Первая встреча «Реала» и «Ливерпуля» после финала ЛЧ имени Кариуса. Зидан и Клопп остались без лучших защитников

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вчера, 14:31

Дуэли Рамоса и ван Дейка не будет, но вы не расходитесь.

- «Реал» и «Ливерпуль» входят в тройку самых титулованных клубов в истории Кубка/Лиги чемпионов, у них 19 побед в турнире на двоих: мадридцы выигрывали трофей 13 раз, на счету мерсисайдцев 6 «ушастых» кубков.

- Есть на счету сегодняшних соперников по четвертьфиналу и свежие победы: «Реал» выигрывал Лигу чемпионов в 2016, 2017 и 2018 годах, а «Ливерпуль» стал клубным чемпионом Европы в 2019-м.

- В финале ЛЧ -2017/18 «Реал» и «Ливерпуль» сошлись в Киеве. Матч запомнился дикими результативными ошибками тогдашнего голкипера «красных» Лориса Кариуса и сумасшедшим по красоте голом Гарета Бэйла «ножницами». «Сливочные» выиграли 3:1, это была их третья победа в Лиге чемпионов подряд. В новейшей истории турнира ни один другой клуб не одерживал даже двух побед в ЛЧ кряду.

- Встреча трехлетней давности в Киеве — не единственный финал самого престижного клубного турнира Старого Света, в котором встречались «Реал» и «Ливерпуль». Впервые они сошлись еще в рамках Кубка чемпионов в сезоне 1980/81. Мерсисайдцы тогда одержали минимальную победу, а единственный гол в концовке основного времени забил Алан Кеннеди с передачи своего однофамильца Рэя.

- «Реал» выиграл три последних матча у «Ливерпуля» в Лиге чемпионов — 3:0, 1:0 и 3:1, а до этого серия из трех побед была у «красных» — 1:0, 1:0, 4:0.

- Юрген Клопп встречался с «Реалом» в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов. С дортмундской «Боруссией» выиграл одно двухматчевое противостояние (4:1; 0:2), а в другом уступил (0:3; 2:0), а с «Ливерпулем» проиграл в уже упомянутом финале (1:3).

В какой форме команды подошли к очной схватке?

«Реал» не проигрывает дольше двух месяцев после того, как 30 января сенсационно уступил «Леванте» на своем поле. С тех пор у «сливочных» 7 побед и 2 ничьи в Ла Лиге, действующие чемпионы Испании вернулись в гонку за «золотом», которая получится очень горячей на финише сезона, хотя еще пару месяцев назад казалось, что «Атлетико» гарантировал себе титул. «Матрасники» несколько раз оступились и подпустили к себе на расстояние вытянутой руки и «Реал», и «Барселону». Кстати, команде Зидана между двумя матчами против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов предстоит домашнее Эль Класико, которое имеет огромное значение с точки зрения борьбы за титул в Примере.

«Ливерпуль» немного пришел в себя и одержал победы в трех последних матчах, отказавшись от пропущенных мячей: 2:0 над «РБ Лейпциг», 1:0 над «Вулверхэмптоном» и 3:0 над «Арсеналом». Черная серия на «Энфилде» пока не прервана, но именно на выезде команда Юргена Клоппа выиграла четыре последних матча с общим счетом 8:0. Впрочем, сюда можно добавить и пятый матч: формально домашняя встреча 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в Будапеште, где «красные» повторно обыграли «РБ Лейпциг». Таким образом, 5 последних встреч за пределами «Энфилда» подарили 5 побед с общим счетом 10:0.

Кто сыграет, а кто пропустит игру?

К сожалению, составы команд в очном противостоянии будет очень далеки от оптимальных. Серхио Рамос снова выбыл из строя, так что в центре обороны Зидан может рассчитывать только на Варана, Начо и Эдера. И еще Менди, если француз решится применить схему с тремя центральными защитниками, которая в последние недели прошла успешную обкатку, уже выдержала испытание Лигой чемпионов (домашний матч с «Аталантой») и была применена в последней игре с «Эйбаром», что как бы намекает на ее использование в матче с «Ливерпулем».

Все-таки против «Эйбара» играли после международной паузы, и эту игру следует рассматривать в качестве генеральной репетиции перед двумя матчами против «Ливерпуля» и Эль Класико. Предположу, что Зидан планирует использовать схему 3-4-2-1 (в атаке возможны вариации) в ключевых играх сезона. В центре обороны точно будут Начо и Варан, а третий — либо Эдер, либо Менди (в этом случае левым латералем сыграет Марсело). Помимо Рамоса, первый матч с «Ливерпулем» пропустят Дани Карвахаль и Эден Азар. А вот у Феде Вальверде есть шанс на попадание в заявку.

Ориентировочный состав «Реала» (3-4-2-1): Куртуа — Эдер, Начо, Менди — Лукас Васкес, Каземиро, Кроос, Марсело — Модрич, Асенсио — Бензема.

«Ливерпуль» по-прежнему испытывает дефицит квалифицированных центральных защитников: в лазарете не только ван Дейк, но и Матип с Джо Гомесом. Сейчас основную пару центрбеков составляют Нат Филлипс и зимний новичок Озан Кабак. Еще одна серьезная головная боль Юргена Клоппа — отсутствие Джордана Хендерсона, который уже полтора месяца не играет из-за травмы паха.

Ожидается, что, в отличие от матча с «Арсеналом», находящийся в великолепной форме Диого Жота, сыграет с первых минут в центре нападения, а Роберто Фирмино начнет встречу на скамейке запасных. Не приходится особенно сомневаться, что в полузащите выйдут Фабиньо, Тьяго Алькантара и Вейналдум. Любое другое сочетание в средней линии станет абсолютным сюрпризом.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон — Фабиньо, Тьяго Алькантара, Вейналдум — Салах, Мане, Жота.

Слово тренерам

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»:

Это игра на выбывание, финал, который продлится 180 минут или больше. Мы знаем, чего ждать, но сосредоточены только на завтрашнем матче, ни на чем другом. Это самая важная игра сезона просто потому, что она — следующая. О финале 2018 года мы не вспоминаем, нас ждет новая игра.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»:

Это захватывающе, очень захватывающе. Понятно, что это сложный жребий, но меня все устраивает, потому что, если посмотреть на все другие команды, вы подумаете: «Боже мой!» Потому что все они очень сильные. Я очень жду этих матчей. Всего три года прошло с нашей прошлой встречи, и это был тяжелый вечер для нас, так что получить шанс сыграть с «Реалом» снова — это круто.

UPD. Рафаэль Варан заразился коронавирусом и не сможет сыграть против «Ливерпуля».