Матч плей-офф Лиги чемпионов в Будапеште. «РБ Лейпциг» избежал «технаря» в матче с «Ливерпулем»

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сегодня, 20:30

Венгры спешат на помощь.

Лига чемпионов подкралась незаметно: всего через 10 дней возобновляется любимый турнир миллионов, который едва не лишился одной из самых интригующих афиш 1/8 финала. Сегодня эта история счастливо разрешилась, поэтому расскажем обо всем по порядку.

Почему матч «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» находился под угрозой срыва?

Запланированный на 16 февраля первый матч 1/8 финала между действующими чемпионами Англии и симпатичной командой Юлиана Нагельсманна мог не состояться из-за связанных с коронавирусом ограничений в Германии. До 17 февраля в Германии действует жесткий запрет на въезд людей из стран, где были зафиксированы вспышки мутировавшего и особо заразного штамма коронавируса. Великобритания — в их числе.

Выше этого предписания только граждане Германии, так что Клоппу и Матипу, у которого есть немецкий паспорт, открыли бы, а остальных оставили за дверью. «РБ Лейпциг» пытался договориться с властями о разрешении для «Ливерпуля» посетить Германию в особом порядке, однако эти переговоры не увенчались успехом — закон есть закон. Матч оказался под угрозой срыва, а «Лейпциг» — на грани технического поражения, так как не мог обеспечить проведение игры на правах хозяина.

Какой нашелся выход из сложившейся ситуации?

Конечно, было бы глупо и странно возобновлять Лигу чемпионов таким образом и разрушать одну из самых интригующих пар 1/8 финала. К счастью, «РБ Лейпциг», работая в тесном контакте с УЕФА , нашел выход в виде переноса встречи на нейтральное поле. Команда Юлиана Нагельсманна примет «Ливерпуль» в Будапеште, на «Пушкаш Арене». Сегодня УЕФА и «красные» подтвердили это решение, а «РБ Лейпциг» выступил с подробным объяснением причин изменения места проведения матча:

После того как федеральная полиция отклонила заявку на въезд команды «Ливерпуль» в Германию, «РБ Лейпциг» провел консультации с УЕФА и нашими соперниками, в результате чего местом проведения предстоящего мероприятия была выбрана «Пушкаш Арена» в Будапеште. На этом стадионе свои домашние матчи проводит сборная Венгрии, кроме того, «Пушкаш Арена» в этом году примет несколько матчей Евро-2021.

Что еще мы знаем о «Пушкаш Арене»?

«Пушкаш Арена» — новый стадион, открытый в 2019 году. Построили арену вместимостью 67 тысяч человек на месте старенького «Непштадиона», в последние годы своего существования носившего имя «Ференц Пушкаш». Флагманскому стадион Венгрии нет еще и полутора лет, но он ведет весьма насыщенную жизнь для «новорожденного»: прошедшей осенью на «Пушкаш Арене» играла сборная Венгрии, причем довольно удачно, не считая матча с Россией (2:3).

Крещение клубным футболом началось с матча за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей», да и Лига чемпионов «Пушкаш Арене» не в новинку: в рамках группового этапа «Ференцварош» принимал на главной арене страны европейских грандов — «Барселону» и «Ювентус». Теперь на «Пушкаш Арене» сыграют «РБ Лейпциг» и «Ливерпуль», а летом Будапешт увидит несколько встреч Евро-2020, в том числе римейк финала предыдущего первенства Старого Света — матч между Францией и Португалией.

А если бы «Пушкаш Арена» не пришла на помощь?

Нужно понимать, что в проведении матча были заинтересованы все стороны, но ответственность лежала на «РБ Лейпциг», который должен был выбрать новое место проведения матча до 8 февраля. Если бы ясность в этом вопросе не наступила, УЕФА пришлось бы, согласно регламенту, применить к немецкому клубу санкции и засчитать ему техническое поражение со счетом 0:3.

Помимо переноса домашнего матча на нейтральное поле «РБ Лейпциг» рассматривал возможность обмена матчами с «Ливерпулем», ведь к 10 марту жесткие ограничения в Германии могут снять. Впрочем, «красные» сразу дали понять, что не собираются отказываться от преимущества домашней игры и при любых раскладах хотят играть ответный матч на «Энфилде».

«РБ Лейпциг» до последнего надеялся на положительный ответ федеральной полиции относительно разрешения на въезд для «Ливерпуля», но и к отказу «быки» оказались готовы. Будапешт и «Пушкаш Арена» были приоритетом для немецкого клуба, хотя на уровне идей обсуждались варианты проведения матча 1/8 финала в Лондоне, на стадионе «Тоттенхэма», и даже в России.

Кто извлекает выгоду из этого решения?

Конечно, в пору ограничения на посещение матчей болельщиками домашнее преимущество несколько теряет смысл, однако дома в любом случае помогают даже стены, поэтому от переноса матча из Германии в Венгрию «РБ Лейпциг» проиграл, а вот «Ливерпуль», очевидно, выиграл. Даже с точки зрения психологии выгодно оставить соперника без фактора своего поля, в то время как «красные» настраиваются на один матч на нейтральной территории и на игру на «Энфилде».

У подопечных Юргена Клоппа, если они не повторят прошлогодних ошибок «Тоттенхэма», который вылетел от «РБ Лейпциг» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, есть хорошие шансы обеспечить себе задел в этом противостоянии уже на «Пушкаш Арене». «Лейпцигу» остается только смириться и бороться, как в прошлом розыгрыше, когда команда Юлиана Нагельсманна дошла до полуфинала, выбив «Тоттенхэм» и «Атлетико». И сейчас, несмотря на все трудности, никто не назовет «Лейпциг» мальчиками для битья, особенно на фоне «Ливерпуля» с его ворохом проблем.