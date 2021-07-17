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Широков: «„Зенит“, скорее всего, фаворит в матче за Суперкубок»

17 июля 2021, 10:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Это будет равная игра. В прошедшем сезоне мы видели очень хорошие матчи. Будет очень интересно посмотреть. Команды обновляются, новая стратегия. Увидим, как они будут ее реализовывать. По идее в одном матче за Суперкубок шансы у команд 50 на 50. Мне же кажется, что «Зенит», скорее всего, фаворит. Повторить 6:1 возможно, но, скорее всего, это будет не так.

Ранее стало известно, что один из ключевых игроков «Зенита» пропустит данную встречу.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
17 июля в 11:39
Когда одна игра может решить судьбу трофея, то можно ожидать результата от любой команды, да фаворитом этого матча являются Зенит, но и Локомотив желает пополнить свой музей ещё одним кубком. Будем надеяться что игра получиться интересной и результативной. Удачи
YVG
YVG
17 июля в 11:20
Зениту только удачи в матче!
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 10:54
В начале сезона шансы равны
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