Сколько составов у сборной России? Более 70 игроков претендуют на поездку на Евро

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вчера, 21:00

Считаем кандидатов, ведь смена схемы подталкивает к переменам.

Три центральных защитника

Первый вариант игры. На Мальте попытка смять аутсайдера схемой «4-2-3-1» не привела к успеху. Переборщили с опорниками, не удались замены, запаниковали после гола соперника. Но против Словении, невзирая на атаки Иличича в концовке, не было ощущения, что сборная России «плывет».

Схема с тремя центральными неслучайно стала базовой на ЧМ -18. Во-первых, Семенову лучше живется с подстраховкой. Во-вторых, «5-4-1», если в центре окажутся на Евро-2020 Баринов и Зобнин, могут подарить темп, которого не хватает во многих матчах.

Дивеев подтянется после молодежного турнира, если выдаст хороший отрезок у тренера Олича. Можно поискать нового левого защитника – пока такого нет. Но схема, удобная Дзюбе, Фернандесу и центральным защитникам, точно должна применяться, если неудобна соперникам.

Классическая английская модель

Почему-то журналисты, что следили за подготовкой сборной России к матчу на Мальте, говорили о переходе на «4-4-2». С одной стороны, это логично – можно играть с ромбом в центре, Оздоев, Зобнин, Фомин и Головин способны стать четверкой. У Романа и Даниила хорошие атакующие показатели в РПЛ .

Такая схема также интересна появлением дуэта нападающих. Конечно, не забываем про травмированного Антона Миранчука, но впереди с Дзюбой может сыграть Соболев. В таком случае Артем будет смещаться в глубину, как в «Зените», а его коллега в ответ на любезные скидки – делать то же самое, что в «Спартаке».

Перспективная схема, если представить, что физически справятся латерали. Фернандес точно накроет весь фланг, а вот по Караваеву (Жиркову) есть вопросы. Но будет соперник, против которого стоит сыграть «4-4-2» — согласно объемному научному анализу профессора Бьелсы, так надо играть против команд, что выставляют «4-2-1-3» или «4-3-3», как Дания – соперник на Евро-2020.

Голландско-испанская тактика

Команда России через пару лет может прийти к схеме «4-3-3», если появится молодой крутой опорник – Мухин вчера дебютировал, но есть и другие кандидаты. Тогда два хавбека расположатся рядом (Зобнин и Головин), а в атаке центрального форварда (когда Дзюба завершит карьеру, им может стать молодой Соболев) поддержат активные фланги.

Макаров, Захарян, Мостовой и Лесовой – как варианты, хотя появление чистых техничных вингеров в стиле Роббена и Рибери можно предугадать, если следить за тенденциями в РПЛ . Даже центральные атакующие хавбеки, как Захарян, идут на фланг. Появляются ребята, вроде Кварацхелии, и хотя здесь речь о легионере – задает тренд. Россия может играть «4-3-3», уже так делала, но на флангах нужны свежие ребята, Черышев и Ионов стареют.

Резерв для резервистов сборной

В воротах тут точно Акинфеев, хотя и завершил выступления по собственной воле. Слева разыгрался Терехов, справа есть Владислав Игнатьев, в центре обороны – Чистяков и Осипенко. Ерохин, Зобнин и Баринов – тройка в центре, в атаке – Антон Миранчук, Черышев и любой из нападающих, что сейчас не в заявках Черчесова или Галактионова.

Кокорин, Смолов, Комличенко – список длиннее, чем можно подумать, если слушать рассказы о тотальном дефиците вариантов для Черчесова. Каждый сезон в РПЛ появляются футболисты, что переживают лучший отрезок в карьере. Не всех приглашает тренер, но вспомните карьеру Заболотного.

Антон был в национальной команде и когда сидел на лавке «Зенита», вернулся в ее состав сейчас, когда в форме в «Сочи», и вышел против Словении. Жирова зовут из Бундеслиги 2. А Дзюба перед ЧМ -2018 не был основным, в последний момент попал в заявку. Таких историй много, поэтому никому из «третьего состава» не стоит отчаиваться.

Глубина расширенного состава

Смотришь на дебют 19-летнего Мухина или на успешную игру Захаряна в первом матче Евро-2021 в составе молодежки, и спрашиваешь себя. А кто сказал, что Арсена не будет в заявке на взрослый чемпионат Европы? При всем уважении к Ионову или Жемалетдинову, точно не являются незаменимыми, хотя второй неплохо зашел.

У Черышева часто травмы. Алексей Миранчук никак не может стать важным в основе сборной России. Есть Головин, но в схеме «5-4-1» ему могут найти место под нападающим. А ближе к флангу вполне может сыграть юный сенсационный дебютант Захарян. Пора посчитать, сколько же реальных кандидатов на попадание на Евро?

Вратари для сборной (11): Шунин, Лунев, Сафонов, Максименко, Акинфеев, Дюпин, Бабурин, Песьяков, Беленов, Джанаев, Гильерме.

Фланговые защитники (10): Фернандес, Жирков, Караваев, Скопинцев, Петров, Кудряшов, В. Игнатьев, Чернов, Смольников, Круговой.

Центральные оборонцы (11): Джикия, Семенов, Осипенко, Дивеев, Евгеньев, Васин, Нойштедтер, Сорокин, Маслов, Чистяков, Кутепов.

Центральные полузащитники (13): Зобнин, Обляков, Кузяев, Фомин, Оздоев, Газинский, Глебов, Марадишвили, Баринов, Уткин, Ахметов, Магкеев, Мухин.

Атакующие хавбеки (18): Головин, Черышев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Лесовой, Мирзов, Кучаев, Захарян, Ионов, Ерохин, Жемалетдинов, Тикнизян, Мостовой, З. Бакаев, С. Бакаев, Сутормин, Сулейманов, Макаров.

Нападающие (9): Дзюба, А. Заболотный, Соболев, Грулев, Смолов, Чалов, Кокорин, Комличенко, Тюкавин.

Тут нет Глушакова, что говорит о возвращении в сборную. Но даже без него набирается 11 голкиперов и 61 полевой игрок, легко можно набрать шесть стартовых составов. Причем фанатам РПЛ не нужно представлять футболиста – без указания команды все известные, на виду.

Скепсис должен был здоровым, а не как у Мостового. Сборная России из десяти последних крупных турниров пропустила всего два. Эксперт выдумал, что «всегда хорошо начинаем, а потом проигрываем и никуда не выходим», но в 8 случаях из 10 было иначе.

О многом говорит статистика, о которой мало кто знает. Россия за всю историю проиграла всего один домашний матч отбора на ЧМ . Случилось это в 2009-м, а уступили сборной Германии 0:1. Так что не надо приписывать команде привычки, которых у нее исторически нет.

А если штаб Черчесова начнет тоньше готовиться тактически к соперникам, то новая привычка поможет и успешно завершить отбор, и нормально сыграть на Евро-2020. Россия – неудобный соперник, что ощущали на себе и португальцы, и испанцы, и более скромные сборные, вроде словенской.