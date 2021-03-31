«Мы не готовы». Евро-2021 не стал прорывом для российской молодёжки

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31 марта 2021, 23:09

Молодёжная сборная России бесславно завершила путь на чемпионате Европы, проиграв Дании. «Соккер.ру» — о заслуженном разгроме и обреченности.

Не знаю, что не получалось. Мы были не готовы. Извиняюсь перед страной, перед родными. Не ожидали такого напора от соперника, значит, физически не были готовы к турниру. Счет на табло. Сказать нечего.

С этих слов полузащитника Дениса Макарова хочется начать. Это, конечно, не легендарное «Мы „обгадились“», но по интонации и посылу было чем-то похожим. Российская молодежка оказалась не готовой к тому, какой футбол нужно показывать, чтобы быть успешным на крупном форуме, на чемпионате Европы. Да, уже большой плюс, что сборная России туда попала, в финальную стадию. Но дальше команде и российскому футболу в целом только показывали, куда нужно двигаться.

Для сборной России это был не соревновательный турнир, а воспитательная поездка, мастер-класс, который ей показали сборные Франции и Дании. И если про первую уже много лет известно, что в любом составе она – одна из сильнейших в мире благодаря построенной еще в конце 1980-х годов системе обучения и воспитания футболистов, то про вторую до недавнего времени известно было мало. Впрочем, Дания выиграла все три матча в группе, победив и тех самых французов. За счет более современного и быстрого футбола. Об этом шла речь в общефилософской части ответа Михаила Галактионова об оценке причин поражения:

В целом не смогли противопоставить что-то быстрому футболу, который предложили датчане. Мы к этому стремимся, но у нас превалировали в игре длинные передачи. Хотя нужно было быстрее двигать мяч, принимать решения и включать скорости. Дания – тот пример, к которому нужно стремиться в нашем чемпионате. Играть быстрее, двигаться. Надо уметь выходить из-под давления без брака. Нам показали это и французы. Нужно стремиться к этому в игре в нашем чемпионате.

Очень верно подмечена фундаментальная разница в том, как играют даже в таких посредственных чемпионатах, наподобие датского, откуда большинство футболистов этой молодежки, и как играют в России. Ведь состав молодежной российской команды состоит не из футболистов вторых команд клубов РПЛ , не из игроков ФНЛ .

Это вполне себе заметные фигуры в Премьер-Лиге, в том числе определяющие ее лицо и игру наших ведущих клубов. О том, как они себя проявляют в еврокубках, тоже можно кое-что сказать. И это будет, возможно, перекликаться с тем, что мы увидели в исполнении россиян на фоне французов и датчан.

В этой встрече у России была сверхзадача – победить с разницей в два мяча. Но за 11 минут все вопросы были сняты, причем парадоксальным образом – команда Галактионова пропустила дважды, и даже самым большим оптимистам стало ясно, что она покинет турнир.

До поры, кстати, ребята честно отрабатывали задание и пытались что-то создать у чужих ворот. Но во втором тайме окончательно опустили руки, все превратилось в пустое доигрывание и завершилось разгромом. После матча уже некоторые футболисты отметили ряд конкретных претензий по игре.

Даниил Глебов:

Мы плохо играли один в один, постоянно оставляли зазоры. Поэтому были проблемы. Мы давали много пространства датчанам, мы давали им время играть. Если бы играли плотнее со всеми, другая была бы игра.

Артем Голубев:

Мы не выполнили задачу, не вышли из группы. Мы допустили две голевые ошибки и поплатились. С французами и датчанами были индивидуальные ошибки. Детские ошибки. В игре с Данией – мои лично ошибки.

Голубев, исполнявший роль опорника, отметил лично свои ошибки как главные причины поражения от Дании. Но это как-то слишком. Да, в эпизоде с первым голом именно он оказался рядом с Якобом Ларсеном, который ворвался в штрафную на проникающий пас и пробил вратаря. Но надо задаться вопросом, почему он вообще исполнял в этой ситуации роль центрального защитника?

А потом, когда возникли еще эпизоды у ворот Максименко, в том числе голевые, вскрылась другая проблема: скорость центральных защитников. Причем не только физическая, но и ментальная. Они просто не успевали не только за действиями, но и за мыслями, за идеями датчан. Дивеев и Евгеньев просто уступали в классе атакующим футболистам сборной Дании. Они были медленнее и менее собранными.

Вопрос о компактности и плотности, который поднял Глебов, тоже актуален. Датчан нельзя назвать божественно техничными ребятами. Но когда вам в каждом эпизоде дают гектар пространства, тяжело не воспользоваться этим. И российская команда все делала для того, чтобы комфорт Дании не нарушить. Запаздывания, потери игроков, позиций – в ход шли все ресурсы, чтобы у датчан не возникло проблем с борьбой, через которую пришлось бы продираться.

Показателен и последний гол, когда толпа ребят в форме сборной России расступалась во время прорыва датчанина с фланга. Понятно, что к тому времени все были уже подавлены морально. Но в футбол же не разучились играть? Или играли так, как умеют? Сборной России нужно было оказаться быстрее, напористее, подвижнее. Но этому не учат в самой сборной, на тех коротких сборах, которые она проводит.

Да, возможно, тренерский штаб ошибся с выбором состава, зачем-то игнорировал ребят из «Краснодара», да и некоторых других. Но в целом картина такова. Учатся играть и привыкают к манере игры эти футболисты не в сборной, а в своих клубах. И вот тут мы возвращаемся к другой давней проблеме – к российскому чемпионату и его оторванности от футбольной мировой реальности. Нужно всем учиться играть по-другому, современнее. И не надо все камни бросать в Галактионова и тех ребят, которые вышли против Франции и Дании. Их нужно учить и приучать к другому еще в клубах. Зачастую, в топовых.