Чемпион Европы Куарежма может перейти в «Крылья Советов»

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вчера, 22:14

Нападающий «Витории» Гимараеш может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщается, «Крылья Советов» рассматривают вариант с подписанием 37-летнего португальца. За трансфер Куарежмы выступает полузащитник самарской команды , который является его близким другом. Перед финалом Кубка России против «Локомотива» (1:3) Куарежма желал «Крыльям Советов» и Алвешу удачи.

Куарежма стал победителем чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Португалии. За свою карьеру он выступал за «Спортинг», «Барселону», «Порту», «Интер», «Челси», «Бешикташ», «Аль-Ахли» и «Касымпашу».