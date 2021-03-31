«Нельзя смотреть на соперников, как старообрядцы на Моргенштерна». Оборона подвела сборную России

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31 марта 2021, 10:04

Ключевые выводы после обидного поражения.

Грустный парадокс: во втором тайме в Словакии по работе с мячом претендовали на победу. Пару дней назад со словенцами перемены приветствовались, они сработали. Признали ошибочной тактику на игру с Мальтой. Вносили коррективы по ходу встречи, подтянулся фактор сыгранности, что всегда опаздывает в футболе.

Нельзя именовать третий матч идеальным – был серенький первый тайм, увидели проблемы в двух ключевых фазах – завершении и обороне. И именно защита подвела, без грубых ошибок словаки могли уйти с поля без забитых мячей. А теперь хорваты после оплеухи от словенцев выиграли два матча. У команды Модрича лучше разница мячей, фаворит вышел на первое место.



Обидно, что проиграли сами себе и средней сборной. Словаки не очень мощные – футбольные звери не играют 2:2 с мальтийцами. Но класса звезды «Интера» Шкриньяра и бывших игроков «Зенита» Губочана и Мака хватило, чтобы и отбиваться от назойливых, но частенько банальных атак команды Черчесова, и организовать две голевые комбинации.

Всего у Словакии было три удара в створ, как и у России, так что дело точно в обороне гостей – в широком смысле понятия.

Акинфеев не изменит ситуацию

Фазу с Гильерме Черчесов прошел, уже хорошо. Но в фантазии отдельных экспертов живет миф, что нужен Акинфеев. Когда причина в тактике и проработке игры без мяча, ни один голкипер мира не спасет. Игорь Владимирович прозрачно намекнул, что с Черчесовым работать не хочет. Иных внятных причин завершать карьеру в сборной не было. Ссылка на травмы не очень актуальная, только вирус смог убрать его из основы клуба, но на короткое время.

Впрочем, Акинфеев – вратарь-одиночка, не панацея. Не руководит линией защиты, всегда работает ей в противовес. Доказательства ищите в сложных для ЦСКА матчах, где Игорь тащит по максимуму, а потом оборона привозит много раз. В разговорах о возвращении нет смысла, оставьте ветерана в покое. Тем более что какие вопросы к Шунину? Всюду нужно обвинять защиту. А после Евро-2020 стоит поговорить о Максименко и Сафонове – смотреть, кто подходит лучше.

Джикия – сильнейший центрбек

Георгий — лидер, но не по контролю линии защиты, а за полем. И плохо, что нет никого хотя бы равного ему. Семенов и Кудряшов хуже в центре. Или любой другой защитник на выбор. Кутепов, Чистяков и Осипенко в сезоне не действуют так, чтобы назвать лучшего из списка идеальным напарником для Георгия. А Дивеев и Евгеньев не заслужили доверие Черчесова, поэтому их будут мариновать ожиданием.

Справедливы вопросы, стоит ли так держаться за немолодого Семенова? Но у Андрея есть как удачные матчи, так и провальные. По классу не видим человека, с которым Джикии было бы комфортно, как в объятиях Фернандеса – российского Самуэля Жиго. Возможно, кто-то из молодых вырастет? Пока наблюдаем, как забавно ошибался сам Георгий – редко, но метко, как в клубе, и знакомые ему напарники.

Без опорника нет единства линий

Вот тут повлияли травмы, а также дефицит. Крала, Барриоса, Моро, Норманна и Абильгора в сборную России не позвать, а именно они работают глубоко в заметных клубах. Но еще хуже, что у Черчесова нет внятного прессинга. Тактика Станислава Саламовича чаще «плавающая». В одних моментах сборная России включается и тратит силы на высокий прессинг – вплоть до давления на голкипера, а в других массированно отходит назад.

У сильных команд одна основная схема давления, пока счет не стал в ее пользу. Логика простая – для коллективного отбора нужна слаженность действий. Плюс сборная России боится пропускать первой, поэтому наличие отработанного отбора выручило бы. А его нет, и причины известные. Ахметов, Оздоев, Фомин, Зобнин – не опорники. Кузяев играл глубоко, но в «Зените» сейчас врывается в штрафную площадь. В таком амплуа его увидели в матчах сборной. Жаль, что у Баринова была травма, а у Зобнина до сих пор есть. С этим дуэтом могли бы сыграть грамотнее.

Всегда выбирают игроков под тактику

Многих удивила обратная замена Мостового, который хорошо боролся за мяч. Андрей не оценил такой фокус, в футболе это признак неуважения. Черчесов с запозданием признал, что нужно проработать связку Соболева и Дзюбы. Будут матчи, где сил капитана не хватит, а от него прямо зависят результаты сборной в последние годы. Его коллега Александр неплохо вышел на замену, но не получал идеальные передачи.

Головин и Миранчук остались без идеальных ролей на поле. Алексея много лет не могут внедрить в игру сборной. Все это происходит, поскольку тренеру важнее его задумка, а не сильные стороны игроков. Например, Джикия не левее центра, ведь тренер сильнее доверяет Кудряшову, чем Кутепову, что мог выйти в тройке посередине, отдав Георгию левый фланг в центральной тройке, где сейчас ветеран Федор.

Оздоев, а чуть раньше Ахметов, нередко появлялись, поскольку их одобрил тренер, а не из-за идеальных качеств для игры нижней точкой «ромба». Метод, когда от игроков требуют того, чего они не умеют, реже срабатывает. На Мальте не сыграла ставка на Караваева слева. Его ошибка привела к голу. Соперник нанес больше ударов в створ, пусть не смущает счет. Против Словении были тревожные отрезки, отдали мяч сопернику, которого подвела меткость.

Со словаками без двух странных действий в защите – при стандарте и при смещении соперника с фланга в центр, могли рассчитывать на победу, а получили поражение. Как метко высказался комментатор матча Денис Казанский – нельзя смотреть на соперников, как старообрядцы на Моргенштерна. Плохо, что средние оппоненты – бывший резервист «Зенита» и парень из Мальты, заставили пропустить и огорчить. Да и гол Иличича, хотя он суперзвезда, можно было исключить из меню, сыграв плотнее.

Тренерский штаб хорошо отреагировал на тревожные отрезки против Мальты, но в третьем поединке не увидели ни учета тактики соперника, как со словенцами, ни вменяемого количества метких ударов. Фернандес отыгрался за танго с Джикией, но его мяч не принес очки. Встречи с хорватами точно будут трудными, ведь оборона с прошлого года – проблемное место. Именно тактически. Все игроки защиты в теории могут выдать классный матч, а на практике видим не частые, но голевые ошибки.

Мальту, Словению и Словакию не назвать грозными соперниками. Впрочем, как и прошлогодние сборные Турции и Сербии. Они лишь после побед над Россией воодушевились. Команда Черчесова пропускает в пяти матчах подряд, а до этого закрывалась, но и сама не забивала. Надежда теперь на прогресс тех, кого вчера на поле не видели. И на высокомерие хорватов. Далич забронировал себе первое место в группе, а футбольная интрига такие заявления не любит.