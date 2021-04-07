«Челси» рано записали в фавориты ЛЧ. У Тухеля сильная, но нестабильная команда

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вчера, 20:32

Матчи против «Атлетико» стерли из памяти экспертов отставку Лэмпарда?

У букмекеров в списке фаворитов ЛЧ после «Манчестер Сити» и «Баварии», которые в одной части полуфинальной сетки, идет «Челси». Не «Ливерпуль» — победитель и финалист, не ПСЖ – финалист, не «Реал» — многократный победитель, а именно англичане.

Удачная серия Тухеля и провальные для «Атлетико» поединки прошлой стадии – аргументы в их пользу. Но все-таки «Челси» не первая команда АПЛ . Стилистически не законодатели мод. Да и опыта у многих ключевых футболистов основы нет совсем. «Челси» не было в финале ЛЧ с 2012-го года, когда команду возглавлял слабейший тренер эпохи Абрамовича – Ди Маттео.

Может, в этом и секрет? Сарри на грани увольнения выиграл Лигу Европы. Бенитес – аналогично. Составить список аргументов «за» фаворитский статус «Челси» можно. Любят побеждать неожиданно, сменили главного тренера и Тухель подошел лучше. Наставник играл в последнем финале ЛЧ . Проход «Атлетико» показал, насколько неудобным «Челси» может быть.

В составе невероятно много звезд – Маунт, Канте, Аспиликуэта, Жоржиньо, Тиаго Силва, Вернер или Жиру, и все они хотят выиграть ЛЧ . То есть аргументы за «Челси» понятны. Но есть ведь и против них. Вот об этом поговорим детальнее.

Вратари играют отдельно от защиты

Испанец отметился только тем, что подрался с Рюдигером на утренней тренировке. Маркос Алонсо подтвердил конфликт, но заявил, что это хороший знак для команды. Как сказать. Лучше, когда у тебя в рамке Нойер, а не Кепа, который несет себя выше, чем играет. В основе у Тухеля будет Менди, но сколько ему лет и как часто он играл на уровне четвертьфиналов ЛЧ ? Эдуару уже 29, это не второй Петр Чех. У него нет десятков матчей за сборную Сенегала, а раньше сидел на лавке за спиной у Манданда в «Марселе». Когда все хорошо – новичок выручает. А что будет, если кто-то из соперников прижмет «Челси»?

- Менди пропустил от ВБА на один гол больше, чем в 13 матчах до этого. И управление обороной не на плечах Эдуара, он просто делает, что может – сделал 46 сэйвов в 25 матчах чемпионата.

Оборона обожает странные провалы

Странно такое писать о команде, что собрала 12 «сухарей» в 15 матчах Тухеля. Вот только не надо путать результат с процессом. У «Лидса» Бьелсы было 4 удара в створ против команды из Лондона, хотя и не забили. А вот ВБА попал уже 7 раз, забив пять мячей. Переход на три центральных, появление опытных Аспиликуэты и Силвы рядом с Зума, Рюдигером или Кристенсеном – правильнее решения. Но паниковать защита «Челси» не разучилась.

Факт. По пропущенным голам в АПЛ «Челси» стал вторым после «Сити», но у них 5 матчей, когда пропускали от трех голов. Достаточно одной такой игры – не выиграют ЛЧ .

Промахи Тимо Вернера, ставшие мемом

Конечно же, это психология. Вернер и в составе сборной Германии начал промахиваться из идеальных позиций. Тухель понимает, что на Тимо давит каждый новый неточный удар. А поскольку у парня 62 выстрела только в АПЛ , но при этом лишь 5 забитых мячей, то немец может окончательно сломаться. Вернер не вписался в схему идеально, но Жиру не всегда готов сыграть, поэтому «Челси» уязвим – может создать моменты, но проиграть.

- Лишь 37 % ударов Жиру в АПЛ доходят до створа, а у Вернера показатель лишь чуть лучше – 39.7 %. Француза выручает эффективность, но у Вернера ее нет – лишь один из 5 его ударов в створ становится голом.

Отвлечение на борьбу за четверку в АПЛ

Команда, которая идет ниже «Вест Хэма» в чемпионате Англии, не имеет права именоваться фаворитом в главном клубном турнире континента? «Челси» после разгромного домашнего поражения от ВБА со счетом 2:5 потерял четвертое место. А поскольку за спиной Клопп и Моуриньо, финиш сезона будет для лондонцев сложнейшим. Конечно, если обыграют «Порту» на выезде, а потом не допустят ошибок дома, то выйдут в полуфинал. Это уже успех. Но говорим о том, что Тухеля записали в фавориты, а это пока преждевременно.

- Впереди в АПЛ восемь туров за восемь недель. Между восьмым и четвертым местами пока пять пунктов, но может стать всего три. «Челси» будет сложно выйти в ЛЧ через чемпионат, а силы придется потратить.

Обманчивое везение на жеребьевке

У «Челси» классная команда, им вроде как повезло со жребием – «Порту» явно не второй «Реал», зато похож на «Атлетико», если говорить о желании сыграть жестко, закрыто и осторожно. Но у Тухеля команда, которую сложно контролировать, когда мяч из ног валится. Лэмпард с этой особенностью «Челси» не справился. У Томаса опыта больше, но он свой финал ЛЧ проигрывал. И как кризисный менеджер Тухель плох, поскольку характер у него сложный. Обычно хорошо стартует – как сейчас, но начинаются конфликты, когда идут первые поражения. Лондонцы могут быть в полуфинале, учитывая жребий и возможности, но Вернер легко промахнется в полуфинале против победителя пары «Ливерпуль» — «Реал».

- В прошлом году в полуфинале играли «Лион» и «Лейпциг» — команды, которых там не ждали. В позапрошлом – «Тоттенхэм» и «Аякс», еще раньше – «Рома». «Порту» подходит на роль сенсации сезона, поэтому не надо выводить «Челси» в четверку раньше времени. Как и записывать в фавориты.

Стилистическая безликость «Челси»

Все-таки во времена Чеха, Терри, Коула, Лэмпарда и Дрогба можно было поставить на класс, что компенсировал наличие в основе Давида Луиса с его ошибками, или Калу с Бертрандом – парней, что не тянули на победу над «Баварией» по уровню, но ее получили. Но у той команды Ди Маттео был стиль Моуриньо, а какой у Тухеля футбол? Для ПСЖ он выбирал одну схему, для «Челси» — вторую. Лучшим игроком сезона в команде является 22-летний Маунт, лучшими снайперами в АПЛ – Мэйсон и Жоржиньо, что не всегда в основе. Вернер и Жиру, Абрахам или Зума, Чилуэлл или Пулишич – герои моментов. В ЛЧ за последние годы побеждали в основном состоявшиеся команды, а «Челси» — коллектив на этапе становления. Потому и потратили столько денег на ребят, что пока не заиграли, как Вернер или Хаверц. О «Реале» многое понимание, о «Ливерпуле» или «Баварии» — тоже. Даже о ПСЖ . А вот «Челси» скорее как «Порту» — их выручило упрямство, но тяжело сказать, хватит ли его для попадания в Стамбул?