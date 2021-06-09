Влашич может побить рекорд Данни. «Зенит» снова мечтает о хавбеке ЦСКА

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сегодня, 14:31

Чемпионам нужны сильные юниты для Лиги чемпионов, а «Армейцам» будет сложно удержать Николу.

«Зениту» трудно стать сильнее в условиях лимита

Лимит на легионеров по формуле «8+17» оставляет «Зениту» мало возможностей для переформатирования состава, а в РФС не собираются смягчать ограничительную формулу. Есть несколько футболистов с российским паспортом, способных усилить команду Сергея Семака, но они либо в составах прямых конкурентов и де-факто не всегда доступны, либо строят европейскую карьеру, как Головин и Миранчук, которые о возвращении в РПЛ пока не помышляют.

«Зенит» изучил рынок иностранцев, которые избавлены от легионерского статуса в нашем чемпионате, но среди армян, белорусов, киргизов и казахов есть только один футболист, которого могли возжелать «Сине-бело-голубые» — Генрих Мхитарян. Армянин получил щедрое предложение, но предпочел помириться с Моуриньо и остаться в «Роме». Остается только игра в перетягивание легионерского одеяла: «Зенит» должен попытаться с выгодой для себя заменить одних иностранцев на других.

Открываются вакансии в атаке

Нынешним летом «Зенит» может расстаться с двумя легионерами из атакующей группы, если найдет им достойные замены. Не секрет, что Сердар Азмун созрел для приключений в сильном чемпионате и хочет уйти, но иранцу дадут зеленый свет только после того, как заручатся согласием другого нападающего присоединиться к «Зениту». Азмун станет потерей, а вот Дриусси — обуза для петербуржцев, ведь аргентинец скучает по родине, да и футболист с такими характеристиками не очень востребован в команде Семака.

Агент Себастьяна в интересах бизнеса заявил, что его клиент хочет остаться в «Зените». Это неправда, но Дриусси хочет уйти так, чтобы не потерять выплаты за последний год жирного контракта, который точно не сможет повторить «Ривер Плейт». Так или иначе, «Зенит» попытается расстаться с аргентинцем, а его легионерскую позицию в составе должен занять тот, кого ищут давно и не могут найти — плеймейкер. Хавбек, который сможет сыграть на верхней вершине «ромба». В частности, с чемпионами России связывают ловкого Клаудиньо.

У Николы мало причин оставаться в ЦСКА

Но очередной бразилец вряд ли является приоритетным выбором на позицию, если «Зенит» всерьез рассматривает возможность приобретения Николы Влашича, который в прошлом году нечаянно раскрыл детали своего контракта с ЦСКА . Хорват признался, что «Зенит» был готов выплатить «Клаусулу» (судя по всему, речь о 25 миллионах евро), но прописанная в соглашении с «Армейцами» сумма только для европейских клубов. Конкурентов по РПЛ ЦСКА усиливать не желает, то есть «Зенит» не может просто убедить игрока и принести «Красно-синим» деньги. Нужно договариваться и с клубом, и с футболистом.

Сложно отрицать, что у Влашича объективно мало причин оставаться в ЦСКА . Амбициозный Никола провел в Москве уже три года, причем в свою первую осень он играл в Лиге чемпионов, две последующие еврокубковые кампании провел в Лиге Европы, где «Красно-синие» штамповали последние места в группах, а в новом сезоне Влашичу и ЦСКА вообще не светят еврокубки, ведь в РПЛ команда заняла шестое место. Такой трамплин не подбросит хорвата в сильный европейский клуб, а именно в этом его основная мотивация. ЦСКА без Лиги чемпионов и даже без Лиги Европы не нужен Влашичу, с точки зрения развития карьеры он должен уходить, чтобы не закиснуть в РПЛ .

Никаких переговоров до окончания Евро-2020 не будет

Никола Влашич готовится к чемпионату Европы в составе сборной Хорватии, и понятно, что до окончания турнира (по крайней мере, для «Шашечных») ЦСКА не станет вступать в переговоры. Это логично, ведь даже один удачный матч или один гол на таком турнире могут повлиять на стоимость футболиста и расширить круг претендентов. Нужно умудриться, чтобы подешеветь после выступлений на крупном турнире, в худшем случае тот же Влашич просто останется при своих. В лучшем — поднимет вокруг себя ажиотаж.

Если Влашич перейдет в «Зенит», то рекорд Данни не устоит

В 2008 году Мигель Данни перешел из московского «Динамо» в «Зенит» за 30 миллионов евро, и эта сделка по-прежнему остается рекордной для внутреннего российского рынка. Если 13 лет спустя «Зенит» сумеет договориться о переходе лидера уже другого московского клуба, то рекорд Данни не устоит. ЦСКА продаст Влашича «Сине-бело-голубым» только при стечении двух обстоятельств:

1. Сам Никола заявит о желании покинуть ЦСКА и продолжить карьеру в «Зените».

2. «Зенит» сделает «сумасшедшее» предложение по Влашичу. Пожалуй, 35 миллионов евро — это нижняя граница, на которой ЦСКА может вступить в диалог.

«Вилка» не в пользу «Зенита»

Судьба Влашича во многом зависит от его выступлений на Евро-2020. Если Никола проявит себя на турнире, то привлечет внимание европейских клубов, которые смогут его заполучить, выплатив фиксированные отступные, которые вполне адекватно отражают уровень хорвата. «Зениту» в такой ситуации будет сложно выдержать конкуренцию, даже если в Петербурге будут готовы переплачивать по сравнению с предложениями представителей топ-чемпионатов.

Если же Влашич тускло сыграет на Евро, то очередь за футболистом окажется короче, но ЦСКА все равно не уступит «Зениту» лидера по тарифу для зарубежных клубов. И тут можно будет задуматься: а настолько ли хорош Никола, чтобы отдавать за него десятки миллионов? Ведь нужно будет не только заплатить ЦСКА , но и личный контракт хорвата серьезно улучшить, чтобы он согласился на переезд в Северную столицу.

Влашич может заинтересоваться. У «Зенита» есть три козыря

Николе 23 года, и хотя он мечтает о карьере в топ-чемпионате, возраст позволяет отложить ее старт еще на пару лет. В случае интересного предложения. «Зенит» может сделать таковое, и стоять оно будет на трех китах:

1. Эксклюзивные условия личного контракта. Зарплата Влашича утроится — с 1.5 млн евро до 4.5. Такой оклад Николе не предложат больше нигде.

2. Выступления в Лиге чемпионов. «Зенит» гарантировал себе участие в основной сетке престижного турнира, выиграв чемпионат России.

3. Место в стартовом составе. Допустим, Влашич может получить предложения от команд из топ-чемпионатов, которые сыграют в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Но есть ли уверенность, что сам Никола сыграет в Лиге чемпионов? В «Зените» это произойдет наверняка, если не будет травм и дисквалификаций.

Это очень сложный трансфер. Почти невозможный. Ключевое слово — «почти».