«Марсель» — «Ницца»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 20:39

«Марсель»

На данный момент клуб после ухода Андре Виллаша-Боаша в поисках нового тренера. «Провансальцы» занимают в чемпионате лишь девятое место, имея при этом четыре бала отставания от зоны Лиги Европы.

«Бело-голубые» в предыдущих турах между двумя ничейными результатами на выезде с «Лансом» (2:2) и «Бордо» (0:0), уступили в домашних стенах « ПСЖ » (0:2). Всего у команды в Лиге 1 – девять побед при семи ничьих и семи поражениях. Явно не самое лучшее выступление в истории клуба ожидается в этом сезоне.

«Ницца»

Подопечные Адриана Урсеа находятся ещё в более плохом положении чем их соперник. Команда занимает четырнадцатое место имея 29 балов в своём активе.

В последних пяти играх «Гимнасты» дважды одержали верх над соперниками и трижды минимально проигрывали.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Марселя» — 2.38

Ничья – 3.52

Победа «Ниццы» — 3.20

Статистика

«Марсель» победил во всех последних шести матчах против «Ниццы»

За всю историю лишь один раз команды расписали между собой мировую

«Марсель» проиграл три последние домашние встречи в чемпионате

«Марсель» победил лишь раз в последних 9 играх во всех турнирах

Прогноз

«Провансальцы» слишком плохую и нестабильную игру демонстрируют на протяжении всего сезона. Что-либо команде уже вряд ли удастся изменить, единственная мотивация для команды это борьба за зону Лиги Европы. Их соперники явно будут играть от обороны, так как «Марсель» будет открывать много свободных зон в защите отдавая силы на победный результат.

Обе команды не много забивают в этом году и логичным результатом будет сделать выбор на тотал матча меньше 2,5 голов в матче с коэффициентом 1,79.