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Интереснее отбора ЧМ-2022. На молодёжном Евро сыграют Максименко, Камавинга и другие футбольные звёзды будущего

вчера, 18:32
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Максименко Александр
Максименко Александр
Вратарь
Хадсон-Одои Каллум
Хадсон-Одои Каллум
Нападающий
Тонали Сандро
Тонали Сандро
Полузащитник
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Некоторые уже громко заявили о себе на клубном уровне.

Молодежный чемпионат Европы стартовал вчера, а сегодня в борьбу вступает сборная России, которой мы желаем только победы в матче с Исландией. Евро-2021 пройдет в два этапа — групповой турнир в марте и плей-офф в мае-июне. За победу в турнире сразятся много талантливых футболистов, многие из которых уже успели сделать себе имя.

В цифрах: 1.83 миллиарда евро — такова суммарная стоимость всех футболистов, вошедших в заявки 16 команд, которые выступают в финальной части молодежного чемпионата Европы. Для сравнения стоимость футболистов всех 16 клубов РПЛ составляет 962 миллиона евро, то есть почти вдвое меньше.

Вратарь

Александр Максименко (Россия)

В других линиях не обойдется без представителей сборной Франции, у «трехцветных» самая яркая по именам команда на турнире, поэтому в ворота поставим нашего Александра Максименко вместо француза Иллана Мелье, который дебютировал в профессиональном футболе за «Лорьян», сейчас играет в английском «Лидсе». Максименко тоже не промах, к 23 годам он сыграл уже 94 матча за «Спартак», быстрее всех вратарей в истории «красно-белых».

Защитники

Макс Ааронс (Англия)

Этот защитник выступает в Чемпионшипе за «Норвич», но ему прочат большое будущее, а топ-клубы уже стоят в очереди за Максом. «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Милан» собираются поделить Ааронса будущим летом, а на Евро-2021 англичанин планирует повысить свою трансферную стоимость. Хотя куда уж выше? «Канарейки» требуют за правого защитника 35 миллионов евро.

Ибрахима Конате (Франция)

«РБ Лейпциг» продал «Баварии» Дайота Упамекано (кстати, он 1998 года рождения, тоже мог бы сыграть на молодежном Евро), но это не последний талантливый французский защитник в команде Юлиана Нагельсманна, ведь есть еще Ибрахима Конате, сыгравший уже под сотню матчей за один из сильнейших клубов Германии. Будет цементировать оборону сборной Франции на Евро вместе с другими сильными защитниками.

Жюль Кунде (Франция)

Кунде сыграл уже 150 матчей на профессиональном уровне к своим 22 годам, Жюль — победитель Лиги Европы в составе «Севильи» и один из самых востребованных центрбеков в мире. «Реал» рассматривает Кунде в качестве возможной замены Рамосу/Варану, «Манчестер Юнайтед» обивает пороги «Севильи», которая не готова расстаться с французом меньше чем за 80 миллионов евро.

Райан Сессеньон (Англия)

Райан не смог с ходу заиграть в «Тоттенхэме», текущий сезон 20-летний англичанин проводит на правах аренды в немецком «Хоффенхайме», и в Бундеслиге у Сессеньона дела идут весьма неплохо. Несмотря на юный возраст, Райан уже довольно опытный футболист: на его счету больше 150 матчей за «Фулхэм», «Тоттенхэм» и «Хоффенхайм».

Полузащитники

Теун Купмейнерс (Нидерланды)

Основная позиция капитана «АЗ Алкмар» и молодежной сборной Нидерландов — опорный полузащитник, но у чужих ворот Купмейнерс невероятно опасен: в 146 матчах за клуб у него 43 гола и 17 результативных передач. Если верить слухам, то летом 2019-го «Спартак» выбирал между ним и Тилем. Думается, что Теун благодаря своему характеру не сник бы на чужбине (как Гус).

Эдуардо Камавинга (Франция)

Наравне с Жюлем Кунде Камавинга — самый дорогой футболист молодежного Евро, ориентировочная стоимость — 60 миллионов евро, при этом «Ренн» рассчитывает выручить за Эдуардо 100 миллионов, покупатель обязательно найдется, если хавбек продолжит прогрессировать.

Сандро Тонали (Италия)

«Новый Пирло» идет по стопам своего прототипа: даже внешне похожий на Андреа полузащитник выступает в том же амплуа, заявил о себе в «Брешии» (как и Пирло), а сейчас выступает за «Милан». Пока игра Тонали не поражает воображение, он далеко не всегда проходит в состав «россонери», но у футболистов интеллектуального типа часто позднее созревание. Сандро себя еще проявит.

