«За него хочется болеть!» vs «У Карпина ни одного титула за 10 лет». Полярные мнения о главном тренере сборной России

Скептики против оптимистов.
Без малого месяц прошел с того момента, как Валерий Карпин возглавил сборную России. За это время мы успели обсудить тяготы совмещения, которое быстро закончилось с уходом Валерия Георгиевича из «Ростова», увидели несколько публичных выступлений и интервью, во время которых Карпин был достаточно открыт и предельно конкретен.
Мы узнали, что интересы национальной команды Валерий Георгиевич ставит выше личных отношений, в отличие от своего предшественника, который последовательно игнорировал Игоря Денисова. Карпин на первой же пресс-конференции заявил, что Дзюба остается кандидатом в сборную России, а вскоре после этого состоялась встреча в Санкт-Петербурге.
Много пищи для размышлений подкинул оглашенный Карпиным состав на сентябрьские матчи сборной России: Дзюбы и Соболева в нем не оказалось по футбольным причинам, зато нашлось место пяти вратарям и нескольким дебютантам. Карпин пока только запрягает, но очень скоро он поедет, и тогда мы узнаем, кто оказался ближе к истине — оптимисты или скептики. Начнем с последних.
Скептики
Александр Мостовой, экс-футболист сборной России и партнер Карпина по «Сельте»:
Люди из РФС, которые назначали Валеру в сборную, разве не знали, что у него есть контракт с «Ростовом»? Не знали, что совмещение – это плохо? Я еще две недели назад сказал, что если ростовчане проиграют на старте два-три матча подряд, Карпин может уйти из клуба. Так и получилось. Сразу надо было выбирать: клуб или сборная. А то смешно получилось. Одна глупость за другой. Кстати, Карпин как тренер пока не выиграл ни одного титула. За десять лет. Скорее всего, РФС назначил Карпина от безысходности
Валерий Газзаев, бывший тренер ЦСКА и сборной России:
Сборную, на мой взгляд, должен возглавлять опытный и авторитетный тренер с большим багажом побед и достижений, с победными традициями. Не скрываю свою позицию: считал более целесообразным назначить на пост главного тренера сборной Сергея Семака. Он трижды подряд выигрывал чемпионат России. Это непросто. Один раз можно победить. Но три подряд – значит, тренер умеет мотивировать и стимулировать команду, обладает большим тактическим кругозором и сильным характером.
Василий Уткин, футбольный журналист и комментатор:
Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов. И работа в сборной ему по плечу. Я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени. Совмещение недопустимо. Не так это надо делать.
Дмитрий Булыкин, экс-форвард сборной России:
Карпину будет очень и очень тяжело. Кроме того, что на него будет огромное психологическое давление. Я считаю, что назначить на пост главного тренера следовало Штефана Кунца, но, к сожалению, не получилось.
Александр Гришин, бывший футболист ЦСКА:
Для меня это назначение нелогичное. Давайте говорить прямо, Карпин по большому счету ничего не выиграл. Мы знаем, как он работал с «Мальоркой», с «Армавиром», когда он вылетел из ФНЛ. У нас есть сильнейший тренер в РПЛ – Сергей Семак, который за три года выиграл три чемпионства, два Кубка России, два Суперкубка. В сборной должен работать сильнейший тренер, тот человек, который познал вкус побед. Семак показывает своей работой, что он достоин быть тренером сборной, но ни в коем случае не Карпин.
Алексей Андронов, футбольный журналист и комментатор:
Карпин выиграл 3 матча из последних 14! У «Арсенала», «Тамбова» и ещё у кого-то... Какие основания его назначать? Это очень слабый тренер, который угробил «Ростов» несколько раз. Напомнить, как он сыграл с «Маккаби»?
Оптимисты
Юрий Сёмин, главный тренер «Ростова»:
Валерий Карпин — футболист высокого уровня, который имеет большую международную практику, — это уже его плюс. Он знает, какая психология у игроков. А ситуация, в которую он пошёл, — достаточно сложная. Во-первых, неудачное выступление на Евро, психологически игроки не на самом хорошем уровне. Не так просто взять игру и повести на данный момент — впереди Хорватия, которая объективно достаточно сильная. Что будет в дальнейшем, предсказать сложно. Но хорошо, что Валерий Георгиевич решился. Он волевой парень, пожелаем ему удачи.
Борис Игнатьев, бывший тренер сборной России:
Карпин — вполне пристойная кандидатура, которую мы все держали в уме. Он один из серьёзных специалистов в нашем футболе и достоин этого назначения. Никто не берётся говорить, какой он тренер в сборной, но всегда надо с чего-то начинать. Он серьёзно проявил себя на уровне клубного футбола, работая в «Спартаке» и сейчас в «Ростове».
Валерий Непомнящий, известный российский тренер:
Карпин — отличный специалист. Думаю, никто не будет возражать этому факту. В создавшейся ситуации этот вариант — самое правильное решение. Я изначально говорил, что нужно отдавать предпочтение отечественному специалисту, потому что иностранцу нужно время на то, чтобы понять ситуацию в российском футболе, в клубах. А Карпин в деле, он все знает и видит изнутри. Поэтому я думаю, что это лучший вариант для сборной на данный момент.
