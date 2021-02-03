Суперклуб на пенсии. Как поживает некогда великий «Про Верчелли»

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сегодня, 10:48

«Соккер.ру» рассказывает о судьбе семикратного чемпиона Италии.

Восемьдесят пять с половиной лет длится разлука с элитой итальянского футбола клуба из Пьемонта с забавным именем «Про Верчелли». И ещё неизвестно, сколько ещё сезонов «белые рубашки» будут отсутствовать в Серии А. А ведь «Про Верчелли» когда-то был сильнейшим клубом Италии и семь раз выигрывал Скудетто.

Мог бы выиграть и восьмой титул, да не позволили. В 1910 году федерация футбола Италии отказала «белым рубашкам» в просьбе перенести решающий матч с «Интером». Три ведущих игрока «Про Верчелли» несли военную службу и были заняты в армейском турнире. Но эта причина не показалась чиновникам уважительной. Тогда двукратные на тот момент чемпионы Италии пошли на принцип. Выставили против миланцев 11-летних мальчишек из детской команды. Юные футболисты бились отчаянно и провели в ворота «Интера» три гола. Но в ответ миланцы забили десять.

Футбольная команда возникла в пьемонтском городе Верчелли в 1903 году. Сначала в качестве секции местного гимнастического общества, а потом уже как самостоятельная единица. Игроки выступали в белых майках, отсюда и уже упомянутое прозвище «белые рубашки». Не единственное, кстати, можно ещё называть их «львами». «Львы Пьемонта» оказались быстрорастущими. Уже на пятом году своего существования они пробились в высшее общество, после чего с ходу стали чемпионами, потом ещё раз. В 1910 году козни футбольных чиновников и собственная гордость не позволили «Про Верчелли» выиграть третий чемпионский титул. Но «Интер» правил год, после чего уступил трон «львам» на три года. И правили бы «цари зверей» дальше, если бы не Первая мировая война.

После войны класс итальянских клубов выровнялся. «Про Верчелли» уже не был безоговорочным фаворитом, хотя два Скудетто ещё взял – в 1921 и 1922 годах. А потом началось увядание семикратных чемпионов, от которого не спасло даже появление в рядах «белорубашечников» суперзвезды итальянского футбола Сильвио Пиолы. Лучший бомбардир в истории Серии А (274 гола) играл не только в «Про Верчелли», чемпионом мира становился будучи футболистом «Лацио». Но в Верчелли чтут свою легенду – его имя носит стадион, где и проводит домашние матчи семикратный чемпион Италии.

В начале двадцатого века не было ни еврокубков, тем более официальных матчей с представителями других континентов. Существовали только товарищеские матчи и столь же товарищеские турне. «Про Верчелли» достойно представлял итальянский футбол во время поездки в Бразилию, где «львы Пьемонта» достойно бились с «Ботафого» и «Фламенго». Затем уже Италию посетил «Ливерпуль». Посланцы с родины футбола катком прошлись по местным клубам, обыгрывая всех подряд. Единственный, кто устоял перед англичанами, оказался «Про Верчелли».

Но как было сказано выше, уже в двадцатые годы суперклуб стал приходить в негодность. И виной тому отчасти реформа итальянского чемпионата, расколовшего турнир. Когда удалось сшить первенство заново, «львы» уже не представляли грозную силу и стали угасать. Сначала превратились в середняка. А потом началось движение вниз.

«Про Верчелли» покинул Серию А в 1935 году, а в 1948 вылетел и из Серии В. Долгое время уделом пьемонтцев были серии С 1 и С2, а в 1978 они вовсе утратили профессиональный статус. Лишь в 1994 году «белые рубашки» снова пробились в серию С2. Выиграли трофей под названием Скудетто Дилетанти — чемпионат Италии среди любителей. Это, казалось бы, рутинное событие было воспринято словно праздник. На задворках «львы» и обитали, потом праздник кончился, а клуб обанкротился. Да-да, в 2010 году «Про Верчелли» разорился и прекратил существование. В городе существовал ещё один клуб – «Бельведере». Который в срочном порядке сменил свою скромную вывеску на более именитую, став таким образом преемником бывшего суперклуба. Возможно, многие увидят тут подлог — «Бельведере» всегда был недругом «Про Верчелли» и меньше всего был достоин такого наследства. Но болельщики отбросили чистоплюйство и стали поддерживать команду.

Бывший «Бельведере» оказался весьма успешен. После 64-летней паузы «белорубашечники» вернулись в Серию В и держались там несколько лет. Потом всё равно провалились. Вернулись на три года. Однако «львы Пьемонта» и не думали о штурме Серии А. Более того, снова выпали в третий по силам дивизион итальянского футбола, где обитают поныне. И ни на что не претендуют.

В нынешнем сезоне «львы Пьемонта» идут шестыми в группе А Серии С. Шансы на повышение есть. Но шанс верблюда пролезть в игольное ушко несколько больше. Формула соревнований такая запутанная, что даже при самых хороших раскладах путь наверх займёт не один сезон.

Но болельщики мечтают о возвращении семикратных чемпионов в Серию А. А там и о восьмом Скудетто пофантазировать можно. Но пока это лишь мечты.

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