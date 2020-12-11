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Самые богатые футболисты 2020-го в России. Дзюба – первый, но есть конкуренты

вчера, 12:58
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
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Получают миллионы евро, но отрабатывают ли их на поле?

Традиционно в РПЛ больше ценили легионеров

Сейчас по голой зарплате лидирует жутко полезный на поле бразилец Малком. «Рома» в свое время предлагала вингеру «Бордо» 2.5 млн евро в год, но потом на горизонте появился трансферный гений Бартомеу и перехватил игрока, выложив на стол контракт с 8 млн евро годовых. В Санкт-Петербурге ему платят меньше, но тоже много – 6.5 млн евро без бонусов.

Ветеран Чорлука получал в «Локомотиве» 4.5 млн евро, но пошел на двукратное понижение по новому контракту. Но тут решение строго из-за возраста и травм. Ивановича в «Зените» не обижали, платили больше 4 млн евро, не считая премий, которые были, ведь Бранислав уехал с титулами. «Спартак» выложил Шюррле 3 млн евро накануне футбольной пенсии Андре.

Крыховяк, Дуглас Сантос и Дриусси получают в районе 3 млн евро, больше почти всех россиян. Паредесу, Фернандешу, Промесу, Луису Адриано, Кришито, Фернандо, Краневиттеру и Маммане (одна из основных причин, почему аргентинцы не спешили искать игровую практику) платили больше, чем Жиркову или Зобнину, которые являются символами грамотной самоотдачи не поле.

Круто, что ведущие легионеры частенько отрабатывают деньги – именно самые ценные. Например, «Спартак» получил чемпионство и благодаря Фернандо, который получал 2.8 млн евро. Для «Сампдории», где хавбек играл раньше, это нереальный оклад, там легендарный Квальярелла получает всего 1.2 млн евро. Но в России Фернандо был полезен, как Халк с другими лучшими легионерами.

Тем более что хавбеку «Спартака» в Китае выдали зарплату почти в два раза выше – 4.5 млн евро. Получается востребованный на рынке футболист, в отличие от многих местных.

Лимит стер границу между окладом и результатом

Ни в одном серьезном клубе Европы голкипер, который всю жизнь в одной команде и дослужился до капитана, как Шунин или Акинфеев, не получает меньше 1.7-2 млн евро. Для наглядности – зарплата юного Доннаруммы в «Милане» равна 6 млн евро, опытный и резервный голкипер «Лацио», если Стракоша в порядке – Пепе Рейна, получил с порога 2 млн евро.

Контракты, как у Шунина и Акинфеева, не обсуждаем, поскольку во всех лигах полезных ветеранов высоко оценивают. Ибрагимовичу платят в «Милане» 7 млн евро за сезон. И если в день подписания контракта были сомнения, то сейчас их нет совсем, поскольку Златан поднял моральный уровень команды на давно забытую высоту. Но есть ведь еще и вопрос, неактуальный для топ-5.

В РПЛ деньги тратят на резервистов с паспортами. У «Лацио» в заявке 18 легионеров, максимум для клубов из РПЛ – 8. Годами просили отменить лимит, не только ради роста качества футбола. Чтобы отрезать мутные схемы с агентами, а деньги лучше потратить на развитие академий (только за 2019-й отдали посредникам 23 млн евро – бюджет «Ростова»).

Еще один результат паспортной зарплаты — нулевая мотивация молодежи. Жирков в 37 лет профессиональнее половины молодежной сборной России… Иван Игнатьев обошелся «Рубину» в 7 млн евро не благодаря результативности, а из-за паспорта. А зарплата, согласно открытым источникам, – 2 млн евро. Также просил бонус в 2 млн евро. Неплохо для форварда, что забил за «Рубин» 2 гола в РПЛ нового сезона.

А Ивану не нужно стараться, контракт до 2024 года. К слову, меньше Игнатьева, которому всего 21 год, зарабатывает любой игрок из состава «Аталанты» (у капитана Гомеса оклад такой же, но налоги для богатых в Италии выше). Тут Шалимов прав – большая зарплата часто губит талантливых игроков.

Подписные бонусы – ужасная практика именно для РПЛ

Когда Холанд позволил родному отцу и агенту Райоле заработать на своем трансфере из «Зальцбурга» в «Боруссию» Д, а не в «Манчестер Юнайтед», то думал о футболе, а не о деньгах. Семья стала заметно богаче, австрийцы недосчитались доходов. Но Эрлинг выбрал команду, где заиграть проще, и не прогадал. А зарплату, как в МЮ, ему дадут в будущем клубе.

Ибрагимович был свободным агентом, за которого приходилось много платить – тот же Райола выбивал подписные бонусы у Вудворда. Практику стоило пресечь на уровне законов ФИФА, о чем задумались лишь сейчас, в разгар худшего финансового кризиса в футболе в 21 веке, когда ущерб составит около 14 миллиардов долларов. Но элитные клубы тратят заработанные деньги, а не подаренные.

