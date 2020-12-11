Самые богатые футболисты 2020-го в России. Дзюба – первый, но есть конкуренты

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вчера, 12:58

Получают миллионы евро, но отрабатывают ли их на поле?

Традиционно в РПЛ больше ценили легионеров

Сейчас по голой зарплате лидирует жутко полезный на поле бразилец Малком. «Рома» в свое время предлагала вингеру «Бордо» 2.5 млн евро в год, но потом на горизонте появился трансферный гений Бартомеу и перехватил игрока, выложив на стол контракт с 8 млн евро годовых. В Санкт-Петербурге ему платят меньше, но тоже много – 6.5 млн евро без бонусов.

Ветеран Чорлука получал в «Локомотиве» 4.5 млн евро, но пошел на двукратное понижение по новому контракту. Но тут решение строго из-за возраста и травм. Ивановича в «Зените» не обижали, платили больше 4 млн евро, не считая премий, которые были, ведь Бранислав уехал с титулами. «Спартак» выложил Шюррле 3 млн евро накануне футбольной пенсии Андре.

Крыховяк, Дуглас Сантос и Дриусси получают в районе 3 млн евро, больше почти всех россиян. Паредесу, Фернандешу, Промесу, Луису Адриано, Кришито, Фернандо, Краневиттеру и Маммане (одна из основных причин, почему аргентинцы не спешили искать игровую практику) платили больше, чем Жиркову или Зобнину, которые являются символами грамотной самоотдачи не поле.

Круто, что ведущие легионеры частенько отрабатывают деньги – именно самые ценные. Например, «Спартак» получил чемпионство и благодаря Фернандо, который получал 2.8 млн евро. Для «Сампдории», где хавбек играл раньше, это нереальный оклад, там легендарный Квальярелла получает всего 1.2 млн евро. Но в России Фернандо был полезен, как Халк с другими лучшими легионерами.

Тем более что хавбеку «Спартака» в Китае выдали зарплату почти в два раза выше – 4.5 млн евро. Получается востребованный на рынке футболист, в отличие от многих местных.

Лимит стер границу между окладом и результатом

Ни в одном серьезном клубе Европы голкипер, который всю жизнь в одной команде и дослужился до капитана, как Шунин или Акинфеев, не получает меньше 1.7-2 млн евро. Для наглядности – зарплата юного Доннаруммы в «Милане» равна 6 млн евро, опытный и резервный голкипер «Лацио», если Стракоша в порядке – Пепе Рейна, получил с порога 2 млн евро.

Контракты, как у Шунина и Акинфеева, не обсуждаем, поскольку во всех лигах полезных ветеранов высоко оценивают. Ибрагимовичу платят в «Милане» 7 млн евро за сезон. И если в день подписания контракта были сомнения, то сейчас их нет совсем, поскольку Златан поднял моральный уровень команды на давно забытую высоту. Но есть ведь еще и вопрос, неактуальный для топ-5.

В РПЛ деньги тратят на резервистов с паспортами. У «Лацио» в заявке 18 легионеров, максимум для клубов из РПЛ – 8. Годами просили отменить лимит, не только ради роста качества футбола. Чтобы отрезать мутные схемы с агентами, а деньги лучше потратить на развитие академий (только за 2019-й отдали посредникам 23 млн евро – бюджет «Ростова»).

Еще один результат паспортной зарплаты — нулевая мотивация молодежи. Жирков в 37 лет профессиональнее половины молодежной сборной России… Иван Игнатьев обошелся «Рубину» в 7 млн евро не благодаря результативности, а из-за паспорта. А зарплата, согласно открытым источникам, – 2 млн евро. Также просил бонус в 2 млн евро. Неплохо для форварда, что забил за «Рубин» 2 гола в РПЛ нового сезона.

А Ивану не нужно стараться, контракт до 2024 года. К слову, меньше Игнатьева, которому всего 21 год, зарабатывает любой игрок из состава «Аталанты» (у капитана Гомеса оклад такой же, но налоги для богатых в Италии выше). Тут Шалимов прав – большая зарплата часто губит талантливых игроков.

Подписные бонусы – ужасная практика именно для РПЛ

Когда Холанд позволил родному отцу и агенту Райоле заработать на своем трансфере из «Зальцбурга» в «Боруссию» Д, а не в «Манчестер Юнайтед», то думал о футболе, а не о деньгах. Семья стала заметно богаче, австрийцы недосчитались доходов. Но Эрлинг выбрал команду, где заиграть проще, и не прогадал. А зарплату, как в МЮ , ему дадут в будущем клубе.

