Испания – Польша: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская компания Pinnacle предлагает выгодные ставки на матч групповой стадии Евро-2020 Испания – Польша, который пройдет 19 июня 2021 года.
Испания
Испания начала групповую стадию Евро-2020 с нулевой ничьи против Швеции (0:0). Так команда продлила серию без поражений до девяти игры во всех соревнованиях. Кроме того, испанская сборная не пропускала голы в трех последних играх. Также ничьей со шведами испанцы продлили серию без поражений на чемпионате Европы до 11 игр.
Польша
Польша провалила старт группового этапа текущего чемпионата Европы. Сборная уступила в первой игре Словакии (1:2), тем самым занизив свои шансы на проход в стадию плей-офф с первых двух мест.
Кроме того, вышеупомянутой ничьей, Польша продлила серию без побед до четырех поединков во всех турнирах. Также, в четырех прошлых играх поляков сыграла ставка на «обе забьют – да».
Котировки БК Pinnacle
- Победит Испания – 1.371
- Ничья – 5.150
- Победит Польша – 9.760
Статистика
- В 3 прошлых матчах Польши на Евро сыграла ставка ТБ(2,5)
- Испания не пропускала голы в 3 предыдущих играх турнира
- Испания победила Польшу во всех 5 очных встречах
- В 5 очных встречах Испании и Польши прошла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
Сыграть ставку на победу Испании + ТБ(2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.071. В очных встречах испанцы стабильно обыгрывают Польшу, с выигрышем ставки на больше 2,5 мячей.