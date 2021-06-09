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«Зенит» вновь попробует подписать Влашича

вчера, 11:42

Как сообщает источник, «Зенит» вновь нацелился на приобретение полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

Петербургский клуб готов предложить 25 миллионов евро за хорватского футболиста.

В прошлом году «Зенит» уже предлагал аналогичную сумму за Влашича, однако в ЦСКА ответили отказом.

Недавно ходили разговоры, что Влашич может перебраться в «Милан».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:41, ред.
Как в "Джентельменах удачи"....
Никола...Питерский...

Надо признать...игрок правильный... явное усиление...
n272nm
n272nm
вчера в 20:14
Если Влашич окажется в Зените - это будет очень здорово. Но я думаю, что Никола, таки, уйдет в Европу.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 16:36
Двадцать пять лимонов.Это для Влашича не много и не мало. Может быть итальянцы даст больше чем буки.Деньги решают все проблемы.
ОПС
ОПС
вчера в 15:59
Попытка не пытка
морозз
морозз
вчера в 14:52
Бомж Миллер думает, что в России может всех купить за огромные деньги? Дзюбу может а вот Влашича нет...всё зависит от настоящего неподкупного характера и жажды самосовершенствования!
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 14:35
ЦСКА резонно запросит 30 (так как конкуренту и чтоб сохранить лицо ведь до этого за 25 не продали), в итоге продать за 27-28 будет выгодно для обоих клубов. РПЛ от этого только потеряет к сожалению
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 14:29
Зачем его брать, когда можно взять игрока лучше, чем Влашич и гораздо дешевле!?

Я о Клаудиньо.

Новости про Видаля и Влашича напрягают.
112910415
112910415
вчера в 13:54
похвальная такая настойчивость ...
и опять не выйдет !
makkie
makkie ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 13:39
Так рабство давно отменили, чтобы игроков на цепи держать.

Олич будет дураком, если станет удерживать Влашича против его воли. Тем более, Никола перерос РПЛ, ему нужен новый вызов - а он может быть только в европейском чемпионате из ТОП-5, той же Италии или Англии.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 13:33
В нашем чемпионате игроков которые отказывали Зениту единицы. А Миллер привык получать то что им нужно. Поэтому и повторили предложение. Наверно Влашичу и зарплату больше предложили чем в первый раз
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
вчера в 13:24
Газовые могут стока денег дать что и не откажутся)))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 13:21
Зачем Зениту еще нападающие , у них есть Дзюба и Азмун , их что то не устраивает ?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:57, ред.
Влашич с агентом не раз озвучивали , что главная цель - это европейский топ клуб. Не думаю что он останется в РПЛ. Надо признать что Никола в последнее время не блистал. С чем это связано - трудно сказать, но парень весной был явно на себя не похож. Теперь надо смотреть как парень покажет себя на Евро, вот после Евро он и будет принимать решение.
Ждем Евро, а там и посмотрим, кто куда и откуда???
Всем здоровья.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:56
Газпром не отступит.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:53
Никола уже 1 раз отказал Зениту ( цена была та же) . С какого перепугу он должен согласиться на второй раз ?
Сварожич
Сварожич
вчера в 12:52
Посмотрим на уговоры и чем все закнчится
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:49
Посмотрим, что Никола с агентом решат, но думаю, что это маловероятно.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:49
у кого это всё язык чешется такую бредятину распространять
Mi6
Mi6
вчера в 12:48
Нужно отпускать! С Гинером и Бабаевым - тупик и деградация клуба
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:32
Для ANATOLY KANDAUROV!
Как это причем деньги?Вы его за три копейки отдавать будете? Предложат хорошие деньги Зенит и Орешкин репу зачешет! А глядишь и Николе отсыпят хорошо и он задумается! Никогда не говори никогда!Тем более за других))) Это мое мнение!
Comentarios
Comentarios ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:32
Олич вряд ли его отпустит. Оба хорваты и для сборной он у него навиду
LOpp
LOpp
вчера в 12:32
вот пристали к этому Влачишу. В аргентинских и бразильских фавелах ногомячисты что ль закончились?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:30
Мало дают, но больше никто и не предлагает.
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 12:26
Если смотреть, как он последние месяцев 8 играл, то он и 10 не стоит.
1-я конная
1-я конная
вчера в 12:24
Ну за 50 млн можно и отдать
makkie
makkie ответ David Young (раскрыть)
вчера в 12:22
Мой прогноз - Влашич уйдет летом.

В цска сейчас перестройка, а Влашичу нужен новый вызов. Он в самом расцвете сил, и вряд ли доволен нынешней ситуацией в цска. Сыграет на Евро, обратит на себя внимание европейских клубов и его заберут в ТОП-5. Ну а для цска это возможность продать игрока на пике и заработать от 20-25 млн евро. С лихвой хватит на усиление состава и покрытие долгов перед ВЭБом.
1bear
1bear
вчера в 12:21
...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:20
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:13
    David Young
    David Young ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 12:08, ред.
    Тут в любом случае всё не сходится. Отдавать одному из главных соперников, при уже данном отказе ранее, да ещё и не за очень высокую цену, учитывая ценность Николы - в общем не бывать этому. Да и Никола в Зенит разве что по причине больших денег может перейти. РПЛ - не его потолок, и в принципе не сказать чтобы его чемпионат. Через год-два уйдёт в одну из европейских Топ-5, скорее всего, возможно и не в топ-клуб, но в любом случае будет лучше чем оставаться в РПЛ.
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