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Холанд мечтает огорчить Гвардиолу и бывший клуб своего отца. Четвертьфинал — непреодолимая стадия для «Ман Сити»

вчера, 16:30
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В прежние годы статус фаворита не мешал вылетать.

- «Горожане» под руководством Хосепа Гвардиолы никогда не проходили дальше четвертьфинала в Лиге чемпионов: в сезоне 2016/17 вылетели в 1/8-й от «Монако» и Мбаппе, а потом трижды подряд останавливались на стадии, которая стартует сегодня (обидчики — «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Лион»).

- Эрлинг Холанд сыграет против клуба, за который выступал его отец: Альф-Инге провел в составе «Манчестер Сити» 41 матч и отметился тремя забитыми мячами. Сумеет ли Холанд-младший поразить ворота команды, за которую играл Холанд-старший?

- Безжалостная статистика констатирует, что Эрлинг Холанд не пропускает ни одного соперника в Лиге чемпионов: норвежец забил в ворота каждого клуба, против которого играл в престижнейшем клубном турнире. Всего у Холанда 20 голов в 14 матчах, а так выглядит список его жертв: «Генк», «Ливерпуль», «Наполи», ПСЖ, «Лацио», «Зенит», «Брюгге» и «Севилья». «Горожане» уже записались на прием к доктору Эрлингу.

- Вполне возможно, что «Манчестер Сити» станет следующим клубом Эрлинга Холанда, и совершенно точно, что «горожане» являются бывшим клубом другой молодой звезды «Боруссии» — Джейдона Санчо. В 2017-м англичанин перебрался из молодежной команды «Ман Сити» в Дортмунд за скромные 8 млн евро. Сейчас Санчо оценивается в 100 миллионов! К сожалению, воспитанник «горожан» не сыграет против родного клуба из-за травмы.

- В «Манчестер Сити» тоже есть бывший игрок дортмундской «Боруссии» — Илкай Гюндоган. Немецкий полузащитник турецкого происхождения проводит свой лучший сезон в Англии, он уже забил 16 голов в 34 матчах. Гюндоган — самый результативный игрок команды Хосепа Гвардиолы в нынешней кампании.

- «Ман Сити» получил второго соперника из Германии в плей-офф Лиги чемпионов, кроме того, это снова «Боруссия». Только в 1/8 финала команда с таким названием представляла Менхенгладбах, а теперь — Дортмунд.

- Хосеп Гвардиола 11 раз встречался с дортмундской «Боруссией» в качестве тренера «Баварией»: одержал 6 побед, 4 раза проиграл и лишь однажды сыграл вничью.

- «Манчестер Сити» не выигрывал у «Боруссии» в официальных встречах. В сезоне 2012/13 команды сошлись на групповой стадии Лиги чемпионов, результаты матчей — 1:0 в пользу немецкого клуба в Дортмунде и 1:1 в Манчестере. «Боруссия» тогда выиграла группу, опередив «Реал» и «Аякс», а «горожане» остались на последней строчке.

В какой форме команды?

У «Манчестер Сити» недавно была серия из 21 победы подряд, но и после поражения от МЮ, прервавшего эту удивительную цепочку триумфов, команда Хосепа Гвардиолы одержала 5 побед подряд, причем выигрывали, как минимум, с разницей в 2 мяча, а в четырех последних встречах не пропускали. «Ман Сити» несется к очередному титулу в АПЛ и намеревается побороться за все трофеи подходящего к концу сезона. Команда Гвардиолы в великолепной форме, 26 побед в 27 матчах служат тому надежной порукой.

У «Боруссии» дела идут далеко не так гладко. Команду лихорадит, временный наставник Эдин Терзич сумел обыграть «Севилью» в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако в Бундеслиге «шмели» занимают пятое место и рискуют остаться без путевки в ЛЧ на следующий сезон, ведь отставание от четвертой строчки уже внушительное — 7 очков. После международной паузы «Боруссия» проиграла в домашнем матче своему прямому конкуренту, франкфуртскому «Айнтрахту» (1:2), испортив себе настроение перед поездкой в Англию.

У дортмундцев только 1 победа в последних 5 матчах, не спасают даже голы Эрлинга Холанда, который почти наверняка покинет «Боруссию» в случае непопадания в Лигу чемпионов. Но пока «шмели» не вылетели из любимого турнира своего лучшего снайпера, норвежец продолжит сражаться. Пожалуй, в противостоянии с «Манчестер Сити» «Боруссия» и может надеяться только на гениальную игру Холанда. Других шансов «покусать» абсолютного фаворита пары у «шмелей», кажется, нет.

