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«Нельзя смотреть на соперников, как старообрядцы на Моргенштерна». Оборона подвела сборную России

31 марта 2021, 10:04
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Ключевые выводы после обидного поражения.

Грустный парадокс: во втором тайме в Словакии по работе с мячом претендовали на победу. Пару дней назад со словенцами перемены приветствовались, они сработали. Признали ошибочной тактику на игру с Мальтой. Вносили коррективы по ходу встречи, подтянулся фактор сыгранности, что всегда опаздывает в футболе.

Нельзя именовать третий матч идеальным – был серенький первый тайм, увидели проблемы в двух ключевых фазах – завершении и обороне. И именно защита подвела, без грубых ошибок словаки могли уйти с поля без забитых мячей. А теперь хорваты после оплеухи от словенцев выиграли два матча. У команды Модрича лучше разница мячей, фаворит вышел на первое место.

Обидно, что проиграли сами себе и средней сборной. Словаки не очень мощные – футбольные звери не играют 2:2 с мальтийцами. Но класса звезды «Интера» Шкриньяра и бывших игроков «Зенита» Губочана и Мака хватило, чтобы и отбиваться от назойливых, но частенько банальных атак команды Черчесова, и организовать две голевые комбинации.

Всего у Словакии было три удара в створ, как и у России, так что дело точно в обороне гостей – в широком смысле понятия.

Акинфеев не изменит ситуацию

Фазу с Гильерме Черчесов прошел, уже хорошо. Но в фантазии отдельных экспертов живет миф, что нужен Акинфеев. Когда причина в тактике и проработке игры без мяча, ни один голкипер мира не спасет. Игорь Владимирович прозрачно намекнул, что с Черчесовым работать не хочет. Иных внятных причин завершать карьеру в сборной не было. Ссылка на травмы не очень актуальная, только вирус смог убрать его из основы клуба, но на короткое время.

Впрочем, Акинфеев – вратарь-одиночка, не панацея. Не руководит линией защиты, всегда работает ей в противовес. Доказательства ищите в сложных для ЦСКА матчах, где Игорь тащит по максимуму, а потом оборона привозит много раз. В разговорах о возвращении нет смысла, оставьте ветерана в покое. Тем более что какие вопросы к Шунину? Всюду нужно обвинять защиту. А после Евро-2020 стоит поговорить о Максименко и Сафонове – смотреть, кто подходит лучше.

Джикия – сильнейший центрбек

Георгий — лидер, но не по контролю линии защиты, а за полем. И плохо, что нет никого хотя бы равного ему. Семенов и Кудряшов хуже в центре. Или любой другой защитник на выбор. Кутепов, Чистяков и Осипенко в сезоне не действуют так, чтобы назвать лучшего из списка идеальным напарником для Георгия. А Дивеев и Евгеньев не заслужили доверие Черчесова, поэтому их будут мариновать ожиданием.

Справедливы вопросы, стоит ли так держаться за немолодого Семенова? Но у Андрея есть как удачные матчи, так и провальные. По классу не видим человека, с которым Джикии было бы комфортно, как в объятиях Фернандеса – российского Самуэля Жиго. Возможно, кто-то из молодых вырастет? Пока наблюдаем, как забавно ошибался сам Георгий – редко, но метко, как в клубе, и знакомые ему напарники.

Без опорника нет единства линий

Вот тут повлияли травмы, а также дефицит. Крала, Барриоса, Моро, Норманна и Абильгора в сборную России не позвать, а именно они работают глубоко в заметных клубах. Но еще хуже, что у Черчесова нет внятного прессинга. Тактика Станислава Саламовича чаще «плавающая». В одних моментах сборная России включается и тратит силы на высокий прессинг – вплоть до давления на голкипера, а в других массированно отходит назад.

У сильных команд одна основная схема давления, пока счет не стал в ее пользу. Логика простая – для коллективного отбора нужна слаженность действий. Плюс сборная России боится пропускать первой, поэтому наличие отработанного отбора выручило бы. А его нет, и причины известные. Ахметов, Оздоев, Фомин, Зобнин – не опорники. Кузяев играл глубоко, но в «Зените» сейчас врывается в штрафную площадь. В таком амплуа его увидели в матчах сборной. Жаль, что у Баринова была травма, а у Зобнина до сих пор есть. С этим дуэтом могли бы сыграть грамотнее.

Всегда выбирают игроков под тактику

Многих удивила обратная замена Мостового, который хорошо боролся за мяч. Андрей не оценил такой фокус, в футболе это признак неуважения. Черчесов с запозданием признал, что нужно проработать связку Соболева и Дзюбы. Будут матчи, где сил капитана не хватит, а от него прямо зависят результаты сборной в последние годы. Его коллега Александр неплохо вышел на замену, но не получал идеальные передачи.

Головин и Миранчук остались без идеальных ролей на поле. Алексея много лет не могут внедрить в игру сборной. Все это происходит, поскольку тренеру важнее его задумка, а не сильные стороны игроков. Например, Джикия не левее центра, ведь тренер сильнее доверяет Кудряшову, чем Кутепову, что мог выйти в тройке посередине, отдав Георгию левый фланг в центральной тройке, где сейчас ветеран Федор.

Оздоев, а чуть раньше Ахметов, нередко появлялись, поскольку их одобрил тренер, а не из-за идеальных качеств для игры нижней точкой «ромба». Метод, когда от игроков требуют того, чего они не умеют, реже срабатывает. На Мальте не сыграла ставка на Караваева слева. Его ошибка привела к голу. Соперник нанес больше ударов в створ, пусть не смущает счет. Против Словении были тревожные отрезки, отдали мяч сопернику, которого подвела меткость.

Со словаками без двух странных действий в защите – при стандарте и при смещении соперника с фланга в центр, могли рассчитывать на победу, а получили поражение. Как метко высказался комментатор матча Денис Казанский – нельзя смотреть на соперников, как старообрядцы на Моргенштерна. Плохо, что средние оппоненты – бывший резервист «Зенита» и парень из Мальты, заставили пропустить и огорчить. Да и гол Иличича, хотя он суперзвезда, можно было исключить из меню, сыграв плотнее.

Тренерский штаб хорошо отреагировал на тревожные отрезки против Мальты, но в третьем поединке не увидели ни учета тактики соперника, как со словенцами, ни вменяемого количества метких ударов. Фернандес отыгрался за танго с Джикией, но его мяч не принес очки. Встречи с хорватами точно будут трудными, ведь оборона с прошлого года – проблемное место. Именно тактически. Все игроки защиты в теории могут выдать классный матч, а на практике видим не частые, но голевые ошибки.

Мальту, Словению и Словакию не назвать грозными соперниками. Впрочем, как и прошлогодние сборные Турции и Сербии. Они лишь после побед над Россией воодушевились. Команда Черчесова пропускает в пяти матчах подряд, а до этого закрывалась, но и сама не забивала. Надежда теперь на прогресс тех, кого вчера на поле не видели. И на высокомерие хорватов. Далич забронировал себе первое место в группе, а футбольная интрига такие заявления не любит.

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Bolshoy
Bolshoy ответ VIC2 (раскрыть)
вчера в 20:08
Вообще то вы в курсе, что бытие определяет сознание? ))) А некоторых - битие...)))
старина
старина ответ VIC2 (раскрыть)
вчера в 10:29
Бывал и жил.На глаза не жалуюсь
VIC2
VIC2 ответ старина (раскрыть)
вчера в 10:20
А ты в курсе, что среда определяет сознание
Ты когда-нибудь бывал за бугром?
Светую, тогда поймёшь многое и глаза откроются
VIC2
VIC2
вчера в 10:13
Если тренера не поменяют то нам *ОПА!

