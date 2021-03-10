Туринский триллер в пяти актах. Как «Ювентус» всё потерял и покинул Лигу чемпионов

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сегодня, 02:38

«Ювентус» почти перевернул битву с «Порту», но потерпел крах, играя в большинстве. «Соккер.ру» — о драматичном провале туринцев.

Когда сначала всё против тебя, потом ты переворачиваешь ситуацию и идешь к триумфу, а в итоге всё теряешь. «Ювентус» и «Порту» пережили полноценную жизнь на поле, подарив тем, кто это видел, невероятные эмоции и фантастический сценарий.

Уже после первого матча в Португалии многие говорили о том, что «Ювентус» выглядит тускло и слабо. «Драконы» смогли там победить, но Кьеза вселил надежду в туринцев, забив на выезде. Так что поражение со счетом 1:2 смотрелось не таким критичным для «Ювентуса» в гостях.

Акт I. Долгое пробуждение

Но на этом фоне совершенно провальным казался первый тайм матча в Италии. Туринцы, которые должны были взять быка за рога с первых минут и обрушить свою мощь на соперника, то и дело допускали ошибки в обороне и не впечатляли в атаке. Роналду и Мората смотрелись бледными тенями, а защитники наперебой ошибались.

В итоге Демирал принес «Порту» на блюдечке пенальти, сбив Тареми в своей штрафной. Оливейра реализовал одиннадцатиметровый и поставил «Ювентус» в очень плачевное состояние. После поражения в гостях туринцы проигрывали и дома. Уже на этой стадии спешившие поспать зрители наверняка выключили трансляцию и потянулись к постели. Но самое интересное только начиналось.

Акт II. Стремительный взлет

В дебюте второго тайма «Ювентус» сделал то, чего от него ждали с начала матча. Он пробудился и провел серию атак, в одной из которых Кьеза счет сравнял, сохранив за собой эксклюзивное право забивать в плей-офф Лиги чемпионов за «Ювентус» вообще и в ворота «Порту» — в частности.

Для добавления перчинки каплю безумия на пару минут в голову Тареми вселила футбольная Фортуна. За фол на Кьезе иранец получил желтую карточку. Заслуженно. Это было грубо. Но через минуту Тареми психанул в ответ на остановку матча и пульнул мяч на пустые трибуны что есть силы. Судья не стал прощать истерику и последовал букве закона, показав форварду вторую желтую карточку и оставив «Порту» в меньшинстве. Если бы люди седели на глазах, то Тареми покрылся бы белизной тут же – подставить так команду – это нужно уметь. Не так и много времени потребовалось «Ювентусу», чтобы этого лишнего футболиста разыграть.

Туринцев опять вперед вывел Кьеза, с которым была связана вся острота, происходившая на поле. Игра Федерико тем сильнее бросалась в глаза, чем пассивнее были его партнеры. К «Ювентусу» возникло много претензий относительно низкой скорости розыгрыша комбинаций. И туринцы, выдавшие такой мощный дебют второго тайма во многом за счет резкости одного Кьезы, который по инерции тащил остальных, вдруг опять успокоились.

Акт III. Игра с судьбой

Забив второй мяч и сравняв счет по сумме двух встреч, «Ювентус» перешел в экономный режим, предполагая, что за оставшиеся полчаса сможет что-то создать автоматически, поскольку играет в большинстве, а «Порту» уже посчитал прибитым. И ведь зря. Для португальцев мощным мотиватором оставался тот математический факт, что им достаточно лишь одного мяча, чтобы не просто повернуть ситуацию в свою пользу, но сделать это кардинально. Потому как на это «Ювентусу» пришлось бы отвечать двумя голами. А это даже в большинстве сделать непросто.

Туринцы выбросили эти опасения из головы и принялись снова методично разыгрывать затяжные комбинации, которые никак не продвигали практически игру. Конечно, острые моменты возникали, но и «Порту» голосом «с того света» регулярно тревожил вратаря туринцев. Нет, те не проснулись и позволили игре перейти в дополнительное время. А ведь только в компенсированное у «Ювентуса» был незасчитанный из офсайда (кто бы сомневался) гол Мораты и попадание Куадрадо в перекладину.

Акт IV. Контрольный выстрел

Третий тайм, можно сказать, был затишьем перед главным взрывом. Хотя и в него уместились голевые моменты «Ювентуса», которые тот благополучно пустил прахом. А главный разворот, уже не первый, но главный, случился в четвертом тайме, когда Оливейра за пять минут до конца всего сравнял счет. Особого смака добавило то, что Щесны дотянулся до мяча, но он от штанги вполз в ворота.

То, чего «Ювентус» должен был бояться 45 минут игрового времени назад, случилось-таки. Висевшее ружье, которое туринцы не сняли, выстрелило им по коленям. Но не убило. Потому что Рабьо умудрился через две минуты один из двух необходимых мячей «Ювентуса» забить. Только на большее времени уже не хватило. И туринцы покинули Лигу чемпионов, обыграв в большинстве «Порту». Парадоксально. Феноменально. Обидно. Но сами виноваты.

Акт V. Расходимся

«Ювентус» не играл как команда, которая понимает и знает, какой футбол намерена показывать. Туринцы то замедлялись, застревая на ровном месте, то ускорялись. Но даже если и делали это, то благодаря усилиям отдельных футболистов. Игра «Ювентуса» была далека от ровной, от игры единой команды. Каждый здесь занимался своим делом. А диапазон между лучшим игроком и худшим был слишком велик для такой команды. «Порту», даже оказавшись в критической ситуации, выглядел более монолитно. Но в конченом счете всегда всё можно списать на невезение. Ведь сколько раз туринцы были близки к голу, который всё решил бы?

А на сладкое давайте посмотрим на цифры, хотя они в данном случае не так показательны, поскольку игра велась не в равных составах и лишние полчаса по сравнению с обычной продолжительностью. Но всё равно интересно.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 27 (13) – 14 (7)

Практически в два раза больше «Ювентус» бил по воротам соперника. Но показательно, что даже для игры с двумя дополнительными таймами у «Порту» достаточно много ударов, причем точных. Для команды, которая большую часть времени действовала в меньшинстве. Это говорит не только о заряде и характере «драконов», но и о пористости и рыхлости обороны «Ювентуса», которая позволяла португальцам вдесятером наводить страх.

Владение мячом (точность передач): 63% (83%) — 37% (69%)

А вот тут ничего удивительного. «Порту» вынужден был действовать с позиции контратакующей команды, а для таких команд характерны данные низкие показатели. Их результат определяется уже не качеством контроля мяча или плотностью давления, а реализацией редких моментов и розыгрышей. Большая их часть окажется накрытой и потерянной, но те, что дойдут, должны быть смертоносными. Зато фантастическими кажутся цифры передач и пройденного расстояния. 704 паса сделали игроки «Ювентуса» против 282 у «Порту». И сравните эффективность. А набегали туринцы 149,6 километра против 144,7 у португальцев. Это почти в полтора раза больше, чем обычно. Говорит о том, что интенсивность команды не снижали даже в дополнительное время, когда должны были устать.