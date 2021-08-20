«За него хочется болеть!» vs «У Карпина ни одного титула за 10 лет». Полярные мнения о главном тренере сборной России

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вчера, 18:02

Скептики против оптимистов.

Без малого месяц прошел с того момента, как Валерий Карпин возглавил сборную России. За это время мы успели обсудить тяготы совмещения, которое быстро закончилось с уходом Валерия Георгиевича из «Ростова», увидели несколько публичных выступлений и интервью, во время которых Карпин был достаточно открыт и предельно конкретен.

Мы узнали, что интересы национальной команды Валерий Георгиевич ставит выше личных отношений, в отличие от своего предшественника, который последовательно игнорировал Игоря Денисова. Карпин на первой же пресс-конференции заявил, что Дзюба остается кандидатом в сборную России, а вскоре после этого состоялась встреча в Санкт-Петербурге.

Много пищи для размышлений подкинул оглашенный Карпиным состав на сентябрьские матчи сборной России: Дзюбы и Соболева в нем не оказалось по футбольным причинам, зато нашлось место пяти вратарям и нескольким дебютантам. Карпин пока только запрягает, но очень скоро он поедет, и тогда мы узнаем, кто оказался ближе к истине — оптимисты или скептики. Начнем с последних.

Скептики

Александр Мостовой, экс-футболист сборной России и партнер Карпина по «Сельте»:

Люди из РФС , которые назначали Валеру в сборную, разве не знали, что у него есть контракт с «Ростовом»? Не знали, что совмещение – это плохо? Я еще две недели назад сказал, что если ростовчане проиграют на старте два-три матча подряд, Карпин может уйти из клуба. Так и получилось. Сразу надо было выбирать: клуб или сборная. А то смешно получилось. Одна глупость за другой. Кстати, Карпин как тренер пока не выиграл ни одного титула. За десять лет. Скорее всего, РФС назначил Карпина от безысходности

, бывший тренер ЦСКА и сборной России:

Сборную, на мой взгляд, должен возглавлять опытный и авторитетный тренер с большим багажом побед и достижений, с победными традициями. Не скрываю свою позицию: считал более целесообразным назначить на пост главного тренера сборной Сергея Семака. Он трижды подряд выигрывал чемпионат России. Это непросто. Один раз можно победить. Но три подряд – значит, тренер умеет мотивировать и стимулировать команду, обладает большим тактическим кругозором и сильным характером.

Василий Уткин, футбольный журналист и комментатор:

Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов. И работа в сборной ему по плечу. Я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени. Совмещение недопустимо. Не так это надо делать.

Дмитрий Булыкин, экс-форвард сборной России:

Карпину будет очень и очень тяжело. Кроме того, что на него будет огромное психологическое давление. Я считаю, что назначить на пост главного тренера следовало Штефана Кунца, но, к сожалению, не получилось.

Александр Гришин, бывший футболист ЦСКА :

Для меня это назначение нелогичное. Давайте говорить прямо, Карпин по большому счету ничего не выиграл. Мы знаем, как он работал с «Мальоркой», с «Армавиром», когда он вылетел из ФНЛ . У нас есть сильнейший тренер в РПЛ – Сергей Семак, который за три года выиграл три чемпионства, два Кубка России, два Суперкубка. В сборной должен работать сильнейший тренер, тот человек, который познал вкус побед. Семак показывает своей работой, что он достоин быть тренером сборной, но ни в коем случае не Карпин.

Алексей Андронов, футбольный журналист и комментатор:

Карпин выиграл 3 матча из последних 14! У «Арсенала», «Тамбова» и ещё у кого-то... Какие основания его назначать? Это очень слабый тренер, который угробил «Ростов» несколько раз. Напомнить, как он сыграл с «Маккаби»?

Оптимисты

, главный тренер «Ростова»:

Валерий Карпин — футболист высокого уровня, который имеет большую международную практику, — это уже его плюс. Он знает, какая психология у игроков. А ситуация, в которую он пошёл, — достаточно сложная. Во-первых, неудачное выступление на Евро, психологически игроки не на самом хорошем уровне. Не так просто взять игру и повести на данный момент — впереди Хорватия, которая объективно достаточно сильная. Что будет в дальнейшем, предсказать сложно. Но хорошо, что Валерий Георгиевич решился. Он волевой парень, пожелаем ему удачи.

