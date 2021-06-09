«Зенит» вновь попробует подписать Влашича

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вчера, 11:42

Как сообщает источник, «Зенит» вновь нацелился на приобретение полузащитника ЦСКА .

Петербургский клуб готов предложить 25 миллионов евро за хорватского футболиста.

В прошлом году «Зенит» уже предлагал аналогичную сумму за Влашича, однако в ЦСКА ответили отказом.

Недавно ходили разговоры, что Влашич может перебраться в «Милан».