В РПЛ все иначе, как знаете. Поэтому в 2020 году Игорь Смольников заработал больше, чем Акинфеев, Зобнин, Алексей Миранчук или Жирков, хотя сидел на лавке в «Зените», а в «Краснодар» пошел после травмы Петрова. В топ-5 роскошные подъемные выдают только самым ценным и дорогим на рынке, в РПЛ его может получить даже новичок «Тамбова», который пришел свободным агентом. Раздают деньги посредникам – плодят нищету.

Есть такая внутренняя шутка в футболе, что в России в футбол начинают играть, когда остается полгода до конца контракта. Если учесть долю аренд и свободных агентов (70 % ото всех трансферов лета и осени 2020-го), то нагрузка от них слишком высокая, чтобы не сказаться на отдаче игроков. Получил миллионы наперед – расслабился.

Дзюба – самый богатый в 2020-м, но рядом еще 17 футболистов

В рейтинге топ-50 самых богатых российских спортсменов года от «Sport24» найдете 18 футболистов. 36 % долларовых миллионеров из одного вида спорта. Хоккеистов 20 человек, из них сразу 11 богаче Дзюбы, который заработал 4.3 млн евро за 2020-й. Вот только Овечкину, Панарину и Кучерову платят американцы.

И успех бойца Нурмагомедова связан с заграницей. UFC раскрутили по лекалам шоу-бизнеса США. Хабиб – мировая знаменитость, и если получает 10.4 млн евро в год, то приносил работодателям намного больше. Прибыль UFC за год подбирается к одному миллиарду долларов, а своим бойцам платят всего 16 % от суммы.

В РПЛ же понятия «чистая прибыль» нет. На зарплаты уходит около 70 % расходов согласно отчету УЕФА. Впрочем, к лидеру списка вопросов нет – Дзюба дважды сделал «Зенит» чемпионом, лучший снайпер и ассистент лиги. Да и оклад у него, учитывая статус главного футболиста последних лет в России, меньше, чем был у Чорлуки — 3.4 млн евро.

В «Интере» больше платят Брозовичу и де Врею, хотя это не игроки атаки. В «Роме» выше Пасторе, Смоллинг и Мхитарян, а Джеко опережает Дзюбу в два раза. У греческого защитника «Наполи» Маноласа оклад 4.5 млн евро, у Артема не было такого никогда. По мировым стандартам в РПЛ ни одного рекордсмена нет. Лишь три футболиста в 2020-м заработали больше 3 млн евро.

Речь о двух Александрах, кроме Артема Дзюбы, – Кокорине и Головине. Откуда у первого 3.6 млн евро? Шикарные рекламные контракты с большими фирмами плюс зарплата в «Спартаке». Не исключено, что доходы Кокорина выше, ведь мог быть тайный бонус за подписание. Федун – щедрый, как знаем по отступным Газизова (400 млн рублей после увольнения). И к Головину нет вопросов – он лишь 9-й по зарплате в «Монако».

Самые богатые футболисты 2020-го в России. Дзюба – первый, но есть конкуренты

Богатые парни для России, но не для мирового футбола. 2.4 млн евро для Зобнина не жаль, когда играет на четырех позициях. И 940 тысяч евро в год для молодого Облякова – не рекорд. Своих талантов в Англии, Испании или Италии ценят еще сильнее, предлагая больше. Но дело в объеме и происхождении средств, как уже выяснили.

В целом рекордные доходы российских футболистов не впечатляют – и на фоне самых богатых хоккеистов, и на фоне окладов в топ-5. Но есть подвох. В топ-5 космические доходы, в отличие от РПЛ. И нет лимита. В чемпионате России в прошлом году на поле появилось 213 легионеров, сейчас максимум – 128 в заявках. Дело не в тех, кому платят больше всех, а в тех местных, кому дают миллионы евро за сидение на скамейке и безделье при выходе на поле.

Зарплаты футболистов с потолка стопорят развитие – Алексею Миранчуку в «Аталанте» выдали 1.5 млн евро, а в Москве зарабатывал больше, что сам признавал. Получается якорь, который влияет на мотивацию, отношение к жизни, результаты в еврокубках и готовность сборной России. Нет смысла рвать жилы, достаточно сидеть на лавке и следить, чтобы миллионы на счета приходили вовремя.

