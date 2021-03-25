Интереснее отбора ЧМ-2022. На молодёжном Евро сыграют Максименко, Камавинга и другие футбольные звёзды будущего

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вчера, 18:32

Некоторые уже громко заявили о себе на клубном уровне.

Молодежный чемпионат Европы стартовал вчера, а сегодня в борьбу вступает сборная России, которой мы желаем только победы в матче с Исландией. Евро-2021 пройдет в два этапа — групповой турнир в марте и плей-офф в мае-июне. За победу в турнире сразятся много талантливых футболистов, многие из которых уже успели сделать себе имя.

В цифрах: 1.83 миллиарда евро — такова суммарная стоимость всех футболистов, вошедших в заявки 16 команд, которые выступают в финальной части молодежного чемпионата Европы. Для сравнения стоимость футболистов всех 16 клубов РПЛ составляет 962 миллиона евро, то есть почти вдвое меньше.

Вратарь

Александр Максименко (Россия)

В других линиях не обойдется без представителей сборной Франции, у «трехцветных» самая яркая по именам команда на турнире, поэтому в ворота поставим нашего Александра Максименко вместо француза Иллана Мелье, который дебютировал в профессиональном футболе за «Лорьян», сейчас играет в английском «Лидсе». Максименко тоже не промах, к 23 годам он сыграл уже 94 матча за «Спартак», быстрее всех вратарей в истории «красно-белых».

Защитники

Макс Ааронс (Англия)

Этот защитник выступает в Чемпионшипе за «Норвич», но ему прочат большое будущее, а топ-клубы уже стоят в очереди за Максом. «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Милан» собираются поделить Ааронса будущим летом, а на Евро-2021 англичанин планирует повысить свою трансферную стоимость. Хотя куда уж выше? «Канарейки» требуют за правого защитника 35 миллионов евро.

Ибрахима Конате (Франция)

«РБ Лейпциг» продал «Баварии» Дайота Упамекано (кстати, он 1998 года рождения, тоже мог бы сыграть на молодежном Евро), но это не последний талантливый французский защитник в команде Юлиана Нагельсманна, ведь есть еще Ибрахима Конате, сыгравший уже под сотню матчей за один из сильнейших клубов Германии. Будет цементировать оборону сборной Франции на Евро вместе с другими сильными защитниками.

Жюль Кунде (Франция)

Кунде сыграл уже 150 матчей на профессиональном уровне к своим 22 годам, Жюль — победитель Лиги Европы в составе «Севильи» и один из самых востребованных центрбеков в мире. «Реал» рассматривает Кунде в качестве возможной замены Рамосу/Варану, «Манчестер Юнайтед» обивает пороги «Севильи», которая не готова расстаться с французом меньше чем за 80 миллионов евро.

Райан Сессеньон (Англия)

Райан не смог с ходу заиграть в «Тоттенхэме», текущий сезон 20-летний англичанин проводит на правах аренды в немецком «Хоффенхайме», и в Бундеслиге у Сессеньона дела идут весьма неплохо. Несмотря на юный возраст, Райан уже довольно опытный футболист: на его счету больше 150 матчей за «Фулхэм», «Тоттенхэм» и «Хоффенхайм».

Полузащитники

Теун Купмейнерс (Нидерланды)

Основная позиция капитана « АЗ Алкмар» и молодежной сборной Нидерландов — опорный полузащитник, но у чужих ворот Купмейнерс невероятно опасен: в 146 матчах за клуб у него 43 гола и 17 результативных передач. Если верить слухам, то летом 2019-го «Спартак» выбирал между ним и Тилем. Думается, что Теун благодаря своему характеру не сник бы на чужбине (как Гус).

Эдуардо Камавинга (Франция)

Наравне с Жюлем Кунде Камавинга — самый дорогой футболист молодежного Евро, ориентировочная стоимость — 60 миллионов евро, при этом «Ренн» рассчитывает выручить за Эдуардо 100 миллионов, покупатель обязательно найдется, если хавбек продолжит прогрессировать.

Сандро Тонали (Италия)

«Новый Пирло» идет по стопам своего прототипа: даже внешне похожий на Андреа полузащитник выступает в том же амплуа, заявил о себе в «Брешии» (как и Пирло), а сейчас выступает за «Милан». Пока игра Тонали не поражает воображение, он далеко не всегда проходит в состав «россонери», но у футболистов интеллектуального типа часто позднее созревание. Сандро себя еще проявит.

Нападающие

Каллум Хадсон-Одои (Англия)

У суперталантливого и скандального Хадсона-Одои уже 93 матча за «Челси» и три десятка результативных действий. Каллум выбивал из «синих» крутой контракт, шантажируя лондонский клуб уходом в «Баварию», все-таки остался, а сейчас попадает под критику Томаса Тухеля. У Хадсона-Одои большое будущее в футболе, если голова встанет на место, а прямо сейчас он один из главных игроков молодежного Евро.

Браим Диас (Испания)

Испанскую молодежку на Евро представляют Марк Кукурелья, Рики Пуч, Гонсало Вильяр и Браим Диас, у которого в 21 год уже есть матчи и голы в первых командах «Манчестер Сити», «Реала» и «Милана». Одна из главных звезд сборной Испании, которая стартовала на турнире крупной победой над Словенией (3:0).

Франсишку Тринкан (Португалия)

В прошлом году молодой португалец перешел из «Браги» в «Барселону» за 31 миллион евро. Рональд Куман доверяет Тринкану, даже несмотря на то, что Франсишку долго не удавалось забить. Посмотрим, как проявит себя на чемпионате Европы, где от него ждут проявления лидерских качеств в атаке.

Запасные: Иллан Мелье (Франция), Бенуа Бадьяшиль (Франция), Свен Ботман (Нидерланды), Бен Годфри (Англия), Бубакар Камара (Франция), Кертис Джонс (Англия), Марк Кукурелья (Испания), Маттео Гендузи (Франция), Майрон Боаду (Нидерланды), Джастин Клюйверт (Нидерланды), Патрик Кутроне (Италия), Жонатан Иконе (Франция), Юссуфа Мукоко (Германия).