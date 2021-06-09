«Зенит» вновь попробует подписать Влашича

Как сообщает источник, «Зенит» вновь нацелился на приобретение полузащитника ЦСКА Николы Влашича.
Петербургский клуб готов предложить 25 миллионов евро за хорватского футболиста.
В прошлом году «Зенит» уже предлагал аналогичную сумму за Влашича, однако в ЦСКА ответили отказом.
Недавно ходили разговоры, что Влашич может перебраться в «Милан».
В цска сейчас перестройка, а Влашичу нужен новый вызов. Он в самом расцвете сил, и вряд ли доволен нынешней ситуацией в цска. Сыграет на Евро, обратит на себя внимание европейских клубов и его заберут в ТОП-5. Ну а для цска это возможность продать игрока на пике и заработать от 20-25 млн евро. С лихвой хватит на усиление состава и покрытие долгов перед ВЭБом.
В цска сейчас перестройка, а Влашичу нужен новый вызов. Он в самом расцвете сил, и вряд ли доволен нынешней ситуацией в цска. Сыграет на Евро, обратит на себя внимание европейских клубов и его заберут в ТОП-5. Ну а для цска это возможность продать игрока на пике и заработать от 20-25 млн евро. С лихвой хватит на усиление состава и покрытие долгов перед ВЭБом.
Ждем Евро, а там и посмотрим, кто куда и откуда???
Всем здоровья.
Ждем Евро, а там и посмотрим, кто куда и откуда???
Всем здоровья.