Но кажется они оба уйдут со своих постов
ВВП И УСАТЫЙ, когда на горе рак свистнет
И мы анеё движемся, не замечая, что мы
уже в дерме по самые помидоры
Мы ещё дорого заплатим за наш
ПО*УИЗМ и ТРУСОСТЬ
Аминь!
Bolshoy
Bolshoy
31 марта в 17:57
" Умом Россию не понять..." Как всегда создаем себе проблему, а потом стараемся героически ее решить... Вся футбольная Россия материлась с остервенением у мониторов, тратя свои истерзанные нервы, а так же нервы своих родственников, проживающих с ними под одной крышей, равнодушных, по их мнению, к бесполезному "катанию круглого" за бешеные деньги... Сосед сверху громил мебель... Иногда, думаешь послать на ... наш футбол, не смотреть эти жалкие потуги, а просто утром узнать счёт... Все -как то легче будет ... Но пройдет время, нервы "устаканятся" и опять будем с нетерпением ждать игры нашей сборной, вспоминая последние строчки стиха - "...в Россию надо просто ВЕРИТЬ! " )))))
Союзник противников
Союзник противников
31 марта в 15:31
Поклонники Моргенштерна-от убогого юмориста комментатора и до последнего футболиста,априори не могут обладать здоровой психологией победителя.
zamsb
zamsb
31 марта в 14:12
Тяжело было смотреть на мучения игроков сборной России в игре со сборной Словакии. Словаки сознательно отдали территориальную инициативу, а наши не знали как этим воспользоваться и больше половину игры катали мяч поперек поля в районе центрального круга. Схема игры с забросом мяча на Дзюбу не сработала, а что либо другого наши предложить не смогли или не сумели. Игра в обороне это особый случай. Тревожные нотки такой слабой игры в обороне уже просматривались в игре со сборной Мальты. Черчесов и его штаб так и не научили игроков сборной обороняться. Это длиться уже не один год. На ЧМ 2018 до четверть финала нашим просто откровенно везло, но не может везти постоянно.В народе говорят, что "коней на переправе не меняют", но делать что то надо и нужны кардинальные меры, вплоть до смены главного тренера сборной.
lobsterdam
lobsterdam
31 марта в 14:12
здесь кто-то пытается рассуждать о "классе сборной России", которая не может обыграть якобы "объективно более слабого соперника". Дело в том, что никакого так называемого "класса" в футбольном смысле у нашей сборной давно уже не наблюдается. Ну это понимают только те, у кого отсутствуют розовые очки. Откровенно физически немощные, медлительные игроки, которых хватает на 1 тайм, слабо технически подготовленные, под руководством, мягко говоря, мало понятного тренера...ну и еще можно сказать, что страдающие манией величия (некоторые из них) и избалованные необоснованно завышенными материальными вознаграждениями. О каком таком "классе" вообще может идти речь? Буду сильно удивлен, если им удастся пройти отбор, чего им естественно желаю. Ну а если нет, то все повторится сначала: скандалы, оправдания, отмазки, отставки и т.п. Все это мы наблюдаем уже столько лет!
амурец
амурец
31 марта в 12:40
вот в обороне у нас проблемы, разве,что Фернандес боле менее, а остальные так, атака забрось на Дзюбу, но он хорошо против мелких и дохлых защитников, а вот крепкие словаки его придержали, а Жирков хоть и молодец, но его уже реально жалко, уссатый бы отпустил его, ну есть же у нас хорошие ребята, только упёртому Стасику не объяснишь, короче все проблемы от тренера
старина
старина
31 марта в 12:18
Миранчука кто нибудь видел?....А он был.....Головин в Монако жжет напалмом.в сборной ни одной передачи толком не сделал.Оборона это вообще ахтунг,обнимашки Джикии и Марио уже становится мемом.Жирков усердно удобрил словацкий газон песочком,который из него сыпался.Семенов...Не,не буду про него,забанят.Вывод?Саламыч.уе...
dimagas2
dimagas2 ответ CSKA2012 (раскрыть)
31 марта в 12:06
Назови мне хоть 10-к нормальных людей(не млолеток) что его слушаю или смотрят))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
31 марта в 11:47
В статье много спорных посылов. Например рекомендация поставить в центр Кутепова. Авто серьезно так считает? Не пошутил? Дальше. Откуда аргумент, что Акинфеев не хочет играть у Черчесова? Игорь профи и такого не доустит. У него было две тяжелейших травмы на одном колене. После каждой игры откачивают жидкость из колена. И он два дня еще не тренируется. Он не хочет стать инвалидом в 34 года. Поэтому играть НЕ МОЖЕТ.
DXTK
DXTK ответ d_fincher (раскрыть)
31 марта в 11:38
а ты бы нам рассказал, как надо правильно использовать миранчука головина дзюбу , критиковать и говорить, а не правильно черчесов делает это хорошо, после игры,, но расскажи как по твоему надо......вот хотелось бы послушать людей, видимо с тренерской лицензией, тут много много экспертов... тоже самое как писать статьи их может любой написать.. давать советы..... жать на клаву это легко.......
Ник tyu
Ник tyu
31 марта в 11:36
Забивать надо, а не в обороне дело. Выигрывает тот кто больше забил, эксперты бл.уевы
CSKA2012
CSKA2012
31 марта в 11:33
Какие старообрядцы, на Моргенштерна так нормальные люди смотрят тату на лице ещё ладно, а вот красить ногти это уже пидо..тво.
DXTK
DXTK
31 марта в 11:27
сборная россия это сплошь проблемы.....
112910415
112910415
31 марта в 11:18
игра не понравилась, результат - тоже
Mi6
Mi6
31 марта в 11:04
Черчесов - сплошная АшиПка
d_fincher
d_fincher
31 марта в 10:49, ред.
Вчера и три дня назад я писал, что сборной просто повезло. Ох сколько на меня накинулось экспертов.

