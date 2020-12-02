«Спартак» недоволен Газизовым из-за неопределенности по сборам

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02 декабря 2020, 12:11

Сообщается, что руководство «Спартака» недовольно тем, что на сегодняшний день нет определенности по зимним тренировочным сборам. Организация сборов — одна из зон ответственности генерального директора клуба Шамиля Газизова.

Данную ситуацию прокомментировал директор по связям с общественностью клуба Антон Фетисов:

Действительно, в данный момент сложилась такая ситуация, что клуб пока не знает, где и в какие сроки будут проводиться тренировочные сборы. Работа в этом направлении идет, место сборов будет определено в ближайшее время.

Недавно ходили слухи, что Газизов может лишиться своей работы в «Спартаке».