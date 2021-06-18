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Испания – Польша: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 12:53

Букмекерская компания Pinnacle предлагает выгодные ставки на матч групповой стадии Евро-2020 Испания – Польша, который пройдет 19 июня 2021 года.

Испания

Испания начала групповую стадию Евро-2020 с нулевой ничьи против Швеции (0:0). Так команда продлила серию без поражений до девяти игры во всех соревнованиях. Кроме того, испанская сборная не пропускала голы в трех последних играх. Также ничьей со шведами испанцы продлили серию без поражений на чемпионате Европы до 11 игр.

Польша

Польша провалила старт группового этапа текущего чемпионата Европы. Сборная уступила в первой игре Словакии (1:2), тем самым занизив свои шансы на проход в стадию плей-офф с первых двух мест.

Кроме того, вышеупомянутой ничьей, Польша продлила серию без побед до четырех поединков во всех турнирах. Также, в четырех прошлых играх поляков сыграла ставка на «обе забьют – да».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Испания – 1.371
  • Ничья – 5.150
  • Победит Польша – 9.760

Статистика

  • В 3 прошлых матчах Польши на Евро сыграла ставка ТБ(2,5)
  • Испания не пропускала голы в 3 предыдущих играх турнира
  • Испания победила Польшу во всех 5 очных встречах
  • В 5 очных встречах Испании и Польши прошла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

Сыграть ставку на победу Испании + ТБ(2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.071. В очных встречах испанцы стабильно обыгрывают Польшу, с выигрышем ставки на больше 2,5 мячей.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
вчера в 13:03
Рано Испанию ставят фаворитом...
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