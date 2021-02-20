«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:02

«Вест Хэм»

В пяти предыдущих турах АПЛ «Вест Хэм» проиграл только один матч. 31 января «молотобойцы» уступили на своем поле «Ливерпулю» (3:1). После этого лондонская команда последовательно победила «Астон Виллу» (3:1) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0), а также разделила очки с «Фулхэмо» (0:0).

«Вест Хэм» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. В 12-и домашних играх лондонцы одержали шесть побед.

«Тоттенхэм»

У «Тоттенхэма» очень плохие результаты в последних матчах. «Шпоры» проиграли четыре из пяти встреч в АПЛ , откатившись на девятое место в рейтинге. В этой серии подопечные Жозе Моуриньо смогли победить только «Вест Бромвич» на своем поле (2:0).

В прошлом туре чемпионата лондонский клуб без шансов уступил в гостях «Манчестер Сити», потерпев седьмое поражение в сезоне.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» — 2.880

Ничья – 3.280

Победит «Тоттенхэм» — 2.710

Статистика

Забивалось больше 2,5 голов в 5 из 6 последних матчах «Вест Хэма»

«Вест Хэм» оставался непобежденным в 9 из 10 прошлых матчах АПЛ

«Тоттенхэм» забивал минимум два гола в 3 последних матчах против «Вест Хэма»

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