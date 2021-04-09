Регламент Кубка Бельгии 2020/2021

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вчера, 09:25

Первый этап включает в себя 5 игровых туров, игры проводятся в последнее воскресенье лета. В первом туре играют между собой 176 клубов из низших бельгийских футбольных лиг. Лучше 4 лиги имеют право представить 13 команд, а другие 5 лиг представляют 12 команд в первом квалификационном раунде. Во втором туре играют между 88 клубов, которые квалифицировались с первого раунда.

В третьем туре принимают участие 76 команд. 18 клубов вступают в борьбу в 4-м квалификационном раунде, а также 38 команд, которые квалифицировались с третьего раунда. 28 победителей играют в последнем туре.

На втором этапе розыгрыша 14 команд, квалифицировавшихся с предыдущих раундов играют с 18 командами 1-й группы. Финал проходит на «Стадионе короля Бодуэна» в Брюсселе.