Бельгия – Россия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 14:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч групповой стадии Чемпионата Европы 2020 Бельгия – Россия, который состоится 12 июня 2021 года.

Бельгия

Бельгия является первой командой в мировом рейтинге и дополнительно о силе коллектива упоминать не стоит. Команда является главным фаворитом группы и поэтому любой результат кроме первого места в группе будет воспринят отрицательно. Бельгийцы давно не проигрывают и сборной России, придется играть с полной концентрацией, чтобы отобрать очки в этом поединке.

6 июня сборная Дании обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:0) в товарищеском матче, а второго числа сыграла вничью со сборной Германии (1:1).

Россия

Команда Станислава Черчесова подходит к этому ЕВРО без особых проблем с составом и заряженными на результат. Коллектив достаточно уверенно проводит последние матчи, и с бельгийцами будет рассчитывать на приемлемый для себя результат. Матч с Бельгией не станет ключевым для россиян, ведь они больше рассчитывают на конкуренцию с другими участниками группы B.

5 июня сборная России обыграла Болгарию на своем поле (1:0), а первого числа на выезде сыграла вничью с Польшей (1:1)

Котировки БК Pinnacle

Победит Бельгия – 1.763

Ничья – 3.71

Победит Россия – 5.34

Статистика

Бельгия проиграла только один матч из 20 последних поединков

Четыре из пяти последних матчей России закончились исходом «обе забьют»

Бельгийцы оказались сильнее в пяти матчах из последних шести против сборной России

Четыре из шести личных встреч между сборными закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Бельгии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.763. Команда Роберто Мартинеса гораздо сильнее сборной России по подбору исполнителей и это должно сыграть роль в ключевых моментах этого поединка.