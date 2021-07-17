Российский футбол возвращается финалом в Калининграде. Назван фаворит Суперкубка

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вчера, 09:58

Любители прогнозов выбрали сторону.

Важно учесть о «Зените»

- Семак и Николич по-разному нагружали команды товарищескими матчами. «Зенит» больше тренировался, провели три поединка с немцами – «Шальке», «Вердером» и «Карлсруэ», две ничьи и победа, полет нормальный. А «Локомотив» набирал форму через игровую практику, откатали восемь спаррингов.

- У петербуржцев есть вынужденная потеря из-за крупного турнира за океаном. Барриос хорошенько поработал на Кубке Америки. Если бы не класс финалиста Каземиро, то именно колумбиец заслужил бы место в символической сборной турнира. Неудивительно, что его агент сделал заявление с намеком. Без привычного опорника «Зенит» наигрывал связку Кузяева и Вендела в центре – легкая линия для «4-4-2».

- Все понимают минусы финала без Барриоса. Вильмар всегда страхует, Далер и Маркус играют иначе. Также сегодня у Малкома последний матч за «Зенит» перед отправкой в Токио, поэтому мозгами бразилец понимает, что надо сыграть в Калининграде изо всех сил – не поможет клубу в первых турах РПЛ , а психологически будет беречься, чтобы не упустить шанс на олимпийскую медаль.

- Отдуваться в прессинге придется Мостовому. У Андрея приличная форма, может появиться в основе слева. А Дриусси, если Дзюба не готов морально или физически, сыграет с Азмуном, который тоже остался в клубе, невзирая на приглашения. Возможно, Дзюба появится в качестве тяжелого оружия. Ну или наоборот – аргентинец освежит игру, подменив Артема или Сердара, в зависимости от формы.

- Остается вариант с перемещением Дугласа Сантоса в опорную зону. Но тогда слева нужен готовый к нагрузкам человек. Сутормин может играть справа, а Караваев слева? Да, как обычно, в финале Суперкубка масса кадровых вариантов. Только аналитики с врачами «Зенита», которые изучают закрытые числовые параметры из трекеров игроков, знают, кто готов отбегать минимум полтора часа, а кто – нет. Например, не удивимся Чистякову в центре защиты, если Ловрен после Евро не пришел в себя.

Ориентировочный состав «Зенита»: Кержаков – Караваев, Ловрен (Чистяков), Ракицкий, Дуглас – Малком, Кузяев, Вендел, Мостовой – Дриусси (Дзюба), Азмун.

Важно учесть о «Локомотиве»

- Пока Рангник – новый звездный консультант московского клуба, лишь прощупывает почву и не спешит рекомендовать никого, кроме Едвая, Николич лишился опытных игроков. Постоянным капитаном после четырнадцати лет в Москве стал Гильерме, а Чорлука теперь в тренерском штабе. Странно, что не оставили играющим наставником на всякий случай. Игнатьев – в Казани, а Эдер и Кверквелия ищут себе новые клубы.

- Не случайно начали с отсылки к Едваю, что умеет играть справа и в центре. Живоглядов, Ненахов и Рыбчинский на сборах проигрывали место на поле молодому Сильянову. В спаррингах кто только справа ни играл, но если выйдет Александр, то Мостовой и Дуглас будут активно давить на правый фланг «Локомотива» как потенциальное слабое место, и Малком с Дзюбой будут в гости захаживать именно в эту зону.

- Баринов и Крыховяк – в основной тройке хавбеков «Локомотива». А вот дальше есть варианты. Мухина потеряли, но Магкеев на борту. При использовании «ромба» в схеме «4-4-2» у Николича есть вариант с Антоном Миранчуком в роли Ди Марии времен «Реала» Анчелотти – левым разыгрывающим. И с Жемалетдиновым под нападающими. До сих пор непонятно, почему взрывного Рифата не наиграли вовремя в сборной для продуктивных выходов на замену, прошлый сезон он провел удачно.

- В обороне, не считая богатого выбора справа, у Николича все привычно. Гильерме защитят Мурило и Пабло, раз Чорлука отдает приказы со скамейки. А слева будет привычный Рыбус. В атаке читается основной дуэт, ведь точно не выйдет на поле опытный и звездный игрок. Зато Смолов закончил прошлый сезон на мажорной ноте, а Камано, как и обещал, после зимних сборов заиграл продуктивнее. «Локомотив» — крепкий, точное описание этой команды.

- У «железнодорожников» была другая схема подготовки – восемь товарищеских матчей. На результаты внимания не обращаем, без разницы, как сыграли против «Хартберга» или «Краковии». Но нужно выделить системную разницу. «Локомотив» так сильно не потерял из-за перегрузок игроков в сборных. Своего Барриоса у них нет. Смолов и Антон Миранчук отдохнули. Как и бразильские защитники с Гильерме.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-3-1-2): Гильерме – Сильянов (Живоглядов), Мурило, Пабло, Рыбус – Крыховяк, Баринов, Миранчук – Жемалетдинов – Смолов, Камано.

Важно учесть о Суперкубке

- Чувство дежавю усилилось – третий раз подряд «Зенит» и «Локомотив» поделят Суперкубок России, открыв новый сезон. РПЛ стартует через неделю, а сейчас команды Семака и Николича покажут, на что способны после месяца отдыха. Пока счет 1:1 – «Зенит» ответил победой на победу «Локомотива», причем в обоих матчах прошли «тотал больше 2.5».

- Для «Локомотива» это пятый финал Суперкубка подряд и шестой за семь лет. Неудивительно, что в голландском рейтинге лучших клубов по результатам они на втором месте. Но «Зенит» — первый, что подтверждает серия чемпионств. Петербуржцы также удачнее проводят именно финалы Суперкубка – 5 побед и 3 поражения. А «Локомотив» с этим трофеем дружит реже, на 3 мига триумфа ответили пятью неудачами. Проиграли четыре раза за последние шесть лет.

- Вас могут удивить коэффициенты в конкурсе прогнозов. Похоже, «Зенит», не набравший форму, слегка переоценивают, и если согласны — используйте уверенность для победы. Но вот сами числа всегда лишь отражают мнение большинства, народ выбрал своего фаворита. Логика присутствует – Семак научился перекрывать команде Николича кислород. Но «Зениту» странно отдавать все титулы без боя, они не на пике формы 17 июля.

Прогноз «Соккер.ру»: Суперкубки редко бывают цельнометаллическими тактически, сюжетно и композиционно. Поэтому может быть и тягомотина с одним голом в любую сторону, и более веселая результативная ничья по ходу матча – 1:1.

«Локомотив» привычно лучше, чем о нем думают, а счет 1:6 в прошлой встрече поможет Николичу мотивировать подопечных. Москвичи – кубковая команда, ставим на ничью с голами в основное время, а вот кто победит – решать вам.