив» же не предложил взамен не только что-то подобное, раз уж настраивался на контратакующую игру, но и банальной внимательности.

Ведь два из трех голов «Зальцбурга» пришли после грубейших индивидуальных ошибок в защите. В первом тайме Райкович подарил голевую атаку противнику, а во втором тайме – Мурило. Причем это не какая-то позиционная ошибка, никто их не перехитрил. Нет, это банальная техническая ошибка, которые в Лиге чемпионов недопустимы. Причем случились они в самых болезненных по временным точкам пунктах игры. Например, когда «Локомотив» отыграл мяч и был готов переломить ход матча, мог рискнуть и поверить в спасение. Но нет. Мурило приговорил.

Разница в цифрах

Удары по воротам (в створ): 6 (3) – 19 (7)

Конечно, феноменальная разница в той остроте, которую создали команды у чужих ворот. Так сразу и не скажешь, что «Зальцбург» выступал в роли гостей. Австрийцы проводили свои атаки за считанные секунды, преодолевая все поле в пару-тройку передач и выводя форвардов на ударные позиции. «Зальцбург» перестрелял железнодорожников уверенно, даже играючи. А самым бьющим оказался Энок Мвепу, на счету которого шесть ударов – как у всего «Локомотива». Еще четыре у Мергима Бериши. Самым бьющим у железнодорожников стал Зе Луиш с его парой крепких, но безрезультатных ударов.

Владение мячом (точность передач): 52% (73%) — 48% (72%)

Процент владения мячом определяющим в этой игре не был, поскольку диктовался тем счетом и теми условиями, в которых оказывались по ходу встречи команды. При этом «Локомотив» не обладал и в этом компоненте тотальным превосходством, хотя «Зальцбург» был вообще не против перейти в контратакующую модель. Но главной характеристикой в этом разделе будет точность передач. Она чудовищная для матча Лиги чемпионов. Причем с обеих сторон. Редкий матч чемпионата России показывает столь низкие цифры.

Этих передач еще и мало было: по 270 точных у обеих команд примерно. Тоже очень низкий показатель. Максимум три точные передачи подряд получалось сделать. Но если ты «Зальцбург», который как раз и ставит на переход в атаку в три паса, то это замечательно, а ни о какой комбинационной и позиционной игре с такими цифрами речи вообще нет.

Это соревнование двух контратакующих моделей, одна из которых оказалась просто эффективнее. В том числе и за счет лучшего движения. Ведь игроки «Зальцбурга» набегали 107,6 километра, а игроки «Локомотива» — 97,5 км. Честно признаться, вообще сложно вспомнить, когда в последний раз какая-либо из команд в Лиге чемпионов пробегала менее 100 километров. Вот живой пример «мертвой» динамики.

Что дальше?

Теперь «Локомотиву» не светит ни при каких раскладах участие в плей-офф Лиги чемпионов. Железнодорожники с тремя очками оказались на последнем месте в группе, «Зальцбург» их обходит на один балл. В заключительном туре «Локомотиву» играть с «Баварией», которая свои задачи решила, а австрийцы схлестнутся с «Атлетико».

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DXTK
DXTK
02 декабря в 17:30, ред.
мне кажеться тут тактический проигрыш тренера, возможно с выбором на игру ошибся. отсутствие миранчука в первом тайме, и тд и тп.

какая серия плейофф о чем все???!!! для все наших клубов об этом надо говорить после 6 тура когда сыграют а не загинать пальцы раньше времени прогнозировать и тд, расчитывать шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков.

каждый год наши играют и каждый год им сулят хотя бы 1 шанс из всех команд на весеннюю стадию....... так было с цска постояннно если не выйдут в плейофф, обязательно в ле попадут 3 место гарантировано, тоже самое с зенитом минимум 3 место, локо тоже много слов раньше времени, краснодар еще слишком сырой........

почему многие были против отставки семина, потому что Локо только привыкал к ЛЧ, а с новым тренером уже даже за европу с трудом цепляюбться, хотя николичу и трудно что-то предьявлять особенно в такой группе все же 2 матча с матрасами вытянули, но тут тоже или он верный выбор делал или же игроки выстояли или соперник прощал часто а может все вместе. просто с Семиным можно было и на след год постараться попасть в ЛЧ даже со второго места через стыки....а с николиченм уже ЛЕ хорошо бы зацепиться, ну или остаться без европы, а на след год уже стартовать как надо в чемпионате.
alexamit
alexamit
02 декабря в 12:49
Играли плохо!Ну что взять с пешеходного чемпионата России!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Faustello (раскрыть)
02 декабря в 11:49, ред.
Это всё понятно конечно, но лично мне непонятно одно: как вообще можно упустить шанс попасть в Лигу Европы, когда до неё оставалось рукой подать? Тупо не проиграть Зальцбургу и всё! Тем более после двух выстраданных ничьих с Атлетико...столько авансов было выдано паровозам и что? Вот так вот бездарно слиться, грубо говоря, в важнейшем матче сезона. И сколько бы было потом хвалебных речей что Локомотив достойно выступил в такой сложной группе...! Просто слов нет у меня...обидно до ужаса! Ну хотя...российская команда в своём репертуаре. Ничего удивительного, фанатам не привыкать.. Из сезона в сезон ищем очередную порцию оправданий что же помешало сыграть лучше, а воз и ныне там.
112910415
112910415
02 декабря в 11:44
очень медленно, очень слабо
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 11:40
К тому же,если Гильерме стал лучшим в предыдущем матче,то в этом добрых слов сказать про него вряд ли получится,ибо второй и третий гол получили при его активном участии,не умаляя заслуг противника и косяков защиты.
Roger Young
Roger Young
02 декабря в 11:32
Слишком много добрых слов было сказано в сторону паровозов после ничьих с Атлетико. На деле, я писал еще с первого тура - нет игры и не ждите результата.

