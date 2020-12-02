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«Спартак» недоволен Газизовым из-за неопределенности по сборам

02 декабря 2020, 12:11

Сообщается, что руководство «Спартака» недовольно тем, что на сегодняшний день нет определенности по зимним тренировочным сборам. Организация сборов — одна из зон ответственности генерального директора клуба Шамиля Газизова.

Данную ситуацию прокомментировал директор по связям с общественностью клуба Антон Фетисов:

Действительно, в данный момент сложилась такая ситуация, что клуб пока не знает, где и в какие сроки будут проводиться тренировочные сборы. Работа в этом направлении идет, место сборов будет определено в ближайшее время.

Недавно ходили слухи, что Газизов может лишиться своей работы в «Спартаке».

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a3r3v3
a3r3v3
02 декабря в 18:53
Нужен повод,что бы дать пинка.
RIR68
RIR68
02 декабря в 17:35
сгоняют к Иванычу на зимнюю рыбалку!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 декабря в 14:06
То что Газизов - полный профан в своей работе -это мы поняли ещё летом ! С ним ни трансферов ,ни сборов не дождёшься ! Чего с ним тянуть ?
За адекватность
За адекватность
02 декабря в 14:05
Все правильно. Зарема, Газизов, видео Дзюбы, кто что-то не так сказал и.т.д., и.т.п. Все на первые полосы. Скандалы, интриги расследования. Показать все что скрыто. А тем временем российский футбол, как в старой юмористической передаче "Каламбур". " Пассажирский самолет Бройлер-747 терпит крушение над водами Атлантического океана в течении 325 серий."
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Великолепный (раскрыть)
02 декабря в 14:04
Не дадим ! ))
Великолепный
Великолепный
02 декабря в 12:55
Дайте Газизову поработать!)))
sv_1969
sv_1969
02 декабря в 12:52
На самом деле всё просто!Попов пришел Шамиль не нужен!Продолжаем доить Федуна!
anfield1984
anfield1984
02 декабря в 12:48
Бедный Спартак, ну как докатиться до того, что какая-то половая щель по имени Заремба, начинает мутить воду, когда в команде более менее начинает что-то получаться. Ну ладно смородская, она хоть мозгами попала в кормушку. Но теперь Спартаком можно руководить через кровать.🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ Спартак был, есть и будет моим любимым клубом России. Надо уходить в бойкот, они там совсем о....ли. если фратрия никак не отреагирует, то это все. Это уже не движение, а заинтересованная сторона.
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 12:45
А кто знает,в нынешней ситуации??? РАзве что "Рубин",предусмотрительно застолбивший часть грядки в Сочи. Катар и ОАЕ не резиновые.
kolpankolpan
kolpankolpan
02 декабря в 12:35
До чего смешной этот спам! Хотят все и сразу. В коронавирус, по расписанию. Сейчас по договоренности можно получить только дозу, одну на всех за свои кровные.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
02 декабря в 12:24, ред.
Обычно сборы проходили в тарасовской бане, но нового банщика до сих пор не нашли, все в растерянности
Красно Синий воин
Красно Синий воин
02 декабря в 12:16, ред.
Значит скоро уволят.
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.))
волгодон 2
волгодон 2
02 декабря в 12:15
Делов-то..Собрались бы у Федуна на даче.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 декабря в 12:13
Да ладно, 3 ляма и свободен...
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