Ари, экс-форвард «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России:
Карпин проделал хорошую работу в «Ростове», поэтому, исходя из результатов, его позвали в сборную. Это первый его опыт со сборной России, но думаю, что у него получится достичь хороших результатов.
Александр Григорян, главный тренер «Алашкерта»:
Из всех кандидатов, которые рассматривались, самая приемлемая и объективная кандидатура — Карпин. Не хочется обижать других, но по всем компонентам он сильнее остальных. Карпин проделал огромный путь как тренер «Спартака», потом карьера дала крюк и могла неизвестно как сложиться. Пошла в гору благодаря его качествам человеческим и тренерским — устремлённость, квалификация и так далее. Карпин понимает футбол.
Дмитрий Сенников, бывший защитник «Локомотива» и сборной России:
Карпин очень хорошо зарекомендовал себя по работе в «Спартаке» и «Ростове» — никаких вообще вопросов нет. Если выбирать, то на данный момент это одна из самых хороших кандидатур. Важно и то, что он играл в сборной. Он знает эту систему. Карпин умеет быстро сплотить коллектив и поставить игру — то, что нужно сборной.
Андрей Канчельскис, экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России:
Будет точно лучше, чем при Черчесове. Валере желаю огромной удачи и фарта, наконец-то будем болеть за сборную по-настоящему. Все должно получиться. Тренерских знаний и авторитета Карпину точно хватит. Черчесов же как-то справлялся. Стас всю жизнь был вторым вратарем, а Карпин — звезда нашего футбола. Игроки будут уважать Валерия Георгиевича намного больше.
Никита Баженов, экс-футболист «Спартака», работал под руководством Карпина:
Карпин — это отличный вариант для сборной из-за авторитета перед игроками. Он умеет мотивировать и заряжать команду. Георгич мне нравится, потому что он всегда говорит по делу. Он может накричать, но это или на эмоциях, или ты действительно неправ. Он отходчив, потом находит нужные слова и подход. Пихает? Да и пускай, мы же не девочки.
Мурад Мусаев, экс-тренер «Краснодара»:
«Ростов» при Карпине долгое время был командой, которая делает больше всех рывков и спринтов, это вызывает уважение. Теперь Карпин будет работать с лучшими футболистами страны, очень интересно, что и как он станет с ними реализовывать. Жаль, что у тренера сборной слишком мало времени для масштабных тактических перемен. Но верю, что у Карпина может получиться, буду с нетерпением ждать его дебюта.
Рустем Сайманов, генеральный директор «Рубина»:
Мне нравится выбор РФС, потому что Карпин парень с харизмой, он сможет найти общий язык с ребятами. Плюс он вырос как тренер, на мой взгляд. Я в него верю. Считаю, нам надо поддержать его. Что важно, мне кажется, он самодостаточный парень, не будет сильно рефлексировать из-за чего-то, воевать и вспоминать старые истории, а будет просто делать свое дело.
Мичел Сальгадо, бывший защитник «Реала» и сборной Испании:
Мы много общались с Валерием в последние годы. Желаю ему всего лучшего в сборной России. Это большой вызов для него, это одна из лучших команд в Европе. Я верю в его стиль работы и характер, он тренер с хорошими личностными качествами. Это хороший выбор для России.
Даниил Медведев, российский теннисист:
Карпин — харизматичный человек. Мне нравится выбор в его пользу как тренера сборной.
Дмитрий Губерниев, телеведущий:
За такого тренера и за его команду хочется болеть! И поддерживать! Вперед, футбольная сборная России! Вперед, наставник!
Похоже, оптимистов все-таки больше, хотя опасения скептиков вполне справедливы. Прочитали, что думают о Карпине? А теперь узнайте, что сам Карпин думает о работе в сборной России.
Неоднократно писал, аргументируя, ссылаясь на факты, статистику, трофеи, что лучшая кандидатура в ситуации, в которой оказалась сборная России, это главный тренер сборной России - Курбан Бердыев! Тренер с огромным опытом работы в РПЛ, с трофеями, со своей тактикой и стратегией, которая даёт результаты. Но, увы, мы так никогда не увидим и не узнаем, какая это сборная России под руководством Курбана Бердыева....
Валерию Карпину удачи, и будем надеяться на лучшее, а как будет на самом деле, вскоре увидим.
Неоднократно писал, аргументируя, ссылаясь на факты, статистику, трофеи, что лучшая кандидатура в ситуации, в которой оказалась сборная России, это главный тренер сборной России - Курбан Бердыев! Тренер с огромным опытом работы в РПЛ, с трофеями, со своей тактикой и стратегией, которая даёт результаты. Но, увы, мы так никогда не увидим и не узнаем, какая это сборная России под руководством Курбана Бердыева....
Валерию Карпину удачи, и будем надеяться на лучшее, а как будет на самом деле, вскоре увидим.