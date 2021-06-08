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Чемпион Европы Куарежма может перейти в «Крылья Советов»

вчера, 22:14

Нападающий «Витории» Гимараеш Рикарду Куарежма может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщается, «Крылья Советов» рассматривают вариант с подписанием 37-летнего португальца. За трансфер Куарежмы выступает полузащитник самарской команды Рикарду Алвеш, который является его близким другом. Перед финалом Кубка России против «Локомотива» (1:3) Куарежма желал «Крыльям Советов» и Алвешу удачи.

Куарежма стал победителем чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Португалии. За свою карьеру он выступал за «Спортинг», «Барселону», «Порту», «Интер», «Челси», «Бешикташ», «Аль-Ахли» и «Касымпашу».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:49
комсомолке только о трансферах и повествовать. ))
13 RUS
13 RUS
сегодня в 08:50
Лига приколов не перестает удивлять
valt134
valt134
сегодня в 06:41
Денег нет, но вы там держитесь!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:30
Может только перелететь на жирной утке !!!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ particular (раскрыть)
сегодня в 01:42
А рядом Ибрагимович в гриме?
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 01:40
Это ж какая нужна фантазия чтоб такую новость сочинить!
zooveterinar
zooveterinar ответ particular (раскрыть)
сегодня в 01:23
Они крыльям точно пригадятся!!!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 00:11
Будет через себя лупить
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:14
Либо утка, либо в крыльях совсем рехнулись.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:07
Если продадут полкоманды, то может денег хватит.
True Story
True Story
вчера в 22:48
Если перейдет - будет лишний повод посетить Самару)
memphis
memphis
вчера в 22:39
Ждем легенду
David Young
David Young ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:34
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:27
Да пускай попробует, Пепе вон как пылит в своем возрасте. По крайней мере будет весело.
particular
particular
вчера в 22:27
Староват, - его ведь ещё Мэл Гибсон благословлял на съёмки в фильме "Апокалипсис" (2006)...😉
1bear
1bear
вчера в 22:21
было бы интересно посмотреть на ветерана
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:16
Абсолютно бесполезный для команды ход. Скорее всего очередная утка.
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