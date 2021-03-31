Помутнение Джикии и Фернандеса, усыпивший защиту Мак. Россия уступила в Словакии

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сегодня, 00:54

Три из трех не получилось. Сборная России проиграла Словакии в третьем матче отбора ЧМ -2022. «Соккер.ру» — о первой потере очков в этом цикле.

Можно было по-всякому оценивать качество игры сборной России в матчах с Мальтой и Словенией, но в обоих случаях было добыто по три очка, а это – главная задача. Несколько удивил разве что выбор стартового состава на матч со Словакией. Он никак не отличался от предыдущей встречи, что довольно странно, поскольку эта игра проходила через два дня на третий. Могли возникнуть опасения в том, хватит ли сил и свежести команде. А если сомнения остались до сих пор, то их должны были развеять слова после игры.

«Только Кузяев и центральные защитники играли все матчи. Остальные менялись, — сказал Черчесов. - Во втором тайме мы добавили, что было видно. Так что не думаю, что в этом проблема».

«Сил хватило. Во втором тайме добавили же. Но нужно было играть так с первого тайма, — отметил Оздоев. - Силы есть. Чемпионат только начался, сыграли не так много матчей».

Но вот тут интересное замечание по поводу того, что нужно было так играть с самого начала. Действительно, весь первый тайм проходил в каком-то сонном режиме. Возникало ощущение, что Россия приехала по умолчанию отстаивать ничью, а если получится, то зацепиться за победу. Слишком консервативным виделся подход, хотя при этом ощущалось, что контроль за ситуацией в целом принадлежит команде Черчесова.

Тем страннее эпизод в конце тайма, когда на обычном стандарте, на угловом, не самое хитрое перемещение Шкриньяра в штрафной Шунина застало врасплох Джикию и Фернандеса. Они вдруг бросились опекать друг друга, сцепившись, тогда как оппонент остался один и спокойно замкнул в ворота подачу Мака. Особенно это обидно из-за того, что стандарты – один из немногих компонентов, которые у Словакии хорошо получаются. И к ним нужно было готовиться.

«Стандарт перевернул игру, - уверен Черчесов. — Хотя мы были к этому готовы, потому что Словакия забивала в последних матчах только со стандартов. Мы готовились и не сделали все до конца».

«Нам говорили, что словаки забивали только на стандартах, — подчеркнул Оздоев. - Надо быть внимательнее. Но кого-то винить нет смысла. Команда проигрывает, и команда выигрывает».

К стандартам готовились, но секундное помутнение стоило гола. И именно он определил дальнейшее развитие событий, потому что Россия, до этого комфортно себя чувствовавшая в вязкой тягучей игре, вынуждена была переходить на игру по правилам Словакии, которой удобно как раз играть закрыто и вторым номером. Очевидно, что этот момент несколько раздражал Черчесова, что выражалось и в словах после матча (он несколько раз подчеркнул, насколько обидным был гол со стандарта), и в действиях тактических.

В перерыве вышел Мостовой, который позволил перестроить игру на схему в четыре защитника. Но не прошло и 20 минут, как Черчесов снова принимает решение о перестроении и убирает Мостового, выпуская Соболева. Что же это было? Отчасти – признак неготовности к тому, что соперник может забить первым. Ведь в таком случае Черчесов сразу бы принял решение о таком перестроении, которое устроил в середине второго тайма. Ради него не пришлось бы тратить замену и показывать непродуманность некоторых шагов.

Тем не менее стоит признать, что в давление Россия играла не так и плохо. Чувствовалась хрупкость словаков под натиском. Другое дело, что необходимо более хладнокровно распоряжаться проникновениями в штрафную соперника. Этого не хватило. Но даже в немного сумбурном режиме отыграть мяч получилось.

Вот только затем наступило очередное помутнение. Эскортное сопровождение, которое устроили Маку в штрафной Шунина, достойно отдельного упоминания. Возможно, все вспомнили движение Маслова в последнем матче молодежной сборной России с Францией, а потому испугались и не стали вообще пытаться тормозить Роберта, позволяя тому подобрать ногу и пробить. Это загадка. Но результат налицо – второй раз по заказу отыграться не позволило время и разница в использовании моментов. Утешением может служить лишь то, что Россия делит первое место в группе с Хорватией, и никто из сборных, сыгравших на этом отрезке три матча, не одержал три победы. Тяжело всем.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (4) – 9 (4)

Не самые впечатляющие показатели, которые говорят о довольно закрытой игре, не изобиловавшей опасными моментами. Действительно, все реальные шансы можно вспомнить отдельно и пересчитать по пальцам. Логично, что Россия била чаще, поскольку проигрывала в счете. Но интересно, что в первом тайме россияне тоже били чаще, чем во втором, когда игра вроде как стала более открытой и динамичной в исполнении команды Черчесова. Но в первой половине Россия нанесла шесть ударов, а во втором – четыре. Даже Словакия, нанеся в первой половине два удара, во второй отметилась пятью ударами. По попаданиям в створ наблюдается полное равенство. И ничего выдающегося. А били чаще других у россиян Дзюба и Фернандес, а у Словакии – Куцка. Все – по три раза.

Владение мячом (точность передач): 41% (75%) — 59% (83%)

Уже говорилось о том, что сборная России не очень хорошо умеет оказывать давление, владея мячом. Это регулярно создавало проблемы команде Черчесова. Даже с Мальтой они были обусловлены именно этой особенностью. Тут же словаки действовали еще более пассивно и закрыто, предлагая россиянам работать первым номером. Отсюда и лучшие показатели контроля, но очень невысокие показатели остроты.

Слова

Станислав Черчесов (главный тренер сборной России):

Рассчитывали на большее. В какие-то моменты владели инициативой. Нужно было менять игру во втором тайме. Перешли в четыре защитника, выпустили второго нападающего. Конечно, когда команда проигрывает, нужно добавлять. Мы давили, забили долгожданный гол, но быстро пропустили. Потом давили и не забили. Обратная замена Мостового? Нам нужно было выпустить второго нападающего, хотели сыграть ромбом в центре. Мостовой в него не вписывался, поэтому решили его заменить. Ничего особенного. В конце удача от нас отвернулась. Моменты были, нужно было их завершать. У нас очень ровная группа, каждый у каждого может отбирать очки, что мы и видим.

Алексей Миранчук (полузащитник сборной России):

В первом тайме была сдержанная игра. Играли проще, не хотели ошибаться в простых ситуациях, не рисковали. Меня выпускали, чтобы усилить атаку. Мы почти сразу забили, вдохновились все. Но получили обидный мяч и не дожали, хотя были хорошие моменты. Такой день у нас. Когда контролируешь игру, играешь на половине поля соперника, а потом пропускаешь такой мяч, это очень обидно, это выбивает из колеи. Набрали такой ход, выиграли два матча. И обидно. Словакия не выигрывала два матча, поэтому была настроена с двойной мотивацией. Но мы могли Словакию добить. Обидно. Нам хотелось набрать ход и одержать три победы в трех матчах. Будем стараться дальше.

Магомед Оздоев (полузащитник сборной России):

Нельзя было терять очки. В первом тайме не хватало свежести для игры на скорости. Во втором тайме прибавили, и моменты появились. Но не набрали те очки, которые должны были. В моменте с голом Мака я пытался закрыть дальний угол, но он ударил под ногу в ближний. Когда мы забили, подумали, что сейчас забьем. Немного раскрылись.