Ибрагимович был свободным агентом, за которого приходилось много платить – тот же Райола выбивал подписные бонусы у Вудворда. Практику стоило пресечь на уровне законов ФИФА , о чем задумались лишь сейчас, в разгар худшего финансового кризиса в футболе в 21 веке, когда ущерб составит около 14 миллиардов долларов. Но элитные клубы тратят заработанные деньги, а не подаренные.

В РПЛ все иначе, как знаете. Поэтому в 2020 году Игорь Смольников заработал больше, чем Акинфеев, Зобнин, Алексей Миранчук или Жирков, хотя сидел на лавке в «Зените», а в «Краснодар» пошел после травмы Петрова. В топ-5 роскошные подъемные выдают только самым ценным и дорогим на рынке, в РПЛ его может получить даже новичок «Тамбова», который пришел свободным агентом. Раздают деньги посредникам – плодят нищету.

Есть такая внутренняя шутка в футболе, что в России в футбол начинают играть, когда остается полгода до конца контракта. Если учесть долю аренд и свободных агентов (70 % ото всех трансферов лета и осени 2020-го), то нагрузка от них слишком высокая, чтобы не сказаться на отдаче игроков. Получил миллионы наперед – расслабился.

Дзюба – самый богатый в 2020-м, но рядом еще 17 футболистов

В рейтинге топ-50 самых богатых российских спортсменов года от «Sport24» найдете 18 футболистов. 36 % долларовых миллионеров из одного вида спорта. Хоккеистов 20 человек, из них сразу 11 богаче Дзюбы, который заработал 4.3 млн евро за 2020-й. Вот только Овечкину, Панарину и Кучерову платят американцы.

И успех бойца Нурмагомедова связан с заграницей. UFC раскрутили по лекалам шоу-бизнеса США . Хабиб – мировая знаменитость, и если получает 10.4 млн евро в год, то приносил работодателям намного больше. Прибыль UFC за год подбирается к одному миллиарду долларов, а своим бойцам платят всего 16 % от суммы.

В РПЛ же понятия «чистая прибыль» нет. На зарплаты уходит около 70 % расходов согласно отчету УЕФА . Впрочем, к лидеру списка вопросов нет – Дзюба дважды сделал «Зенит» чемпионом, лучший снайпер и ассистент лиги. Да и оклад у него, учитывая статус главного футболиста последних лет в России, меньше, чем был у Чорлуки — 3.4 млн евро.

В «Интере» больше платят Брозовичу и де Врею, хотя это не игроки атаки. В «Роме» выше Пасторе, Смоллинг и Мхитарян, а Джеко опережает Дзюбу в два раза. У греческого защитника «Наполи» Маноласа оклад 4.5 млн евро, у Артема не было такого никогда. По мировым стандартам в РПЛ ни одного рекордсмена нет. Лишь три футболиста в 2020-м заработали больше 3 млн евро.

Речь о двух Александрах, кроме Артема Дзюбы, – Кокорине и Головине. Откуда у первого 3.6 млн евро? Шикарные рекламные контракты с большими фирмами плюс зарплата в «Спартаке». Не исключено, что доходы Кокорина выше, ведь мог быть тайный бонус за подписание. Федун – щедрый, как знаем по отступным Газизова (400 млн рублей после увольнения). И к Головину нет вопросов – он лишь 9-й по зарплате в «Монако».

Богатые парни для России, но не для мирового футбола. 2.4 млн евро для Зобнина не жаль, когда играет на четырех позициях. И 940 тысяч евро в год для молодого Облякова – не рекорд. Своих талантов в Англии, Испании или Италии ценят еще сильнее, предлагая больше. Но дело в объеме и происхождении средств, как уже выяснили.

В целом рекордные доходы российских футболистов не впечатляют – и на фоне самых богатых хоккеистов, и на фоне окладов в топ-5. Но есть подвох. В топ-5 космические доходы, в отличие от РПЛ . И нет лимита. В чемпионате России в прошлом году на поле появилось 213 легионеров, сейчас максимум – 128 в заявках. Дело не в тех, кому платят больше всех, а в тех местных, кому дают миллионы евро за сидение на скамейке и безделье при выходе на поле.

Зарплаты футболистов с потолка стопорят развитие – Алексею Миранчуку в «Аталанте» выдали 1.5 млн евро, а в Москве зарабатывал больше, что сам признавал. Получается якорь, который влияет на мотивацию, отношение к жизни, результаты в еврокубках и готовность сборной России. Нет смысла рвать жилы, достаточно сидеть на лавке и следить, чтобы миллионы на счета приходили вовремя.