Султан — ненастоящий. Чемпион Турции может вылететь в низшую лигу

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вчера, 23:00

«Соккер.ру» — о проблемах чемпиона Турции.

Тренер Окан Бурук, приведший «Башакшехир» к первому, историческому чемпионству, пополнил армию безработных. Не он первый. В текущем сезоне ещё восемь клубов турецкой Суперлиги поменяли наставников. Но случай Окана Буруку — особенный. Даже упомянутый выше триумф не спас недавнего тренера-победителя от изгнания.

Каплей, переполнившей чашу терпения руководства чемпиона, стал проигрыш «Трабзонспору» в Суперкубке Турции. Рулить командой было временно поручено Айкюту Коджаману. Который уже успел получить тяжелейший удар, а именно разгром, учиненный «мандариновым» в Стамбуле новичком Суперлиге «Хатайспором». Чемпион вообще не имеет права проигрывать команде, проводящей первый сезон в элите. Да ещё дома. Да ещё со счётом 1:5. Если учесть, что и в первом круге «хатайцы» выиграли 2:0, то дело совсем скверное.

Но сняли Окана Бурука за сутки до этого безобразия. По совокупности проколов, которые перевесили все заслуги тренера чемпионов.

Насколько был хорош и убедителен «Башакшехир» в прошлом сезоне, настолько он ужасен и беспомощен в текущем. Как проиграл в первом туре тому же «Хайтаспору», так всё пошло вразнос. Три поражения на старте. Первое очко добыто в четвёртом туре, первый гол — в пятом. Из подвала «мандариновые» выбрались, но недалеко. Уже второй круг начался, а чемпион болтается на пятнадцатом месте. От зоны вылета «башакшехирцев» отделяют всего пять очков. Команда не знает побед уже четыре тура.

В Лиге чемпионов номинально сильнейший клуб Турции выступил бездарно. Одна победа и пять поражений в шести матчах группового турнира. Суперкубок Турции тоже отдали не блещущему в текущем сезоне вице-чемпиону «Трабзонспору». За что собственно и уволили Окана Бурука. Остаётся ещё Кубок страны, но в четвертьфинале «Башакшехиру» играть с «Фенербахче».

Что случилось с командой? Почему так резко сдали все игроки за исключением, пожалуй, Эдина Вишчи? Куда пропала прочность обороны, отчего полузащита стала неповоротливой, а нападение – беззубым? Почему вратарь сборной Турции Мерт Гюнок пропускает так много? Да и Волкан Бабаджан действует не лучше?

Причин несколько. Во-первых, «Башакшехир» так долго и упорно шёл к своей цели, что перегорел морально. Вершина была покорена. А дальше команда, которая сожгла себя эмоционально, уже утратила и силу, и мотивацию. Во-вторых, в составе чемпиона много возрастных игроков, которые почувствовали, что достигли своего потолка. Нужен прилив свежей крови, а где её взять? Да и как провести чистку рядов за короткий срок. Невозможно и технически, и морально. Как сказать вчерашним героям, что в их услугах клуб больше не нуждается. Поэтому отступление «Башакшехира» было предсказуемым и закономерным. Неожиданным оказался провал.

Ещё один момент. Посмотрите, кто лидирует в Суперлиге. Три первых места занимают три стамбульских гранда — «Фенербахче», «Бешикташ» и «Галатасарай». Которые далеко не безупречны, но всё же выглядят солиднее. Титул разыграет именно это трио. Большая тройка сделала выводы из прошлого, неудачного для всех её участников сезона. А победа новодела, которым «Башакшехир» и является, больно ударила по самолюбию. Поэтому и такое рвение, и активность на трансферном рынке. «Фенер» вытащил из «Арсенала» Месута Озила, а «Бешикташ» вернул из «Эвертона» на родину Дженка Тосуна.

Что ждёт «Башакшехир»? В этом сезоне уже ничего хорошего. Клуб готов добровольно сложить с себя чемпионские полномочия. Ждать уже недолго. Вылететь из Суперлиги он, конечно, не вылетит. Это было бы унижение для турецкого футбола. Кроме того, в руководстве «мандариновых» находятся люди, скажем так, близкие к главе государства. Но дальнейшие перспективы «Башакшехира» пока неясны.

Есть несколько вариантов развития событий. Первый и наиболее логичный. Записать сезон в пассив, доиграть его, как получиться, а летом начать капитальный ремонт. Именно начать, проведение займёт несколько сезонов. Процесс трудоёмкий, затратный, благородный, но не вполне рациональный. «Башакшехир» никогда не станет ровней трём лидерам турецкого футбола, он будет всегда восприниматься как новодел. Притока большой армии болельщиков и средств в казну ждать не приходится. Стамбул, да что там Стамбул, вся Турция поделена на сферы влияния либо общенациональных грандов, либо региональной знати.

Вариант второй. «Башакшехир» доказал, что можно в мегаполисе создать клуб и раскрутить его, сделать чемпионом, вывести в еврокубки. Можно потихоньку отходить на другие позиции. Живут же в Стамбуле «Касымпаша», «Фатих Карагюмрю», «Истанбулспор», с которым часто путают «мандариновых». На многое не претендуют, занимают свою нишу в иерархии стамбульских клубов. Во всяком случае, Башакшехир — район Стамбула. Вот пусть и клуб будет региональным. Есть информация, что руководство обдумывает этот путь, как наиболее приемлемый.

Третий вариант. Перевести клуб из Стамбула куда-нибудь, где нет большого футбола и раскручивать по новой. Красиво, забавно, но дорого. И, наконец, четвёртый вектор — свернуть всю лавочку ввиду убыточности оной. Не сразу, но постепенно. Ни они первые, ни они последние. Ещё один амбициозный проект (столичный «Османлыспор») влачит жалкое существование. Если лопнет мыльный пузырь — мало кто заметит.

Но всё же пусть не лопается. Пусть «Башакшехир» переживёт все трудности и вернётся в число конкурентов именитых соседей.