Нападающие

Каллум Хадсон-Одои (Англия)

У суперталантливого и скандального Хадсона-Одои уже 93 матча за «Челси» и три десятка результативных действий. Каллум выбивал из «синих» крутой контракт, шантажируя лондонский клуб уходом в «Баварию», все-таки остался, а сейчас попадает под критику Томаса Тухеля. У Хадсона-Одои большое будущее в футболе, если голова встанет на место, а прямо сейчас он один из главных игроков молодежного Евро.

Браим Диас (Испания)

Испанскую молодежку на Евро представляют Марк Кукурелья, Рики Пуч, Гонсало Вильяр и Браим Диас, у которого в 21 год уже есть матчи и голы в первых командах «Манчестер Сити», «Реала» и «Милана». Одна из главных звезд сборной Испании, которая стартовала на турнире крупной победой над Словенией (3:0).

Франсишку Тринкан (Португалия)

В прошлом году молодой португалец перешел из «Браги» в «Барселону» за 31 миллион евро. Рональд Куман доверяет Тринкану, даже несмотря на то, что Франсишку долго не удавалось забить. Посмотрим, как проявит себя на чемпионате Европы, где от него ждут проявления лидерских качеств в атаке.

Запасные: Иллан Мелье (Франция), Бенуа Бадьяшиль (Франция), Свен Ботман (Нидерланды), Бен Годфри (Англия), Бубакар Камара (Франция), Кертис Джонс (Англия), Марк Кукурелья (Испания), Маттео Гендузи (Франция), Майрон Боаду (Нидерланды), Джастин Клюйверт (Нидерланды), Патрик Кутроне (Италия), Жонатан Иконе (Франция), Юссуфа Мукоко (Германия).

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valt134
valt134
вчера в 21:38
Максименко-уже «Звезда»??? Не знал. Новость дня...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:16
Пусть легенды играют, а выигрывать будет наша молодёжка. Первый тайм со сборной Исландии 3:0 ( Чалов, Тика -- ЦСКА )
andrefino13
andrefino13
вчера в 21:01
У нас очень интересная команда, без слабых мест, и она уже это доказывает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Djebrael (раскрыть)
вчера в 19:59
Если соединить твою информацию и ту, что содержится в заметке, то вывод и грустный и однозначный. Нам (РФ) на этом празднике молодежного футбола делать нечего, уготована роль незваных гостей. Такие юные зубры, а у нас Обляков, Лесовой, Круговой, Тюкавин, Чалов - салаги по футбольным меркам. Но такой уровень РПЛ.
jobss
jobss ответ За РОСТОВ 161 (раскрыть)
вчера в 19:06
при том, что команды формируются из игроков футбольных клубов, а не сборных, правила одинаковые для всех, все в равных условиях
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 19:03
У нас интересные парни играют на этом чемпионате Европы, поэтому верю в то, что наша команда достойно сыграет на этом турнире.
За РОСТОВ 161
За РОСТОВ 161 ответ jobss (раскрыть)
вчера в 19:02
Причём тут лиги, если играют сборные? Играйте, удачи ВАМ!!!
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:55
Спасибо за статью....да, Евро-2021 дико крут не только потому, что молодежки чаще всего играют ярко, но еще и благодаря уже состоявшимся звездам...вот только почему автор не включил в "основной состав" ни одного немца????? ...:)))) .... а ведь Германия обыграла Венгрию, что называется, буднично... да и "звездочек" там хватает .... Юссуфа Мукоко (Боруссия Д) главная звезда этой сборной 16-летний паренек из, который еще даже не дебютировал в молодежке (зато Мукоко уже забивает во взрослой Бундеслиге, он же – самый юный игрок в истории ЛЧ) ..... Мергим Бериша (Ред Булл Зальцбург) ...этого парня хорошо помнят болельщики Локо ( благодаря дублю Мергима Ред Булл победил в лигочемпионском матче в Москве....а ведь на счету Бериши еще по голу в каждом матче против Баварии...) .....Ридле Баку (Вольфсбург) ... единственный игрок этого созыва, уже сыгравший за взрослую сборную (правый защитник хорош в атаке и считается одним из самых быстрых футболистов в Бундеслиге.... ну это так на скидку .... и если немецкая машина медленно разгоняется, но если включит все обороты, то....
jobss
jobss ответ За РОСТОВ 161 (раскрыть)
вчера в 18:52
РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1

Вы можете купить футболистов только из этих лиг, это указано в правилах
За РОСТОВ 161
За РОСТОВ 161 ответ jobss (раскрыть)
вчера в 18:46
Хочу вратаря сб Болгарии Георгиева, он играет в Болгарском "Черно Море".
Ищу ищу его в fantasy, а найти не могу.:)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:43
Я этот отбор тоже смотрю!
jobss
jobss ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:41
добавили
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