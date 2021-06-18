Испания – Польша: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:53

Букмекерская компания Pinnacle предлагает выгодные ставки на матч групповой стадии Евро-2020 Испания – Польша, который пройдет 19 июня 2021 года.

Испания

Испания начала групповую стадию Евро-2020 с нулевой ничьи против Швеции (0:0). Так команда продлила серию без поражений до девяти игры во всех соревнованиях. Кроме того, испанская сборная не пропускала голы в трех последних играх. Также ничьей со шведами испанцы продлили серию без поражений на чемпионате Европы до 11 игр.

Польша

Польша провалила старт группового этапа текущего чемпионата Европы. Сборная уступила в первой игре Словакии (1:2), тем самым занизив свои шансы на проход в стадию плей-офф с первых двух мест.

Кроме того, вышеупомянутой ничьей, Польша продлила серию без побед до четырех поединков во всех турнирах. Также, в четырех прошлых играх поляков сыграла ставка на «обе забьют – да».

Котировки БК Pinnacle

Победит Испания – 1.371

Ничья – 5.150

Победит Польша – 9.760

Статистика

В 3 прошлых матчах Польши на Евро сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) Испания не пропускала голы в 3 предыдущих играх турнира

Испания победила Польшу во всех 5 очных встречах

В 5 очных встречах Испании и Польши прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз