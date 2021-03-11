Месси не забил пенальти — «Барселона» не спаслась от вылета

У «Барселоны» есть опыт спасения после разгрома от ПСЖ. Но не в этот раз. «Соккер.ру» — о бесславном завершении пути каталонцев в Лиге чемпионов.
Когда жребий свел «Барселону» и ПСЖ на ранней стадии плей-офф Лиги чемпионов, не усмехнулись только совсем юные любители футбола и люди, не имеющие памяти. Ведь это сразу напомнило о легендарном противостоянии, в котором сначала ПСЖ победил со счетом 4:0, а потом проиграл 1:6 и вписал себя в позорную историю.
Но то было несколько лет назад. И команды тогда, по сути, были разными. И первый матч ПСЖ проводил дома. На этот же раз тоже парижане в первой игре победили разгромно – 4:1. Только на выезде. И уже не было той уверенности, что «Барселона» сможет всё перевернуть. Потому что каталонцы нынче – не те. Игра в Париже это показала.
Ответный матч можно разделить на две большие фазы и разбить на эпизоды покороче. Большие фазы – это таймы. Первый тайм напоминал нечто буйное, яркое, азартное и наполненное обжигающей остротой. Второй тайм был тягучим, полным отчаяния и безнадеги, каким-то слишком предсказуемым по своему содержанию и скучным по создаваемым эмоциям.
План ПСЖ
Мы прекрасно помним, за что ругали и хаяли ПСЖ, который упустил преимущество в четыре мяча. За трусость и твердую веру в то, что этого запаса хватит даже в том случае, если стоять у своих ворот и не выдвигаться вперед вообще. Были наказаны. В этом матче своих прежних ошибок парижане не повторили и имели четкую установку на контратакующие рывки.
Да, они явно играли вторым номером, но стоять у ворот и внимательно защищаться, уходя в ответные резкие набеги – это две большие разницы. Тут избрали второй вариант. И он помог. Один из набегов неправильно воспринял Ленгле и наступил на пятку Икарди, который никак не угрожал воротам. Как следствие – пенальти и гол Мбаппе.
А ведь это случилось как раз на отрезке, когда буквально за шесть минут «Барселона» могла забить раза три. Это для понимания плотности острых моментов в первом тайме. По большому счету, для «Барселоны» ничего не изменилось. Всё равно забивать нужно было четыре. И она на пропущенный мяч никак не отреагировала. В отличие от ПСЖ, который теперь уже закрылся наглухо.
План «Барселоны»
А здесь всё просто. Никаких изысков «Барселоне» придумывать не нужно было. Требовалось включать режим берсерка с первых минут. Каталонцев при Кумане ругают за плохую организацию игры и отсутствие всякой стратегии. Зато они себя не раз проявляли в вытаскивании собственного тела из болота за волосы. Особенно в Кубке Испании. Эти матчи с «Гранадой» и «Севильей». Сколько ногтей было съедено фанатами, сколько корвалола выпито. Но там всё случалось в адреналиновой концовке. Тут же нужно было запустить ее гораздо раньше – дефицит отыгрывать. И по первому тайму казалось, что всё получится. Но всегда есть эксцесс исполнителя.
Фальшивое исполнение
И он, на самом деле, сыграл решающую роль. Давайте вспомним наступление на пятку от Ленгле. Мелочь ведь. А гол. Но эти мелочи и сыграли против «Барселоны». А главная из них – слабая реализация моментов. Причем такой «мелочи» у нынешней команды Кумана – полно. В каждом матче.
Дембеле перед воротами разучивается ставить жестко стопу, нанося удар, хотя перед этим залихватски раскидывает защитников раз за разом. Мингеса фолит так часто и жестко, что его от греха подальше меняют еще в первом тайме. Да что там. Месси штрафной исполняет не в девятку, а в небеса. Да и пенальти бьет… Ну, это не новая проблема Лионеля. И не очень понятно, зачем именно он его исполнял.
С другой стороны, ведь чуть ранее Месси положил просто шикарный гол, подчеркнув, что слухи о его старении слегка преувеличены, а на азарте он еще может повести за собой армию. Только вот сам он этот азарт создал – сам и загубил. Пожалуй, ключевым моментом всего матча, а то и противостояния, стал пенальти перед перерывом.
К этой минуте «Барселона» на волне азарта создала голевых эпизодов на солидный разгром, команда была заведена. Забей Месси с одиннадцати метров, и оставалось бы еще два мяча за тайм. При такой плотности моментов и напоре первого тайма – раз плюнуть. Но Месси не забил. Колено Наваса отправило мяч в перекладину. И всё. «Барселона» заглохла. Чисто психологически. И тактически.
Почеттино сделал выводы. Для начала он убрал от греха Курзава, который чуть не схватил вторую желтую карточку в эпизоде с пенальти и, вообще, не успевая, творил опасные глупости. Потом по той же причине Почеттино снял Гейе, понимая, что удаление сразу вернет «Барселоне» запал. А главное, Почеттино сделал игру более вязкой.
Его команда уже не настаивала на контратаках (только в самой концовке, когда уже у «Барселоны» всё равно времени не оставалось). ПСЖ методично грамотно расставлялся, в разы снизив частоту возникновения опасных моментов. И игра «Барселоны» сразу стала предсказуемой и тусклой. Каталонцы атаковали, но обреченно, без веры в успех.
Конечно, тут даже не столько грамотная работа ПСЖ, сколько как раз психологический упадок «Барселоны» виноват. Стоять перед необходимостью забить два мяча или забить три мяча – большая разница. И этот пенальти… не выйдет из головы. Куман это чувствовал. Пробовал встряхнуть аж тройной заменой.
Но состояние нынешней «Барселоны» таково, что на скамейке у нее Мориба. Это всё, что нужно знать о джокерах каталонцев сейчас. Как тут встряхнуть и усилить по ходу. Это поражение «Барселоны» — ресурсное. Ей не хватило многих ресурсов: от кадровых до чисто психологических, тактических. Ей нужно продолжать работать над собой, над характером и стилем. Пока и тот, и другой проявляются лишь эпизодами, а футбол на длинной дистанции – не тот спорт, где вспышки решают. Они могут решить момент, игру, но не больше.
И вообще зачем тебя вообще интересуют проблемы Юве, раз ты болеешь за "королевский реал"?))
И вообще зачем тебя вообще интересуют проблемы Юве, раз ты болеешь за "королевский реал"?))
Фродо просто смешон.
Пришло время новых героев
Фродо просто смешон.
Пришло время новых героев
Френки, Тер Штеген, Альба и сам Месси -светлые пятна, но Месси -вредитель .
Его надо гнать в НХЛ.
Френки, Тер Штеген, Альба и сам Месси -светлые пятна, но Месси -вредитель .
Его надо гнать в НХЛ.
пережить его надо, сделать выводы и т.д
пережить его надо, сделать выводы и т.д
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Состояние Ювентуса сейчас таково, что на скамейке у неё Ди пардо, Пинсолье, Фаджоли, а когда то в основе играл топ-игрок Пьянич, который сейчас плотно полирует скамейку даже такой Барселоны.
А ведь с этим Пьяничем, Роналду приходолось играть в стартовом составе в ЛЧ, а у Месси он даже в основу не проходит.
Это все что нужно знать о том, с кем приходилось играть Роналду и с кем Месси.
__________
Состояние Ювентуса сейчас таково, что на скамейке у неё Ди пардо, Пинсолье, Фаджоли, а когда то в основе играл топ-игрок Пьянич, который сейчас плотно полирует скамейку даже такой Барселоны.
А ведь с этим Пьяничем, Роналду приходолось играть в стартовом составе в ЛЧ, а у Месси он даже в основу не проходит.
Это все что нужно знать о том, с кем приходилось играть Роналду и с кем Месси.