Локо не заслужил те комплименты, которые ему отвесили.
Roger Young
Roger Young
02 декабря в 11:31
А дальше уже ясно что. Локомотив в этом матче лишился шансов не только на ЛЧ, но даже на Лигу Европу.

До свиданья, Европа. Не знаю даже зачем туда пришли.
viv
viv
02 декабря в 10:18, ред.
А как некоторые кричали и восторгались ничейными результатами Локо в группе с грандами и сразу одна игра с евросередняком Зальцбургом все и сразу перечеркнула.
ekliziast
ekliziast
02 декабря в 09:49
    Killofwrath
    Killofwrath
    02 декабря в 09:37
    Все же считаю, что проиграли именно из-за потерь в составе, вышли на поле те, кто просто не уровень
    Будь Локо во все оружии, обыграли бы Зальцбург
    yasukuni
    yasukuni
    02 декабря в 09:14
    Виллаш-Боаш – о третьем месте в ЛЧ: «Не стоит жить с радостью, что вы 62о в Лиге чемпионов»
    Faustello
    Faustello
    02 декабря в 08:30, ред.
    Не надо болелам Локо посыпать голову пеплом, изначально группа непроходимая досталась. В предыдущих играх выжимали максимум, где то везло, в этой игре везение закончилось. В принципе с учётом уровня соперника нормально выступили, по крайней мере с точки зрения самоотдачи и бойцовских качеств - все ок. Молодые выходили, тоже не меньжевались.
    Или кто то думал, что в группе Бавария, Атлетико и Зальцбург (который сейчас на ходу испытывает подъем и чертовски хорош) Локо выйдет из группы? на ЛЕ были надежды только в случае жуткой неудачи австрияков.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    02 декабря в 07:54, ред.
    Да дело не в Локо , что он на последнем месте. Посмотрите на все наши клубы , они же в этом положении. Да еще плюс Динамо обделавшееся с грузинами...Вот на сегодня наш весь Российский обделанных футбол.
    А то тактика не та........Разучились у нас просто играть в футбол , трудиться на поле во внутреннем чемпионате . Не играя у себя и что хотим добывать Лавры и покорять Европы??? ....УТОПИЯ....В Российском исполнении УТОПИЯ...
    Паровозов
    Паровозов
    02 декабря в 07:40
    Всё евровесна уплыла окончательно, чудо не случиться в Мюнхене, Николич и Кикнадзе на выход.
    kts
    kts
    02 декабря в 07:19
    Беспросветно.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    02 декабря в 06:50
    Саша Черный:"В России невероятное качество футбола".
    Никто бы не помог вчера Локо. Ни Смолов, ни Крыховяк, ни Семин...ни Хаттабыч.
    Нужно просто расслабляться и получать удовольствие от того, как росклубы имеют уже звльцбургы, брюквы).
    И делать репы попроще).
    Зовите Бердыева! Я, как тот старик с "Александра Невского", из последних сил кричащего:
    Зовите Александра!!!
    🤣🤣🤣
    Позор!....
    yasukuni
    yasukuni
    02 декабря в 06:29, ред.
    Собственно, все показали два эпизода. У австрийцев пацан в 18 лет в ЛЧ забивает, у нас в 23 года "молодой тОлант" может только с кулаками на вратаря бросаться. Ну и чего вы еще хотите?! Большая разница.
    yasukuni
    yasukuni
    02 декабря в 05:56
    Я после предыдущего тура писал и сейчас могу только повторить: все логично, закономерно, справедливо. Поэтому никаких эмоций. Ни злорадствовать, ни рыдать неохота. Зевнули и пошли спать.
    112910415
    112910415
    02 декабря в 04:44
    спустили в канализацию все шансы
    амурец
    амурец
    02 декабря в 03:29
    Локо сами эту мечту и убили своей вчерашней ужасной игрой
    VanZu777
    VanZu777 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    02 декабря в 01:46
    А вообще мне снилось- 11- 0 кого то ушатаем... Надеюсь хоть внуки, или пра... Прочитают...
    VanZu777
    VanZu777
    02 декабря в 01:44
    Бывает, вот Голландия, сколько последнее время косяпорила? Ну и Россия- чем выше взлетаешь- тем сильнее удар от падения... Да и соперники с 30 рейтинга , а мы там скоро будем, будут попроще, тогда и з.п . Упадёт, тогда и вырвутся молодые люди, кто за спорт, а не за спирь
    ATG
    ATG
    02 декабря в 01:09, ред.
    В общем хвалили хвалили , вроде как и играли хорошо , лучше чем все наши, а ИТОГ получается точно такой-же как и у всех. Стоило было так напрягаться с Атлетико и Баварией чтобы потом вот так просто слить свою домашнюю игру в которой всё решается(многое)
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    02 декабря в 01:08
    И во сне не снилось!!!
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    02 декабря в 01:04
    Жаль. Но играть Локомотиву особо некем.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 декабря в 00:01
    Ну и поделом им!
    mangox22
    mangox22
    02 декабря в 00:00
    это было понятно сразу
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