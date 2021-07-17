Широков: «„Зенит“, скорее всего, фаворит в матче за Суперкубок»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Это будет равная игра. В прошедшем сезоне мы видели очень хорошие матчи. Будет очень интересно посмотреть. Команды обновляются, новая стратегия. Увидим, как они будут ее реализовывать. По идее в одном матче за Суперкубок шансы у команд 50 на 50. Мне же кажется, что «Зенит», скорее всего, фаворит. Повторить 6:1 возможно, но, скорее всего, это будет не так.