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«Мы не готовы». Евро-2021 не стал прорывом для российской молодёжки

31 марта 2021, 23:09
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Молодёжная сборная России бесславно завершила путь на чемпионате Европы, проиграв Дании. «Соккер.ру» — о заслуженном разгроме и обреченности.

Не знаю, что не получалось. Мы были не готовы. Извиняюсь перед страной, перед родными. Не ожидали такого напора от соперника, значит, физически не были готовы к турниру. Счет на табло. Сказать нечего.

С этих слов полузащитника Дениса Макарова хочется начать. Это, конечно, не легендарное «Мы „обгадились“», но по интонации и посылу было чем-то похожим. Российская молодежка оказалась не готовой к тому, какой футбол нужно показывать, чтобы быть успешным на крупном форуме, на чемпионате Европы. Да, уже большой плюс, что сборная России туда попала, в финальную стадию. Но дальше команде и российскому футболу в целом только показывали, куда нужно двигаться.

Для сборной России это был не соревновательный турнир, а воспитательная поездка, мастер-класс, который ей показали сборные Франции и Дании. И если про первую уже много лет известно, что в любом составе она – одна из сильнейших в мире благодаря построенной еще в конце 1980-х годов системе обучения и воспитания футболистов, то про вторую до недавнего времени известно было мало. Впрочем, Дания выиграла все три матча в группе, победив и тех самых французов. За счет более современного и быстрого футбола. Об этом шла речь в общефилософской части ответа Михаила Галактионова об оценке причин поражения:

В целом не смогли противопоставить что-то быстрому футболу, который предложили датчане. Мы к этому стремимся, но у нас превалировали в игре длинные передачи. Хотя нужно было быстрее двигать мяч, принимать решения и включать скорости. Дания – тот пример, к которому нужно стремиться в нашем чемпионате. Играть быстрее, двигаться. Надо уметь выходить из-под давления без брака. Нам показали это и французы. Нужно стремиться к этому в игре в нашем чемпионате.

Очень верно подмечена фундаментальная разница в том, как играют даже в таких посредственных чемпионатах, наподобие датского, откуда большинство футболистов этой молодежки, и как играют в России. Ведь состав молодежной российской команды состоит не из футболистов вторых команд клубов РПЛ, не из игроков ФНЛ.

Это вполне себе заметные фигуры в Премьер-Лиге, в том числе определяющие ее лицо и игру наших ведущих клубов. О том, как они себя проявляют в еврокубках, тоже можно кое-что сказать. И это будет, возможно, перекликаться с тем, что мы увидели в исполнении россиян на фоне французов и датчан.

В этой встрече у России была сверхзадача – победить с разницей в два мяча. Но за 11 минут все вопросы были сняты, причем парадоксальным образом – команда Галактионова пропустила дважды, и даже самым большим оптимистам стало ясно, что она покинет турнир.

До поры, кстати, ребята честно отрабатывали задание и пытались что-то создать у чужих ворот. Но во втором тайме окончательно опустили руки, все превратилось в пустое доигрывание и завершилось разгромом. После матча уже некоторые футболисты отметили ряд конкретных претензий по игре.

Даниил Глебов:

Мы плохо играли один в один, постоянно оставляли зазоры. Поэтому были проблемы. Мы давали много пространства датчанам, мы давали им время играть. Если бы играли плотнее со всеми, другая была бы игра.

Артем Голубев:

Мы не выполнили задачу, не вышли из группы. Мы допустили две голевые ошибки и поплатились. С французами и датчанами были индивидуальные ошибки. Детские ошибки. В игре с Данией – мои лично ошибки.

Голубев, исполнявший роль опорника, отметил лично свои ошибки как главные причины поражения от Дании. Но это как-то слишком. Да, в эпизоде с первым голом именно он оказался рядом с Якобом Ларсеном, который ворвался в штрафную на проникающий пас и пробил вратаря. Но надо задаться вопросом, почему он вообще исполнял в этой ситуации роль центрального защитника?

А потом, когда возникли еще эпизоды у ворот Максименко, в том числе голевые, вскрылась другая проблема: скорость центральных защитников. Причем не только физическая, но и ментальная. Они просто не успевали не только за действиями, но и за мыслями, за идеями датчан. Дивеев и Евгеньев просто уступали в классе атакующим футболистам сборной Дании. Они были медленнее и менее собранными.

Вопрос о компактности и плотности, который поднял Глебов, тоже актуален. Датчан нельзя назвать божественно техничными ребятами. Но когда вам в каждом эпизоде дают гектар пространства, тяжело не воспользоваться этим. И российская команда все делала для того, чтобы комфорт Дании не нарушить. Запаздывания, потери игроков, позиций – в ход шли все ресурсы, чтобы у датчан не возникло проблем с борьбой, через которую пришлось бы продираться.