Отдел кадров

Хосеп Гвардиола может рассчитывать на всех своих футболистов. У «Манчестер Сити» нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Интересно, что именно этот тренер жалуется на тяжелый футбольный календарь. По словам Пепа, УЕФА и ФИФА «убивают» игроков. В субботней встрече с «Лестером» ряду футболистов «Сити» был предоставлен отдых, но сегодня будет на 100% боевой состав.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Родри, Гюндоган, Де Брюйне — Б. Силва, Фоден, Стерлинг.

Шансы дортмундской «Боруссии» в этом противостоянии и без того невелики, а травмы Джейдона Санчо, Акселя Витселя и Дэна-Акселя Загаду делают задачу «шмелей» почти невыполнимой. Также есть сомнения относительно состояния юного Юссуфы Мукоко, но это в любом случае игрок не для стартового состава. Возможно, в матче с «Ман Сити» Эдин Терзич даст еще один шанс схеме с тремя защитниками в надежде на то, что насыщенная оборона усложнит жизнь «горожанам». Впрочем, не исключен вариант и со схемой 4-3-3.

Ориентировочный состав «Боруссии» (3-5-1-1): Хитц — Аканджи, Хуммельс, Джан — Т. Азар, Дахуд, Беллингхэм, Дилейни, Геррейру — Ройс — Холанд.

Из первых уст

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»:

Все в нашем клубе, как и в других, хотят пройти как можно дальше. Хотеть — одно дело. Надо еще показать это на поле и победить соперника, как мы много раз делали во всех турнирах. Хочу быть с вами честен. Я готовился к этому матчу точно так же, как к предыдущему, и как к матчу до него, и как ко всем матчам за последние четыре месяца.

Эдин Терзич, исполняющий обязанности главного тренера «Боруссии»:

Оба матча мы должны провести на высоте, от первой секунды до последней, а если понадобится, то и дополнительное время. Победить «Манчестер Сити» было бы особенным достижением. Гвардиола, несомненно, один из лучших тренеров мира, его команды доминируют в футболе почти 15 лет.

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Ironigor
Ironigor ответ Robert Petrov 1 (раскрыть)
вчера в 21:16
Пройдёт, а осечки у всех бывают. Боруссия сейчас не соперник для Сити . Это моё субъективное мнение.
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:06
Вот такие слова про сити можно было писать последние 5 лет, а результат оставался разочаровывающим . Странные ребята - вроде топ , а потом бац и влёт тоттенхему итд. Если сити не пройдёт Боруссия, Пепу пора на выход . С такими игроками пора что-то и выиграть в Европе
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 20:09
Опять лысый шарлатан пролетит мимо, нравится мне Боруссия пожалуй вместе с Порту самый непредсказуемый клуб. Пожелаю удачи немцам из Дортмунда, надоели мешки типа ПСЖ, Реала, Сити.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:59
Конечно же хотеть можно всё, на это благо ещё нт табу .
Холанд классный молодой футболист, единственное что он сможет сделать, это забить гол в ворота Ман Сити, но огорчить наврядли в его и вообще в силах Боруссии. Сити сейчас на данный момент самый сильный клуб, показывающий добротный мощный современный футбол. А Боруссия молодая с большими амбициями начинающая свое становление команда. И бороться на равных с монстром европейского футбола, с отлаженной мощной игрой, сегодня бессмысленно.
Но то что предстоит соперничество мастерства и молодости , это точно произойдёт. И за этой битвой будет приятно наблюдать. Но всё же победит Ман Сити!!! И по моему мнению это бесспорно. Всем доброго просмотра матча !!!
SAFqwer
SAFqwer ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 17:52
Пока Флик в Баварии ничего никому в ЛЧ не светит...
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 17:02
у Гвардиолы все козыри на руках. Если сейчас не брать ЛЧ, то даже не знаю, что ему еще надо.
shlomo
shlomo
вчера в 16:39
Спасибо за статью..... ну Холанд конечно выступает в качестве джокера, но.... нужно учитывать, что первый матч дома и Сити постарается оформить комфортное преимущество (в последнее время они очень аккуратно, очень сдержанно играют против подобных соперников.....)... во вторых, думаю что не стоит говорить, что во главе команды гостей находится временный тренер, который точно знает, что он не останется главным в следующем сезоне (он будет работать в Боруссии, но в непонятном качестве.... )... кстати, словосочетание "непонятное качество" очень подходит для Боруссии в последнее время (вообще непонятно, как эта команда может сыграть в каждом конкретном матче....).... скорее всего, контроль мяча и быстрые перемещения, которые любит Хосеп, приведут к положительному результату.... на мой взгляд, в этой игре надо ставить на победу МС и даже с форой (-1,5)
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 16:37
Сити, конечно, фаворит, но...

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