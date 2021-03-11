Месси не забил пенальти — «Барселона» не спаслась от вылета

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сегодня, 01:31

У «Барселоны» есть опыт спасения после разгрома от ПСЖ . Но не в этот раз. «Соккер.ру» — о бесславном завершении пути каталонцев в Лиге чемпионов.

Когда жребий свел «Барселону» и ПСЖ на ранней стадии плей-офф Лиги чемпионов, не усмехнулись только совсем юные любители футбола и люди, не имеющие памяти. Ведь это сразу напомнило о легендарном противостоянии, в котором сначала ПСЖ победил со счетом 4:0, а потом проиграл 1:6 и вписал себя в позорную историю.

Но то было несколько лет назад. И команды тогда, по сути, были разными. И первый матч ПСЖ проводил дома. На этот же раз тоже парижане в первой игре победили разгромно – 4:1. Только на выезде. И уже не было той уверенности, что «Барселона» сможет всё перевернуть. Потому что каталонцы нынче – не те. Игра в Париже это показала.

Ответный матч можно разделить на две большие фазы и разбить на эпизоды покороче. Большие фазы – это таймы. Первый тайм напоминал нечто буйное, яркое, азартное и наполненное обжигающей остротой. Второй тайм был тягучим, полным отчаяния и безнадеги, каким-то слишком предсказуемым по своему содержанию и скучным по создаваемым эмоциям.

План ПСЖ

Мы прекрасно помним, за что ругали и хаяли ПСЖ , который упустил преимущество в четыре мяча. За трусость и твердую веру в то, что этого запаса хватит даже в том случае, если стоять у своих ворот и не выдвигаться вперед вообще. Были наказаны. В этом матче своих прежних ошибок парижане не повторили и имели четкую установку на контратакующие рывки.

Да, они явно играли вторым номером, но стоять у ворот и внимательно защищаться, уходя в ответные резкие набеги – это две большие разницы. Тут избрали второй вариант. И он помог. Один из набегов неправильно воспринял Ленгле и наступил на пятку Икарди, который никак не угрожал воротам. Как следствие – пенальти и гол Мбаппе.

А ведь это случилось как раз на отрезке, когда буквально за шесть минут «Барселона» могла забить раза три. Это для понимания плотности острых моментов в первом тайме. По большому счету, для «Барселоны» ничего не изменилось. Всё равно забивать нужно было четыре. И она на пропущенный мяч никак не отреагировала. В отличие от ПСЖ , который теперь уже закрылся наглухо.

План «Барселоны»

А здесь всё просто. Никаких изысков «Барселоне» придумывать не нужно было. Требовалось включать режим берсерка с первых минут. Каталонцев при Кумане ругают за плохую организацию игры и отсутствие всякой стратегии. Зато они себя не раз проявляли в вытаскивании собственного тела из болота за волосы. Особенно в Кубке Испании. Эти матчи с «Гранадой» и «Севильей». Сколько ногтей было съедено фанатами, сколько корвалола выпито. Но там всё случалось в адреналиновой концовке. Тут же нужно было запустить ее гораздо раньше – дефицит отыгрывать. И по первому тайму казалось, что всё получится. Но всегда есть эксцесс исполнителя.

Фальшивое исполнение

И он, на самом деле, сыграл решающую роль. Давайте вспомним наступление на пятку от Ленгле. Мелочь ведь. А гол. Но эти мелочи и сыграли против «Барселоны». А главная из них – слабая реализация моментов. Причем такой «мелочи» у нынешней команды Кумана – полно. В каждом матче.

Дембеле перед воротами разучивается ставить жестко стопу, нанося удар, хотя перед этим залихватски раскидывает защитников раз за разом. Мингеса фолит так часто и жестко, что его от греха подальше меняют еще в первом тайме. Да что там. Месси штрафной исполняет не в девятку, а в небеса. Да и пенальти бьет… Ну, это не новая проблема Лионеля. И не очень понятно, зачем именно он его исполнял.

С другой стороны, ведь чуть ранее Месси положил просто шикарный гол, подчеркнув, что слухи о его старении слегка преувеличены, а на азарте он еще может повести за собой армию. Только вот сам он этот азарт создал – сам и загубил. Пожалуй, ключевым моментом всего матча, а то и противостояния, стал пенальти перед перерывом.

К этой минуте «Барселона» на волне азарта создала голевых эпизодов на солидный разгром, команда была заведена. Забей Месси с одиннадцати метров, и оставалось бы еще два мяча за тайм. При такой плотности моментов и напоре первого тайма – раз плюнуть. Но Месси не забил. Колено Наваса отправило мяч в перекладину. И всё. «Барселона» заглохла. Чисто психологически. И тактически.

Почеттино сделал выводы. Для начала он убрал от греха Курзава, который чуть не схватил вторую желтую карточку в эпизоде с пенальти и, вообще, не успевая, творил опасные глупости. Потом по той же причине Почеттино снял Гейе, понимая, что удаление сразу вернет «Барселоне» запал. А главное, Почеттино сделал игру более вязкой.

Его команда уже не настаивала на контратаках (только в самой концовке, когда уже у «Барселоны» всё равно времени не оставалось). ПСЖ методично грамотно расставлялся, в разы снизив частоту возникновения опасных моментов. И игра «Барселоны» сразу стала предсказуемой и тусклой. Каталонцы атаковали, но обреченно, без веры в успех.

Конечно, тут даже не столько грамотная работа ПСЖ , сколько как раз психологический упадок «Барселоны» виноват. Стоять перед необходимостью забить два мяча или забить три мяча – большая разница. И этот пенальти… не выйдет из головы. Куман это чувствовал. Пробовал встряхнуть аж тройной заменой.

Но состояние нынешней «Барселоны» таково, что на скамейке у нее Мориба. Это всё, что нужно знать о джокерах каталонцев сейчас. Как тут встряхнуть и усилить по ходу. Это поражение «Барселоны» — ресурсное. Ей не хватило многих ресурсов: от кадровых до чисто психологических, тактических. Ей нужно продолжать работать над собой, над характером и стилем. Пока и тот, и другой проявляются лишь эпизодами, а футбол на длинной дистанции – не тот спорт, где вспышки решают. Они могут решить момент, игру, но не больше.