Борис Игнатьев, бывший тренер сборной России:

Карпин — вполне пристойная кандидатура, которую мы все держали в уме. Он один из серьёзных специалистов в нашем футболе и достоин этого назначения. Никто не берётся говорить, какой он тренер в сборной, но всегда надо с чего-то начинать. Он серьёзно проявил себя на уровне клубного футбола, работая в «Спартаке» и сейчас в «Ростове».

Валерий Непомнящий, известный российский тренер:

Карпин — отличный специалист. Думаю, никто не будет возражать этому факту. В создавшейся ситуации этот вариант — самое правильное решение. Я изначально говорил, что нужно отдавать предпочтение отечественному специалисту, потому что иностранцу нужно время на то, чтобы понять ситуацию в российском футболе, в клубах. А Карпин в деле, он все знает и видит изнутри. Поэтому я думаю, что это лучший вариант для сборной на данный момент.

Ари, экс-форвард «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России:

Карпин проделал хорошую работу в «Ростове», поэтому, исходя из результатов, его позвали в сборную. Это первый его опыт со сборной России, но думаю, что у него получится достичь хороших результатов.

Александр Григорян, главный тренер «Алашкерта»:

Из всех кандидатов, которые рассматривались, самая приемлемая и объективная кандидатура — Карпин. Не хочется обижать других, но по всем компонентам он сильнее остальных. Карпин проделал огромный путь как тренер «Спартака», потом карьера дала крюк и могла неизвестно как сложиться. Пошла в гору благодаря его качествам человеческим и тренерским — устремлённость, квалификация и так далее. Карпин понимает футбол.

Дмитрий Сенников, бывший защитник «Локомотива» и сборной России:

Карпин очень хорошо зарекомендовал себя по работе в «Спартаке» и «Ростове» — никаких вообще вопросов нет. Если выбирать, то на данный момент это одна из самых хороших кандидатур. Важно и то, что он играл в сборной. Он знает эту систему. Карпин умеет быстро сплотить коллектив и поставить игру — то, что нужно сборной.

, экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России:

Будет точно лучше, чем при Черчесове. Валере желаю огромной удачи и фарта, наконец-то будем болеть за сборную по-настоящему. Все должно получиться. Тренерских знаний и авторитета Карпину точно хватит. Черчесов же как-то справлялся. Стас всю жизнь был вторым вратарем, а Карпин — звезда нашего футбола. Игроки будут уважать Валерия Георгиевича намного больше.

, экс-футболист «Спартака», работал под руководством Карпина:

Карпин — это отличный вариант для сборной из-за авторитета перед игроками. Он умеет мотивировать и заряжать команду. Георгич мне нравится, потому что он всегда говорит по делу. Он может накричать, но это или на эмоциях, или ты действительно неправ. Он отходчив, потом находит нужные слова и подход. Пихает? Да и пускай, мы же не девочки.

, экс-тренер «Краснодара»:

«Ростов» при Карпине долгое время был командой, которая делает больше всех рывков и спринтов, это вызывает уважение. Теперь Карпин будет работать с лучшими футболистами страны, очень интересно, что и как он станет с ними реализовывать. Жаль, что у тренера сборной слишком мало времени для масштабных тактических перемен. Но верю, что у Карпина может получиться, буду с нетерпением ждать его дебюта.

Рустем Сайманов, генеральный директор «Рубина»:

Мне нравится выбор РФС , потому что Карпин парень с харизмой, он сможет найти общий язык с ребятами. Плюс он вырос как тренер, на мой взгляд. Я в него верю. Считаю, нам надо поддержать его. Что важно, мне кажется, он самодостаточный парень, не будет сильно рефлексировать из-за чего-то, воевать и вспоминать старые истории, а будет просто делать свое дело.

Мичел Сальгадо, бывший защитник «Реала» и сборной Испании:

Мы много общались с Валерием в последние годы. Желаю ему всего лучшего в сборной России. Это большой вызов для него, это одна из лучших команд в Европе. Я верю в его стиль работы и характер, он тренер с хорошими личностными качествами. Это хороший выбор для России.

Даниил Медведев, российский теннисист:

Карпин — харизматичный человек. Мне нравится выбор в его пользу как тренера сборной.

Дмитрий Губерниев, телеведущий:

За такого тренера и за его команду хочется болеть! И поддерживать! Вперед, футбольная сборная России! Вперед, наставник!

Похоже, оптимистов все-таки больше, хотя опасения скептиков вполне справедливы. Прочитали, что думают о Карпине? А теперь узнайте, что сам Карпин думает о работе в сборной России.