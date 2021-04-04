Ангел-хранитель Акинфеева, новый опорник и Чалов против Рондона. Вопросы к тренеру ЦСКА Оличу

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вчера, 19:08

В первом матче Ивицы у руля назначили четыре пенальти!

Новичок соберет победную серию?

Впереди «Арсенал» и «Ротор», так что шансы есть, ведь стартовал с победы. Судя по разбирательствам РФС и отказу фигурантов дела от прохождения полиграфа, «Тамбов» готов помочь сопернику победить, даже когда об этом не просят. При Гинере лишь два тренера ЦСКА начинали с мировых – Артур Жорже против ФК «Москва» и Ганчаренко против «Зенита» сыграли 0:0.

Остальные выиграли. Кузнецов затушил 5:1 «Факел». Газзаев начал с 4:0 против «Торпедо». Подопечные Зико разгромили 3:0 «Сатурн». А Хуанде Рамос с тем же счетом обыграл «Крылья Советов». Стартовый разгром стал традиционным, сегодня ждали именно его. Но Олич победил скромно 2:1, а все голы встречи с пенальти. Одиннадцатиметровых было 4 штуки, но один из ударов Влашича вытащил герой встречи – голкипер Сычев.

Найдут ангела-хранителя Акинфееву?

Магнуссон и Дивеев – рабочий вариант, но помним о покупке бразильца Фукса. Игрок перспективный, пока ему мешает серия травм. Но когда дорогой новичок из состава молодежной сборной «селесао» сможет выходить на поле, у Ивицы появится возможность создать пару молодых и перспективных – Фукса и Дивеева. Или же Карпова вернут на поле.

В таком случае Магнуссон (здоровья ему, получил сегодня травму) окажется или слева, или на скамейке, а Акинфеев получит повод орать на молодежь спустя много лет с возрастными напарниками перед носом. В этом чемпионате у ЦСКА лишь 7 «сухарей», хотя один Акинфеев в прошлых сезонах собирал 13, 16 и 14 матчей без пропущенных мячей, а его рекорд – 19 поединков из 30. Как видите, руководителя в защите не хватает, чтобы охранял спокойствие Игоря. Сегодня голкипер пропустил с пенальти, что заработал Дивеев.

Кто будет левым беком в будущем?

Переосмысление линии защиты нужно. К Фернандесу мало вопросов – приносит пользу в атаке. Зайнутдинов не переходит в «Аталанту» (то была первоапрельская шутка), но реально заинтересовал большие клубы. Крутые скауты придумали новый тренд – охота за футболистами, которых другие упускают в таких лигах, как российская, бельгийская или украинская, ведь португальская давно стала «попсовой» для трансферного мира.

Как и Кварацхелия, Зайнутдинов прогрессирует, хотя сменил позицию – стал левым латералем после игры в центре поля. Универсала из Казахстана могут забрать, и тогда на левый край нужно искать нового игрока. Или верить в Тикнизяна – играл слева на молодежном Евро-2020, или вспоминать о Щенникове, как сегодня. Или же искать новичка, ведь неслучайно Бактиёр занял не свою позицию. Значит, Ганчаренко ставил его выше номинальных левых защитников.

ЦСКА этим летом подпишет опорника?

Данило забраковали общими усилиями, хотя бразилец из «Ниццы» был в шаге от перехода. Сейчас его не видно на поле в чемпионате Франции – затянулось восстановления после разрыва мышцы в середине декабря. Значит, правильно сделали, что не платили деньги за еще одного нездорового бразильца, коих хватало в РПЛ раньше.

Но качественный опорник нужен, ведь недостаточно хороший футбол от Марадишвили и его напарников провоцирует неудачи. Возможно, Олич доверится молодому воспитаннику, но Константина надо окружить зрелыми игроками. А где их взять, если Обляков – игрок молодежной сборной, Ахметову всего 23, а Бохинен скорее поможет в созидании, но и ему всего 22 года?

Кто не вписывается в планы Олича?

Омоложение состава начали при Ганчаренко, что с одной стороны упрощает задачу – можно отсеять тех, кто пока не тянет на основу, отдав в аренду, как поступали с Помазуном. С другой стороны — усложняет, ведь ЦСКА сменил тренера не после залета на 10-е место, как «Краснодар». Орешкина не устроило второе поражение от «Зенита» в одном чемпионате, а также отставание от «Спартака».

Возможно, команду покинут Васин, Набабкин, Дзагоев, Шкурин, продадут Гайча в «Беневенто». Также очевидно, что в планы Олича может не вписаться Сигурдссон. Сегодня исландец вышел в основе и пытался нагнетать – по формату он похож на футболиста, которого Ивица принял бы в сборную Хорватии. Но все зависит от уровня игры. К Влашичу есть вопросы по реализации, а к его коллегам – Кучаеву, Сигурдссону или Эджуке, и по качеству футбола на дистанции.

Чалов или Рондон, вот в чем вопрос?

Ответом может быть дуэт нападающих, но пока венесуэлец в основе и реализовал победный пенальти. Если бы не тот одиннадцатиметровый – привет защитникам «Тамбова», что продолжают активно собирать занимательную статистику, то у ЦСКА могли быть проблемы. Второй мяч никак не шел в ворота, а голкипер Сычев тащил все, что мог – 9 сэйвов.

Вместо Рондона, что не реализовал шикарный момент – удар с метра головой, вышел Чалов. И Олич не увидел в его действиях отсылок к футболу Думбия, Жо или себя самого. Федор после матчей за молодежную сборную приуныл, и четкости в линии атаки нет. ЦСКА создал 26 моментов и 11 раз пробил по воротам, но даже с третьего пенальти Влашич не сделал дубль. А Рондон реализовал самую простую попытку из пяти.

Влашича убедят остаться еще на год?

Приход Олича – помощника Далича в сборной Хорватии, не был самым ожидаемым ходом, вряд ли это идея Гинера и Бабаева. Скорее Орешкин вспомнил, как в молодости болел за «армейцев» в дни больших побед. И успехи у него ассоциируются с Оличем. Вице-чемпион мира в штабе команды Хорватии знает возможности Влашича, общаются на одном языке, но все-таки есть финансовый фактор. Как ЦСКА компенсировать расходы?

Но если Влашич уходит, то ответить на все соседние тренерские вопросы Оличу становится намного сложнее. Игра ЦСКА в этом сезоне крутится вокруг Николы. Достаточно хорош, чтобы его выбрали лучшим футболистом России в 2020 году, но недостаточно хорош, чтобы с руками и ногами оторвали от «армейцев» за 35-40 млн евро. Покупатели из Италии взяли паузу, и если Влашич не выстрелит на Евро – останется. Но это может быть ошибкой, ведь Никола хочет в ЛЧ или топ-5.

Какова схема и тактика у хорвата?

Далеко бегущие выводы по матчу против «Тамбова» делать глупо, поэтому оставим эмоции фанатам. Видели, что ЦСКА не был безобразным по схеме или тактике с «Зенитом» или «Арсеналом», но свежих идей Ганчаренко не хватало. Как и кризисного менеджмента – команда не понимала, как реагировать на неудачи. Так же было против «Локомотива».

Олич, в принципе, повторил ошибки Ганчаренко, ведь ЦСКА нервничал, хотя и постоянно давил. Наставник без опыта может выдать удачный отрезок, но ему всегда сложно на длительной дистанции, когда начинаются первые поражения. У ЦСКА еще будут матчи против «Сочи», «Спартака», «Краснодара» и «Динамо». Да и в Кубке России попался «Арсенал» — тот самый, что обыграл «армейцев» в РПЛ .