Показателен и последний гол, когда толпа ребят в форме сборной России расступалась во время прорыва датчанина с фланга. Понятно, что к тому времени все были уже подавлены морально. Но в футбол же не разучились играть? Или играли так, как умеют? Сборной России нужно было оказаться быстрее, напористее, подвижнее. Но этому не учат в самой сборной, на тех коротких сборах, которые она проводит.

Да, возможно, тренерский штаб ошибся с выбором состава, зачем-то игнорировал ребят из «Краснодара», да и некоторых других. Но в целом картина такова. Учатся играть и привыкают к манере игры эти футболисты не в сборной, а в своих клубах. И вот тут мы возвращаемся к другой давней проблеме – к российскому чемпионату и его оторванности от футбольной мировой реальности. Нужно всем учиться играть по-другому, современнее. И не надо все камни бросать в Галактионова и тех ребят, которые вышли против Франции и Дании. Их нужно учить и приучать к другому еще в клубах. Зачастую, в топовых.

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Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ Roman73 (раскрыть)
вчера в 18:42
Ага! Точно, журналисты виноваты, не иначе)
DXTK
DXTK
вчера в 09:45
еще одно деревянное поколение...........
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 08:50
первая одна из сильнейших?? читать дальше отпало желание
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
вчера в 07:38
эра пешеходного футбола прошла
Roman73
Roman73
вчера в 07:34, ред.
Победа в одном матче и сразу несётся лавина восхваления , торопливая лавина восхваления ! Почему ? Журналюги знают , в следующем всё вернётся на круги своя , боятся не успеть с похвалами . А потом наоборот, закопают в землю, это более привычное состояние . Детский восторг и необъективность журналистики очень мешают делу, мешают распознать где же мы находимся .
А чтобы идти дальше, надо точно знать где мы находимся.
Maks-tre
Maks-tre
вчера в 07:13
До этого была новость про интерес к Тикнизяну от Специи и кто-то написал, что пусть остаётся в ЦСКА ведь еврокубки возможны и т.п. так вот ребята, валить им надо отсюда всем молодежным составом, если не хотят больше так позориться
SpM_
SpM_
вчера в 07:09
Грустно как то.
После первой игры мы возомнили что эта сборная способна на многое. Переоценили и как следствие и разочарование от сборной вдвойне тяжёлое.
А ведь с французами тоже смотрелись неплохо, если бы не два этих пенальти. По мне так проблема больше в тренерском штабе чем в игроках.
В любом случае очень обидно, ведь все так хорошо начиналось.
Roman73
Roman73
вчера в 06:50
Отталкиваться в репортаже от счёта, не от качества игры --профанация , такая манера характеризует большинство российских комментаторов .
Отталкиваться в суждениях о команде , о целом поколении от результата отдельного матча - профанация , такая профанация ( или пропа5ство ) характеризует большую часть российских журналистов , большую -ставьте ударение по своему усмотрению.
Напомню в футболе результат матча складывается
из соотношения сил,
судейских ошибок,
досадных случайностей.
Долговременный ,турнирный , сезонный , а тем более многолетний результат не случаен. А вот хорошую , качественную игру специалист может разглядеть и в одном матче .
Разжёвываю , кассовый сбор ещё не доказательство гениальности фильма.
112910415
112910415
вчера в 05:57
всё ещё хуже, чем мы думали
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 00:53
Датчане знают что их в топ 5 ждут. А наши что зарплаты жирные уже есть.
ATG
ATG
вчера в 00:30
Ну это просто жесть ... Хорошо что не смотрел этот ужас ))) Всё проиграли в игре с Францией. Ничего они не показали от слова совсем . Два левых пенальти забили. А наши то что ? Да ничего, ой ну нафиг, надоело
Федор Паршунин
Федор Паршунин
31 марта в 23:42
Спасибо за статью! Что основная сборная, что молодежная -чума на оба ваших дома. Современному скоростному по движению и мышлению футболу пока можем противопоставить только антропометрические данные Артема Дзюбы и веру в величие и богоизбранность российского государства. Можно сколько угодно пенять на отсутствие ротации, Маслова и неоптимальный состав, но при отсутствии внятной современной программы подготовки на основе лучших аналогов мы так и будем огребать как в еврокубках, так и в турнирах сборных. Хорошо, что молодежь находится на ведущих ролях в своих клубах, но для победы в международных турнирах этого явно недостаточно.
Mi6
Mi6
31 марта в 23:16
Нужны нормальные тренеры. Без них - тупик
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