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karnager
karnager
вчера в 23:36
Неплохо так Дзюба дзюбит на свой ...сюн, за 1 миллион в день. Я готов за такие деньги сам выкладывать каждый день новое видео. И не краснел бы
particular
particular ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:30, ред.
А Вы хотели план спасения отечественного футбола на 15-20 тезисов с пояснительной запиской и приложениями... Разочарован Вашим нежеланием к конструктивному диалогу... Прошу в дальнейшем меня не беспокоить своей любознательностью...
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:27
Как и ожидал, получил очередную порции демагогии.
Союзник противников
Союзник противников ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 18:28
"За правильный выбор амплуа в ролевой игре" "ЯКОБЫ ФУТБОЛ".
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:27
А чего удивляться,если это-государственная политика! Не верите? А вот вам,служивые люди подтвердят :Чтобы не тратиться на повышение пенсий силовикам,оклады (от которых зависит и размер будущих пенсий)им несколько лет не повышают,а вводят многочисленные ,часто смешные по содержанию,надбавки.Только ещё за сам факт прихода на службу надбавку не ввели! Так и тут:Работают хреново,а в отличие от прочих лиц,являющихся "нищебродами великой страны",штрафам не подлежат-контрактами защищены,а всё уменьшение доходов происходят лишь за счёт лишения многочисленных поощрительных надбавок,типа "Почти попал по воротам",как у всех ФЕДЬ нашего футбола.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 18:05
За что!? За что им так платить!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:03
В Аталанте получают копейки игроки. Зато какие шикарные результаты для бедной команды. А эта алкашня не знаю за что получают по 2-4млн евро
particular
particular ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 15:49, ред.
Как, куда и когда идти, - даже здесь народ пишет некоторые дельные вещи... Просто, Вам некоторые идеи могут не понравится, ибо, частное владение в отечественном футболе серьёзно видоизменит позиции команд... Не мы с Вами, никто либо другой с кем-то не найдут точек соприкосновения и взаимопонимания во многих сопутствующих вопросах...
В основе противоречий боссов всех мастей будут деньги и амбиции, усугублённые государственным влиянием, которые внесут разлад в любое обсуждение...
Одно ясно, путь будет мучительный, затратный и длительный... И не факт, что он приведёт к успеху...
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
вчера в 15:35
Каким же путём надо идти, товарищ? Критиков навалом - деятелей нет.
pomor45
pomor45
вчера в 15:33, ред.
Ну, посчитал деньги в чужих карманах, и что? Какие будут выводы? Какие предложения?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:43
Зенит самый богатый клуб. Дзюба самый богатый футболист. Тут всё понятно. Но для меня очень странно как с такими большими бюджетами и зарплатами так бездарно играть в лиге чемпионов
Мишка Квакин
Мишка Квакин
вчера в 14:26
Не надо завидовать Артёмке, он по праву занимает первую строчку рейтинга.Человек работает на износ.Мало того что он по огороду клизму гоняет, он ещё и в кино снимается,просто пока систему Станиславского освоил недостаточно, а так бы гонорары были ещё выше.
Over 9000
Over 9000
вчера в 14:24
вот кстати, обратите внимание.
те, кто постоянно искали Головину новый клуб.
мол, ему надо валить из Монако (и даже вообще в Россию возвращаться - были и такие "уникумы")
я всегда говорил - ему там ОЧЕНЬ хорошо, и никуда он не собирается, и никакой российский клуб его не потянет ;)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:37
Бомж оказался самым богатым, парадокс.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:34
Отодвиньте бюджет РФ от профессионального футбола и все встанет на место. Никто из своего кармана бешеные деньги платить не будет. Успехи зенита исключительно за счёт бюджета РФ, как и Локо
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:33
Чтобы описать особенности нашего любимого РПЛ достаточно показать кто находится на втором месте этого альтернативного списка Форбс. А потом приложить список всех его результативных действий за 2020 год. Это Россия, здесь проделанная работа никак не влияет на полученное материальное вознаграждение.
shlomo
shlomo
вчера в 13:31
Спасибо за статью...кроме как "Социальное извращение" я по другому это назвать не могу....вряд ли кто-то обратил бы внимание на суммы в контрактах футболистов, если бы не одно большое и многозначительное НО.....в последние несколько лет российские болельщики испытывают от игры сборной или клуба РФПЛ одно сплошное разочарование....именно из-за отсутствия хороших результатов общество крайне негативно реагирует на огромные зарплаты игроков....одна из причин: это то что в Российском футболе царит чиновничий беспредел, который мешает развитию нашего футбола в правильном направлении....второе: Футболисты получают деньги только за наличие российского паспорта....это никоим образом не заставляет их ежедневно доказывать, что именно они, а не их партнеры с зарубежным паспортом должны выходить на поле....и это только вершина айсберга...необходимо и притом срочно провести реформы в российском футболе иначе (даже и не хрчется задумываться над этим)...
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 13:21, ред.
не ну, с Артёмом всё понятно, чуть не доплати, он в раздевалке своё возьмёт
particular
particular
вчера в 13:09, ред.
Купленная забугорная дороговизна не прибавила ожидаемого эффекта нашей отечественной кричащей переоценённости, - всё равно все в @опе...
Не тем путём идём, товарищи!📯️
dimagas2
dimagas2
вчера в 13:07
У Дзюбиньо еще и актерство жанра ХХХ, бабло несет)))
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