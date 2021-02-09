В ПФЛ отдали клуб незнакомцу. Гамула попал в больницу после работы на «депутата» Госдумы

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сегодня, 19:02

Представился чиновником – получил футбольную команду.

Что за дичь снова произошла в ПФЛ ?

Канчельскис и Гамула поверили незнакомцу, который обещал им работу в клубе ПФЛ «Машук-КМВ». «Инвестором» выступил некий Вадим Богомазов. Бывшему работнику «Ростова» Гамуле так запудрили мозги, что бедняга оказался обманутым и в больнице.

Уволился из «Ростова», клуб нанял другого селекционера. Мама Гамулы, которой 95 лет, нервничала, что сын под капельницей. Оказался на грани нервного срыва после того, как понял, что нет никакого богатого инвестора, а речь о 10-м клубе в группе ПФЛ , где лидирует «Кубань-Холдинг».

Канчельскис давно знает руководителя «Машука-КМВ», через него фигурант схемы зашел в клуб. Рассказывал, что является депутатом и бизнесменом. Странно, что в «Машук-КМВ» поверили в историю человека с улицы, на мастера обещать переписали целый клуб.

Как непонятный человек убедил Гамулу?

Футбольная среда в России состоит из феерически наивных людей. Если «Спартаку» можно всучить Педро Рошу за 12 млн евро, хотя селекционеры летели за Луаном и получили от него отказ – кстати, тоже не выстрелил в итоге, то стоит ли удивляться наивности забавного Гамулы?

Богомазов пригласил его на встречу, осушили пол литра водки – наставник решил, что с таким «депутатом» сработаются. Персонаж пытался зайти во многие клубы – «Орел», ФК «Красный» из Смоленской области и «Нижний Новгород», поверили ему в славном городе Пятигорске.

Стоит ли напоминать, что в тех краях стоит памятник Остапу Бендеру? Вадим Богомазов представлялся депутатом Госдумы от КПРФ, заявлял, что через Зюганова окажет финансовую помощь. Мол, богатый и влиятельный. Хочет отсыпать денег, а никто не берет. Не берут, поскольку умеют гуглить.

Почему никто не проверил «депутата»?

В эту историю сложно поверить, ведь на сайте Государственной думы есть список депутатов в алфавитном порядке. Вадима Богомазова там нет ни в КПРФ, ни в других партиях. И не было. Ответ находится за минуту, в любом серьезном клубе инвестору, что наврал о таком статусе, указали бы на дверь.

Гамула заметил, что у «важного инвестора» был один и тот же поношенный свитер, да и пиджак дешевый. Но пообещали хорошие деньги и пост главного. Ростовский бедняга поверил в светлое будущее и притащил в Пятигорск свою тренерскую лицензию. Но тут удивительнее действия руководства клуба.

Как пустили в дом постороннего человека? Как можно на слово поверить, что незнакомец депутат Госдумы? Что это за магический трепет перед властью, что появление чиновника из Москвы вызывает желание переписать на него целый футбольный клуб? Да и давно ли в Пятигорске интернет отключили? Не отключали, но так часто бывает с обманами – люди верят в невообразимые вещи.

Речь о бывшем бизнесмене с долгами?

Не трудно найти открытую информацию, что Вадим Богомазов раньше занимался предпринимательством. Но его компании ликвидированы. А у физического лица долги – больше 660 тысяч по судебным реестрам. Также является публичной история Богомазова и ФК «Орел», в местной прессе он представлен как «столичный бизнесмен, член КПРФ».

В Орле герой истории исполнил обязательную программу о депутатстве, притащил с собой на встречу Кирьякова, обещал инвестиции и место ПФЛ . Одна и та же схема, только в «Орел» пытался попасть весной и получить там казенные деньги. Там тоже не сразу проверили информацию, а реагировать начали, когда «инвестор» не оплатил форму.

В «Машуке-КМВ» брал взаймы деньги у работников клуба – у одного 30 тысяч, у другого 80, позже обещал высокие премии и зарплаты. Когда раскусили подвох, то нашли «инвестора» в отеле якобы с женой и ребенком, нетрезвого. Хорошо, хоть поймали, переписал «Машук-КМВ» обратно на прежнего владельца.

Фигурант участвовал в подкупе арбитров?

Будучи бизнесменом из Ступино, в 2013 году втерся в доверие к руководству клуба «Олимп» из Фрязино. А чуть позже Богомазов прямо в интервью рассказал, как подкупал рефери через местного футбольного чиновника, бывшего арбитра. Платил за судейскую помощь и регистрацию новичков в обход правил.

Читая эти строки, закрадываются сомнения в адекватности: не видел в подкупе ничего странного, а перестал платить чиновнику, поскольку рефери слабо помогали. Дальше бывший судья якобы угрожал «подольскими бандитами». Сюрреалистическая история, но на «Олимп» выделяли деньги, даже на турнир в Италию летали.

Затем Богомазов сдал чиновника от футбола в ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями), но почему-то сам избежал наказания от РФС . Мутная история, бывшему рефери дали 3,5 года условно за мошенничество. На суде выяснилось, что «договорняков» не было – судьи не помогали, но если «Олимп» сам набирал очки – Богомазов платил.

В деле не Бендер, а скорее Воробьянинов?

В маленьких клубах, где денег никогда не было, любой, кто предлагает финансовую помощь – царь. Особенно если представляется целым депутатом Госдумы и называет ряд общеизвестных фамилий. А дальше начинается обычный треп – китайские спонсоры, большие связи в футболе.

Сразу в нескольких клубах верили на слово. Но история полезная, ведь показывает, насколько все запущено. Есть десятки успешных персонажей, которые доят государственный бюджет в футболе на сотни миллионов. А этот мужчина не стал Бендером – не выдали денег из казны.

Тут скорее Воробьянинов. Представляется богатым и влиятельным, не выполняет обещания – идет дальше. Странно лишь, что в ХХI веке можно повторять один и тот же фокус несколько раз. Но жаль игроков и тренеров разных клубов из глубинки.

Судя по судебному реестру должников, Богомазов брал взаймы не только в Пятигорске. Надеемся, после огласки схемы перестанут работать. Впрочем, скорее персонаж, ведь им вряд ли займутся правоохранители, продолжит ездить по стране с призраком Воробьянинова.

Вспоминается «же не манж па сис жур», — неграмотный вариант «я не ел шесть дней», знаменитая фраза из романа Ильфа и Петрова. Но здесь ее немного переиначили: «Вы не ели шесть дней? Я — депутат, всех накормлю. Только надо 80 тысяч. И еще 30. Зюганов из отпуска вернется – все вернем».

Жаль, что поиск в интернете не использовали. И что в «Ростове» никто не помог Гамуле разобраться. Покажи в кино, что человек в 21 веке представляется депутатом Госдумы и ему верят на слово, то зрители начнут крутить носом – нереалистично. Но в жизни, как видите, бывает все.