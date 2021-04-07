Регламент Кубка Беларуси 2020/2021

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вчера, 17:08

Турнир стартует со стадии 1 квалификационного раунда. В этом, а также во 2-м раунде и в 1/16 финала хозяином поля является команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяин поля определяется в результате жеребьёвки.

Матчи до стадии 1/8 финала (включительно) проводятся в сезоне 2020, 1/4 и более поздние — в сезоне 2021.

Финал турнира состоит из одного матча и играется на нейтральном поле.

Победитель соревнования автоматически участвует в розыгрыше Лиги Европы со 2-го квалификационного раунда.