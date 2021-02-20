«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Вест Хэм»
В пяти предыдущих турах АПЛ «Вест Хэм» проиграл только один матч. 31 января «молотобойцы» уступили на своем поле «Ливерпулю» (3:1). После этого лондонская команда последовательно победила «Астон Виллу» (3:1) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0), а также разделила очки с «Фулхэмо» (0:0).
«Вест Хэм» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. В 12-и домашних играх лондонцы одержали шесть побед.
«Тоттенхэм»
У «Тоттенхэма» очень плохие результаты в последних матчах. «Шпоры» проиграли четыре из пяти встреч в АПЛ, откатившись на девятое место в рейтинге. В этой серии подопечные Жозе Моуриньо смогли победить только «Вест Бромвич» на своем поле (2:0).
В прошлом туре чемпионата лондонский клуб без шансов уступил в гостях «Манчестер Сити», потерпев седьмое поражение в сезоне.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» — 2.880
- Ничья – 3.280
- Победит «Тоттенхэм» — 2.710
Статистика
- Забивалось больше 2,5 голов в 5 из 6 последних матчах «Вест Хэма»
- «Вест Хэм» оставался непобежденным в 9 из 10 прошлых матчах АПЛ
- «Тоттенхэм» забивал минимум два гола в 3 последних матчах против «Вест Хэма»
Прогноз
За ставку на тотал больше 2,5 голов букмекерская контора Pinnacle предложила выгодный коэффициент 2.030. Этот исход прошел в трех из пяти прошлых встречах «Вест Хэма» и «Тоттенхэма». Кроме того, хозяева матча завершили на ТБ(2,5) четыре прошлых домашних поединка.