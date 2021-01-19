У Златана появился молодой дублёр по фамилии Манджукич. Центрфорвардам «Милана» 73 года на двоих

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вчера, 22:39

Зато какой опыт!

Осенью Марио Манджукич был в шаге от «Локомотива»

В начале осени «железнодорожники» искали усиление линии атаки перед Лигой чемпионов, Марко Николич предложил возрастного и заслуженного хорватского нападающего, пребывающего в статусе свободного агента. Марио оставался без клуба с середины лета, когда покинул катарский «Аль-Духаиль», а «Локомотиву» двухлетнее сотрудничество с вице-чемпионом мира обошлось бы примерно в 7 миллионов евро.

В московском клубе было много сомнений относительно такой авантюры — подписания 34-летнего футболиста за солидные деньги, и они в итоге победили. Условия контракта с Манджукичем были уже согласованы, когда «Локомотив» решил зафиксировать в контракте хорвата курс евро на отметке 75-80 рублей (при текущем значении 91 рубль). Сторона Марио впала в ступор от такого предложения и свернула переговоры, а «Локо» подписал Зе Луиша.

Манджукич — пятикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса»

«Милан» борется за чемпионство, во многом опираясь на опыт Златана, но молодой банде не помешает еще один дядька, который боролся за престижные кубки и выигрывал их. Статус топ-форварда Манджукич приобрел в 2012 году, когда его пригласила «Бавария», с которой Марио выиграл 8 трофеев за два года, в том числе Лигу чемпионов, забил 48 голов в 88 матчах, а ушел из-за Хосепа Гвардиолы, который не понимает форвардов такого типа.

Хорват забил в финальном матче в ворота «Борусии» и стал основоположником «хорватской серии», которая продолжается до сих пор: с 2013 года в составе победителя Лиги чемпионов обязательно есть хорватский футболист, и началось все с Манджукича, который победил с «Баварией». Потом был Модрич и «Реал», Ракитич и «Барселона», снова Модрич и немного Ковачича в мадридской серии из трех побед, дальше Ловрен и «Ливерпуль», а в прошедшем году — Перишич и «Бавария».

Кроме того, у Марио богатейший опыт успешных выступлений непосредственно в Серии A, куда он попал транзитом через «Атлетико». В «Ювентусе» Манджукич был больше тактической фигурой, нередко играл на фланге, забивал не так часто (44 гола в 162 матчах), но Массимилиано Аллегри ценил хорвата, а тот отвечал взаимностью. Марио забил один из красивейших голов в финалах Лиги чемпионов, пусть это и не помогло «Юве» одолеть «Реал».

Боевые деды в атаке «Милана»: Ибрагимовичу — 39 лет, Манджукичу — 34

«Россонери» точно не станут заглядывать сильному футболисту в паспорт, ведь у них перед глазами пример Златана Ибрагимовича, который в этом розыгрыше Серии A забил 12 голов в 8 матчах. Шикарная статистика, на счету Ибры почти треть голов «Милана» в чемпионате, но настораживают 8 сыгранных матчей из 18-ти возможных. В целом, малышня достойно справилась без своего вожака, но в клубе сделали правильные выводы: чтобы повысить шансы на Скудетто, Пиоли нужен еще один форвард. Желательно — опытный и надежный.

Без Ибрагимовича структура игры в атаке ломается, хотя тренерский штаб пробовал разные варианты. Анте Ребич — вингер, а не нападающий, его место на фланге, 18-летний Лоренцо Коломбо слишком молод и неопытен, чтобы взваливать на него такую ответственность, Рафаэль Леау ближе всех к правде, но португалец пока не нашел своего места на поле: играл и слева в атаке, и на позиции центрального атакующего полузащитника. Манджукич был нужен «Милану», это идеальный вариант, чтобы сохранить структуру и настроение команды, когда Златан будет вне игры или банально устанет. Кстати, Ибрагимович не ревнив и явно рад приходу Манджукича, с которым шансы на Скудетто растут:

Марио Манджукич подписал контракт, он присоединяется к «Милану»... Так что теперь мы будем пугать соперников вдвоём!

Условия контракта

Манджукич подписал с «Миланом» контракт до конца сезона, за эти полгода он заработает 1.8 млн евро, при этом соглашение будет автоматически продлено до конца сезона 2021/22, если «россонери» завоюют путевку в Лигу чемпионов. Марио и его представители считают, что это дело практически решенное, а контракт 0.5+1 непременно превратится в четкие 1.5. Сам Манджукич заинтересован в достижении командных целей, поэтому приложит все усилия:

Я искренне благодарю руководство «Милана» за возможность стать частью этого фантастического клуба. Для меня будет огромной честью надеть эту легендарную футболку, полную истории. Могу только пообещать, что буду стараться в каждом матче и всячески помогать команде. Уверен, что вместе мы сможем осуществить мечту каждого фаната «Милана», а в Хорватии таких много [подмигивает].

Ибрагимовича и Манджукича объединяют балканские корни и нелюбовь к Гвардиоле

Златан родился в боснийской семье в Швеции, а Марио появился на свет в Хорватии, но его семья перебралась в Германию, когда будущему футболисту было 2 года. Родись форварды «Милана» лет на 30 раньше, могли бы вместе играть за сборную Югославии, но в последнее время жизнь раскидала по планете выходцев за Балкан, а между отдельными народами выросла стена.

Кстати, нападающие формата Манджукича и Ибрагимовича — вне времени, такие могли бы играть в футбол и 20, и 50, и 100 лет назад. Новоиспеченным одноклубникам 73 года на двоих, и у них есть любопытная тема для разговора — Хосеп Гвардиола. Ибрагимович не в восторге от Пепа после совместной работы в «Барселоне», а Манджукич и вовсе вынужден был покинуть «Баварию» из-за каталонского тренера:

Гвардиола меня разочаровал своим неуважением. Он не дал мне сыграть в финале Кубка Германии, из-за него я не стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, потому что не выходил на поле в конце сезона. Если бы он просто сказал мне, что я не подхожу ему по стилю игры, это было бы намного более уважительно с его стороны. Когда тренером был Хайнкес, все было намного лучше, и это не только мое мнение. Я не заслужил такого обращения после того, как два сезона отдавал все силы ради «Баварии». Все изменилось сразу, как только он появился в клубе. Я очень старался адаптироваться к его стилю, но чтобы что-то получилось, необходимо желание обеих сторон. Я понял, что у меня нет будущего в «Баварии», и смирился с этим.

А вот слова Златана Ибрагимовича о Гвардиоле:

Гвардиола – худший тренер в моей карьере. Нет, не так. Гвардиола — великолепный тренер, но он трус и не мужик. В «Барселоне» он пожертвовал мной ради Лионеля Месси, ему даже не хватило смелости сказать мне об этом. Месси обращался с ним словно с домашним животным, именно его слова всегда имели значение, а тренер зачастую сидел в стороне и молчал. Что мне нравится в Моуриньо — он не старается казаться идеальным (в отличие от Гвардиолы). Не стесняется своих темных сторон. Гвардиола весь такой безупречный, но он не умеет находить подход к разным личностям и бежит от трудностей.

Как думаете, подписание Марио Манджукича повышает шансы «Милана» на Скудетто?