По сути это проигрыш Стаса. Он поставил возрастных игроков на третий подряд матч. А сама игра выстроена вокруг 32-летнего Дзюбы. Ну блин, к Стасу все вопросы. Тренер не может использовать Миранчука и Головина, не умеет в умный футбол, поэтому колхозный спринт Дзюбы и забросики - вот наша тактика. Тренер соперника просто закрыл Дзюбу, чем огорошил Стаса и все его тренерские мысли числом одна.

Этого следовало ожидать.

Теперь представьте на месте соперника Данию и Бельгию.
Lu4nik
Lu4nik
31 марта в 10:27
есть в штабе у Черчесова хоть кто-то, кто может мотивировать, зарядить игроков на борьбу? Если нет - то хоть трижды у наших будет превосходство в классе (если будет) - нифига не выйдет
shlomo
shlomo
31 марта в 10:22
Спасибо за статью....ну что, фавориты – это не про нас....просто поразительно, насколько сборная России не умеет быть фаворитом..... как только какой матч, в котором команда Черчесова должна показать свой класс и на нем обыграть объективно более слабого соперника, начинаются проблемы..... пропадает все скорость, самоотдача, стремление лететь вперед и совершать невозможное, а взамен приходят вальяжность, желание пощадить себя, и не потратить лишнюю толику сил.... и вот все это случилось со сборной России и случилось в матче против Словакии (той самой, что только что чуть не проиграла Мальте....).....с такой игрой лучше не лезть в калашный ряд в Катар.... надо понимать, что у россиян нервы ни к черту...а с такой игрой.....это была жалкая попытка выдумать что-то интересное из просто позорной дворовой игры в футбол......оценка 2 за попытку.....
Serg_Diamond
Serg_Diamond
31 марта в 10:13
Оборона обороной, но если быть честным, нужно сказать, что и в атаке ничего не создали. Нет креатива, кроме закидушек на Дзюбу и фланговых проходов. Игра сборной стала примитивной. Да что там "стала"?! Она всегда такой была.
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