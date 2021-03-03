«Арсенал» продолжает терять репутацию топ-клуба. Артета старается, но он слишком упрям

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вчера, 20:09

Блогер Soccer.ru пытается разобраться, что мешает «Арсеналу» Артеты бороться за высокие места.

«Арсенал» без Арсена

Может быть, статус топ-клуба уже потерян? Когда последний раз болельщики «Арсенала» и просто любители хорошего футбола наблюдали стабильную и качественную игру лондонской команды? В сезоне-2015/16? Возможно. Думаю, все поклонники «канониров» с грустной ухмылкой вспоминают, как последние два сезона при Венгере считали, что Арсену пора на пенсию. Это очень субъективно, но венгеровский «Арсенал», который на 2018 год, казалось, изжил себя, сейчас видится ориентиром для «Арсенала» сегодняшнего. И по игре, и по амбициям.

Не хочется терзать уже сто раз растерзанную тему о вечно околочемпионском «Арсенале» Венгера и тянуть нить повествования в пользу «надо было продолжать с Арсеном». Ведь тогда было хоть что-то. Разговорам в сослагательном наклонении не место в футболе. Такие истории будут о каждом клубе, по тем или иным причинам потерявшем величие. Когда-то в АПЛ на троне были «Сандерленд» и «Астон Вилла». Не сомневаюсь, что болельщики тех времен, раздосадованные спадом своих команд, тоже скучали по тренерам, приносившим титулы. Но год за годом досада сменялась принятием, и теперь старички смотрят на свои любимые команды в Чемпионшипе, а то и лигах пониже.

Ждет ли эта же участь «Арсенал»? Есть как минимум один фактор, который на данный момент и в ближайшие годы не даст этому случиться — финансы. Да, коронавирус вынудил руководство клуба увольнять динозавра-маскота и лишать работы персонал, до этого вытворяя чудеса некомпетентности с контрактами Озила, Обамеянга и дальше по списку. Но даже если нынешние боссы доведут клуб до полной финансовой несостоятельности, непременно придет другой кошелек из условной Малайзии и вновь будет чувствовать себя уверенно на фунтовом стуле, ибо «Арсенал» — легендарный бренд, загубить который может только дикое невезение даже при сотнях миллионов вливаний, стечение обстоятельств, которое будет держать «канониров» в середине таблицы, несмотря на прочную финансовую основу.

Не это ли происходит который год? Пока рано судить. Раньше казалось, что проблема «Арсенала» кроется в тренере. Окей, Венгеру при любых раскладах пришлось бы уходить в эти же самые годы, не в 2018-м, так в 2020-м точно. 70-летний специалист, при всех своих репутации и опыте, просто не успеет держать тонус команды в сегодняшних реалиях на сезонных отрезках. Футбол изменился, и если не лэптоп-тренеры, аля Нагельсманн, двигают футбол, то гармонично мыслящие на стыке двух последних тренерских поколений Клопп, Симеоне, Зидан и Гвардиола.

В «Арсенал» пришел Эмери, и если не тонуть в причинах его провала детально, то главная загвоздка одна — он просто потерял контроль над раздевалкой. Никакие разговоры об ошибках в тактике не имеют смысла, «Арсенал» с тренерскими идеями Унаи мог добиваться высоких целей, но над любой идеей превалируют человеческие качества, которые и довели положение «канониров» до нынешнего.

Артета взял ружьё...

Но никакой катастрофы не случилось. Да, грустно. Некогда грозный «Арсенал», устраивавший проблемы любому гранду в ЛЧ , периодически их и выбивая, скатился в полное уныние. Но чего унывать? Пригласили гения тактики, годами познававшего космос тренерский мысли с Гвардиолой — Микеля Артету, когда-то неплохо пылившего и в футболке «пушкарей». Дали ему разогнаться, всячески сглаживали углы и понимали, что нужно время. И ведь выстрелил, сходу два неплохих титула — Кубок и Суперкубок Англии. Лучше начала сложно придумать, но снова пропуская все домыслы и вдруг очутившись в марте 2021 года, мы видим «Арсенал» всё той же буксующей надеждой на топ-5 АПЛ . Причины? Разберем тезисно.

- Артета привнес в игру «Арсенала» умение работать из-под прессинга;

- в отдельных матчах давал огромный профит способ игры от поставленной обороны через короткий пас с выманиванием соперника в центр поля и дальнейшей результативностью игроков атаки, того же Обамеянга;

- гибридные схемы от 5-4-1 до 4-2-2-2 с постоянными сменами ведущих позиций ломали голову всем соперникам в концовке прошлого сезона;

Но против Артеты играют, может, не самые тактически мыслящие тренеры, но как минимум, способные просто давить туда, где новая тактика «Арсенала» может просесть, просто из-за потерь в составе или ошибок игроков. Артету стали читать, и до сегодняшнего дня он в целом продолжает стоять на своем и не реагировать на то, что его подход, кратковременно меняющийся, всё же раскусили.

У «канониров» Артеты острая любовь к перепасовкам, приводящая к медленному футболу. Но и такой подход может окупиться, если мяч всё же доходит до чужой штрафной, и там есть кому хладнокровно забивать. Но этого нет.

И нельзя сказать, что Артета не пробует новые решения. Его проблема в том, что он пробует их на ходу, не имея прочной основы ни в виде командной структуры, способной как единый организм решать задачи (например, как «Атлетико» Симеоне), ни в ставке на отдельных звезд и данной им свободе решений. У Микеля нет альтернативных решений, он упрямо верит, что месяц за месяцем выстроит модель, которая по его мнению выстрелит и останется на высоком тактическом уровне на длинный отрезок. Как у «Ман Сити» этой зимой, который продолжает уничтожать всех подряд именно тем оружием, которое пытается настроить Артета.

Микель будет искать дальше, в отличие от Эмери, команда и руководство с ним заодно. У него есть время для изменений. Но упрямство в игровой модели с незначительными изменениями и невозможность показывать стабильные результаты с нынешним составом, который Артета не может структурировать в конкретную работающую модель, не работают в его пользу.

Тактика Микеля продолжает быть предсказуемой, и если в отдельных матчах его идеи дают результат, то на дистанции видим «светофор» в кружках раздела «форма».