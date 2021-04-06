Холанд мечтает огорчить Гвардиолу и бывший клуб своего отца. Четвертьфинал — непреодолимая стадия для «Ман Сити»

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вчера, 16:30

В прежние годы статус фаворита не мешал вылетать.

- «Горожане» под руководством Хосепа Гвардиолы никогда не проходили дальше четвертьфинала в Лиге чемпионов: в сезоне 2016/17 вылетели в 1/8-й от «Монако» и Мбаппе, а потом трижды подряд останавливались на стадии, которая стартует сегодня (обидчики — «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Лион»).

- Эрлинг Холанд сыграет против клуба, за который выступал его отец: Альф-Инге провел в составе «Манчестер Сити» 41 матч и отметился тремя забитыми мячами. Сумеет ли Холанд-младший поразить ворота команды, за которую играл Холанд-старший?

- Безжалостная статистика констатирует, что Эрлинг Холанд не пропускает ни одного соперника в Лиге чемпионов: норвежец забил в ворота каждого клуба, против которого играл в престижнейшем клубном турнире. Всего у Холанда 20 голов в 14 матчах, а так выглядит список его жертв: «Генк», «Ливерпуль», «Наполи», ПСЖ , «Лацио», «Зенит», «Брюгге» и «Севилья». «Горожане» уже записались на прием к доктору Эрлингу.

- Вполне возможно, что «Манчестер Сити» станет следующим клубом Эрлинга Холанда, и совершенно точно, что «горожане» являются бывшим клубом другой молодой звезды «Боруссии» — Джейдона Санчо. В 2017-м англичанин перебрался из молодежной команды «Ман Сити» в Дортмунд за скромные 8 млн евро. Сейчас Санчо оценивается в 100 миллионов! К сожалению, воспитанник «горожан» не сыграет против родного клуба из-за травмы.

- В «Манчестер Сити» тоже есть бывший игрок дортмундской «Боруссии» — Илкай Гюндоган. Немецкий полузащитник турецкого происхождения проводит свой лучший сезон в Англии, он уже забил 16 голов в 34 матчах. Гюндоган — самый результативный игрок команды Хосепа Гвардиолы в нынешней кампании.

- «Ман Сити» получил второго соперника из Германии в плей-офф Лиги чемпионов, кроме того, это снова «Боруссия». Только в 1/8 финала команда с таким названием представляла Менхенгладбах, а теперь — Дортмунд.

- Хосеп Гвардиола 11 раз встречался с дортмундской «Боруссией» в качестве тренера «Баварией»: одержал 6 побед, 4 раза проиграл и лишь однажды сыграл вничью.

- «Манчестер Сити» не выигрывал у «Боруссии» в официальных встречах. В сезоне 2012/13 команды сошлись на групповой стадии Лиги чемпионов, результаты матчей — 1:0 в пользу немецкого клуба в Дортмунде и 1:1 в Манчестере. «Боруссия» тогда выиграла группу, опередив «Реал» и «Аякс», а «горожане» остались на последней строчке.

В какой форме команды?

У «Манчестер Сити» недавно была серия из 21 победы подряд, но и после поражения от МЮ , прервавшего эту удивительную цепочку триумфов, команда Хосепа Гвардиолы одержала 5 побед подряд, причем выигрывали, как минимум, с разницей в 2 мяча, а в четырех последних встречах не пропускали. «Ман Сити» несется к очередному титулу в АПЛ и намеревается побороться за все трофеи подходящего к концу сезона. Команда Гвардиолы в великолепной форме, 26 побед в 27 матчах служат тому надежной порукой.

У «Боруссии» дела идут далеко не так гладко. Команду лихорадит, временный наставник Эдин Терзич сумел обыграть «Севилью» в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако в Бундеслиге «шмели» занимают пятое место и рискуют остаться без путевки в ЛЧ на следующий сезон, ведь отставание от четвертой строчки уже внушительное — 7 очков. После международной паузы «Боруссия» проиграла в домашнем матче своему прямому конкуренту, франкфуртскому «Айнтрахту» (1:2), испортив себе настроение перед поездкой в Англию.

У дортмундцев только 1 победа в последних 5 матчах, не спасают даже голы Эрлинга Холанда, который почти наверняка покинет «Боруссию» в случае непопадания в Лигу чемпионов. Но пока «шмели» не вылетели из любимого турнира своего лучшего снайпера, норвежец продолжит сражаться. Пожалуй, в противостоянии с «Манчестер Сити» «Боруссия» и может надеяться только на гениальную игру Холанда. Других шансов «покусать» абсолютного фаворита пары у «шмелей», кажется, нет.

Отдел кадров

Хосеп Гвардиола может рассчитывать на всех своих футболистов. У «Манчестер Сити» нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Интересно, что именно этот тренер жалуется на тяжелый футбольный календарь. По словам Пепа, УЕФА и ФИФА «убивают» игроков. В субботней встрече с «Лестером» ряду футболистов «Сити» был предоставлен отдых, но сегодня будет на 100% боевой состав.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Родри, Гюндоган, Де Брюйне — Б. Силва, Фоден, Стерлинг.

Шансы дортмундской «Боруссии» в этом противостоянии и без того невелики, а травмы Джейдона Санчо, Акселя Витселя и Дэна-Акселя Загаду делают задачу «шмелей» почти невыполнимой. Также есть сомнения относительно состояния юного Юссуфы Мукоко, но это в любом случае игрок не для стартового состава. Возможно, в матче с «Ман Сити» Эдин Терзич даст еще один шанс схеме с тремя защитниками в надежде на то, что насыщенная оборона усложнит жизнь «горожанам». Впрочем, не исключен вариант и со схемой 4-3-3.

Ориентировочный состав «Боруссии» (3-5-1-1): Хитц — Аканджи, Хуммельс, Джан — Т. Азар, Дахуд, Беллингхэм, Дилейни, Геррейру — Ройс — Холанд.

Из первых уст

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»:

Все в нашем клубе, как и в других, хотят пройти как можно дальше. Хотеть — одно дело. Надо еще показать это на поле и победить соперника, как мы много раз делали во всех турнирах. Хочу быть с вами честен. Я готовился к этому матчу точно так же, как к предыдущему, и как к матчу до него, и как ко всем матчам за последние четыре месяца.

Эдин Терзич, исполняющий обязанности главного тренера «Боруссии»: